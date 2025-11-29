Прогноз рынка на 01 – 05 декабря 2025 года

Рынки входят в первый месяц зимы в условиях смешанных настроений – инвесторы готовятся к итоговому заседанию ФРС, которое состоится 10 декабря. Завершение политики количественного ужесточения и ожидания дальнейших снижений ставки продолжают давить на доллар США, поддерживают спрос на драгметаллы и помогают удерживать относительную стабильность рискованных активов, несмотря на разнонаправленную глобальную статистику. В США инфляционные индикаторы, включая PCE, продолжили замедляться, тогда как в Германии гармонизированный CPI, напротив, ускорился до 2.6% годовых. Дополнительные отчеты, включая обновления Ifo и Beige Book, также показали смешанную картину – бизнес-активность в США остается стабильной, а в Европе улучшение носит точечный характер.

💶 EUR/USD

Более мягкая доходность американских облигаций и ожидания дополнительного смягчения политики ФРС поддержали рост пары, позволив ей подняться к 1.1600 после старта недели в районе 1.1500. Однако ей так и не удалось пробить верхнюю границу нисходящего канала второй половины ноября. Движение евро остается сдержанным, так как статистика Еврозоны указывает лишь на постепенное улучшение без устойчивого импульса в промышленности и показателях деловых настроений. Ближайшая поддержка расположена на 1.1540-1.1550. Прорыв ниже откроет путь к 1.1480-1.1500, а затем к зоне 1.1380-1.1400. Первое сильное сопротивление расположено в зоне 1.1620-1.1655, далее дальше – 1720-1.1730. Пробитие этих уровней позволит говорить о возобновлению роста пары к уровням 1.2000-1.2200, однако, до заседания ФРС вероятность этого крайне мала.

💹 BTC/USD

Биткоин, используя слабость доллара, пытается восстановиться после катастрофического обвала, когда со 126,000 всего за шесть недель он рухнул к 80,000 и потерял более 35%. Максимум пятницы 28 ноября был зафиксирован на уровне 93,124. Однако, рынок по-прежнему испытывает давление из-за принудительных ликвидаций и общего сокращения аппетита к риску. Первая поддержка расположена в зоне 86,000-88,000, следующая – 75,000-80,000; ее пробой откроет путь к диапазону консолидации весны-осени 2024 года – 53,000-75,000. Сверху ближайшее сильное сопротивление – 93,300-95,000, а лишь устойчивый подъем выше 99,000-105,000 вернет надежду на завершение коррекции и возобновление бычьего тренда.

🛢 Brent

Нефть Brent продолжает консолидироваться, финишировав в районе 63.20 долларов за баррель. На рынок продолжает давить ожидание увеличения добычи вне ОПЕК и неопределенность перед заседанием ОПЕК+. Геополитические риски и низкие запасы временами оказывают поддержку, но не меняют общей ценовой картины. Зона 63.00-63.50 является ключевым уровнем поддержки/сопротивления. Активные покупки начинаются в районе 61.00-61.50. Следующая зона поддержки 58.00-59.00 соответствует минимумам марта-апреля этого года. Продавцы же массово появляются в районе 64.00-66.00, что является ближайшим сопротивлением. Далее следует зона 67.5-68.5, где сходятся уровни предыдущих пробоев и среднесрочные скользящие.

🥇 XAU/USD

Золото остается наиболее привлекательным активом последних недель. Ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики ФРС и сохраняющаяся геополитическая неопределенность продолжают поддерживать металл. Опираясь на наклонную восходящую поддержку, с 10 октября золото упорно карабкается вверх и сейчас достигло сильной зоны сопротивления 4,200-4,250 долларов за унцию. Ближайшая поддержка – 4,150, далее 4,000-4,030. В случае укрепления доллара не исключено снижение до 3,885-3,900. Уверенный рост выше 4,250 подтвердит возобновление бычьего ралли.

📈 Заключение

Первая неделя декабря будет проходить под влиянием американской статистики по рынку труда: 4 декабря выйдет отчет ADP, 5 декабря – данные по первичным заявкам на пособие по безработице, а 6 декабря – ключевые показатели NFP, уровень безработицы и динамика заработных плат.

EUR/USD, скорее всего, останется поддержанной на откатах, если данные США не изменят ожидания по смягчению политики. Базовый сценарий для биткойна – нейтральный с медвежьим уклоном. Любой рост остается коррекционным, пока быки не закрепятся выше 100,000. Для золота склонность к покупкам на снижениях, пока XAU/USD удерживается выше примерно 3,900 долларов. Для Brent базовый сценарий нейтральный с умеренно медвежьим уклоном. На динамику будут влиять итоги встречи ОПЕК+ 30 ноября. Без более серьезных сокращений добычи или заметного улучшения спроса рост, вероятно, останется ограниченным.