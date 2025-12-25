Бэктест реальных Telegram-сигналов в MetaTrader: зачем это нужно и как работает Becktester TG Signals (MT4/MT5)

Сигнальные каналы в Telegram удобны, но есть один нюанс: скриншоты и заявления типа «+500% за месяц» не отвечают на главный вопрос трейдера —

, в различных рыночных условиях, с учетом спреда, проскальзывания и реальных ограничений исполнения.

Вот почему помогает подход «проверь, прежде чем доверять»: возьми реальную историю сообщений из канала, преобразуй ее в структурированные сделки и пропусти через тестер стратегий. Это упрощает отделение маркетинга от статистики.

Becktester TG Signals — это двухэтапный рабочий процесс:

Приложение на Python подключается к Telegram, загружает историю сообщений из выбранного канала/чата, анализирует сигналы и экспортирует их в CSV-файл.

подключается к Telegram, загружает историю сообщений из выбранного канала/чата, анализирует сигналы и экспортирует их в CSV-файл. Советник MetaTrader (MT4/MT5) — считывает CSV-файл и воспроизводит сделки в тестере стратегий, создавая показатели эффективности и кривую доходности на основе исторических данных.

Почему это может понадобиться трейдерам

Перед копированием сделки проверяйте сигнальные каналы. Учитывайте частоту сделок, просадки, полосы убытков и стабильность за разные периоды.

Учитывайте частоту сделок, просадки, полосы убытков и стабильность за разные периоды. Сравните несколько источников. Одна и та же тестовая среда → упрощает сравнение коэффициента выигрыша / коэффициента прибыли / просадки.

Одна и та же тестовая среда → упрощает сравнение коэффициента выигрыша / коэффициента прибыли / просадки. Оцените чувствительность. Поймите, как разброс/проскальзывание и точность входа влияют на результаты.

Поймите, как разброс/проскальзывание и точность входа влияют на результаты. Сократите количество решений, основанных на доверии. Цифры помогают избежать эмоциональной торговли, основанной на заявлениях канала.

Основные преимущества подхода

Использует реальную историю сообщений (а не специально подобранные примеры).

(а не специально подобранные примеры). Работает внутри MT4/MT5 Strategy Tester : привычные отчеты, визуализация и сравнение по периодам.

: привычные отчеты, визуализация и сравнение по периодам. Гибкий синтаксический анализ с помощью настроек ключевых слов и псевдонимов символов.

с помощью настроек ключевых слов и псевдонимов символов. Фильтры безопасности : пропуск дубликатов, сигналы выходных дней, временные окна, ограничения риска.

Рабочий процесс высокого уровня

В приложении Python выберите канал/чат в Telegram и диапазон дат. Анализирует сообщения и генерирует файл signals.csv (обычно в папку Terminal/Common/Files, чтобы терминал мог получить к нему доступ). Откройте тестер стратегий в MT4 или MT5, подключите советника и укажите путь к файлу с сигналами. Просмотрите статистику и (при желании) экспортируйте отчет с результатами в отдельный CSV-файл.

Структура CSV-файла (что экспортируется)

Экспорт сохраняет данные в структурированном виде: дата/время, тип команды, символ, точка входа/SL/TP, размер лота и поля обслуживания (идентификатор сообщения, флаг редактирования, поле ошибки для неразборчивых сообщений). Несколько уровней тейк-профита могут храниться в виде списка, разделенного символом |.





Обзор основных настроек советника (MT4/MT5)

1) Основы работы с файлами и парсерами

SignalFile — имя CSV-файла (например, signals.csv).

— имя CSV-файла (например, signals.csv). DebugLogs , DebugCsvRows — дополнительные логи + вывод первых строк CSV-файла.

, — дополнительные логи + вывод первых строк CSV-файла. BrokerUTCOffset — смещение UTC брокера (помогает выравнивать метки времени).

— смещение UTC брокера (помогает выравнивать метки времени). SkipDuplicates — пропускать дублирующиеся сигналы.

— пропускать дублирующиеся сигналы. SkipWeekendSignals — игнорировать сигналы выходных, если необходимо.

2) Определение размера партии и риски

LotMode — фиксированные / основанные на риске / правила для каждого символа / слоты для каждого TP-кода.

— фиксированные / основанные на риске / правила для каждого символа / слоты для каждого TP-кода. FixedLotValue , RiskPercent , RiskPercentPerSymbol — основные параметры контроля размера компании.

, , — основные параметры контроля размера компании. LotSizePerSymbol , LotSizeSpecificPair — фиксированное количество партий на прибор.

, — фиксированное количество партий на прибор. DivideLotByTPCount — разделить размер на несколько целевых значений TP.

