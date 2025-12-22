Фундаментальный анализ рынка за 22.12.2025 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

EURUSD:

EUR/USD в начале недели держится у 1,1720, но спрос на доллар частично возвращается из-за снижения ликвидности перед праздниками и ожиданий отложенной статистики США. Рынок оценивает, возьмёт ли ФРС паузу после недавних снижений ставки: ряд представителей регулятора подчёркивает, что для новых решений нужны подтверждения по инфляции и спросу.

Евро поддерживает то, что Европейский центральный банк сохранил ключевые ставки и подтвердил ориентир по инфляции около 2% в среднесрочной перспективе. Одновременно в заявлениях звучит более уверенная оценка экономики еврозоны, что ограничивает ожидания скорого смягчения политики и сдерживает давление на единую валюту.

Однако в ближайшие дни главным драйвером остаётся США: сильные данные по росту и потреблению повышают интерес к долларовым активам, а торговые ограничения могут удерживать инфляцию выше целевого уровня. Если ожидания по ставке ФРС сместятся в сторону более длительной паузы, доллар получит дополнительную поддержку, и пара может перейти к снижению.

Торговая рекомендация: SELL 1.1715, SL 1.1745, TP 1.1625





GBPUSD:

GBP/USD торгуется около 1,3400, а динамика пары остаётся чувствительной к ожиданиям по ставкам и свежим макроданным Великобритании и США. На короткой неделе инвесторы сокращают риск, внимательно следя за публикациями по экономическому росту и потребительским настроениям в США, которые способны изменить оценку дальнейших шагов ФРС.

Фундамент для фунта осложняется тем, что Банк Англии на последнем заседании снизил ставку до 3,75% при очень близком голосовании комитета и дал понять, что дальнейшие решения будут приниматься «от заседания к заседанию». Регулятор стремится вернуть инфляцию к цели, но слабая динамика экономики и охлаждение рынка труда усиливают дискуссию о необходимости поддержки спроса.

Если предстоящие оценки британского роста подтвердят замедление, рынок может заложить более мягкую траекторию ставки, что снизит привлекательность фунта. При этом в США сохраняются сигналы о готовности удерживать ставку без изменений несколько месяцев, особенно если инфляция будет снижаться медленнее. Комбинация этих факторов повышает вероятность укрепления доллара и давления на GBP/USD.

Торговая рекомендация: SELL 1.3395, SL 1.3425, TP 1.3305





USDJPY:

USD/JPY удерживается вблизи 157,5–157,7: рынок реагирует на итоги заседания Банка Японии и на ожидания по ставкам в США. Хотя японский регулятор поднял ставку до максимума за десятилетия, последующие комментарии были осторожными и привязаны к входящим данным, из-за чего участники рынка не спешат закладывать быстрый цикл дальнейших повышений.

Разница в доходности между США и Японией остаётся значимой, а это поддерживает интерес к доллару против иены. Дополнительный фон создают ожидания отложенной американской статистики по росту и заказам: сильные цифры укрепляют мнение, что ФРС может сохранить ставку на текущем уровне дольше, чем предполагалось ранее, особенно при риске устойчивой инфляции.

При этом нельзя игнорировать фактор властей Японии: чиновники уже предупреждают о готовности реагировать на чрезмерные и односторонние колебания курса, поэтому резкие всплески волатильности возможны. Если же прямого вмешательства не последует, а сигналы Банка Японии останутся сдержанными, базовый сценарий — сохранение давления на иену и продолжение роста USD/JPY.

Торговая рекомендация: BUY 157.45, SL 156.95, TP 158.95



