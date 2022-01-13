Le MQL5 Cookbook : Développement d'un indicateur de volatilité multi-symboles dans MQL5

Introduction

Dans cet article, nous examinerons le développement d'un indicateur de volatilité multi-symboles. Le développement d'indicateurs multi-symboles peut présenter quelques difficultés pour les développeurs MQL5 novices que cet article aide à clarifier. Les problèmes majeurs qui se posent au cours du développement d'un indicateur multi-symboles concernent la synchronisation des données d'autres symboles par rapport au symbole courant, le manque de certaines données d'indicateur et l'identification du début des "vraies" barres d'une trame de temps donnée. Toutes ces questions seront examinées de près dans l'article.

Nous obtiendrons les valeurs de l'indicateur Average True Range (ATR) déjà calculées pour chaque symbole en fonction de la poignée. À des fins d'illustration, il y aura six symboles dont les noms peuvent être définis dans les paramètres externes de l'indicateur. Les noms saisis seront vérifiés pour être corrects. Si un certain symbole spécifié dans les paramètres n'est pas disponible dans la liste générale, aucun calcul ne sera effectué pour celui-ci. Tous les symboles disponibles seront ajoutés à la fenêtre Market Watch, sauf s'ils y sont déjà disponibles.

Dans l'article précédent intitulé "MQL5 Cookbook : Commandes de la sous-fenêtre de l'indicateur - Barre de défilement" nous avons déjà parlé du canevas sur lequel vous pouvez imprimer du texte et même dessiner. Cette fois, nous n'allons pas dessiner sur le canevas mais nous l'utiliserons pour afficher des messages sur les processus du programme en cours afin de permettre à l'utilisateur de savoir ce qui se passe à un moment donné.

Développement de l'indicateur

Commençons le développement du programme. À l'aide de MQL5 Wizard, créez un modèle d'indicateur personnalisé. Après quelques modifications, vous devriez obtenir le code source comme indiqué ci-dessous :

#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_minimum 0 #property indicator_buffers 6 #property indicator_plots 6 int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { return (rates_total); } void OnTimer () { }

Pour mettre en œuvre notre idée, nous allons encore remplir ce modèle avec tout ce qui est requis. La nécessité d'une minuterie sera expliquée plus loin dans l'article. Ajoutons des constantes au début, juste après les propriétés spécifiques de l'indicateur :

#define RESET 0 #define LEVELS_COUNT 6 #define SYMBOLS_COUNT 6

La constante LEVELS_COUNT contient la valeur du nombre de niveaux représentés par des objets graphiques de type "Horizontal Line" (OBJ_HLINE). Les valeurs de ces niveaux peuvent être spécifiées dans les paramètres externes de l'indicateur.

Incluons dans le projet un fichier avec la classe pour travailler avec les graphiques custom :

#include <Canvas\Canvas.mqh>

Dans les paramètres externes, nous allons spécifier la période de calcul de la moyenne de iATR, les noms des symboles dont la volatilité doit être affichée et les valeurs du niveau horizontal. Les symboles sont numérotés à partir de 2 car le premier symbole est considéré comme celui auquel l'indicateur est rattaché.

input int IndicatorPeriod= 14 ; sinput string dlm01= "" ; input string Symbol02 = "GBPUSD" ; input string Symbol03 = "AUDUSD" ; input string Symbol04 = "NZDUSD" ; input string Symbol05 = "USDCAD" ; input string Symbol06 = "USDCHF" ; sinput string dlm02= "" ; input int Level01 = 10 ; input int Level02 = 50 ; input int Level03 = 100 ; input int Level04 = 200 ; input int Level05 = 400 ; input int Level06 = 600 ;

Plus loin dans le code, nous devrions créer toutes les variables globales et les tableaux avec lesquels travailler plus tard. Tous sont fournis dans le code ci-dessous avec des commentaires détaillés :

CCanvas canvas; int OC_rates_total = 0 ; int OC_prev_calculated = 0 ; datetime OC_time[]; double OC_open[]; double OC_high[]; double OC_low[]; double OC_close[]; long OC_tick_volume[]; long OC_volume[]; int OC_spread[]; struct buffers { double data[];}; buffers atr_buffers[SYMBOLS_COUNT]; struct temp_time { datetime time[];}; temp_time tmp_symbol_time[SYMBOLS_COUNT]; struct temp_atr { double value[];}; temp_atr tmp_atr_values[SYMBOLS_COUNT]; datetime series_first_date[SYMBOLS_COUNT]; datetime series_first_date_last[SYMBOLS_COUNT]; datetime limit_time[SYMBOLS_COUNT]; int indicator_levels[LEVELS_COUNT]; string symbol_names[SYMBOLS_COUNT]; int symbol_handles[SYMBOLS_COUNT]; color line_colors[SYMBOLS_COUNT]={ clrRed , clrDodgerBlue , clrLimeGreen , clrGold , clrAqua , clrMagenta }; string empty_symbol= "EMPTY" ; int subwindow_number = WRONG_VALUE ; int chart_width = 0 ; int subwindow_height = 0 ; int last_chart_width = 0 ; int last_subwindow_height = 0 ; int subwindow_center_x = 0 ; int subwindow_center_y = 0 ; string subwindow_shortname = "MS_ATR" ; string prefix =subwindow_shortname+ "_" ; string canvas_name =prefix+ "canvas" ; color canvas_background = clrBlack ; uchar canvas_opacity = 190 ; int font_size = 16 ; string font_name = "Calibri" ; ENUM_COLOR_FORMAT clr_format = COLOR_FORMAT_ARGB_RAW ; string msg_invalid_handle = "Invalid indicator handle! Please wait..." ; string msg_prepare_data = "Preparing data! Please wait..." ; string msg_not_synchronized = "Unsynchronized data! Please wait..." ; string msg_load_data = "" ; string msg_sync_update = "" ; string msg_last = "" ; int terminal_max_bars= 0 ;

Lors du chargement de l'indicateur dans le graphique, la OnInit() effectuera les actions suivantes :

la définition des propriétés de l'indicateur ;

la détermination des tableaux pour dessiner des séries de tracés ;

l’initialisation des tableaux ;

l'ajout de symboles spécifiés dans les paramètres externes à la fenêtre Market Watch ;

; la vérification de l'exactitude des paramètres et faire la première tentative pour obtenir des poignées d'indicateur.

Toutes ces actions seront traitées de manière plus pratique si elles sont organisées en fonctions distinctes. En conséquence, les OnInit() deviendra très facile à comprendre comme indiqué ci-dessous :

int OnInit () { if (!CheckInputParameters()) return ( INIT_PARAMETERS_INCORRECT ); EventSetTimer ( 1 ); canvas.FontSet(font_name,font_size, FW_NORMAL ); InitArrays(); InitSymbolNames(); InitLevels(); GetIndicatorHandles(); SetIndicatorProperties(); terminal_max_bars= TerminalInfoInteger ( TERMINAL_MAXBARS ); Comment ( "" ); ChartRedraw (); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Examinons de plus près les fonctions personnalisées utilisées dans le code ci-dessus. Dans la fonction CheckInputParameters(), nous vérifions l'exactitude des paramètres externes. Dans notre cas, nous ne vérifions qu'un seul paramètre - la période de l'indicateur ATR. J'ai défini la valeur de restriction de 500. C'est-à-dire que si vous définissez une valeur de période supérieure à la valeur spécifiée, l'indicateur cessera de fonctionner et imprimera le message sur la raison de l'arrêt du programme dans le journal et le commentaire du graphique. Le code de la fonction CheckInputParameters() est fourni ci-dessous.

bool CheckInputParameters() { if (IndicatorPeriod> 500 ) { Comment ( "Decrease the indicator period! Indicator Period: " ,IndicatorPeriod, "; Limit: 500;" ); printf ( "Decrease the indicator period! Indicator Period: %d; Limit: %d;" ,IndicatorPeriod, 500 ); return ( false ); } return ( true ); }

Soit dit en passant, pour accéder rapidement à une certaine définition de fonction, vous devez placer le curseur sur le nom de la fonction et appuyer sur Alt+G ou cliquer avec le bouton droit sur la fonction pour appeler le menu contextuel et sélectionner "Go to Definition". Si la fonction est définie dans un autre fichier, ce fichier s'ouvrira dans l'éditeur. Vous pouvez également ouvrir les bibliothèques et les classes d'inclusion. C'est très pratique.

Ensuite, nous passons à trois fonctions d'initialisation de tableau : InitArrays(), InitSymbolNames() and InitLevels(). Leurs codes sources respectifs sont fournis ci-dessous :

void InitArrays() { ArrayInitialize (limit_time, NULL ); ArrayInitialize (series_first_date, NULL ); ArrayInitialize (series_first_date_last, NULL ); ArrayInitialize (symbol_handles, INVALID_HANDLE ); for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) ArrayInitialize (atr_buffers[s].data, EMPTY_VALUE ); } void InitSymbolNames() { symbol_names[ 0 ]=AddSymbolToMarketWatch( _Symbol ); symbol_names[ 1 ]=AddSymbolToMarketWatch(Symbol02); symbol_names[ 2 ]=AddSymbolToMarketWatch(Symbol03); symbol_names[ 3 ]=AddSymbolToMarketWatch(Symbol04); symbol_names[ 4 ]=AddSymbolToMarketWatch(Symbol05); symbol_names[ 5 ]=AddSymbolToMarketWatch(Symbol06); } void InitLevels() { indicator_levels[ 0 ]=Level01; indicator_levels[ 1 ]=Level02; indicator_levels[ 2 ]=Level03; indicator_levels[ 3 ]=Level04; indicator_levels[ 4 ]=Level05; indicator_levels[ 5 ]=Level06; }

Dans la fonction InitSymbolNames(), nous utilisons une autre fonction personnalisée - AddSymbolToMarketWatch(). Il reçoit le nom du symbole et si ce symbole est disponible dans la liste générale, il sera ajouté à la fenêtre Market Watch et la fonction renverra la chaîne avec le nom du symbole. Si ce symbole n'est pas disponible, la fonction renverra la chaîne "VIDE" et aucune action ne sera effectuée pour cet élément dans le tableau de symboles lors de l'exécution de vérifications dans d'autres fonctions.

string AddSymbolToMarketWatch( string symbol) { int total= 0 ; string name= "" ; if (symbol== "" ) return (empty_symbol); total= SymbolsTotal ( false ); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { name= SymbolName (i, false ); if (name==symbol) { SymbolSelect (name, true ); return (name); } } return (empty_symbol); }

