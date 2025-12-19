Фундаментальный анализ рынка за 19.12.2025 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

EURUSD:

Предновогодний бонус 126% на пополнение от 260$. Успей воспользоваться - программа действует ограниченное время! Условия

EUR/USD торгуется возле 1.1725. Евро получает поддержку после того, как Европейский центральный банк сохранил ставку на уровне 2% и отметил устойчивость экономики еврозоны. Отсутствие сигналов о скорых изменениях политики снижает давление на единую валюту со стороны ставок.

Для доллара важны ожидания по ставке США: после декабрьского снижения ставки Федеральной резервной системой рынок осторожнее оценивает перспективы доходности. Последние данные по инфляции указывают на замедление годового роста цен, но статистика остаётся неоднозначной из-за перебоев в сборе отдельных показателей, что усиливает колебания спроса на доллар.

При нейтральном внешнем фоне фундаментальные условия скорее поддерживают умеренный рост EUR/USD: еврозона выглядит стабильнее в части ожиданий по ставкам, тогда как траектория США сильнее зависит от новых макроданных и риторики регулятора. Риск для сценария — внезапное усиление защитного спроса на доллар.

Торговая рекомендация: BUY 1.1725, SL 1.1685, TP 1.1845





GBPUSD:

GBP/USD держится возле 1.3380. Фундаментальный фон для фунта смешанный: Банк Англии снизил ставку до 3.75% после напряжённого голосования, но при этом заявил о необходимости действовать осторожно. Это уменьшает вероятность серии быстрых снижений и частично поддерживает фунт.

Однако ожидания по экономике Великобритании остаются сдержанными — регулятор видит слабую динамику роста и постепенное замедление инфляции, поэтому рынок по-прежнему допускает дальнейшее снижение ставок в 2026 году. На таком фоне фунт чувствителен к статистике по рынку труда и потреблению.

США выглядят менее привлекательными по доходности после декабрьского решения ФРС и реакции на инфляционные данные, из-за чего доллар теряет часть поддержки. Поэтому на сегодня базовый сценарий — умеренный рост GBP/USD, если новые данные из США не усилят защитный спрос на доллар.

Торговая рекомендация: BUY 1.3380, SL 1.3340, TP 1.3500





Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

08:30 EET. JPY - Пресс-конференция Банка Японии

USDJPY:

USD/JPY торгуется возле 155.95 на фоне повышенного внимания к политике Японии. Банк Японии повысил ставку до 0.75% и дал понять, что дальнейшие шаги возможны при сохранении устойчивой инфляции и роста зарплат. Даже если часть решения уже была заложена в цены, более высокая ставка в целом работает в пользу иены.

В США доллару мешают ожидания более низких ставок после декабрьского решения ФРС и реакция рынков на инфляционные данные. Замедление годового роста цен усиливает разговоры о дальнейшем снижении стоимости заимствований, а вопросы к качеству статистики повышают чувствительность к новым публикациям и заявлениям регулятора.

Итоговый баланс факторов смещается в пользу постепенного укрепления иены, поэтому базовый сценарий — давление на USD/JPY. Риски — внезапный рост защитного спроса на доллар и более мягкие сигналы Банка Японии относительно следующих повышений.

Торговая рекомендация: SELL 155.95, SL 156.45, TP 154.45





Наша компания предоставляет возможность получать доход не только с Вашей торговли. Привлекая клиентов в рамках партнерской программы, Вы можете получить до 30 долларов за лот!

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте