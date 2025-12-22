Определение работоспособности трендовых индикаторов при помощи стратегии "Всегда в позиции"

Суть проблемы
Существует огромное множество трендовых индикаторов, но к сожалению большинство из них это просто красивые картинки. Такие индикаторы не способны дать трейдеру статистическое преимущество над рынком, а наоборот добавят его торговле хаоса и убытков.
Что нужно делать
Хорошим подходом будет убрать из своего арсенала все бесполезные индикаторы и оставить только те что реально работают. Торговля станет более точной, а ожидание для дисперсии линии баланса вашего счёта серьёзно снизиться.
Проще говоря: вы сможете торговать лучше и с меньшим риском для своего кошелька.
-
ваш счёт будет расти более стабильно;
-
вы реже будете сталкиваться с резкими падениями или взлётами баланса;
-
вам будет проще предсказать, сколько денег будет на счёте в ближайшее время.
Как делать
Самым простым, но при этом работающим способом тестирования трендовых индикаторов является стратегия «Всегда в позиции» - при смене тренда по индикатору, будем закрывать позицию и сразу открывать противоположную.
Вот так это выглядит на графике. Индикатор "AceTrend"
Просто протестируйте индикатор на истории не менее 10 лет. Посмотрите на график теста, и спросите себя: Я действительно хочу в этом участвовать?
Тест индикатора "AceTrend" на валютной паре GBPUSD на интервале 2008 - 2026.
Не очень красиво выглядит?! И это ещё очень хороший результат. Протестируйте по этой простой стратегии свои индикаторы...
Существуют и более продвинутые концепции тестирования трендовых. Например, я использую: "The Best Trend Indicators RBTI rating".
📊 Итог: от "красивых картинок" к системному трейдингу
Вместо поиска "красивого" индикатора который показывает хорошие входы вчера и позавчера - проведите тесты на большом интервале. Это сэкономит вам кучу нервов, денег и времени!