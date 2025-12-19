Энергорынок остывает: нефть и газ под давлением

За последние три месяца мировые цены на нефть #BRENT/#WTI и газ #GAS заметно просели. Эталонные сорта нефти Brent и WTI потеряли порядка 11–12% и подошли к концу года у многомесячных минимумов. Газ в США тоже ушёл в коррекцию после недавнего интенсивного роста котировок в начале зимнего сезона.

Предновогодний бонус 126% на пополнение от 260$. Успей воспользоваться - программа действует ограниченное время! Условия

Факторы падения:

#BRENT – США добывают рекордно, растут поставки из Бразилии и других стран, часть африканской нефти долго не продаётся. Поэтому Brent тяжело держаться выше $60 , любой рост быстро продают.

– США добывают рекордно, растут поставки из Бразилии и других стран, часть африканской нефти долго не продаётся. Поэтому Brent тяжело держаться выше , любой рост быстро продают. #WTI – Прогнозы по экономике и потреблению топлива слабее, а запасы нефти и топлива увеличиваются — поэтому WTI чаще продают на откатах.

– Прогнозы по экономике и потреблению топлива слабее, а запасы нефти и топлива увеличиваются — поэтому WTI чаще продают на откатах. #GAS – Осенью газ дорожает на фоне холодного прогноза и рекордного экспорта, но позже прогноз погоды стал мягче, добыча остаётся высокой, запасы достаточные — поэтому котировки откатились.

Brent и WTI завершают год в условиях заметного избытка предложения: рекордная добыча в США и рост поставок из других регионов не дают ценам закрепиться выше недавних уровней, а ОПЕК+ пока не идёт на жёсткое сокращение добычи. Это значит, что риск дальнейшего плавного снижения котировок нефти сохраняется и в начале следующего года.

На рынке газа та же логика: высокая добыча, заполненные хранилища и относительно мягкая зима создают запас «пространства вниз» для цен после недавнего роста. В совокупности всё это делает #BRENT, #WTI и #GAS уязвимыми к продолжению коррекции, если не появится неожиданного всплеска спроса или резкого ограничения предложения.

Аналитики FreshForex отмечают, что в ближайшие месяцы траектория цен на нефть (#Brent/#WTI) и природный газ (#GAS) будет во многом зависеть от того, сохранится ли избыток предложения на рынке, как будет развиваться мировая экономика и оправдаются ли ожидания относительно мягкой зимы. В такой обстановке инвесторам и трейдерам важно придерживаться строгой системы риск-менеджмента и внимательно следить за новостями по сырьевым рынкам.

В нашем терминале доступно 250+ инструментов для торговли, включая CFD на акции, индексы и криптоактивы. Следите за трендами и зарабатывайте, а новые клиенты могут получить бонус 126% при пополнении от $260.

Заработать на падении