GetIndicatorHandles() est une autre fonction appelée à l'initialisation de l'indicateur. Il tente d'obtenir les poignées d'indicateur ATR pour chaque symbole spécifié. Si la poignée n'a pas été obtenue pour un symbole, la fonction renverra false mais cela ne sera en aucun cas traité dans les OnInit() car la disponibilité de la poignée sera vérifiée dans d'autres parties du programme.

bool GetIndicatorHandles() { bool valid_handles= true ; for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { if (symbol_names[s]!=empty_symbol) { if (symbol_handles[s]== INVALID_HANDLE ) { symbol_handles[s]= iATR (symbol_names[s], Period (),IndicatorPeriod); if (symbol_handles[s]== INVALID_HANDLE ) valid_handles= false ; } } } if (!valid_handles) { msg_last=msg_invalid_handle; ShowCanvasMessage(msg_invalid_handle); } return (valid_handles); }

La fonction ShowCanvasMessage() sera revue un peu plus tard avec d'autres fonctions pour travailler avec le canevas.

Les propriétés de l'indicateur sont définies dans la fonction SetIndicatorProperties(). Étant donné que les propriétés de chaque série de tracés sont similaires, il est plus pratique de les définir à l'aide de boucles :

void SetIndicatorProperties() { IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,subwindow_shortname); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits ); for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) SetIndexBuffer (s,atr_buffers[s].data, INDICATOR_DATA ); for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) PlotIndexSetString (s, PLOT_LABEL , "ATR (" + IntegerToString (s)+ ", " +symbol_names[s]+ ")" ); for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) PlotIndexSetInteger (s, PLOT_DRAW_TYPE , DRAW_LINE ); for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) PlotIndexSetInteger (s, PLOT_LINE_WIDTH , 1 ); for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) PlotIndexSetInteger (s, PLOT_LINE_COLOR ,line_colors[s]); for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) PlotIndexSetDouble (s, PLOT_EMPTY_VALUE , EMPTY_VALUE ); }

Après une initialisation réussie du programme, nous devons effectuer le premier appel des OnCalculate(). La valeur de la variable prev_calculated est zéro au premier appel de fonction. Il est également remis à zéro par le terminal lorsqu'un historique plus profond est en cours de chargement ou que des lacunes dans l'historique sont comblées. Dans de tels cas, les tampons des indicateurs sont entièrement recalculés. Si cette valeur de paramètre est non nulle, c'est-à-dire le résultat précédemment renvoyé par la même fonction, qui est la taille des séries temporelles d'entrée, il suffit de ne mettre à jour que les dernières valeurs des tampons.

Il se peut que vous ne parveniez pas toujours à faire tous les calculs correctement du premier coup. Dans ce cas, pour revenir, nous utiliserons la constante RESET qui contient la valeur zéro. Au prochain appel des OnCalculate() (par exemple au prochain tick), le paramètre prev_calculated contiendra une valeur nulle, ce qui signifie que nous devrons faire une autre tentative pour effectuer tous les calculs nécessaires avant d'afficher les séries de tracés de l'indicateur dans le graphique.

Mais le graphique restera vide lorsque le marché sera fermé et qu'il n'y aura pas de nouveaux ticks ou de calculs infructueux consécutifs. Dans ce cas, vous pouvez essayer un moyen simple de donner une commande pour faire une autre tentative - en modifiant manuellement la trame de temps du graphique. Mais nous utiliserons une approche différente. C'est pourquoi au tout début, nous avons ajouté la minuterie, les OnTimer(), à notre modèle de programme et défini l'intervalle de temps de 1 seconde dans les OnInit().

Chaque seconde, le minuteur vérifiera si la OnCalculate() a renvoyé zéro. À cette fin, nous écrirons une fonction CopyDataOnCalculate() qui copiera tous les paramètres des OnCalculate() dans les variables globales avec les noms et les tableaux correspondants avec le préfixe OC_.

void CopyDataOnCalculate( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { OC_rates_total=rates_total; OC_prev_calculated=prev_calculated; ArrayCopy (OC_time,time); ArrayCopy (OC_open,open); ArrayCopy (OC_high,high); ArrayCopy (OC_low,low); ArrayCopy (OC_close,close); ArrayCopy (OC_tick_volume,tick_volume); ArrayCopy (OC_volume,volume); ArrayCopy (OC_spread,spread); }

Cette fonction doit être appelée au tout début des OnCalculateOnCalculate(). De plus, au tout début, nous devrions également ajouter une autre fonction personnalisée, ResizeCalculatedArrays(), qui définira la taille des tableaux pour la préparation des données avant de les placer dans des tampons d'indicateurs. La taille de ces tableaux doit être égale à la taille de la série temporelle d'entrée.

void ResizeCalculatedArrays() { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { ArrayResize (tmp_symbol_time[s].time,OC_rates_total); ArrayResize (tmp_atr_values[s].value,OC_rates_total); } }

De plus, nous allons créer une fonction ZeroCalculatedArrays() qui initialise les tableaux pour la préparation des données à zéro avant de les afficher dans le graphique.

void ZeroCalculatedArrays() { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { ArrayInitialize (tmp_symbol_time[s].time, NULL ); ArrayInitialize (tmp_atr_values[s].value, EMPTY_VALUE ); } }

La même fonction sera requise pour remettre à zéro les tampons d'indicateurs préliminaires. Appelons-le ZeroIndicatorBuffers().

void ZeroIndicatorBuffers() { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) ArrayInitialize (atr_buffers[s].data, EMPTY_VALUE ); }

Le code actuel des OnCalculate() sera comme indiqué ci-dessous. J'ai également fourni des commentaires pour les opérations principales à remplir ultérieurement (commentaires et points en dessous).

