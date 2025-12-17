Фундаментальный анализ рынка за 17.12.2025 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

09:00 EET. GBP - Индекс потребительских цен

EURUSD:

EUR/USD удерживается вблизи 1,1750: доллар остаётся уязвимым из-за неопределённости по дальнейшим шагам Федеральной резервной системы. Последняя статистика по рынку труда показала умеренный рост занятости и повышение безработицы, а сбои в работе части госучреждений могли исказить отдельные показатели, поэтому участники рынка осторожнее оценивают состояние экономики США.

Фокус смещается на свежие данные по инфляции в США и комментарии представителей ФРС. Более слабые цифры усиливают ожидания снижения ставки и могут ослабить доллар, тогда как ускорение инфляции вернёт спрос на американскую валюту. Дополнительное влияние оказывает динамика доходностей казначейских облигаций и спрос на защитные активы на фоне геополитической повестки.

В еврозоне ключевым фактором остаётся позиция Европейского центрального банка: рынки следят, подтвердит ли регулятор намерение удерживать политику стабильной и как он оценит инфляцию и деловую активность. Если ЕЦБ даст понять, что спешки со снижением ставки нет, евро сохранит поддержку; однако перед публикациями из США волатильность может заметно вырасти.

Торговая рекомендация: BUY 1.1750, SL 1.1730, TP 1.1840





GBPUSD:





GBP/USD торгуется около 1,3410: общая неопределённость по ставкам в США сдерживает доллар, но для фунта всё заметнее внутренние риски. Данные по рынку труда Великобритании указывают на охлаждение: безработица растёт, а темпы повышения зарплат замедляются. Это усиливает ожидания, что Банк Англии в ближайшие месяцы может перейти к снижению ставки.

Даже если рынок частично заложил в цену вероятность такого снижения, любое подтверждение более мягкого курса способно ограничить спрос на фунт. Инвесторы также внимательно следят за бюджетной и фискальной повесткой: рост стоимости заимствований и слабый потребительский спрос повышают чувствительность валюты к новостям и статистике. Рынок предпочитает сокращать риск перед ключевыми заявлениями регулятора.

Картина по экономической активности остаётся неоднозначной: индекс деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) показывает умеренное расширение, но темпы роста невысоки. На этом фоне фунт становится более уязвимым к сильным данным из США и к сигналам Банка Англии, что поддерживает сценарий снижения GBP/USD.

Торговая рекомендация: SELL 1.3410, SL 1.3430, TP 1.3320





USDJPY:





USD/JPY удерживается около 154,95, а интерес к иене усиливается на ожиданиях решений Банка Японии. Рынок оценивает, насколько регулятор готов продолжать постепенную нормализацию политики, если инфляция и рост зарплат останутся устойчивыми. Любые сигналы о повышении ставки или сокращении стимулов обычно поддерживают иену и давят на пару.

В США доллар ограничен неопределённостью по дальнейшей траектории ставок после недавнего решения ФРС и смешанных макроданных. Участники рынка ждут свежей статистики по инфляции и комментариев регулятора: слабая динамика цен усиливает ожидания смягчения и снижает привлекательность доллара, тогда как ускорение инфляции способно вернуть спрос на него.

Дополнительным фактором остаётся общий аппетит к риску: при росте напряжённости инвесторы чаще выбирают защитные валюты, включая иену. Поэтому в течение дня USD/JPY может реагировать на новости и макростатистику резкими импульсами, но фундаментальный баланс сейчас больше поддерживает укрепление японской валюты.

Торговая рекомендация: SELL 154.95, SL 155.20, TP 154.10





