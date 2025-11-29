ПОЧЕМУ SQUIDGRID_AI — ЭТО НАДЁЖНАЯ И ПРИБЫЛЬНАЯ ГРИД-СТРАТЕГИЯ?
ПОЧЕМУ SQUIDGRID_AI — ЭТО НАДЁЖНАЯ И ПРИБЫЛЬНАЯ ГРИД-СТРАТЕГИЯ?

29 ноября 2025, 19:14
Christophe Pa Trouillas
Christophe Pa Trouillas
SQUID GRID AI — это сложная система на основе сетки, использующая возможности возврата к среднему значению на 6 некоррелированных активах, оптимизирующая веса портфеля для максимизации прибыли при управлении рисками с помощью мониторинга рынка на основе ИИ.

[ Живой сигнал ] - [ Специальная группа | Версия MT5 - MT4 ]



📌 Концепция



📌 Почему стоит выбрать этого советника?

Диверсификация по нескольким активам

  • Торгует 6 некоррелированными инструментами: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
  • Оптимизированное распределение весов для максимизации прибыльности
  • Продвинутое структурное управление рисками в основе

Усовершенствованная сеточная стратегия

  • Использует возможности возврата к среднему значению (mean reversion)
  • Определяет состояния перекупленности и перепроданности для оптимального входа
  • Добавляет позиции во время откатов цены для повышения прибыльности
  • Важно: Стратегия мартингейл не используется


Управление рисками и капиталом для сеток на основе ИИ

  • Интегрирован с ИИ Grok4 для мониторинга рынка в реальном времени
  • Анализирует ежедневные макроэкономические условия и волатильность рынка
  • Автоматически закрывает позиции или блокирует сделки во время аномальных рыночных событий
  • Настраиваемые пороги вывода прибыли в зависимости от терпимости к риску
  • Настраиваемые параметры Максимально Допустимой Просадки и размера лота
  • Регулярные рекомендации по выводу прибыли (после 10-30% доходности)



📌 Некоррелированные пары и активы





📌 Оптимизированный вес некоррелированных активов




📌 Спецификации и Сигналы

  • Актив для запуска советника и Таймфрейм: EURUSD | M5
  • Торгуемые активы: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
  • Таймфреймы: M5-H1 в зависимости от характеристик волатильности актива
  • История бэктеста: У ICMarkets ограниченная история по парам с CAD до 2025 года, поэтому бэктесты были проведены на EasyForex
  • Тестируемый период: 2020 – 2025, OHLC
  • Минимальный / Рекомендуемый депозит: $500 / $2000

[ Живой сигнал ] - [ Специальная группа | Версия MT5 - MT4 ]




📌 Реализация


Если вы новичок в mql5, пожалуйста, следуйте этим шагам для совершения покупки https://www.mql5.com/en/articles/498




Получите руководство пользователя здесь: 

⚙️ https://bit.ly/3KdwpDx


Важно:

  • убедитесь, что символы торгуемых активов добавлены/отображаются в окне Обзор рынка вашего терминала MetaTrader

  • это позволит вашему Экспертному Советнику (EA) работать на всех выбранных символах одновременно.


📌Наши Обязательства и спецификации бэктеста


Наша система придерживается строгих протоколов бэктестирования с

🔹  100% качественными данными без пропусков

🔹  нулевым удалением или манипуляцией исторических стоп-лоссов или тейк-профитов.

🔹  нулевой переоптимизацией (overfitting)

🔹  проверенной симуляцией Walk Forward

🔹  проверенной симуляцией Монте-Карло

🔹  непрерывным мониторингом живых метрик с метриками бэктеста



Смотрите наши обязательства и спецификации бэктеста здесь и как не быть обманутым при покупке алгоритма





