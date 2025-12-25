Бэктест реальных Telegram-сигналов в MetaTrader: зачем это нужно и как работает Becktester TG Signals (MT4/MT5)
Бэктест реальных Telegram-сигналов в MetaTrader: зачем это нужно и как работает Becktester TG Signals (MT4/MT5)

25 декабря 2025
Sergey Batudayev
Sergey Batudayev
Сигнальные каналы в Telegram удобны, но есть один нюанс: скриншоты и заявления типа «+500% за месяц» не отвечают на главный вопрос трейдера — как это ведет себя со временем , в различных рыночных условиях, с учетом спреда, проскальзывания и реальных ограничений исполнения.

Вот почему помогает подход «проверь, прежде чем доверять»: возьми реальную историю сообщений из канала, преобразуй ее в структурированные сделки и пропусти через тестер стратегий. Это упрощает отделение маркетинга от статистики.

Becktester TG Signals — это двухэтапный рабочий процесс:

  • Приложение на Python подключается к Telegram, загружает историю сообщений из выбранного канала/чата, анализирует сигналы и экспортирует их в CSV-файл.
  • Советник MetaTrader (MT4/MT5) — считывает CSV-файл и воспроизводит сделки в тестере стратегий, создавая показатели эффективности и кривую доходности на основе исторических данных.

Почему это может понадобиться трейдерам

  • Перед копированием сделки проверяйте сигнальные каналы. Учитывайте частоту сделок, просадки, полосы убытков и стабильность за разные периоды.
  • Сравните несколько источников. Одна и та же тестовая среда → упрощает сравнение коэффициента выигрыша / коэффициента прибыли / просадки.
  • Оцените чувствительность. Поймите, как разброс/проскальзывание и точность входа влияют на результаты.
  • Сократите количество решений, основанных на доверии. Цифры помогают избежать эмоциональной торговли, основанной на заявлениях канала.

Основные преимущества подхода

  • Использует реальную историю сообщений (а не специально подобранные примеры).
  • Работает внутри MT4/MT5 Strategy Tester : привычные отчеты, визуализация и сравнение по периодам.
  • Гибкий синтаксический анализ с помощью настроек ключевых слов и псевдонимов символов.
  • Фильтры безопасности : пропуск дубликатов, сигналы выходных дней, временные окна, ограничения риска.

Рабочий процесс высокого уровня

  1. В приложении Python выберите канал/чат в Telegram и диапазон дат.
  2. Анализирует сообщения и генерирует файл signals.csv (обычно в папку Terminal/Common/Files, чтобы терминал мог получить к нему доступ).
  3. Откройте тестер стратегий в MT4 или MT5, подключите советника и укажите путь к файлу с сигналами.
  4. Просмотрите статистику и (при желании) экспортируйте отчет с результатами в отдельный CSV-файл.

Структура CSV-файла (что экспортируется)

Экспорт сохраняет данные в структурированном виде: дата/время, тип команды, символ, точка входа/SL/TP, размер лота и поля обслуживания (идентификатор сообщения, флаг редактирования, поле ошибки для неразборчивых сообщений). Несколько уровней тейк-профита могут храниться в виде списка, разделенного символом |.


Обзор основных настроек советника (MT4/MT5)

1) Основы работы с файлами и парсерами

  • SignalFile — имя CSV-файла (например, signals.csv).
  • DebugLogs , DebugCsvRows — дополнительные логи + вывод первых строк CSV-файла.
  • BrokerUTCOffset — смещение UTC брокера (помогает выравнивать метки времени).
  • SkipDuplicates — пропускать дублирующиеся сигналы.
  • SkipWeekendSignals — игнорировать сигналы выходных, если необходимо.

2) Определение размера партии и риски

  • LotMode — фиксированные / основанные на риске / правила для каждого символа / слоты для каждого TP-кода.
  • FixedLotValue , RiskPercent , RiskPercentPerSymbol — основные параметры контроля размера компании.
  • LotSizePerSymbol , LotSizeSpecificPair — фиксированное количество партий на прибор.
  • DivideLotByTPCount — разделить размер на несколько целевых значений TP.

