Бэктест реальных Telegram-сигналов в MetaTrader: зачем это нужно и как работает Becktester TG Signals (MT4/MT5)

Вот почему помогает подход «проверь, прежде чем доверять»: возьми реальную историю сообщений из канала, преобразуй ее в структурированные сделки и пропусти через тестер стратегий. Это упрощает отделение маркетинга от статистики.
Чем занимается коммунальное предприятие
Becktester TG Signals — это двухэтапный рабочий процесс:
- Приложение на Python подключается к Telegram, загружает историю сообщений из выбранного канала/чата, анализирует сигналы и экспортирует их в CSV-файл.
- Советник MetaTrader (MT4/MT5) — считывает CSV-файл и воспроизводит сделки в тестере стратегий, создавая показатели эффективности и кривую доходности на основе исторических данных.
Почему это может понадобиться трейдерам
- Перед копированием сделки проверяйте сигнальные каналы. Учитывайте частоту сделок, просадки, полосы убытков и стабильность за разные периоды.
- Сравните несколько источников. Одна и та же тестовая среда → упрощает сравнение коэффициента выигрыша / коэффициента прибыли / просадки.
- Оцените чувствительность. Поймите, как разброс/проскальзывание и точность входа влияют на результаты.
- Сократите количество решений, основанных на доверии. Цифры помогают избежать эмоциональной торговли, основанной на заявлениях канала.
Основные преимущества подхода
- Использует реальную историю сообщений (а не специально подобранные примеры).
- Работает внутри MT4/MT5 Strategy Tester : привычные отчеты, визуализация и сравнение по периодам.
- Гибкий синтаксический анализ с помощью настроек ключевых слов и псевдонимов символов.
- Фильтры безопасности : пропуск дубликатов, сигналы выходных дней, временные окна, ограничения риска.
Рабочий процесс высокого уровня
- В приложении Python выберите канал/чат в Telegram и диапазон дат.
- Анализирует сообщения и генерирует файл signals.csv (обычно в папку Terminal/Common/Files, чтобы терминал мог получить к нему доступ).
- Откройте тестер стратегий в MT4 или MT5, подключите советника и укажите путь к файлу с сигналами.
- Просмотрите статистику и (при желании) экспортируйте отчет с результатами в отдельный CSV-файл.
Структура CSV-файла (что экспортируется)
Экспорт сохраняет данные в структурированном виде: дата/время, тип команды, символ, точка входа/SL/TP, размер лота и поля обслуживания (идентификатор сообщения, флаг редактирования, поле ошибки для неразборчивых сообщений). Несколько уровней тейк-профита могут храниться в виде списка, разделенного символом |.
Обзор основных настроек советника (MT4/MT5)
1) Основы работы с файлами и парсерами
- SignalFile — имя CSV-файла (например, signals.csv).
- DebugLogs , DebugCsvRows — дополнительные логи + вывод первых строк CSV-файла.
- BrokerUTCOffset — смещение UTC брокера (помогает выравнивать метки времени).
- SkipDuplicates — пропускать дублирующиеся сигналы.
- SkipWeekendSignals — игнорировать сигналы выходных, если необходимо.
2) Определение размера партии и риски
- LotMode — фиксированные / основанные на риске / правила для каждого символа / слоты для каждого TP-кода.
- FixedLotValue , RiskPercent , RiskPercentPerSymbol — основные параметры контроля размера компании.
- LotSizePerSymbol , LotSizeSpecificPair — фиксированное количество партий на прибор.
- DivideLotByTPCount — разделить размер на несколько целевых значений TP.
3) Интерпретация SL/TP
- SLMode , TPMode — использовать значения из сигнала или пользовательские уровни.
- CustomSL , CustomTP — пользовательские цели (в зависимости от единиц измерения).
- SLUnit , TPUnit — Цена / Пункты / Доли.
- AllTPInOneLine , SLMerged , TPMerged — обрабатывают определенные стили форматирования в сообщениях.
- RejectOrdersWithoutSL , RejectOrdersWithoutTP — опционально игнорировать сигналы, в которых отсутствуют SL/TP.
- TPToCopy — выберите, какие уровни TP следует включить (например, только TP1 и TP3).
4) Поведение при исполнении и проскальзывании
- ForceMarketExecution — всегда входить в сделку по рыночной цене.
- MaxSlippage — максимально допустимое отклонение цены.
- HandleSlippage — игнорировать сигнал или разместить отложенный ордер, если сигнал находится вне зоны действия.
- PendingOrderExpiration — время истечения срока действия ожидающего заказа (в минутах).
- EntryRangeMode , EntriesInZoneOnly — как интерпретировать «зону входа».
5) Управление (точка безубыточности и остаточный период)
- ActivateBreakeven , BreakevenAfterPoints — перейти к точке безубыточности после X точек.
- ActivateTrailingStop , SLTrailingMode , TrailingStartPoints , TrailingStepPoints , TrailingDistancePoints — параметры следования.
- BreakevenToSignalEntryPrice — используйте цену входа из сигнала для определения точки безубыточности, если это применимо.
6) Лимиты риска и временной фильтр
- MaxTradesPerDay , MaxLossesPerDay — дневные лимиты.
- MaxDailyLoss , MaxWeeklyLoss , MaxMonthlyLoss — лимиты убытков (в процентах или в валюте).
- LossExceedAction — остановить копирование или закрыть и остановить процесс, если превышены лимиты.
- UseTimeFilter , StartTime , EndTime , AllowedTradingDays — торговое окно и дни недели.
7) Статистика и отчет
- ShowStats — показать статистику.
- ExportReport , ReportFile — экспорт результатов в CSV-файл (например, results.csv).
Конфигурация на стороне Python (ключевые слова и символы)
Исходный код включает в себя несколько конфигурационных файлов, которые позволяют адаптировать процесс анализа:
- app_config.json — Настройки подключения к Telegram (api_id/api_hash/session) и параметры вывода.
- backtest_settings.json — последний канал, диапазон дат и путь к выходному CSV-файлу.
- configs/default.json (и другие конфигурационные файлы) — наборы ключевых слов для BUY/SELL, SL/TP, модификаций, закрытий и т. д., а также списки символов и псевдонимов (например, GOLD → XAUUSD).
- config/current_config.json — активная конфигурация парсинга.
Это важно, потому что каналы форматируют сообщения по-разному (TP1/TP2 против «целей», GOLD против XAUUSD и т. д.). Настраиваемые ключевые слова и псевдонимы символов помогают адаптировать парсер к стилю канала.
Обновление: Выпуск MT5
Типичный пошаговый разбор часто демонстрируется на MT4, но рабочий процесс тот же и для MT5: та же концепция CSV, тот же подход с использованием тестера стратегий. Теперь доступна специальная версия советника для MetaTrader 5.
Скачать
Для большей наглядности ссылки размещены в конце. Замените заполнители на страницы ваших товаров:
- Версия MT4: Becktester TG Signals (MT4)
- Версия MT5: Becktester TG Signals (MT5)
Предупреждение: Информация предоставлена исключительно в образовательных целях. Тестирование на исторических данных является лишь моделью и не гарантирует будущих результатов. В реальной торговле возможны задержки, проскальзывание, различные спреды и различия в исполнении ордеров.