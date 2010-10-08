MetaTrader 5 / Интервью
English
Интервью с Берроном Паркером (ATC 2010)

Интервью с Берроном Паркером (ATC 2010)

MetaTrader 5Интервью |
1 950 0
Automated-Trading
Automated-Trading

Интервью на Automated Trading Championship 2010 от 08.10.2010.

На протяжении почти всей первой недели Чемпионата эксперт Беррона Паркеразанимал лидирующую позицию, не подпуская к себе конкурентов. Привлекший внимание зрителей Чемпионата разработчик рассказывает о собственном опыте написания экспертов и сложностях перехода на MQL5. Беррон утверждает, что его советник настроен на трендовый рынок и в других условиях будет слаб. Тем не менее он верит, что эксперт покажет неплохой результат по итогам соревнования.

Когда Вы начали разрабатывать эксперты, Беррон?

В 2004 году я начал «баловаться» ручной торговлей (говорю «баловаться», потому что иначе это не назовешь). Так было до 2006 года, когда за несколько месяцев до Automated Trading Championship 2006я познакомился с MQL4. Во время ручной торговли я изучал различные форумы и технические индикаторы, но торговал только на демо-счете. Открыв микроаккаунт с 300$, я сперва спустил половину, но потом начал использовать собственный советник и поднял счет до 1600$. Однако спустя некоторое время я всё потерял, наивно считая себя знатоком в этом деле.

Что Вы вынесли для себя из той ситуации?

Это стало для меня важным уроком. Читая тематическую литературу, можно узнать о психологии трейдинга, жадности и страхе. Однако невозможно понять, как ты будешь себя вести, пока не начнешь торговать реальными деньгами на реальном рынке. Скажу про свой опыт так: я заплатил 300$ за ценное образование. Неплохая цена, не правда ли?

Ваши потери произошли из-за работы советника или из-за ручной торговли?

На 90% это работа советника. Другая причина заключается в том, что у меня не было времени тщательно следить за ним. Тогда я наблюдал в основном за уменьшением своего баланса и говорил себе: «Рынок обязательно повернется в благоприятном для меня направлении. Нужно немного потерпеть». Но он так и не повернулся – после нескольких убыточных позиций всё завершилось маржин-коллом.

Думаю, если бы у меня был хороший мани-менеджмент, если бы в советник были заложены правильные стоп-лоссы, то я бы не потерял депозит. Однако в то время я осознавал необходимость мани-менеджмента не так хорошо, как сейчас.

А какая система мани-менеджмента у Вас в нынешнем советнике?

Я думаю, что на Чемпионате надо использовать запредельные риски, особенно если хочешь оказаться на первой странице. Я понял это еще на прошлых Чемпионатах. На ATC 2006 у меня был прибыльный советник, но он был слишком консервативным и потому остался незамеченным. Для ATC 2010 я использую агрессивный мани-менеджмент. Скоро позиции советника достигнут максимально разрешенных 15 лотов. Для расчета размера лота для открытия позиций мой советник использует простые вычисления на основе свободной маржи.


Какие валютные пары Вы используете в торговле?

Обычно я использую GBP/USD, EUR/USD и EUR/GBP. Каких-то особых причин для работы именно с EUR/USD не было. Я изучал средние дневные диапазоны нескольких пар. Исходя из результатов изучения, а также того, что для EUR/USD спред минимален по сравнению с другими парами, я решил работать на этой паре во время соревнования. Я начал разрабатывать советник за 2 недели до окончания срока регистрации, и решение о выборе пары делалось в спешке. Я предполагал, что много других участников будут использовать эту пару. Если бы у меня было больше времени, я бы попробовал бэк-тестирование советника с другими валютными парами. Тем более что с MetaTrader 5это так просто.

Что ж, у Вас сейчас хороший результат для советника, написанного за 2 недели. Если бы у Вас было больше времени, что бы Вы в нем изменили?

