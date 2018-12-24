Pivot Stop

Автор идеи - George F.Peskov

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник рассчитывает уровни сопротивления и поддержки на данных предыдущего дня. В расчётах участвуют три последних бара предыдущего дня на таймфрейме H1. Пример запуска на EURUSD, M15:





Советник рисует и перемещает объект OBJ_HLINE.





Настройки



Уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop можно отключать - для этого достаточно нужный параметр установить в "0.0".





Управление расчётом лота



Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").





Дополнение

