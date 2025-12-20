Прогноз рынка на 22 - 26 декабря 2025 года

На прошедшей неделе ключевые центробанки подвели итоги: ЕЦБ 18 декабря оставил процентные ставки без изменений, подтвердив зависимость будущих шагов от динамики основных макро-показателей. Банк Англии в тот же день понизил ключевую ставку с 4.0% до 3.75% на фоне замедления инфляции, а Банк Японии 19 декабря сделал еще один шаг к нормализации политики, подняв ставку до 0.75%. На первые два решения рынки отреагировали достаточно спокойно. Решение же японского регулятора привело к резкому росту пары USD/JPY.

💶 EUR/USD

Наиболее заметным для пары EUR/USD стало 16 декабря, когда она резко подскочила до 1.1804. В этот день в США вышел отложенный большой блок данных по рынку труда и потреблению. Эти публикации на фоне пересмотра ожиданий по ставкам ФРС усилили ослабление доллара. Правда, затем волнение улеглось, и пара завершила неделю на уровне 1.1708. Скользящие средние сохраняют умеренно бычий уклон, однако импульс ослабевает в условиях низкой предпраздничной ликвидности. Ожидается новая попытка роста с тестом зоны 1.1760-1.1800, откуда возможен отскок вниз к 1.1650-1.1680, и далее к 1.1575-1.1615. Уверенный пробой 1.1800 откроет путь к 1.1900-1.1915 и к 1.2000.

₿ BTC/USD

Всю неделю биткойн провел в боковом канале 84,400-90,365 и завершил пятницу в центральной его части – на отметке 87,790. Индикаторы указывают на осторожный слегка медвежий настрой, однако общая структура по-прежнему больше напоминает консолидацию, а не сформировавшийся тренд. Можно ожидать попытку пробоя сопротивления 89,500-90,365. Следующая цель – зона 93,125-94,600. В случае неудачи возможен отскок к 84,400-85.100, далее следуют поддержки 83.800 и 80,540.

🛢Brent

Нефть отметила 16 декабря падением до 58.49 доллара за баррель. Последний раз цена опускалась ниже 60.00 более полугода назад. Рынок в этот день воспринимал нефть как актив, чувствительный к спросу, а не как валютный хедж, несмотря на слабый доллар. Финиш недели состоялся на уровне 60.12. С большой долей вероятности 60.00 станет важным уровнем поддержки/сопротивления и ареной борьбы быков и медведей. Рынок нефти остается под давлением неопределенности спроса и конца года. При этом Brent может скорректироваться к 61.50-63.00 с последующим риском возврата к 60.0-59.0 и ниже – к минимуму года 58.17. Для быков в случае устойчивого роста следующей целью станет 63.90-64.00, где сходятся горизонтальная и нисходящая линии сопротивления.

🥇 XAU/USD

В своем восходящем тренде золото уперлось в сопротивление 4,350. Попытка 18 декабря обновить исторический максимум завершилась неудачей – поднявшись до 4,375, пара XAU/USD развернулась и финишировала на отметке 4,339 долларов за унцию. Золото сохраняет устойчивый восходящий тренд, при этом возможна краткосрочная коррекция к 4,300 с последующим ростом к 4,400-4,450 и далее к 4,500. Тогда как пробой ниже 4,250 на время отменит бычий сценарий и укажет на риск более глубокой коррекции – к 4,170-4,200.

📈 Заключение

Предстоящая неделя пройдет в условиях сниженной праздничной ликвидности и ограниченного числа значимых макроэкономических публикаций. Основное внимание будет сосредоточено на данных из США, включая обновление ВВП за Q3 и инфляцию PCE, которые ожидаются 23-24 декабря.

Базовые сценарий для EUR/USD – нейтральный с умеренно-бычьим уклоном, пока пара удерживается выше 1.1650. Для BTC/USD и Brent – нейтральные, умеренно медвежьи. Для XAU/USD – бычий, с покупкой на отскоках от 4.250 и 4,280.