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { int limit= 0 ; CopyDataOnCalculate(rates_total,prev_calculated, time,open,high,low,close, tick_volume,volume,spread); ResizeCalculatedArrays(); if (prev_calculated== 0 ) { ZeroCalculatedArrays(); ZeroIndicatorBuffers(); OC_prev_calculated=rates_total; } else limit=prev_calculated- 1 ; return (rates_total); }

Actuellement, les OnTimer() est le suivant :

void OnTimer () { if (OC_prev_calculated== 0 ) { OnCalculate (OC_rates_total,OC_prev_calculated, OC_time,OC_open,OC_high,OC_low,OC_close, OC_tick_volume,OC_volume,OC_spread); } }

Considérons maintenant d'autres fonctions qui seront utilisées lorsque la variable prev_calculated est égale à zéro. Ces fonctions vont :

charger et générer la quantité de données nécessaire (barres);

vérifier la disponibilité de toutes les poignées ;

vérifier l'état de préparation de la quantité de données requise ;

synchroniser les données avec le serveur ;

déterminer les barres à partir desquelles les séries de tracés seront dessinées.

De plus, nous identifierons la première barre 'true' pour chaque symbole. Ce terme concis a été inventé pour le rendre plus pratique plus tard. Voici ce que cela signifie. Tous les trames temporelles dans MetaTrader 5 sont construits à partir de données minutes. Mais si, par exemple, les données quotidiennes sur le serveur sont disponibles à partir de 1993, alors que les données minutes ne sont disponibles qu'à partir de 2000, alors si nous sélectionnons, disons, une trame temporelle de graphique horaire, des barres seront construites à partir de la date à laquelle les données minutes deviennent disponibles, c'est-à-dire à partir de l'an 2000. Tout ce qui est antérieur à 2000 sera soit représenté par des données quotidiennes, soit par les données les plus proches de la trame temporelle actuelle. Par conséquent, pour éviter toute confusion, vous ne devez pas afficher les données d'indicateur pour les données qui ne sont pas liées à la trame temporelle actuelle. C'est la raison pour laquelle nous allons identifier la première barre 'true' de la trame temporelle courante et la marquer d'un trait vertical de la même couleur que celle du tampon indicateur du symbole.

L'identification des barres "true" est également importante lors du développement d'Expert Advisors, car si les paramètres sont optimisés pour une certaine trame temporelle, les données d'autres trames temporelle seraient alors inappropriées.

Avant d'exécuter les vérifications ci-dessus, nous allons ajouter le canevas à la sous-fenêtre de l'indicateur. Nous devons donc d'abord écrire toutes les fonctions dont nous aurons besoin pour gérer le canevas. Avant d'ajouter le canevas à la sous-fenêtre, nous devons déterminer sa taille, ainsi que les coordonnées en fonction desquelles les messages texte seront affichés sur le canevas. Pour cela, écrivons une fonction GetSubwindowGeometry() :

void GetSubwindowGeometry() { subwindow_number= ChartWindowFind ( 0 ,subwindow_shortname); chart_width=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); subwindow_height=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ,subwindow_number); subwindow_center_x=chart_width/ 2 ; subwindow_center_y=subwindow_height/ 2 ; }

Lorsque les propriétés de la sous-fenêtre sont obtenues, vous pouvez ajouter le canevas. Son arrière-plan sera 100% transparent (opacité égale à 0), ne devenant visible que lors du chargement et de la génération de données pour informer l'utilisateur de ce qui se passe actuellement. Lorsqu'elle est visible, l'opacité de l'arrière-plan sera égale à 190. Vous pouvez définir la valeur d'opacité entre 0 et 255. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la description de la fonction ColorToARGB() disponible sous Aide .

Pour définir le canevas, écrivons une fonction SetCanvas() :

void SetCanvas() { if ( ObjectFind ( 0 ,canvas_name)< 0 ) { canvas.CreateBitmapLabel( 0 ,subwindow_number,canvas_name, 0 , 0 ,chart_width,subwindow_height,clr_format); canvas.Erase( ColorToARGB (canvas_background, 0 )); canvas.Update(); } }

Nous aurons également besoin d'une fonction qui vérifie si la sous-fenêtre de l'indicateur a été redimensionnée. Si tel est le cas, la taille du canevas sera automatiquement ajustée à la nouvelle taille de la sous-fenêtre. Appelons cette fonction OnSubwindowChange() :

void OnSubwindowChange() { GetSubwindowGeometry(); if (! SubwindowSizeChanged() ) return ; if (subwindow_height< 1 || subwindow_center_y< 1 ) return ; ResizeCanvas(); ShowCanvasMessage(msg_last); }

Les fonctions mises en évidence dans le code ci-dessus peuvent être explorées ci-dessous. Veuillez noter les types de vérifications qui sont exécutées avant de redimensionner la sous-fenêtre. Si une propriété s'avère incorrecte, la fonction arrête son opération.

