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Pivot Stop - эксперт для MetaTrader 5

George-on-Don
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2237
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Автор идеи - George F.Peskov

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник рассчитывает уровни сопротивления и поддержки на данных предыдущего дня. В расчётах участвуют три последних бара предыдущего дня на таймфрейме H1. Пример запуска на EURUSD, M15: 

Pivot Stop

Советник рисует и перемещает объект OBJ_HLINE.


Настройки

Уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop можно отключать - для этого достаточно нужный параметр установить в "0.0".


Управление расчётом лота

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").


Дополнение

  • Reverse - переворот торговых сигналов
  • Close opposite - обязательное закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала гарантированно закрываются позиции, и только потом открывается позиция в направлении торгового сигнала

AnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_r_HTF AnalysisOnBarsXFatlCandle_vol_r_HTF

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CCI Uri CCI Uri

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