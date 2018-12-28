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Индикаторы

Relative_MACD - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
2284
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Relative MACD - это MACD, рассчитываемый в относительных единицах.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Fast EMA period - период расчёта быстрой EMA
  • Slow EMA period - период расчёта медленной EMA
  • Signal period - период расчёта сигнальной линии

Расчёт:

MACD: (FastEMA - SlowEMA) / (SlowEMA /100)



Top_And_Bottom Top_And_Bottom

Индикатор Top_And_Bottom

Generic_Oscillator Generic_Oscillator

Индикатор Generic_Oscillator

DS DS

Индикатор Demand/Supply

MTF_Fractals MTF_Fractals

Индикатор MTF_Fractals