Как победить в трейдинге

Исследования показывают, что средняя продолжительность активной торговли новичка составляет около 8.5 месяцев. Только примерно треть участников остаётся на рынке дольше года. Те, кто проходит системное обучение в первые 90 дней, удерживаются в среднем 14 месяцев.

По данным исследовательских центров США и Великобритании, до 80% розничных трейдеров прекращают деятельность в течение первого года, а брокеры оценивают средний срок жизни счёта в 6-10 месяцев. Основные причины – недостаток знаний и высокая эмоциональная нагрузка на старте.





На раннем этапе 22% новичков выбирают скальпинг, 46% торгуют внутри дня, 21% придерживаются свинг-подхода – то есть удерживают сделки от нескольких дней до недели, – и только 11% ориентируются на ещё более длительные среднесрочные стратегии. Через год доля скальперов уменьшается до 12%, а количество свинг- и среднесрочных трейдеров растёт до 48%, что говорит о переходе к менее стрессовым моделям поведения.

По данным брокерских отчётов, средний дневной трейдер совершает до 70 сделок в месяц, а оборот по счёту в 20–30 раз больше начального депозита. У свинг-трейдеров оборот обычно не превышает 5–6 раз, что снижает комиссионные издержки и психологическую нагрузку.

Скальпинг требует множества решений в короткие промежутки, что повышает уровень кортизола и снижает концентрацию. Исследование Калифорнийского университета показало, что трейдеры, совершающие более 50 сделок в день, вдвое чаще сталкиваются с эмоциональным выгоранием в течение полугода. Свинг-подход, напротив, позволяет работать с аналитикой, новостями и макроэкономикой, что делает процесс более устойчивым.





Технологические изменения также влияют на рынок: по данным JPMorgan, доля автоматизированных сделок на валютном рынке превышает 65%, что снижает барьеры входа, но усиливает конкуренцию.

Как отмечает финансовый психолог Бретт Стинбарджер, торговля – это борьба не с рынком, а с собственным нетерпением. Со временем трейдеры переходят к более долгосрочным моделям, повышают качество управления рисками и развивают аналитическое мышление. Именно они имеют шанс попасть в группу примерно 20% участников, остающихся на рынке годами.

