Прогноз рынка на 15 – 19 декабря 2025 года

Федеральная резервная система США по итогам заседания 9–10 декабря в третий раз с начала 2025 года снизила ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов – до диапазона 3.5-3.75% годовых, что полностью совпало с ожиданиями рынка. Глава ФРС Джером Пауэлл отметил по итогам заседания, что ФРС находится в хорошем положении, чтобы подождать и посмотреть, как будет развиваться экономика после сегодняшнего решения. Это заявление было воспринято рынком как сигнал возможной паузы в дальнейшем смягчении политики до появления новых макро-данных.

💶 EUR/USD

Несмотря на возможную паузу, трейдеры рассчитают, что в 2026 году ставка будет снижена на 50 б.п. и более. Этот прогноз давит на доллар и толкает пару EUR/USD вверх. В результате она завершила торговую пятидневку вблизи уровня 1.1740 (1.1642 неделю назад). В ближайшее время можно ждать продолжения роста пары с тестированием зоны сопротивления вблизи 1.1820. Следующая цель быков – зона 1.1880-1.1910, уверенный пробой которой даст импульс роста к 1.2000-1.2040. От сопротивления 1.1820 возможен коррекционный откат с последующим снижением в направлении зоны поддержки 1.1680. Более глубокая коррекция может привести к падению котировок в область 1.1620 и далее – к 1.1580.

₿ BTC/USD

Биткоин никак не отреагировал на решение ФРС и завершил пятницу 12 декабря в зоне консолидации на отметке 90,198. Какие-либо прогнозы относительно будущего BTC по-прежнему сделать сложно. Росту криптовалюты мешает общее снижение риск-аппетитов. От падения ее удерживает слабый доллар, хотя многих не покидает ощущение наступающей крипто-зимы. Однако, по словам Питера Шиффа, главы компании Euro Pacific Capital и известного критика биткойна, упасть BTC до нуля не дадут крупные игроки, фонды и инвесторы, которые вложили в него значительные средства. Одно это должно обнадежить владельцев цифрового «золота». Первая поддержка расположена в зоне 88,000-89,000, следующие – 84,00-86,000 и 80,000. Сверху ближайшее сильное сопротивление – 93,300-95,000, более весомый сигнал бычьего разворота появится при уверенном подъеме выше зоны 99,000-105,000.

🛢Brent

Нефть завершают торговую неделю вблизи отметки 61.0 доллара за баррель. Это тот уровень, от которого можно ожидать отскока вверх, как это произошло в конце ноября, когда цена сначала поднялась до зоны 63.20-63.80, после чего упала к 60.60. Следующая сильная поддержка – минимум октября 60.00. За ней следуют минимумы марта-апреля 58.00-59.00. Уверенный прорыв выше 64.00 усилит бычий импульс с вероятным ростом к 65.00-66.00.

🥇 XAU/USD

Главным бенефициаром по итогам заседания ФРС можно считать золото. В отличие от цифрового «золота», физический металл легко преодолел сопротивление 4,250, достиг высоты 4,453, и финишировал на отметке 4,301 доллара за унцию. Для того, чтобы обновить исторический максимум 4,381, паре XAU/USD осталось совсем немного. А там и до знаковых 5,000 недалеко. Хотя более реальным до конца года представляется взятии высоты 4,500. В случае коррекции, основная поддержка находится на уровне 4,250, следующая – 4,200. Ее пробой откроет путь к 4,160-4.170, далее 4,000-4,030.

📈 Заключение

Предстоящая неделя будет формироваться под влиянием итогов заседания ФРС, выхода ключевых макроэкономических данных и заседаний ведущих центробанков – ЕЦБ и Банка Англии 18 декабря, а также Банка Японии 19 декабря. Кроме того, в центре внимания рынков окажутся данные по розничным продажам и промышленному производству в США, индексам деловой активности PMI в США и Еврозоне, а также инфляционным показателям Великобритании и Японии.

Базовые сценарий для EUR/USD, BTC/USD и Brent – нейтральные, с умеренной склонностью к росту. Для XAU/USD – бычий, с покупкой на отскоках от 4.160 и 4,200.