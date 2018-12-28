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Индикаторы

Top_And_Bottom - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
2995
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Сигнальный индикатор Top and Bottom очень похож на индикатор фракталов. В отличии от Fractals, ищет в заданном диапазоне последовательность восходящих и нисходящих High для определения вершины, и последовательность нисходящих и восходящих Low для определения впадины. При нахождении вершины или впадины, подаёт звуковое оповещение алертом и отправляет сообщения на почту или мобильное устройство.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Frames - диапазон поиска вершин/впадин
  • Show alerts - подавать оповещения алертом (Yes/No)
  • Send mails - отправлять сообщения на e-mail
  • Send push-notifications - отправлять оповещения на мобильное устройство



Generic_Oscillator Generic_Oscillator

Индикатор Generic_Oscillator

CMx_Oscillator CMx_Oscillator

Индикатор CMx_Oscillator

Relative_MACD Relative_MACD

Индикатор Relative MACD

DS DS

Индикатор Demand/Supply