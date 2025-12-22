Недельный обзор: XAUUSD, #SP500, #BRENT | 26 декабря 2025

XAUUSD: BUY 4397.16, SL 4387.16, TP 4427.16

Золото входит в неделю на рекордных уровнях: к 22 декабря XAUUSD держится около 4397.16. Поддержку дают ожидания снижения ставок в США в 2026 году и спрос на защитные активы на фоне геополитической неопределённости и более слабого доллара.

На этой неделе интерес к золоту могут усилить более мягкие данные США по экономике и инфляции, а также сообщения о покупках со стороны центробанков. Сдерживать рост способна фиксация прибыли в конце года и тонкие праздничные торги.

Торговая рекомендация: BUY 4397.16, SL 4387.16, TP 4427.16





#SP500: BUY 6835, SL 6815, TP 6895

#SP500 начинает неделю вблизи 6835 пунктов: инвесторы оценивают перспективы ставок ФРС на 2026 год и рассчитывают на спокойное завершение года. Поддержку настроениям добавляет восстановление спроса на акции крупных компаний, которые сильнее всего влияют на индекс.

Неделя короткая, поэтому реакция на статистику США может быть резче: оценки роста, заказы компаний и доверие потребителей. Сильные цифры поддержат ожидания по выручке бизнеса, а более слабые — усилят ставки на смягчение политики, что тоже часто поддерживает акции.

Торговая рекомендация: BUY 6835, SL 6815, TP 6895





#BRENT: SELL 60.93, SL 61.43, TP 59.43

#BRENT начинает неделю около 60.93 за баррель. Краткосрочно цену способны поддерживать новости о рисках поставок, однако рынок по-прежнему обсуждает избыток предложения в 2026 году и рост добычи в странах вне договорённостей производителей.

На неделе давление может усилиться, если свежие оценки подтвердят слабый спрос и высокие запасы. При этом любые новые геополитические события могут давать резкие, но краткие всплески, поэтому в фокусе остаётся именно баланс предложения и спроса.

Торговая рекомендация: SELL 60.93, SL 61.43, TP 59.43