3) Интерпретация SL/TP

SLMode , TPMode — использовать значения из сигнала или пользовательские уровни.

, — использовать значения из сигнала или пользовательские уровни. CustomSL , CustomTP — пользовательские цели (в зависимости от единиц измерения).

, — пользовательские цели (в зависимости от единиц измерения). SLUnit , TPUnit — Цена / Пункты / Доли.

, — Цена / Пункты / Доли. AllTPInOneLine , SLMerged , TPMerged — обрабатывают определенные стили форматирования в сообщениях.

, , — обрабатывают определенные стили форматирования в сообщениях. RejectOrdersWithoutSL , RejectOrdersWithoutTP — опционально игнорировать сигналы, в которых отсутствуют SL/TP.

, — опционально игнорировать сигналы, в которых отсутствуют SL/TP. TPToCopy — выберите, какие уровни TP следует включить (например, только TP1 и TP3).

4) Поведение при исполнении и проскальзывании

ForceMarketExecution — всегда входить в сделку по рыночной цене.

— всегда входить в сделку по рыночной цене. MaxSlippage — максимально допустимое отклонение цены.

— максимально допустимое отклонение цены. HandleSlippage — игнорировать сигнал или разместить отложенный ордер, если сигнал находится вне зоны действия.

— игнорировать сигнал или разместить отложенный ордер, если сигнал находится вне зоны действия. PendingOrderExpiration — время истечения срока действия ожидающего заказа (в минутах).

— время истечения срока действия ожидающего заказа (в минутах). EntryRangeMode , EntriesInZoneOnly — как интерпретировать «зону входа».

5) Управление (точка безубыточности и остаточный период)

ActivateBreakeven , BreakevenAfterPoints — перейти к точке безубыточности после X точек.

, — перейти к точке безубыточности после X точек. ActivateTrailingStop , SLTrailingMode , TrailingStartPoints , TrailingStepPoints , TrailingDistancePoints — параметры следования.

, , , , — параметры следования. BreakevenToSignalEntryPrice — используйте цену входа из сигнала для определения точки безубыточности, если это применимо.

6) Лимиты риска и временной фильтр

MaxTradesPerDay , MaxLossesPerDay — дневные лимиты.

, — дневные лимиты. MaxDailyLoss , MaxWeeklyLoss , MaxMonthlyLoss — лимиты убытков (в процентах или в валюте).

, , — лимиты убытков (в процентах или в валюте). LossExceedAction — остановить копирование или закрыть и остановить процесс, если превышены лимиты.

— остановить копирование или закрыть и остановить процесс, если превышены лимиты. UseTimeFilter , StartTime , EndTime , AllowedTradingDays — торговое окно и дни недели.

7) Статистика и отчет

ShowStats — показать статистику.

— показать статистику. ExportReport , ReportFile — экспорт результатов в CSV-файл (например, results.csv).

Конфигурация на стороне Python (ключевые слова и символы)





Исходный код включает в себя несколько конфигурационных файлов, которые позволяют адаптировать процесс анализа:

app_config.json — Настройки подключения к Telegram (api_id/api_hash/session) и параметры вывода.

— Настройки подключения к Telegram (api_id/api_hash/session) и параметры вывода. backtest_settings.json — последний канал, диапазон дат и путь к выходному CSV-файлу.

— последний канал, диапазон дат и путь к выходному CSV-файлу. configs/default.json (и другие конфигурационные файлы) — наборы ключевых слов для BUY/SELL, SL/TP, модификаций, закрытий и т. д., а также списки символов и псевдонимов (например, GOLD → XAUUSD).

(и другие конфигурационные файлы) — наборы ключевых слов для BUY/SELL, SL/TP, модификаций, закрытий и т. д., а также списки символов и псевдонимов (например, GOLD → XAUUSD). config/current_config.json — активная конфигурация парсинга.

Это важно, потому что каналы форматируют сообщения по-разному (TP1/TP2 против «целей», GOLD против XAUUSD и т. д.). Настраиваемые ключевые слова и псевдонимы символов помогают адаптировать парсер к стилю канала.

Обновление: Выпуск MT5

Типичный пошаговый разбор часто демонстрируется на MT4, но рабочий процесс тот же и для MT5: та же концепция CSV, тот же подход с использованием тестера стратегий. Теперь доступна специальная версия советника для MetaTrader 5.





Предупреждение: Информация предоставлена исключительно в образовательных целях. Тестирование на исторических данных является лишь моделью и не гарантирует будущих результатов. В реальной торговле возможны задержки, проскальзывание, различные спреды и различия в исполнении ордеров.