Le code de la fonction SubwindowSizeChanged() est le suivant :

bool SubwindowSizeChanged() { if (last_chart_width==chart_width && last_subwindow_height==subwindow_height) return ( false ); else { last_chart_width=chart_width; last_subwindow_height=subwindow_height; } return ( true ); }

Le code de la fonction ResizeCanvas() est le suivant :

void ResizeCanvas() { if ( ObjectFind ( 0 ,canvas_name)==subwindow_number) canvas.Resize(chart_width,subwindow_height); }

Et enfin, vous trouverez ci-dessous le code de la fonction ShowCanvasMessage() que nous avons également utilisé précédemment lors de l'obtention des poignées d'indicateur :

void ShowCanvasMessage( string message_text) { GetSubwindowGeometry(); if ( ObjectFind ( 0 ,canvas_name)==subwindow_number) { if (message_text!= "" && subwindow_center_x> 0 && subwindow_center_y> 0 ) { canvas.Erase( ColorToARGB (canvas_background,canvas_opacity)); canvas. TextOut (subwindow_center_x,subwindow_center_y,message_text, ColorToARGB ( clrRed ), TA_CENTER | TA_VCENTER ); canvas.Update(); } } }

La toile sera supprimée avec effet de disparition. Pour l'implémenter, juste avant de supprimer le canevas, nous devons changer progressivement l'opacité de la valeur actuelle à zéro dans une boucle, tout en actualisant le canevas à chaque itération.

Le code de la fonction DeleteCanvas() est le suivant :

void DeleteCanvas() { if ( ObjectFind ( 0 ,canvas_name)> 0 ) { for ( int i=canvas_opacity; i> 0 ; i-= 5 ) { canvas.Erase( ColorToARGB (canvas_background,( uchar )i)); canvas.Update(); } canvas.Destroy(); } }

Examinons ensuite les fonctions requises pour vérifier l'état de préparation des données avant de les placer dans des tampons d'indicateurs et de les afficher sur le graphique. Commençons par la fonction LoadAndFormData(). Nous l'utilisons pour comparer la taille du tableau de symboles actuel avec les données disponibles pour d'autres symboles. Si nécessaire, les données sont chargées depuis le serveur. Le code de fonction est fourni avec des commentaires détaillés pour votre considération.

void LoadAndFormData() { int bars_count= 100 ; for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { int attempts = 0 ; int array_size = 0 ; datetime firstdate_server = NULL ; datetime firstdate_terminal= NULL ; SeriesInfoInteger (symbol_names[s], Period (), SERIES_FIRSTDATE ,firstdate_terminal); SeriesInfoInteger (symbol_names[s], Period (), SERIES_SERVER_FIRSTDATE ,firstdate_server); msg_last=msg_load_data= "Loading and generating data: " + symbol_names[s]+ "(" +( string )(s+ 1 )+ "/" +( string )SYMBOLS_COUNT+ ") ... " ; ShowCanvasMessage(msg_load_data); while (array_size<OC_rates_total && firstdate_terminal-firstdate_server> PeriodSeconds ()*bars_count) { datetime copied_time[]; SeriesInfoInteger (symbol_names[s], Period (), SERIES_FIRSTDATE ,firstdate_terminal); if ( CopyTime (symbol_names[s], Period (), 0 ,array_size+bars_count,copied_time)!=- 1 ) { if (copied_time[ 0 ]- PeriodSeconds ()*bars_count<OC_time[ 0 ]) break ; if ( ArraySize (copied_time)==array_size) attempts++; else array_size= ArraySize (copied_time); if (attempts== 100 ) { attempts= 0 ; break ; } } if (!(array_size% 2000 )) OnSubwindowChange(); } } }

Après avoir tenté de charger la quantité de données requise, nous vérifions à nouveau les poignées d'indicateur. À cette fin, nous utilisons la fonction GetIndicatorHandles() considérée ci-dessus.

Une fois les poignées vérifiées, le programme vérifie la disponibilité des données et des valeurs d'indicateur des symboles spécifiés pour chaque symbole à l'aide de la fonction CheckAvailableData(). Ci-dessous, vous pouvez voir de plus près comment cela se fait :

bool CheckAvailableData() { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { if (symbol_names[s]!=empty_symbol) { double data[]; datetime time[]; int calculated_values = 0 ; int available_bars = 0 ; datetime firstdate_terminal= NULL ; calculated_values= BarsCalculated (symbol_handles[s]); firstdate_terminal=( datetime ) SeriesInfoInteger (symbol_names[s], Period (), SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE ); available_bars= Bars (symbol_names[s], Period (),firstdate_terminal, TimeCurrent ()); for ( int i= 0 ; i< 5 ; i++) { if ( CopyTime (symbol_names[s], Period (), 0 ,available_bars,time)!=- 1 ) { if ( ArraySize (time)>=available_bars) break ; } } for ( int i= 0 ; i< 5 ; i++) { if ( CopyBuffer (symbol_handles[s], 0 , 0 ,calculated_values,data)!=- 1 ) { if ( ArraySize (data)>=calculated_values) break ; } } if ( ArraySize (time)<available_bars || ArraySize (data)<calculated_values) { msg_last=msg_prepare_data; ShowCanvasMessage(msg_prepare_data); OC_prev_calculated= 0 ; return ( false ); } } } return ( true ); }

La fonction CheckAvailableData() ne permettra pas d'effectuer d'autres calculs tant que les données de tous les symboles ne seront pas prêtes. Le fonctionnement de toutes les fonctions de contrôle suit un modèle similaire.

