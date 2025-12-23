Маржинальный анализ рынка за 23.12.2025 #XAUUSD

XAUUSD: BUY 4397.92-4447.92, TP1-4497.92, TP2-4599.92.

• Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 4190.00–4225.00. В настоящий момент по XAUUSD совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей.

• Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 4200.00-4220.00 и 4315.00-4335.00. В настоящий момент по XAUUSD совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей.

• Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 23.12.2025.

• Котировка верхней границы зоны 1/4–4447.92.

• Котировка верхней границы зоны 1/2–4397.92.

• Внутридневные цели: обновление максимумов от 23.12.2025–4497.92.

• Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ-4599.92.





• Торговые рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.

• Buy: 4397.92–4447.92, Take Profit 1–4497.92, Take Profit 2–4599.92.

