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Multi_Time_Frame_Overview - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Индикатор Multi Time Frame Price/MA Overview Panel with alerts отображает на графике четыре скользящие средние и информационную панель, в которой отображаются состояния скользящих средних - их направления, расположение относительно цены и направление движения цены Close на текущем баре относительно цены Close прошлого бара. При полном совпадении всех направлений на каждом из таймфреймов подаётся алерт с сообщением о полной синхронизации направления всех четырёх МА, направления цен на всех таймфреймах и расположения МА относительно текущей цены.
Имеет тридцать один настраиваемый параметр:
- First MA timeframe - таймфрейм первой МА
- First MA period - период расчёта первой МА
- First MA method - метод расчёта первой МА
- First MA applied price - цена расчёта первой МА
- Second MA timeframe - таймфрейм второй МА
- Second MA period - период расчёта второй МА
- Second MA method - метод расчёта второй МА
- Second MA applied price - цена расчёта второй МА
- Third MA timeframe - таймфрейм третьей МА
- Third MA period - период расчёта третьей МА
- Third MA method - метод расчёта третьей МА
- Third MA applied price - цена расчёта третьей МА
- Fourth MA timeframe - таймфрейм четвёртой МА
- Fourth MA period - период расчёта четвёртой МА
- Fourth MA method - метод расчёта четвёртой МА
- Fourth MA applied price - цена расчёта четвёртой МА
- Panel: X-coordinate - начальная координата X панели
- Panel: Y-coordinate - начальная координата Y панели
- Panel: Background color - цвет фона панели
- Panel: Header color - цвет фона заголовка панели
- Panel: Caption color - цвет текста заголовка панели
- Panel: Texts color - цвет текста на панели
- Panel: Slope up-direction color - цвет значка направления МА вверх на панели
- Panel: Slope down-direction color - цвет значка направления МА вниз на панели
- Panel: all sync up-direction color - цвет значков на панели при полной синхронизации направления вверх
- Panel: all sync down-direction color - цвет значков на панели при полной синхронизации направления вниз
- Panel: Background opacity - непрозрачность панели (0 - полностью прозрачна, 255 - полностью непрозрачна)
- Panel: Header opacity - непрозрачность заголовка панели (0 - полностью прозрачен, 255 - полностью непрозрачен)
- Drawing mode - режим рисования скользящих средних
- Steps - лесенкой
- Slope - наклонными линиями
- Use alerts - использовать алерты (Yes/No)
- Alert interval (min) - интервал алертов в минутах при сохранении полной синхронизации всех направлений
В качестве методов расчёта скользящих средних доступны 18 типов МА:
- Simple - простая скользящая средняя
- Exponential - экспоненциальная скользящая средняя
- Smoothed - сглаженная скользящая средняя
- Linear-Weighted - линейно-взвешенная скользящая средняя
- Wilder Exponential - экспоненциальная скользящая средняя Уэлса Уайлдера
- Sine-Weighted - синусоидально-взвешенная скользящая средняя
- Triangular - треугольная скользящая средняя
- Least Square - скользящая средняя по методу наименьших квадратов (LSMA)
- Hull MA by Alan Hull - скользящая средняя Халла (HMA)
- Zero-Lag Exponential - экспоненциальная скользящая средняя с минимальной задержкой
- Instantaneous Trendline by J.Ehlers - линия тренда Джона Элерса
- Moving Median - скользящая медиана
- Geometric Mean - скользящая средняя по методу среднего геометрического
- Regularized EMA by Chris Satchwell - скользящая средняя по методу Regularized EMA Криса Сэтчвелла
- Integral of Linear Regression Slope - интегральная линейно-регрессионная скользящая средняя (ILRS MA)
- Combination of LSMA and ILRS - скользящая средняя - комбинация методов LSMA и ILRS
- Triangular MA generalized by J.Ehlers - треугольная скользящая средняя Джона Элерса
- Volume-Weighted - объёмно-взвешенная скользящая средняя
Для удобства восприятия данных на панели, панель можно перемещать по графику.
Рис.1. Drawing mode = Steps
Рис.2. Drawing mode = Steps
Рис.3. Drawing mode = Steps
Анализ OHLC на текущем таймфрейме и на таймфрейме D1ZigZag_Counter
Индикатор ZigZag Counter
Индикатор AnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_r с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах с ограничением ресурсов компьютера, затрачиваемых на его расчёт на всём графике и на текущем бареPivot Stop
Торговая система по уровням поддержки и сопротивления