La fonction suivante est requise pour surveiller l'événement de chargement d'un historique plus approfondi des devis. Appelons-le CheckEventLoadHistory(). Si une plus grande quantité de données est chargée, l'indicateur doit être entièrement recalculé. Le code source de cette fonction est fourni ci-dessous :

bool CheckLoadedHistory() { bool loaded= false ; for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { if (symbol_names[s]!=empty_symbol) { if (OC_prev_calculated== 0 ) { series_first_date[s]=( datetime ) SeriesInfoInteger (symbol_names[s], Period (), SERIES_FIRSTDATE ); if (series_first_date_last[s]== NULL ) series_first_date_last[s]=series_first_date[s]; } else { series_first_date[s]=( datetime ) SeriesInfoInteger (symbol_names[s], Period (), SERIES_FIRSTDATE ); if (series_first_date_last[s]>series_first_date[s]) { Print ( "(" ,symbol_names[s], "," ,TimeframeToString( Period ()), ") > A deeper history has been loaded/generated: " , series_first_date_last[s], " > " ,series_first_date[s]); series_first_date_last[s]=series_first_date[s]; loaded= true ; } } } } if (loaded) return ( false ); return ( true ); }

Écrivons une autre fonction pour vérifier la synchronisation entre les données dans le terminal et sur le serveur. Cette vérification ne sera exécutée que si la connexion au serveur est établie. Le code de la fonction CheckSymbolIsSynchronized() est fourni ci-dessous :

bool CheckSymbolIsSynchronized() { if ( TerminalInfoInteger ( TERMINAL_CONNECTED )) { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { if (symbol_names[s]!=empty_symbol) { if (! SeriesInfoInteger (symbol_names[s], Period (), SERIES_SYNCHRONIZED )) { msg_last=msg_not_synchronized; ShowCanvasMessage(msg_not_synchronized); return ( false ); } } } } return ( true ); }

La fonction de conversion de la trame temporelle en chaîne de caractères sera reprise des articles précédents de la série "MQL5 Cookbook":

string TimeframeToString( ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { string str= "" ; if (timeframe== WRONG_VALUE || timeframe== NULL ) timeframe= Period (); switch (timeframe) { case PERIOD_M1 : str= "M1" ; break ; case PERIOD_M2 : str= "M2" ; break ; case PERIOD_M3 : str= "M3" ; break ; case PERIOD_M4 : str= "M4" ; break ; case PERIOD_M5 : str= "M5" ; break ; case PERIOD_M6 : str= "M6" ; break ; case PERIOD_M10 : str= "M10" ; break ; case PERIOD_M12 : str= "M12" ; break ; case PERIOD_M15 : str= "M15" ; break ; case PERIOD_M20 : str= "M20" ; break ; case PERIOD_M30 : str= "M30" ; break ; case PERIOD_H1 : str= "H1" ; break ; case PERIOD_H2 : str= "H2" ; break ; case PERIOD_H3 : str= "H3" ; break ; case PERIOD_H4 : str= "H4" ; break ; case PERIOD_H6 : str= "H6" ; break ; case PERIOD_H8 : str= "H8" ; break ; case PERIOD_H12 : str= "H12" ; break ; case PERIOD_D1 : str= "D1" ; break ; case PERIOD_W1 : str= "W1" ; break ; case PERIOD_MN1 : str= "MN1" ; break ; } return (str); }

Et enfin, nous devons identifier et enregistrer la première vraie barre pour chaque symbole en la marquant dans le graphique avec une ligne verticale. Pour ce faire, écrivons une fonction DefineFirstTrueBar() et une fonction auxiliaire GetFirstTrueBarTime() qui renvoie l'heure de la première vraie barre.

bool DetermineFirstTrueBar() { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { datetime time[]; int available_bars= 0 ; if (symbol_names[s]==empty_symbol) continue ; available_bars= Bars (symbol_names[s], Period ()); if ( CopyTime (symbol_names[s], Period (), 0 ,available_bars,time)<available_bars) return ( false ); limit_time[s]=GetFirstTrueBarTime(time); CreateVerticalLine( 0 , 0 ,limit_time[s],prefix+symbol_names[s]+ ": begin time series" , 2 , STYLE_SOLID ,line_colors[s], false , TimeToString (limit_time[s]), "

" ); } return ( true ); } datetime GetFirstTrueBarTime( datetime &time[]) { datetime true_period = NULL ; int array_size = 0 ; array_size= ArraySize (time); ArraySetAsSeries (time, false ); for ( int i= 1 ; i<array_size; i++) { if (time[i]-time[i- 1 ]== PeriodSeconds ()) { true_period=time[i]; break ; } } return (true_period); }

L'heure de la première vraie barre est marquée dans le graphique par une ligne verticale à l'aide de la fonction CreateVerticalLine() :

void CreateVerticalLine( long chart_id, int window_number, datetime time, string object_name, int line_width, ENUM_LINE_STYLE line_style, color line_color, bool selectable, string description_text, string tooltip) { if ( ObjectCreate (chart_id,object_name, OBJ_VLINE ,window_number,time, 0 )) { ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_TIME ,time); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_SELECTABLE ,selectable); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_STYLE ,line_style); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_WIDTH ,line_width); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_COLOR ,line_color); ObjectSetString (chart_id,object_name, OBJPROP_TEXT ,description_text); ObjectSetString (chart_id,object_name, OBJPROP_TOOLTIP ,tooltip); } }

