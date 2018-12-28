Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Top_And_Bottom - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2995
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Сигнальный индикатор Top and Bottom очень похож на индикатор фракталов. В отличии от Fractals, ищет в заданном диапазоне последовательность восходящих и нисходящих High для определения вершины, и последовательность нисходящих и восходящих Low для определения впадины. При нахождении вершины или впадины, подаёт звуковое оповещение алертом и отправляет сообщения на почту или мобильное устройство.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- Frames - диапазон поиска вершин/впадин
- Show alerts - подавать оповещения алертом (Yes/No)
- Send mails - отправлять сообщения на e-mail
- Send push-notifications - отправлять оповещения на мобильное устройство
Generic_Oscillator
Индикатор Generic_OscillatorCMx_Oscillator
Индикатор CMx_Oscillator
Relative_MACD
Индикатор Relative MACDDS
Индикатор Demand/Supply