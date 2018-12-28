Сигнальный индикатор Top and Bottom очень похож на индикатор фракталов. В отличии от Fractals, ищет в заданном диапазоне последовательность восходящих и нисходящих High для определения вершины, и последовательность нисходящих и восходящих Low для определения впадины. При нахождении вершины или впадины, подаёт звуковое оповещение алертом и отправляет сообщения на почту или мобильное устройство.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

Frames - диапазон поиска вершин/впадин

- диапазон поиска вершин/впадин Show alerts - подавать оповещения алертом (Yes/No)

- подавать оповещения алертом (Yes/No) Send mails - отправлять сообщения на e-mail

- отправлять сообщения на e-mail Send push-notifications - отправлять оповещения на мобильное устройство