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Pivot Stop - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - George F.Peskov
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник рассчитывает уровни сопротивления и поддержки на данных предыдущего дня. В расчётах участвуют три последних бара предыдущего дня на таймфрейме H1. Пример запуска на EURUSD, M15:
Советник рисует и перемещает объект OBJ_HLINE.
Настройки
Уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop можно отключать - для этого достаточно нужный параметр установить в "0.0".
Управление расчётом лота
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Дополнение
- Reverse - переворот торговых сигналов
- Close opposite - обязательное закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала гарантированно закрываются позиции, и только потом открывается позиция в направлении торгового сигнала
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