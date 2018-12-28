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Индикаторы

Generic_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
2547
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Generic_Oscillator отображает обычный осциллятор разницы цены и скользящей средней, но имеется возможность выбора любого из восемнадцати типов скользящих средних для расчёта.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • MA period - период расчёта скользящей средней
  • MA type - тип скользящей средней
  • Applied price - цена расчёта

В качестве метода расчёта МА доступны 18 типов скользящих средних:



CMx_Oscillator CMx_Oscillator

Индикатор CMx_Oscillator

XKPrmSt_Trend_x10 XKPrmSt_Trend_x10

Индикатор XKPrmSt_Trend_x10 отображает направления сигналов индикатора XKPrmSt с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара.

Top_And_Bottom Top_And_Bottom

Индикатор Top_And_Bottom

Relative_MACD Relative_MACD

Индикатор Relative MACD