Les fonctions de tarification sont prêtes. En conséquence, la partie des OnCalculate() lorsque la variable prev_calculated est égale à zéro se présentera désormais comme indiqué ci-dessous :

if (prev_calculated== 0 ) { ZeroCalculatedArrays(); ZeroIndicatorBuffers(); GetSubwindowGeometry(); SetCanvas(); LoadAndFormData(); if (!GetIndicatorHandles()) return (RESET); if (!CheckAvailableData()) return (RESET); if (!CheckLoadedHistory()) return (RESET); if (!CheckSymbolIsSynchronized()) return (RESET); if (!DetermineFirstTrueBar()) return (RESET); OC_prev_calculated=rates_total; }

Désormais, chaque fois qu'une certaine vérification échoue, le programme recule pour faire une autre tentative au prochain tick ou événement de minuterie. Dans la minuterie, nous devrions également exécuter la vérification pour charger un historique plus profond en dehors des OnCalculateOnCalculate() :

void OnTimer () { if (!CheckLoadedHistory()) OC_prev_calculated= 0 ; if (OC_prev_calculated== 0 ) { OnCalculate (OC_rates_total,OC_prev_calculated, OC_time,OC_open,OC_high,OC_low,OC_close, OC_tick_volume,OC_volume,OC_spread); } }

Il ne nous reste plus qu'à écrire deux boucles principales à placer dans les OnCalculate() :

La première boucle préparera les données sur la base du principe "obtenir la valeur par tous les moyens" pour éviter les lacunes dans les séries d'indicateurs. L'idée sous-jacente est simple : un nombre donné de tentatives sera effectué en cas d'échec pour obtenir la valeur. Dans cette boucle, les valeurs temporelles des symboles et les valeurs de l'indicateur de volatilité ( ATR ) seront enregistrées dans des tableaux séparés.

) seront enregistrées dans des tableaux séparés. Dans la deuxième boucle principale, lors du remplissage des tampons d'indicateurs, des tableaux temporels d'autres symboles seront nécessaires pour la comparaison avec l'heure du symbole actuel et la synchronisation de toutes les séries de traçage.

Le code de la première boucle est fourni ci-dessous :

for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { if (symbol_names[s]!=empty_symbol) { double percent= 0.0 ; msg_last=msg_sync_update= "Preparing data (" + IntegerToString (rates_total)+ " bars) : " + symbol_names[s]+ "(" +( string )(s+ 1 )+ "/" +( string )(SYMBOLS_COUNT)+ ") - 00% ... " ; ShowCanvasMessage(msg_sync_update); for ( int i=limit; i<rates_total; i++) { PrepareData(i,s,time); if (i% 1000 == 0 ) { ProgressPercentage(i,s,percent); ShowCanvasMessage(msg_sync_update); } if (i% 2000 == 0 ) OnSubwindowChange(); } } }

La fonction principale de copie et d'enregistrement des valeurs, PrepareData(), est mise en évidence dans le code ci-dessus. Il existe également une nouvelle fonction qui n'a pas encore été envisagée - ProgressPercentage(). Il calcule le pourcentage de progression de l'opération en cours pour informer l'utilisateur de sa durée.

Le code de la fonction PrepareData() est le suivant :

void PrepareData( int bar_index, int symbol_number, datetime const &time[]) { int attempts= 100 ; datetime symbol_time[]; double atr_values[]; if (time[bar_index]>=limit_time[symbol_number]) { for ( int i= 0 ; i<attempts; i++) { if ( CopyTime (symbol_names[symbol_number], 0 ,time[bar_index], 1 ,symbol_time)== 1 ) { tmp_symbol_time[symbol_number].time[bar_index]=symbol_time[ 0 ]; break ; } } for ( int i= 0 ; i<attempts; i++) { if ( CopyBuffer (symbol_handles[symbol_number], 0 ,time[bar_index], 1 ,atr_values)== 1 ) { tmp_atr_values[symbol_number].value[bar_index]=atr_values[ 0 ]; break ; } } } else tmp_atr_values[symbol_number].value[bar_index]= EMPTY_VALUE ; }

Le code de la fonction ProgressPercentage() est le suivant :

void ProgressPercentage( int bar_index, int symbol_number, double &percent) { string message_text= "" ; percent=( double (bar_index)/OC_rates_total)* 100 ; if (percent<= 9.99 ) message_text= "0" + DoubleToString (percent, 0 ); else if (percent< 99 ) message_text= DoubleToString (percent, 0 ); else message_text= "100" ; msg_last=msg_sync_update= "Preparing data (" +( string )OC_rates_total+ " bars) : " + symbol_names[symbol_number]+ "(" +( string )(symbol_number+ 1 )+ "/" +( string )SYMBOLS_COUNT+ ") - " +message_text+ "% ... " ; }

Les tampons d'indicateurs sont remplis dans la deuxième boucle principale des OnCalculate() :

for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { if (symbol_names[s]==empty_symbol) ArrayInitialize (atr_buffers[s].data, EMPTY_VALUE ); else { msg_last=msg_sync_update= "Updating indicator data: " + symbol_names[s]+ "(" +( string )(s+ 1 )+ "/" +( string )SYMBOLS_COUNT+ ") ... " ; ShowCanvasMessage(msg_sync_update); for ( int i=limit; i<rates_total; i++) { FillIndicatorBuffers(i,s,time); if (i% 2000 == 0 ) OnSubwindowChange(); } } }

