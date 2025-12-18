Волновой анализ рынка за 18.12.2025 BTCUSD

BTCUSD: SELL 84950, SL 87500, TP 79500

Криптовалюта остается под серьезным медвежьим давлением. Попытка исправить ситуацию ничего хорошего не принесла. Резко возросшая активность покупателей мгновенно была погашена и цена вернулась к локальному минимуму.

В ближайшее время, вероятно, мы увидим продолжение снижение цены. Обусловлено это развитием заключительной волны (v) нисходящего импульса. Таким образом, ожидается завершение его формирования и подготовка к росту, который, судя по всему будет носить коррекционных характер.

Таким образом, пока стоит продолжать работать от продаж удерживая ранее открытые короткие позиции.

Инвестиционная идея: SELL 84950, SL 87500, TP 79500.





