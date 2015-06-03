Что будет с евро? Спросите у нефти

Если хотите узнать, куда пойдет евро, спросите нефтяного трейдера. Валютная пара EURUSD отслеживает цену на нефть более тесно, чем в любой другой момент за последние два года. ЕЦБ сильнее зависит от цен на энергоносители, чем ФРС, и поэтому в прошлом году, когда нефть начала обваливаться, для Европы возникла еще одна причина активизировать QE, чтобы ускорить рост цен.

Результат: до начала своего ралли, которое началось в середине марта 2015 года, евро потерял почти четверть своей стоимости по отношению к своему американскому коллеге. Причем европейская валюта шла практически параллельно нефти. Сейчас аналитики прогнозируют, что цена на сырье не отскочит в ближайшие несколько месяцев. А значит, учитывая растущие корреляции, можно ожидать скорого падения единой валюты до паритета с долларом.

Стивен Джон, управляющий партнер и основатель хедж-фонда SLJ Partners LLP Macro, говорит: «Я пристально наблюдаю за тем, как отскок цен на нефть совпадает с отскоком евро по отношению к доллару — и очень серьезно рассматриваю это соотношение. Корреляция очень сильная и связана с расхождением в политиках ФРС и ЕЦБ».

12-дневная корреляция между парой EURUSD и общей ценой на нефть марки WTI выросла до 0,4 — это самый высокий уровень с апреля 2013 года. Об этом говорят данные, полученные агентством Bloomberg.

В соответствии со средними прогнозами по опросам Bloomberg, стоимость WTI снизится в третьем квартале до $58 за баррель (с $61 сейчас), а к концу года — вырастет до $65. Прогноз же о том, что нефть не собирается возвращаться к своему максимуму в $ 107,73, дает нам уверенные медвежьи настроения по евро. К примеру, Credit Agricole прогнозирует падение к декабрю до паритета с долларом. Средние же прогнозы, согласно опросам Bloomberg, ставит на значение $1,05 к концу года.

Во вторник эта корреляция была в очередной раз продемонстрирована: евро укрепился на 0,9% против доллара, а нефть прыгнула на 1,2%.

Никакой особой магии в этой ситуации нет. Просто разница заключается в подходах борьбы за целевой уровень инфляции в ФРС США и в ЕЦБ. Основная цель ЕЦБ — поддержание ценовой стабильности, которая определяется как инфляция потребительских цен, в значительной степени включающая в себя цены на энергоносители.

Калибровка ФРС тоже включает в себя энергетическую составляющую, но американский ЕЦБ исторически уделяет больше внимания показателям, исключающим цены на продовольствие и топливо.

Всё это означает, что американские политики могут спокойно готовиться к росту ключевой процентной ставки уже в этом году. «Падение цен на нефть будет рассматриваться как толчок к экономическому восстановлению в США, делая работу ЕЦБ по возрождению инфляционных ожиданий немного более сложной», — говорит Валентин Маринов, руководитель группы валютных исследований в Credit Agricole (Лондон).