Opérateur de Boucle For

L'opérateur for consiste en trois expressions et un opérateur exécutable :

for(expression1; expression2; expression3)

operateur;

Expression1 décrit l'initialisation de la boucle. Expression2 vérifie les conditions de fin de la boucle. Si elle est vraie, le corps de la boucle for est exécuté. La boucle répète expression2 jusqu'à ce qu'elle deviennent fausse. Si elle est fausse, la boucle est terminée et le contrôle est donné à l'opérateur suivant. Expression3 est calculée après chaque itération.

L'opérateur for est équivalent à la succession d'opérateurs suivante :

expression1;

while(expression2)

{

operateur;

expression3;

};

N'importe quelle des trois ou les trois expressions peuvent être absentes dans l'opérateur for operator, mais les points-virgules (;) les séparant doivent être présents. Si expression2 est omise, elle est constamment considérée comme vraie. L'opérateur for(;;) est une boucle continue, équivalent à l'opérateur while(1). Chaque expression 1 ou 3 peut consister en plusieurs expressions combinées avec un opérateur virgule ','.

Note

S'il est attendu qu'un grand nombre d'itérations seront gérées dans une boucle, il est conseillé de vérifier que la fin du programme n'a pas été demandée avec la fonction IsStopped().

Exemples :

for(x=1;x<=7000; x++)

{

if(IsStopped())

break;

Print(MathPower(x,2));

}

//--- Autre exemple

for(;!IsStopped();)

{

Print(MathPower(x,2));

x++;

if(x>10) break;

}

//--- Troisième exemple

for(i=0,j=n-l;i<n && !IsStopped();i++,j--) a[i]=a[j];