Я бы использовал другую стратегию для других рыночных условий, а также поэкспериментировал бы с другими индикаторами и фильтрами. Сейчас советник настроен на работу в тренде (к счастью, сейчас тренд для EURUSD). Стратегия включает в себя элементарные правила: например, позволять расти профиту и не позволять увеличиваться убыткам. Я думаю, это важно для новых торговых правил, предусмотренных в MetaTrader 5. С другой стороны, несколько стратегий в эксперте могут войти в противоречие – в MetaTrader 5 надо выбрать одно направление для позиции по символу, в то время как в MetaTrader 4 можно было просто хеджировать позиции. И хотя с новыми правилами уже не так просто добавить вторую и третью стратегию в эксперт, я бы все-таки попробовал и это сделать.

В общем, будь у меня больше времени, я бы попробовал добавить несколько стратегий в мой советник.

Что Вы думаете об успехе Вашего эксперта на соревновании? Это больше удача или закономерный результат хорошо проделанной работы?

Мне пока везет, так что есть в этом и элемент удачи. Но пока рано что-либо говорить – ведь это только начало чемпионата. Я верю, что мой советник неплохо заработает, что является результатом хорошей стратегии и хорошего кода. А достаточно ли одного хорошего советника для победы, посмотрим. Конечно, я надеюсь на это. Тем не менее, мой советник запрограммирован только на трендовый рынок. И я признаю, что он будет слабым в других условиях. И поэтому то, будет ли он в числе победителей к декабрю, зависит от того, как будет себя вести пара EUR/USD. Я думаю, в течение чемпионата вершина списка будет постоянно меняться. И даже советники, которые сейчас в убытке, могут войти в нее. А то, что участников в этом году меньше, дает каждому из нас больше шансов на победу.

Чем Вас привлекает идея использования нескольких стратегий в советнике?

Мне кажется, советник обязательно должен уметь торговать в различных рыночных условиях, неважно есть там тренд или нет. Например, скользящая средняя отлично подойдет для трендового рынка (видите, индикаторы отлично могут помочь новичкам), но скорее всего, приведет к убыткам во флете или на нестабильном рынке. И если ваш советник может распознать рыночные условия и применять различные стратегии (например, MA пойдет против тренда при нестабильном рынке) или подстраивать урони StopLoss/TakeProfit, он будет показывать прекрасные результаты. Советник, который может торговать в разных условиях, можно использовать долгое время. И наоборот, после нескольких удачных месяцев работы относительно простой советник может дать удручающие результаты и нести большие убытки.

А что бы Вы предложили использовать, чтобы определить тренд сейчас на рынке или флет?

О, это вопрос на миллион долларов! Я бы сформулировал так: «Как определить, что рыночные условия вот-вот поменяются?» Никто не может предсказать будущее, но можно использовать множество индикаторов и исторические данные. Я думаю, используя индикаторы, зная основы трейдинга, видя историю валютной пары, а также наблюдая за ее состоянием, можно получить картину того, как ведет себя валюта и как она поведет себя в будущем. Но если бы было возможным определять рыночные условия со 100%-ной вероятностью, у всех трейдеров и даже их собак были бы великие советники.

Какие инструменты технического анализа Вы используете в разработках?

Я поклонник ADX, Parabolic SAR и Pivot Points. Я обычно использую эти индикаторы в моих разработках, так как у меня есть положительный опыт их использования. Но я использую не только их. У меня есть коллекция кастомных индикаторов, которые я собрал от многих талантливых разработчиков (в основном, они для MetaTrader 4) и которые я также использую в моих разработках.

В то же время, у меня был неудачный опыт с Ichimoku KinKo Hyo. Я считаю, что сама идея индикатора великолепна, но мне он никогда не приносил положительных результатов. Возможно, я просто как-то неправильно его использую. Вообще, если советник показывает не очень хорошие результаты, я обычно не виню индикаторы. Полагаю, все дело в неудачном сочетании индикаторов и в неверной трактовке сигналов.