La chaîne de caractères en évidence dans le code ci-dessus contient la fonction FillIndicatorBuffers(). C'est ici que s'effectuent les dernières opérations avant d'afficher les séries de traçage de l'indicateur dans le graphique :

void FillIndicatorBuffers( int bar_index, int symbol_number, datetime const &time[]) { bool check_value= false ; static int bars_count= 0 ; if (bar_index== 0 ) bars_count= 0 ; if (bars_count<IndicatorPeriod && time[bar_index]>=limit_time[symbol_number]) bars_count++; if (bars_count>=IndicatorPeriod && time[bar_index]==tmp_symbol_time[symbol_number].time[bar_index]) { if (tmp_atr_values[symbol_number].value[bar_index]!= EMPTY_VALUE ) { check_value= true ; atr_buffers[symbol_number].data[bar_index]=tmp_atr_values[symbol_number].value[bar_index]; } } if (!check_value) atr_buffers[symbol_number].data[bar_index]= EMPTY_VALUE ; }

À la fin des OnCalculate(), nous devons supprimer le canevas, définir les niveaux, mettre à zéro les variables des messages et actualiser le graphique. Enfin, la taille du tableau rates_total sera renvoyée, après quoi seule la dernière valeur sera recalculée à chaque tick ou événement de minuterie ultérieur dans les OnCalculate().

Voici les chaînes de code à insérer entre la deuxième boucle principale et la valeur renvoyée par la fonction :

DeleteCanvas(); SetIndicatorLevels(); msg_last= "" ; msg_sync_update= "" ; ChartRedraw ();

Le code de la fonction SetIndicatorLevels() pour définir les niveaux horizontaux est le suivant :

void SetIndicatorLevels() { subwindow_number= ChartWindowFind ( 0 ,subwindow_shortname); for ( int i= 0 ; i<LEVELS_COUNT; i++) CreateHorizontalLine( 0 ,subwindow_number, prefix+ "level_0" +( string )(i+ 1 )+ "" , CorrectValueBySymbolDigits(indicator_levels[i]* _Point ), 1 , STYLE_DOT , clrLightSteelBlue , false , false , false , "

" ); } double CorrectValueBySymbolDigits( double value) { return ( _Digits == 3 || _Digits == 5 ) ? value*= 10 : value; }

Le code de la fonction CreateHorizontalLine() pour définir un niveau horizontal avec les propriétés spécifiées est le suivant :

void CreateHorizontalLine( long chart_id, int window_number, string object_name, double price, int line_width, ENUM_LINE_STYLE line_style, color line_color, bool selectable, bool selected, bool back, string tooltip) { if ( ObjectCreate (chart_id,object_name, OBJ_HLINE ,window_number, 0 ,price)) { ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_SELECTABLE ,selectable); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_SELECTED ,selected); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_BACK ,back); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_STYLE ,line_style); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_WIDTH ,line_width); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_COLOR ,line_color); ObjectSetString (chart_id,object_name, OBJPROP_TOOLTIP ,tooltip); } }

Fonctions de suppression d'objets graphiques :

void DeleteLevels() { for ( int i= 0 ; i<LEVELS_COUNT; i++) DeleteObjectByName(prefix+ "level_0" +( string )(i+ 1 )+ "" ); } void DeleteVerticalLines() { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) DeleteObjectByName(prefix+symbol_names[s]+ ": begin time series" ); } void DeleteObjectByName( string object_name) { if ( ObjectFind ( 0 ,object_name)>= 0 ) { if (! ObjectDelete ( 0 ,object_name)) Print ( "Error (" + IntegerToString ( GetLastError ())+ ") when deleting the object!" ); } }

Le code suivant doit être ajouté aux OnDeinit() :

Maintenant, tout est prêt et peut être testé à fond. Le nombre maximum de barres dans la fenêtre peut être défini dans l'onglet Graphiques des paramètres du terminal. La vitesse à laquelle l'indicateur sera prêt à fonctionner dépend du nombre de barres dans la fenêtre.





Fig. 1. Réglage du nombre maximum de barres dans les paramètres du terminal

Après avoir défini le nombre maximum de barres, le terminal doit être redémarré pour que l'indicateur prenne en compte les modifications, sinon la valeur précédente sera utilisée.

Lors du chargement de l'indicateur dans le graphique, vous pouvez voir la progression de la préparation des données pour tous les symboles :





Fig. 2. Le message sur le canevas lors de la préparation des données

Ci-dessous, vous pouvez voir la capture d'écran affichant l'indicateur sur une trame temporelle de 20 minutes :

Fig. 3. Indicateur ATR multi-symboles sur une trame temporelle de 20 minutes

Le début des "vraies" barres est marqué dans le graphique par des lignes verticales. La capture d'écran ci-dessous montre que les vraies barres pour NZDUSD (ligne jaune) commencent à partir de 2000 (serveur MetaQuotes-Demo), tandis que pour toutes les autres paires de devises, les vraies barres apparaissent au début de 1999, c'est pourquoi une seule ligne est affichée (toutes sont allumées la même date). On peut aussi remarquer que les séparateurs de période ont un intervalle plus petit avant 1999 et si vous analysez l'heure des barres, vous pourrez voir que ce sont des barres quotidiennes.

Fig. 4. Les lignes verticales marquent le début des vraies barres pour chaque symbole

Conclusion

L'article peut être terminé ici. Le code source décrit est joint à l'article et est disponible en téléchargement. Dans l'un des futurs articles, nous essaierons de mettre en place un système de trading qui analyserait la volatilité et verrait ce qui en sort.