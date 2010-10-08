Интервью с Берроном Паркером (ATC 2010)

Интервью на Automated Trading Championship 2010 от 08.10.2010.

На протяжении почти всей первой недели Чемпионата эксперт Беррона Паркеразанимал лидирующую позицию, не подпуская к себе конкурентов. Привлекший внимание зрителей Чемпионата разработчик рассказывает о собственном опыте написания экспертов и сложностях перехода на MQL5. Беррон утверждает, что его советник настроен на трендовый рынок и в других условиях будет слаб. Тем не менее он верит, что эксперт покажет неплохой результат по итогам соревнования.

Когда Вы начали разрабатывать эксперты, Беррон?

В 2004 году я начал «баловаться» ручной торговлей (говорю «баловаться», потому что иначе это не назовешь). Так было до 2006 года, когда за несколько месяцев до Automated Trading Championship 2006я познакомился с MQL4. Во время ручной торговли я изучал различные форумы и технические индикаторы, но торговал только на демо-счете. Открыв микроаккаунт с 300$, я сперва спустил половину, но потом начал использовать собственный советник и поднял счет до 1600$. Однако спустя некоторое время я всё потерял, наивно считая себя знатоком в этом деле.

Что Вы вынесли для себя из той ситуации?

Это стало для меня важным уроком. Читая тематическую литературу, можно узнать о психологии трейдинга, жадности и страхе. Однако невозможно понять, как ты будешь себя вести, пока не начнешь торговать реальными деньгами на реальном рынке. Скажу про свой опыт так: я заплатил 300$ за ценное образование. Неплохая цена, не правда ли?

Ваши потери произошли из-за работы советника или из-за ручной торговли?

На 90% это работа советника. Другая причина заключается в том, что у меня не было времени тщательно следить за ним. Тогда я наблюдал в основном за уменьшением своего баланса и говорил себе: «Рынок обязательно повернется в благоприятном для меня направлении. Нужно немного потерпеть». Но он так и не повернулся – после нескольких убыточных позиций всё завершилось маржин-коллом.

Думаю, если бы у меня был хороший мани-менеджмент, если бы в советник были заложены правильные стоп-лоссы, то я бы не потерял депозит. Однако в то время я осознавал необходимость мани-менеджмента не так хорошо, как сейчас.

А какая система мани-менеджмента у Вас в нынешнем советнике?

Я думаю, что на Чемпионате надо использовать запредельные риски, особенно если хочешь оказаться на первой странице. Я понял это еще на прошлых Чемпионатах. На ATC 2006 у меня был прибыльный советник, но он был слишком консервативным и потому остался незамеченным. Для ATC 2010 я использую агрессивный мани-менеджмент. Скоро позиции советника достигнут максимально разрешенных 15 лотов. Для расчета размера лота для открытия позиций мой советник использует простые вычисления на основе свободной маржи.







Какие валютные пары Вы используете в торговле?

Обычно я использую GBP/USD, EUR/USD и EUR/GBP. Каких-то особых причин для работы именно с EUR/USD не было. Я изучал средние дневные диапазоны нескольких пар. Исходя из результатов изучения, а также того, что для EUR/USD спред минимален по сравнению с другими парами, я решил работать на этой паре во время соревнования. Я начал разрабатывать советник за 2 недели до окончания срока регистрации, и решение о выборе пары делалось в спешке. Я предполагал, что много других участников будут использовать эту пару. Если бы у меня было больше времени, я бы попробовал бэк-тестирование советника с другими валютными парами. Тем более что с MetaTrader 5это так просто.

Что ж, у Вас сейчас хороший результат для советника, написанного за 2 недели. Если бы у Вас было больше времени, что бы Вы в нем изменили?

Я бы использовал другую стратегию для других рыночных условий, а также поэкспериментировал бы с другими индикаторами и фильтрами. Сейчас советник настроен на работу в тренде (к счастью, сейчас тренд для EURUSD). Стратегия включает в себя элементарные правила: например, позволять расти профиту и не позволять увеличиваться убыткам. Я думаю, это важно для новых торговых правил, предусмотренных в MetaTrader 5. С другой стороны, несколько стратегий в эксперте могут войти в противоречие – в MetaTrader 5 надо выбрать одно направление для позиции по символу, в то время как в MetaTrader 4 можно было просто хеджировать позиции. И хотя с новыми правилами уже не так просто добавить вторую и третью стратегию в эксперт, я бы все-таки попробовал и это сделать.

В общем, будь у меня больше времени, я бы попробовал добавить несколько стратегий в мой советник.

Что Вы думаете об успехе Вашего эксперта на соревновании? Это больше удача или закономерный результат хорошо проделанной работы?

