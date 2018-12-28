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Relative_MACD - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Relative MACD - это MACD, рассчитываемый в относительных единицах.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Fast EMA period - период расчёта быстрой EMA
- Slow EMA period - период расчёта медленной EMA
- Signal period - период расчёта сигнальной линии
Расчёт:
MACD: (FastEMA - SlowEMA) / (SlowEMA /100)
Top_And_Bottom
Индикатор Top_And_BottomGeneric_Oscillator
Индикатор Generic_Oscillator
DS
Индикатор Demand/SupplyMTF_Fractals
Индикатор MTF_Fractals