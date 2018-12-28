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CMx_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор CMx Oscillator - слияние скользящей средней, CCI, ADX и уровней Фибоначчи.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- K - коэффициент для расчёта периода K
- L - коэффициент масштаба
Расчёт:
CMx = CCI * ADX / (L*K)
где:
ADX - Average Directional Movement Index(Period)
CCI = (Diff - mean) / (meandev*0.015)
mean, meandev - среднее значение и среднее отклонение Diff в диапазоне PeriodK
Diff = EMA - KEMA
EMA - ExponentialMovingAverage(Period)
KEMA - ExponentialMovingAverage(PeriodK)
PeriodK = Period * K
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Индикатор Generic_OscillatorTop_And_Bottom
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