Мне пока везет, так что есть в этом и элемент удачи. Но пока рано что-либо говорить – ведь это только начало чемпионата. Я верю, что мой советник неплохо заработает, что является результатом хорошей стратегии и хорошего кода. А достаточно ли одного хорошего советника для победы, посмотрим. Конечно, я надеюсь на это. Тем не менее, мой советник запрограммирован только на трендовый рынок. И я признаю, что он будет слабым в других условиях. И поэтому то, будет ли он в числе победителей к декабрю, зависит от того, как будет себя вести пара EUR/USD. Я думаю, в течение чемпионата вершина списка будет постоянно меняться. И даже советники, которые сейчас в убытке, могут войти в нее. А то, что участников в этом году меньше, дает каждому из нас больше шансов на победу.

Чем Вас привлекает идея использования нескольких стратегий в советнике?

Мне кажется, советник обязательно должен уметь торговать в различных рыночных условиях, неважно есть там тренд или нет. Например, скользящая средняя отлично подойдет для трендового рынка (видите, индикаторы отлично могут помочь новичкам), но скорее всего, приведет к убыткам во флете или на нестабильном рынке. И если ваш советник может распознать рыночные условия и применять различные стратегии (например, MA пойдет против тренда при нестабильном рынке) или подстраивать урони StopLoss/TakeProfit, он будет показывать прекрасные результаты. Советник, который может торговать в разных условиях, можно использовать долгое время. И наоборот, после нескольких удачных месяцев работы относительно простой советник может дать удручающие результаты и нести большие убытки.

А что бы Вы предложили использовать, чтобы определить тренд сейчас на рынке или флет?

О, это вопрос на миллион долларов! Я бы сформулировал так: «Как определить, что рыночные условия вот-вот поменяются?» Никто не может предсказать будущее, но можно использовать множество индикаторов и исторические данные. Я думаю, используя индикаторы, зная основы трейдинга, видя историю валютной пары, а также наблюдая за ее состоянием, можно получить картину того, как ведет себя валюта и как она поведет себя в будущем. Но если бы было возможным определять рыночные условия со 100%-ной вероятностью, у всех трейдеров и даже их собак были бы великие советники.

Какие инструменты технического анализа Вы используете в разработках?

Я поклонник ADX, Parabolic SAR и Pivot Points. Я обычно использую эти индикаторы в моих разработках, так как у меня есть положительный опыт их использования. Но я использую не только их. У меня есть коллекция кастомных индикаторов, которые я собрал от многих талантливых разработчиков (в основном, они для MetaTrader 4) и которые я также использую в моих разработках.

В то же время, у меня был неудачный опыт с Ichimoku KinKo Hyo. Я считаю, что сама идея индикатора великолепна, но мне он никогда не приносил положительных результатов. Возможно, я просто как-то неправильно его использую. Вообще, если советник показывает не очень хорошие результаты, я обычно не виню индикаторы. Полагаю, все дело в неудачном сочетании индикаторов и в неверной трактовке сигналов.

Насколько тяжело Вам дался переход на MQL5?

К сожалению, не так легко, как хотелось бы. Да, знание MQL4 помогло, но многое в MQL5 пришлось изучать заново. Прежде чем начать писать советник, я около недели читал разные статьи. Мне очень помогают статьи и описания, доступные на форуме. Вот в справке к языку, к сожалению, не так много примеров функций, как хотелось бы. И думаю, именно из-за сложностей в изучении MQL5 в этом году не так много участников. Тем не менее, объектно-ориентированное программирование наверняка понравится разработчикам.

Вы изучали чужие разработки, когда писали собственную стратегию?

Для самой идеи советника – нет. Но при изучении языка MQL5 я использовал коды и примеры, опубликованные на сайте MQL5 community. Я бы отметил статьи «Разработка советника с использованием ООП»и «Пошаговая инструкция написания советников на MQL5 для начинающих». Именно они мне очень помогли. Я скачивал и изучал коды, опубликованные в этих статьях.



У вас был опыт разработки программ на других языках до начала работы с MQL4 и MQL5?



Совсем немного. У меня диплом по математике и информатике. Однако информатика составляла только треть курса – она включала пару основных моментов программирования на языке Java. Так что трудно назвать мои навыки программирования хорошими. Но то, что я уже был знаком с понятием исходных кодов, помогло мне начать изучать MQL4. Я думаю, многие ошибаются, когда думают, что программирование - это нечто непостижимое. Я бы посоветовал им попробовать, прежде чем наотрез отказываться от идеи разработки собственных советников и индикаторов.

-Спасибо за интервью, Беррон. Удачи!