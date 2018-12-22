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Индикаторы

Multi_Time_Frame_Overview - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian Español
Просмотров:
4410
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Индикатор Индикатор Multi Time Frame Price/MA Overview Panel with alerts отображает на графике четыре скользящие средние и информационную панель, в которой отображаются состояния скользящих средних - их направления, расположение относительно цены и направление движения цены Close на текущем баре относительно цены Close прошлого бара. При полном совпадении всех направлений на каждом из таймфреймов подаётся алерт с сообщением о полной синхронизации направления всех четырёх МА, направления цен на всех таймфреймах и расположения МА относительно текущей цены.

Имеет тридцать один настраиваемый параметр:

  • First MA timeframe - таймфрейм первой МА
  • First MA period - период расчёта первой МА
  • First MA method - метод расчёта первой МА
  • First MA applied price - цена расчёта первой МА
  • Second MA timeframe - таймфрейм второй МА
  • Second MA period - период расчёта второй МА
  • Second MA method - метод расчёта второй МА
  • Second MA applied price - цена расчёта второй МА
  • Third MA timeframe - таймфрейм третьей МА
  • Third MA period - период расчёта третьей МА
  • Third MA method - метод расчёта третьей МА
  • Third MA applied price - цена расчёта третьей МА
  • Fourth MA timeframe - таймфрейм четвёртой МА
  • Fourth MA period - период расчёта четвёртой МА
  • Fourth MA method - метод расчёта четвёртой МА
  • Fourth MA applied price - цена расчёта четвёртой МА
  • Panel: X-coordinate - начальная координата X панели
  • Panel: Y-coordinate - начальная координата Y панели
  • Panel: Background color - цвет фона панели
  • Panel: Header color - цвет фона заголовка панели
  • Panel: Caption color - цвет текста заголовка панели
  • Panel: Texts color - цвет текста на панели
  • Panel: Slope up-direction color - цвет значка направления МА вверх на панели
  • Panel: Slope down-direction color - цвет значка направления МА вниз на панели
  • Panel: all sync up-direction color - цвет значков на панели при полной синхронизации направления вверх
  • Panel: all sync down-direction color - цвет значков на панели при полной синхронизации направления вниз
  • Panel: Background opacity - непрозрачность панели (0 - полностью прозрачна, 255 - полностью непрозрачна)
  • Panel: Header opacity - непрозрачность заголовка панели (0 - полностью прозрачен, 255 - полностью непрозрачен)
  • Drawing mode - режим рисования скользящих средних
    • Steps - лесенкой
    • Slope - наклонными линиями
  • Use alerts - использовать алерты (Yes/No)
  • Alert interval (min) - интервал алертов в минутах при сохранении полной синхронизации всех направлений

В качестве методов расчёта скользящих средних доступны 18 типов МА:

Для удобства восприятия данных на панели, панель можно перемещать по графику.

Рис.1. Drawing mode = Steps


Рис.2. Drawing mode = Steps


Рис.3. Drawing mode = Steps

Flounce Flounce

Анализ OHLC на текущем таймфрейме и на таймфрейме D1

ZigZag_Counter ZigZag_Counter

Индикатор ZigZag Counter

AnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_r_HTF AnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_r_HTF

Индикатор AnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_r с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах с ограничением ресурсов компьютера, затрачиваемых на его расчёт на всём графике и на текущем баре

Pivot Stop Pivot Stop

Торговая система по уровням поддержки и сопротивления