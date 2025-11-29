ПОЧЕМУ SQUIDGRID_AI — ЭТО НАДЁЖНАЯ И ПРИБЫЛЬНАЯ ГРИД-СТРАТЕГИЯ?

SQUID GRID AI — это сложная система на основе сетки, использующая возможности возврата к среднему значению на 6 некоррелированных активах, оптимизирующая веса портфеля для максимизации прибыли при управлении рисками с помощью мониторинга рынка на основе ИИ.
📌 Концепция
📌 Почему стоит выбрать этого советника?
Диверсификация по нескольким активам
- Торгует 6 некоррелированными инструментами: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
- Оптимизированное распределение весов для максимизации прибыльности
- Продвинутое структурное управление рисками в основе
Усовершенствованная сеточная стратегия
- Использует возможности возврата к среднему значению (mean reversion)
- Определяет состояния перекупленности и перепроданности для оптимального входа
- Добавляет позиции во время откатов цены для повышения прибыльности
- Важно: Стратегия мартингейл не используется
Управление рисками и капиталом для сеток на основе ИИ
- Интегрирован с ИИ Grok4 для мониторинга рынка в реальном времени
- Анализирует ежедневные макроэкономические условия и волатильность рынка
- Автоматически закрывает позиции или блокирует сделки во время аномальных рыночных событий
- Настраиваемые пороги вывода прибыли в зависимости от терпимости к риску
- Настраиваемые параметры Максимально Допустимой Просадки и размера лота
- Регулярные рекомендации по выводу прибыли (после 10-30% доходности)
📌 Некоррелированные пары и активы
📌 Оптимизированный вес некоррелированных активов
📌 Спецификации и Сигналы
- Актив для запуска советника и Таймфрейм: EURUSD | M5
- Торгуемые активы: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
- Таймфреймы: M5-H1 в зависимости от характеристик волатильности актива
- История бэктеста: У ICMarkets ограниченная история по парам с CAD до 2025 года, поэтому бэктесты были проведены на EasyForex
- Тестируемый период: 2020 – 2025, OHLC
- Минимальный / Рекомендуемый депозит: $500 / $2000
📌 Реализация
Если вы новичок в mql5, пожалуйста, следуйте этим шагам для совершения покупки
Получите руководство пользователя здесь:
Важно:
-
убедитесь, что символы торгуемых активов добавлены/отображаются в окне Обзор рынка вашего терминала MetaTrader
-
это позволит вашему Экспертному Советнику (EA) работать на всех выбранных символах одновременно.
📌Наши Обязательства и спецификации бэктеста
Наша система придерживается строгих протоколов бэктестирования с
🔹 100% качественными данными без пропусков
🔹 нулевым удалением или манипуляцией исторических стоп-лоссов или тейк-профитов.
🔹 нулевой переоптимизацией (overfitting)
🔹 проверенной симуляцией Walk Forward
🔹 проверенной симуляцией Монте-Карло
🔹 непрерывным мониторингом живых метрик с метриками бэктеста
Смотрите наши обязательства и спецификации бэктеста здесь и как не быть обманутым при покупке алгоритма