Насколько тяжело Вам дался переход на MQL5?

К сожалению, не так легко, как хотелось бы. Да, знание MQL4 помогло, но многое в MQL5 пришлось изучать заново. Прежде чем начать писать советник, я около недели читал разные статьи. Мне очень помогают статьи и описания, доступные на форуме. Вот в справке к языку, к сожалению, не так много примеров функций, как хотелось бы. И думаю, именно из-за сложностей в изучении MQL5 в этом году не так много участников. Тем не менее, объектно-ориентированное программирование наверняка понравится разработчикам.

Вы изучали чужие разработки, когда писали собственную стратегию?

Для самой идеи советника – нет. Но при изучении языка MQL5 я использовал коды и примеры, опубликованные на сайте MQL5 community. Я бы отметил статьи «Разработка советника с использованием ООП»и «Пошаговая инструкция написания советников на MQL5 для начинающих». Именно они мне очень помогли. Я скачивал и изучал коды, опубликованные в этих статьях.

У вас был опыт разработки программ на других языках до начала работы с MQL4 и MQL5?

Совсем немного. У меня диплом по математике и информатике. Однако информатика составляла только треть курса – она включала пару основных моментов программирования на языке Java. Так что трудно назвать мои навыки программирования хорошими. Но то, что я уже был знаком с понятием исходных кодов, помогло мне начать изучать MQL4. Я думаю, многие ошибаются, когда думают, что программирование - это нечто непостижимое. Я бы посоветовал им попробовать, прежде чем наотрез отказываться от идеи разработки собственных советников и индикаторов.

-Спасибо за интервью, Беррон. Удачи!

Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.

Данная статья написана пользователем сайта и отражает его личную точку зрения. Компания MetaQuotes Ltd не несет ответственности за достоверность представленной информации, а также за возможные последствия использования описанных решений, стратегий или рекомендаций.

Другие статьи автора

Перейти к обсуждению на форуме трейдеров
MQL5: Руководство по тестированию и оптимизации советников MQL5: Руководство по тестированию и оптимизации советников
Первая часть статьи посвящена вопросам выявления и исправления различных ошибок в коде программ, написанных на MQL5. Во второй части статьи рассматриваются вопросы практического применения Тестера стратегий клиентского терминала MetaTrader 5. Показано, как пользоваться функционалом оптимизации входных параметров. Предлагаемые советы помогут вам в течении дня провести тестирование и оптимизацию ваших советников.
Простой пример построения индикатора с использованием нечеткой логики (Fuzzy Logic) Простой пример построения индикатора с использованием нечеткой логики (Fuzzy Logic)
Статья посвящена вопросам практического применения концепции нечеткой логики (fuzzy logic) для анализа финансовых рынков. Предложен пример индикатора, выдающего сигналы на основе двух нечетких правил, основанных на индикаторе Envelopes. Разработанный индикатор использует несколько индикаторных буферов: 7 буферов для расчетов, 5 буферов для вывода графиков и 2 буфера цвета.
Интервью с Валерием Мазуренко (ATC 2010) Интервью с Валерием Мазуренко (ATC 2010)
К концу первой торговой недели на первом месте оказался Валерий Мазуренко (notused) с мультивалютным экспертом ch2010. Ранее воспринимавший трейдинг как хобби, Валерий уже полгода пытается монетизировать свое «увлечение» и написать устойчивый советник для реальной торговли. В этом интервью экспертописатель делится своими взглядами на роль математики в трейдинге и рассказывает, почему объектно-ориентированный подход отлично подходит для написания мультивалютников.
Технический анализ: Как мы анализируем? Технический анализ: Как мы анализируем?
Данная статья в краткой форме отражает отношение автора к таким явлениям, как перерисовывающие индикаторы, индикаторы Multi-timeframe и представление котировок при помощи японских свечей. Техника программирования в статье не затрагивается, статья носит общий характер.