3) Интерпретация SL/TP

  • SLMode , TPMode — использовать значения из сигнала или пользовательские уровни.
  • CustomSL , CustomTP — пользовательские цели (в зависимости от единиц измерения).
  • SLUnit , TPUnit — Цена / Пункты / Доли.
  • AllTPInOneLine , SLMerged , TPMerged — обрабатывают определенные стили форматирования в сообщениях.
  • RejectOrdersWithoutSL , RejectOrdersWithoutTP — опционально игнорировать сигналы, в которых отсутствуют SL/TP.
  • TPToCopy — выберите, какие уровни TP следует включить (например, только TP1 и TP3).

4) Поведение при исполнении и проскальзывании

  • ForceMarketExecution — всегда входить в сделку по рыночной цене.
  • MaxSlippage — максимально допустимое отклонение цены.
  • HandleSlippage — игнорировать сигнал или разместить отложенный ордер, если сигнал находится вне зоны действия.
  • PendingOrderExpiration — время истечения срока действия ожидающего заказа (в минутах).
  • EntryRangeMode , EntriesInZoneOnly — как интерпретировать «зону входа».

5) Управление (точка безубыточности и остаточный период)

  • ActivateBreakeven , BreakevenAfterPoints — перейти к точке безубыточности после X точек.
  • ActivateTrailingStop , SLTrailingMode , TrailingStartPoints , TrailingStepPoints , TrailingDistancePoints — параметры следования.
  • BreakevenToSignalEntryPrice — используйте цену входа из сигнала для определения точки безубыточности, если это применимо.

6) Лимиты риска и временной фильтр

  • MaxTradesPerDay , MaxLossesPerDay — дневные лимиты.
  • MaxDailyLoss , MaxWeeklyLoss , MaxMonthlyLoss — лимиты убытков (в процентах или в валюте).
  • LossExceedAction — остановить копирование или закрыть и остановить процесс, если превышены лимиты.
  • UseTimeFilter , StartTime , EndTime , AllowedTradingDays — торговое окно и дни недели.

7) Статистика и отчет

  • ShowStats — показать статистику.
  • ExportReport , ReportFile — экспорт результатов в CSV-файл (например, results.csv).

Конфигурация на стороне Python (ключевые слова и символы)


Исходный код включает в себя несколько конфигурационных файлов, которые позволяют адаптировать процесс анализа:

  • app_config.json — Настройки подключения к Telegram (api_id/api_hash/session) и параметры вывода.
  • backtest_settings.json — последний канал, диапазон дат и путь к выходному CSV-файлу.
  • configs/default.json (и другие конфигурационные файлы) — наборы ключевых слов для BUY/SELL, SL/TP, модификаций, закрытий и т. д., а также списки символов и псевдонимов (например, GOLD → XAUUSD).
  • config/current_config.json — активная конфигурация парсинга.

Это важно, потому что каналы форматируют сообщения по-разному (TP1/TP2 против «целей», GOLD против XAUUSD и т. д.). Настраиваемые ключевые слова и псевдонимы символов помогают адаптировать парсер к стилю канала.

Обновление: Выпуск MT5

Типичный пошаговый разбор часто демонстрируется на MT4, но рабочий процесс тот же и для MT5: та же концепция CSV, тот же подход с использованием тестера стратегий. Теперь доступна специальная версия советника для MetaTrader 5.


Скачать

Для большей наглядности ссылки размещены в конце. Замените заполнители на страницы ваших товаров:

Предупреждение: Информация предоставлена исключительно в образовательных целях. Тестирование на исторических данных является лишь моделью и не гарантирует будущих результатов. В реальной торговле возможны задержки, проскальзывание, различные спреды и различия в исполнении ордеров.

