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Индикаторы

CMx_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
1742
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор CMx Oscillator - слияние скользящей средней, CCI, ADX и уровней Фибоначчи.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • K - коэффициент для расчёта периода K
  • L - коэффициент масштаба

Расчёт:

CMx = CCI * ADX / (L*K)

где:

ADX - Average Directional Movement Index(Period)
CCI = (Diff - mean) / (meandev*0.015)

mean, meandev - среднее значение и среднее отклонение Diff в диапазоне PeriodK

Diff = EMA - KEMA
EMA - ExponentialMovingAverage(Period)
KEMA - ExponentialMovingAverage(PeriodK)
PeriodK = Period * K

XKPrmSt_Trend_x10 XKPrmSt_Trend_x10

Индикатор XKPrmSt_Trend_x10 отображает направления сигналов индикатора XKPrmSt с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара.

MultiXKPrmSt_Trend_x10 MultiXKPrmSt_Trend_x10

Индикатор отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора XKPrmSt с десяти различных таймфреймов

Generic_Oscillator Generic_Oscillator

Индикатор Generic_Oscillator

Top_And_Bottom Top_And_Bottom

Индикатор Top_And_Bottom