Фундаментальный анализ рынка за 24.12.2025 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

15:30 EET. USD - Число первичных обращений за пособием по безработице

EURUSD:

EUR/USD 24 декабря 2025 года удерживается около 1,1800, а доллар остаётся под давлением: рынок закладывает продолжение снижения ставок ФРС в 2026 году, даже несмотря на сильный рост ВВП США в третьем квартале. Дополнительным фактором выступают слабые опросы потребителей, а предпраздничная неделя с сокращёнными объёмами торгов повышает чувствительность пары к любым новостям.

Со стороны евро поддержку даёт более уверенный тон Европейского центрального банка после решения 18 декабря сохранить ставку без изменений и пересмотреть прогнозы по росту и инфляции в сторону повышения. Это снижает вероятность скорого смягчения политики в еврозоне и удерживает интерес к европейским активам на фоне заметного укрепления евро за 2025 год.

В фокусе дня — публикация в США данных по первичным обращениям за пособием по безработице и любые сигналы о траектории ставки в 2026 году. При сохранении ожиданий смягчения в США и отсутствии новых факторов для снижения ставок в еврозоне преимущество остаётся на стороне евро, поэтому базовый сценарий — покупка пары.

Торговая рекомендация: BUY 1.1800, SL 1.1770, TP 1.1890





GBPUSD:

GBP/USD 24 декабря 2025 года торгуется вблизи 1,3510–1,3520, пользуясь общей слабостью доллара на ожиданиях снижения ставок ФРС в 2026 году. На фоне тонкого предпраздничного рынка реакция на статистику усиливается, но общий настрой по паре поддерживается улучшением оценки британской экономики после пересмотра данных по ВВП за третий квартал и более высокой, чем ожидалось, доходностью зарубежных инвестиций.

Банк Англии на прошлой неделе снизил ставку до 3,75%, однако решение было принято с минимальным перевесом, а регулятор дал понять, что дальнейшие шаги будут осторожными. При инфляции выше целевого уровня рынок всё меньше рассчитывает на быстрый цикл снижения ставок, что удерживает спрос на фунт, особенно на фоне признаков стабилизации деловых инвестиций.

Сегодня ключевым ориентиром станет американская статистика по первичным обращениям за пособием по безработице: слабые цифры усилят ожидания смягчения политики ФРС, а значит — давление на доллар. При таком фоне базовый сценарий — сохранение интереса к покупкам фунта против доллара с акцентом на фундаментальные сигналы из США и Великобритании.

Торговая рекомендация: BUY 1.3520, SL 1.3485, TP 1.3625





USDJPY:

USD/JPY 24 декабря 2025 года удерживается около 155,80, но баланс смещается в пользу иены: доллар теряет поддержку из-за ожиданий снижения ставок ФРС в 2026 году, а интерес к защитным активам растёт на фоне повышенной геополитической неопределённости. Дополнительный фактор — низкие предпраздничные объёмы торгов, из-за чего пара может делать резкие движения даже на небольших новостях.

С японской стороны внимание рынка приковано к сигналам Банка Японии после повышения ставки до 0,75% и обсуждений в протоколах необходимости продолжать ужесточение при устойчивом росте цен и зарплат. Одновременно власти Японии усилили риторику о готовности реагировать на чрезмерные колебания курса, что сдерживает спекулятивное давление на иену и повышает вероятность её укрепления.

Сегодня драйверами останутся ожидания по ставкам в США и комментарии японских чиновников по валютному рынку. При сохранении спроса на иену и отсутствии новых аргументов в пользу более высокой ставки в США базовый сценарий — умеренное снижение пары, поэтому предпочтение отдаём продажам USD/JPY.

Торговая рекомендация: SELL 155.80, SL 156.20, TP 154.60





