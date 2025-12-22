Определение работоспособности трендовых индикаторов при помощи стратегии "Всегда в позиции"

Суть проблемы



Существует огромное множество трендовых индикаторов, но к сожалению большинство из них это просто красивые картинки. Такие индикаторы не способны дать трейдеру статистическое преимущество над рынком, а наоборот добавят его торговле хаоса и убытков.





Что нужно делать



Хорошим подходом будет убрать из своего арсенала все бесполезные индикаторы и оставить только те что реально работают. Торговля станет более точной, а ожидание для дисперсии линии баланса вашего счёта серьёзно снизиться.

Проще говоря: вы сможете торговать лучше и с меньшим риском для своего кошелька.

ваш счёт будет расти более стабильно;

вы реже будете сталкиваться с резкими падениями или взлётами баланса;

вам будет проще предсказать, сколько денег будет на счёте в ближайшее время.



Как делать

Самым простым, но при этом работающим способом тестирования трендовых индикаторов является стратегия «Всегда в позиции» - при смене тренда по индикатору, будем закрывать позицию и сразу открывать противоположную.

Вот так это выглядит на графике. Индикатор "AceTrend"



Просто протестируйте индикатор на истории не менее 10 лет. Посмотрите на график теста, и спросите себя: Я действительно хочу в этом участвовать?



Тест индикатора "AceTrend" на валютной паре GBPUSD на интервале 2008 - 2026.

Не очень красиво выглядит?! И это ещё очень хороший результат. Протестируйте по этой простой стратегии свои индикаторы...



Существуют и более продвинутые концепции тестирования трендовых. Например, я использую: "The Best Trend Indicators RBTI rating".

📊 Итог: от "красивых картинок" к системному трейдингу

Вместо поиска "красивого" индикатора который показывает хорошие входы вчера и позавчера - проведите тесты на большом интервале. Это сэкономит вам кучу нервов, денег и времени!



