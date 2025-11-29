ПОЧЕМУ SQUIDGRID_AI — ЭТО НАДЁЖНАЯ И ПРИБЫЛЬНАЯ ГРИД-СТРАТЕГИЯ?

SQUID GRID AI — это сложная система на основе сетки, использующая возможности возврата к среднему значению на 6 некоррелированных активах, оптимизирующая веса портфеля для максимизации прибыли при управлении рисками с помощью мониторинга рынка на основе ИИ.

[ Живой сигнал ] - [ Специальная группа | Версия MT5 - MT4 ]









📌 Концепция











📌 Почему стоит выбрать этого советника?

Диверсификация по нескольким активам

Торгует 6 некоррелированными инструментами: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD

Оптимизированное распределение весов для максимизации прибыльности

Продвинутое структурное управление рисками в основе

Усовершенствованная сеточная стратегия

Использует возможности возврата к среднему значению (mean reversion)

Определяет состояния перекупленности и перепроданности для оптимального входа

Добавляет позиции во время откатов цены для повышения прибыльности

Важно: Стратегия мартингейл не используется





Управление рисками и капиталом для сеток на основе ИИ

Интегрирован с ИИ Grok4 для мониторинга рынка в реальном времени

Анализирует ежедневные макроэкономические условия и волатильность рынка

Автоматически закрывает позиции или блокирует сделки во время аномальных рыночных событий Настраиваемые пороги вывода прибыли в зависимости от терпимости к риску

Настраиваемые параметры Максимально Допустимой Просадки и размера лота

Регулярные рекомендации по выводу прибыли (после 10-30% доходности)











📌 Некоррелированные пары и активы











📌 Оптимизированный вес некоррелированных активов





📌 Спецификации и Сигналы Актив для запуска советника и Таймфрейм: EURUSD | M5

EURUSD | M5 Торгуемые активы: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD

XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD Таймфреймы: M5-H1 в зависимости от характеристик волатильности актива

M5-H1 в зависимости от характеристик волатильности актива История бэктеста: У ICMarkets ограниченная история по парам с CAD до 2025 года, поэтому бэктесты были проведены на EasyForex

У ICMarkets ограниченная история по парам с CAD до 2025 года, поэтому бэктесты были проведены на EasyForex Тестируемый период: 2020 – 2025, OHLC

2020 – 2025, OHLC Минимальный / Рекомендуемый депозит: $500 / $2000

📌 Реализация



Если вы новичок в mql5, пожалуйста, следуйте этим шагам для совершения покупки https://www.mql5.com/en/articles/498





Получите руководство пользователя здесь: ⚙️ https://bit.ly/3KdwpDx

Важно: убедитесь, что символы торгуемых активов добавлены/отображаются в окне Обзор рынка вашего терминала MetaTrader это позволит вашему Экспертному Советнику (EA) работать на всех выбранных символах одновременно.

📌Наши Обязательства и спецификации бэктеста





Наша система придерживается строгих протоколов бэктестирования с 🔹 100% качественными данными без пропусков 🔹 нулевым удалением или манипуляцией исторических стоп-лоссов или тейк-профитов. 🔹 нулевой переоптимизацией (overfitting) 🔹 проверенной симуляцией Walk Forward 🔹 проверенной симуляцией Монте-Карло 🔹 непрерывным мониторингом живых метрик с метриками бэктеста



Смотрите наши обязательства и спецификации бэктеста здесь и как не быть обманутым при покупке алгоритма















