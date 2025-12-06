Прогноз рынка на 08 – 12 декабря 2025 года

Минувшая неделя прошла относительно спокойно, рынки замерли в ожидании заседания Федеральной Резервной Системы США 9-10 декабря. Котировки всех рассматриваемых активов претерпели минимальные изменения. Исключение составила лишь пара EUR/USD. Инвесторы по-прежнему не исключают снижения на этом заседании ставки на 0.25%, при этом не исключают и то, что этот этап смягчения будет перенесен на начало 2026 года. Однако, в том, что ставка будет понижена, практически никто не сомневается, и это удерживает доллар США под умеренным давлением.

💶 EUR/USD

Пара завершила пятницу на отметке 1.1642, таким образом за неделю доллар уступил евро 45 пунктов. В результате паре удалось пробить верхнюю границу нисходящего канала второй половины ноября, однако, она по-прежнему находится в пределах сильной зоны сопротивления 1.1620-1.1655. Инвесторы не спешат открывать ни длинные, ни короткие позиции, предпочитая дождаться сигналов от ФРС США. Ориентиры также могут быть получены из последующих заявлений руководства регулятора. Ближайшие поддержки 1.1580 и 1.1530-1.1550. Прорыв ниже откроет путь к 1.1480-1.1500, а затем к зоне 1.1380-1.1400. Первое сопротивление в зоне 1.1680, далее 1720-1.1730. Пробитие этих уровней при мягкой риторике ФРС позволит говорить о возобновлению бычьего тренда и росте пары к уровням 1.2000-1.2200.

🟠 BTC/USD

Биткойн остается в фазе стабилизации после мощного обвала, в результате которого он потерял более 35% стоимости. Пятницу 05 декабря главная криптовалюта завершила на уровне 89,196. От дальнейшего падения ее удерживает текущая слабость доллара. С другой стороны, рынок по-прежнему испытывает давление из-за принудительных ликвидаций и общего сокращения аппетита к риску. Перспективы BTC крайне туманны. Крипто-энтузиасты говорят о возобновлении роста к 140,000 и даже к 200,000. Противники заявляют о наступлении очередной крипто-зимы. Первая поддержка расположена в зоне 86,000-88,000, следующая – 75,000-80,000; ее пробой откроет путь к диапазону консолидации весны-осени 2024 года – 53,000-75,000. Сверху ближайшее сильное сопротивление – 93,300-95,000, более весомый сигнал бычьего разворота появится при уверенном подъеме выше зоны 99,000-105,000.

🛢 Brent

Нефть также продолжает консолидироваться, финишировав в районе ключевой зоны поддержки/сопротивления – на отметке 63.60 долларов за баррель (63.20 неделю назад). Подобная ценовая стабильность указывает на баланс сил – ожидание жесткого контроля добычи со стороны ОПЕК+ поддерживают рынок, тогда как опасения о росте предложения за пределами картеля и слабом спросе ограничивают дальнейший подъем. Покупательская активность заметно усиливается в зоне 61.00-62.00. Следующий уровень поддержки 58.00-59.00 совпадает с минимумами марта-апреля текущего года. Давление со стороны продавцов существенно возрастает в районе 64.00-66.00, за ним следует сопротивление 67.5-68.5.

🏆 XAU/USD

Золото остается одним из самых привлекательных активов конца года. Этому способствует ожидание дальнейшего смягчения политики ФРС и сохраняющаяся геополитическая неопределенность. В прошлом обзоре мы отметили, что, после коррекции, золото с 10 октября движется вверх, опираясь на наклонную восходящую поддержку, и достигло сильной зоны сопротивления 4,200-4,250 долларов за унцию. Несмотря на все усилия, быкам за минувшую неделю так и не удалось преодолеть эту зону, и пара XAU/USD финишировала на отметке 4,198. Сейчас она находится прямо на уровне наклонной восходящей поддержки, от которой возможен отскок вверх – в зону 4,230-4,260. Ее пробой откроет путь к 4,320-4,350 и подтвердит возобновление бычьего ралли. Ближайшая поддержка – 4,160-4.170, далее 4,000-4,030. Если риторика ФРС окажется достаточно жесткой и укрепит доллар, не исключено снижение XAU/USD до 3,885-3,900 и ниже.

📊 Заключение

Неделя 08-12 декабря пройдет под влиянием заседания ФРС 09-10 декабря и последующей пресс-конференции ее руководства. Внимание рынка также привлекут публикации данных по инфляции в США и отчетам по деловой активности в Еврозоне и Китае.

Базовый сценарий для EUR/USD нейтральный, с умеренной склонностью к росту. BTC/USD и Brent – нейтральный, с умеренно медвежьим уклоном. Базовый сценарий для XAU/USD – возможность покупок на просадках, пока золото удерживается выше 3,950-4,000.



