Trade Panel - как выйти из просадки

Как избавиться от самых убыточных позиций в сетке, перекрыв их прибыльными позициями?

Например у нас есть сетка состоящая из Buy - позиций:





Мы видим что тренд нисходящий, и вероятность что цена развернется вверх маленькая. Как в этой ситуации уменьшить просадку в сетки ордеров и избавиться от убыточных позиций?

В данном случае можно закрыть самые дальние позиции, у которых прибыль + убыток будут равны нулю:

Таким образом мы уменьшили объём сетки ордеров (нагрузку на депозит), избавившись от самого дальней убыточной позиции.

Далее мы может открыть отложенный ордер за место закрытой позиции, и в случае отката цены, вновь закрыть самый убыточную позицию.





Но как не упустить тот момент, когда цена откатится назад? Для этого можно использовать TradePanel. Настройте его и включите эту функцию. TradePanel будет отслеживать прибыль по вашим позициям, и как только появится возможность закрыть убыточную позицию, закрыв её прибыльной, он это сделает.

Как настроить данный функционал:

Перейдите на вкладку "Сетки" и выберите сетку ордеров, к которой хотите применить данный функционал:

Если у вас нет сетки ордеров, вы можете создать ее из существующих ордеров и позиций, нажав эту кнопку и выбрав нужные ордера и позиции:

Перейдите на вкладку AutoCl:

Настройте следующие параметры:

1️⃣ Установите минимальный убыток позиции, к которой нужно применить функцию,

2️⃣ Установите какая прибыль должна остаться, в результате закрытия позиций функцией,

3️⃣ Установите количество прибыльных позиций, который функция может использовать для закрытия убыточной позиции.

4️⃣ Включите чекбокс.

Например, были установлены следующие параметры:

минимальный убыток -30$,

дополнительная прибыль 10$,

максимальное количество используемых прибыльных позиций 3.

В соответствии с этими настройками функция будет искать позиции с убытком не менее -30 долларов. Как только такая позиция появится, TradePanel начнет сопоставлять ее с прибыльными позициями.

Прибыльные позиции будут выбраны таким образом, чтобы прибыль от прибыльных позиций компенсировала убыток от убыточной позиции, при этом остаточная прибыль составит не менее 10 долларов. Для покрытия убытка можно использовать от одной до трех прибыльных позиций.

Как только будут найдены прибыльные позиции, компенсирующие убыточную, функция немедленно закроет эти позиции и продолжит поиск новых убыточных позиций.