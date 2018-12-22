Индикатор Индикатор Multi Time Frame Price/MA Overview Panel with alerts отображает на графике четыре скользящие средние и информационную панель, в которой отображаются состояния скользящих средних - их направления, расположение относительно цены и направление движения цены Close на текущем баре относительно цены Close прошлого бара. При полном совпадении всех направлений на каждом из таймфреймов подаётся алерт с сообщением о полной синхронизации направления всех четырёх МА, направления цен на всех таймфреймах и расположения МА относительно текущей цены.

Имеет тридцать один настраиваемый параметр: