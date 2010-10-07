Простой пример построения индикатора с использованием нечеткой логики (Fuzzy Logic)

Введение

Применение различных методов для анализа финансовых рынков в последние годы начинает приобретать все большую популярность среди трейдеров. Хочется и мне внести свою лепту, я покажу, как можно получить неплохой индикатор, написав пару десятков строк кода. А заодно постараюсь вкратце рассказать, на чем же основана нечеткая логика.



Всем, кто заинтересуется этим материалом и захочет изучить его поглубже, советую прочитать следующие труды:



1. Леоненков А. "Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH".

2. Бочарников В."Fuzzy-технология: Математические основы. Практика моделирования в экономике".







1. Основы нечеткой логики



Как объяснить компьютеру такие, казалось бы, элементарные для человека высказывания вроде "...немного больше...", "...слишком быстро...", "...почти ничего...". Оказывается можно - при помощи элементов теории нечетких множеств, а точнее, так называемых " функций принадлежности". Приведу пример из книги А. Леоненкова:



Опишем функцию принадлежности для высказывания "горячий кофе": температуру кофе следует рассматривать в диапазоне от 0 до 100 градусов Цельсия по той простой причине, что при температуре меньше 0 градусов это будет лед, а выше 100 градусов - пар. Очевидно, что чашка кофе с температурой 20 градусов никак не может быть названа горячей, то есть функция принадлежности кофе к категории "горячий" равна 0, а вот чашка кофе с температурой 70 градусов уже однозначно принадлежит к категории "горячий" и соответственно значение функции в этом случае равно 1.



Что касается значений температур, находящихся между этими двумя крайними значениями, то ситуация неоднозначна. Т.к. для одного человека чашка кофе с температурой 55 градусов будет "горячей", а для другого - "не слишком горячей". В этом и заключается "нечеткость".



Тем не менее примерный вид функции принадлежности мы можем себе представить: она "монотонно возрастающая":





На рисунке, приведенном выше, изображена "кусочно-линейная" функция принадлежности.



Таким образом, функция может быть задана следующим аналитическим выражением:





Функции подобного вида мы и будем использовать для нашего индикатора.





2. Функция принадлежности

В задачу любого технического индикатора, в той или иной мере, входит определение состояния рынка на данный момент (Флет, Тренд вверх, Тренд вниз), а также генерация сигналов на заключение сделки и выход из нее. Как это можно осуществить при помощи функций принадлежности? Достаточно просто.



Для начала нам нужно определиться с граничными условиями. Путь граничным условием для определения «100% Тренд вверх» будет пересечение EMA с периодом 2, построенной по типичной цене (H+L+C)/3, с верхней границей конверта Envelopes с параметрами 8, 0.08, SMA, Close., а «100% тренд вниз» с нижней границей. Все, что между ними, будем считать флетом. Для пущей важности добавим еще один конверт с параметрами 32, 0.15, SMA, Close.



В итоге мы должны получить две идентичные функции принадлежности. Сигналом к покупке будет ситуация, когда обе функции будут равны 1, к продаже соответственно -1. Т.к. графики функции удобно строить в диапазоне от -1 до 1, результирующий график получим путем среднего арифметического результатов двух функций F(x)= (f1(x)+f2(x))/2.

Вот так это выглядит на чарте:





В таком случае функция принадлежности примет следующее графическое отображение:





Аналитически его можно записать в следующем виде:

,



где a и b верхняя и нижняя линии конверта соответственно, а х - значение EMA(2).

С функцией определились, теперь переходим к написанию кода индикатора.





3. Составляем программный код



Сначала определимся с тем, что и как будем рисовать.



Результаты вычислений функции принадлежности будем выводить линией - красной и синей соответственно.



Среднее арифметическое будем рисовать гистограммой от нулевой линии и раскрашивать в зависимости от значения результирующей функции в пять цветов:



Для этого будем использовать стиль рисования DRAW_COLOR_HISTOGRAM.

Для выдачи сигналов на покупку и продажу нарисуем прямоугольники синего и красного цветов над теми полосками гистограммы, значение которых равно 1 или -1.

Запускаем MetaEditor и приступаем. Создать->Пользовательский индикатор->Далее... Заполняем окошко "параметры":





Создаем буферы:





Жмем кнопку "Готово", получаем исходный код и начинаем его дорабатывать.

Во-первых, определимся с количеством буферов. Семь у нас уже создал мастер (5 для данных, 2 для цвета). Нам понадобится еще 5.

#property indicator_minimum - 1.4 #property indicator_maximum 1.4 #property indicator_buffers 12

input string txt1= "----------" ; input int Period_Fast= 8 ; input ENUM_MA_METHOD Method_Fast = MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE Price_Fast = PRICE_CLOSE ; input double Dev_Fast= 0.08 ; input string txt2= "----------" ; input int Period_Slow= 32 ; input ENUM_MA_METHOD Method_Slow = MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE Price_Slow = PRICE_CLOSE ; input double Dev_Slow= 0.15 ; input string txt3= "----------" ; input int Period_Signal= 2 ; input ENUM_MA_METHOD Method_Signal = MODE_EMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE Price_Signal = PRICE_TYPICAL ; input string txt4= "----------" ;

Редактируем входные параметры:

Очень удобным нововведением является комментарий, стоящий за объявленной переменной, его текст вставляется в окошко параметров индикатора.

Также очень радует возможность создания списков:





Резервируем переменные под хендлы индикаторов и индикаторные буферы:

int Envelopes_Fast; int Envelopes_Slow; int MA_Signal; double Env_Fast_Up[]; double Env_Fast_Dn[]; double Env_Slow_Up[]; double Env_Slow_Dn[]; double Mov_Sign[];

Теперь переходим в функцию OnInit().

Наведем немного красоты: зададим имя индикатору и уберем лишние десятичные нули:

IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , 1 ); string name; StringConcatenate (name, "FLE ( " , Period_Fast, " , " , Dev_Fast, " | " , Period_Slow, " , " , Dev_Slow, " | " , Period_Signal, " )" ); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,name);

и добавим недостающие буферы:

SetIndexBuffer ( 7 ,Env_Fast_Up, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 8 ,Env_Fast_Dn, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 9 ,Env_Slow_Up, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 10 ,Env_Slow_Dn, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 11 ,Mov_Sign, INDICATOR_CALCULATIONS );

Параметр INDICATOR_CALCULATIONS означает, что данные буфера не будут выводиться на график, а предназначены только для промежуточных расчетов.

Обратите внимание на то, как обьявляются индикаторы с буфером цвета:

SetIndexBuffer ( 4 ,SignalBuffer1, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 5 ,SignalBuffer2, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 6 ,SignalColors, INDICATOR_COLOR_INDEX );

заполняем хендлы:

Envelopes_Fast = iEnvelopes ( NULL , 0 ,Period_Fast, 0 ,Method_Fast,Price_Fast,Dev_Fast); Envelopes_Slow = iEnvelopes ( NULL , 0 ,Period_Slow, 0 ,Method_Slow,Price_Slow,Dev_Slow); MA_Signal = iMA ( NULL , 0 ,Period_Signal, 0 ,Method_Signal,Price_Signal);

С функцией OnInit() все.



Теперь создадим функцию, которая будет рассчитывать значение функции принадлежности:

double Fuzzy( double x, double a, double c) { double F; if (a<x) F= 1 ; else if (x<=a && x>=c) F=( 1 - 2 *(a-x)/(a-c)); else if (x<c) F=- 1 ; return (F); }

Подготовительный этап закончился. Переменные и буферы объявлены, хендлы присвоены.



Приступаем непосредственно к основной функции OnCalculate().



Для начала запишем в промежуточные буферы значения необходимых нам индикаторов. Воспользуемся функцией CopyBuffer():



CopyBuffer (Envelopes_Fast, UPPER_LINE , 0 , rates_total, Env_Fast_Up); CopyBuffer (Envelopes_Fast, LOWER_LINE , 0 ,rates_total,Env_Fast_Dn); CopyBuffer (Envelopes_Slow, UPPER_LINE , 0 ,rates_total,Env_Slow_Up); CopyBuffer (Envelopes_Slow, LOWER_LINE , 0 ,rates_total,Env_Slow_Dn); CopyBuffer (MA_Signal, 0 , 0 ,rates_total,Mov_Sign);

Здесь необходимо добавить код для оптимизации вычислений (пересчет только последнего бара)

int start; if (prev_calculated== 0 ) { start = Period_Slow; } else start=prev_calculated- 1 ; for ( int i=start;i<rates_total;i++) { }

Кода осталось совсем чуть-чуть.

Задаем параметры x, a, b, производим расчет значения функции принадлежности и записываем его в соответствующий буфер:

double x = Mov_Sign[i]; double a1 = Env_Fast_Up[i]; double b1 = Env_Fast_Dn[i]; Rule1Buffer[i] = Fuzzy(x,a1,b1); double a2 = Env_Slow_Up[i]; double b2 = Env_Slow_Dn[i]; Rule2Buffer[i] = Fuzzy(x,a2,b2);

Две индикаторные линии построены.



Теперь рассчитаем результирующее значение.

ResultBuffer[i] = (Rule1Buffer[i]+Rule2Buffer[i])/ 2 ;

Далее раскрасим полоски гистограммы соответствующими цветами: т.к. цветов пять, то ResultColors[i] может принимать значение от 0 до 4.



Вообще цветов может быть до 64, так что это невероятная возможность для полета фантазии.

for ( int ColorIndex= 0 ;ColorIndex<= 4 ;ColorIndex++) { if ( MathAbs (ResultBuffer[i])> 0.2 *ColorIndex && MathAbs (ResultBuffer[i])<= 0.2 *(ColorIndex+ 1 )) { ResultColors[i] = ColorIndex; break ; } }

Далее нарисуем сигнальные прямоугольники, нам понадобится стиль рисования DRAW_COLOR_HISTOGRAM2.

У него два буфера данных, между которыми строится полоска гистограммы и один буфер цвета.



Значения буферов данных всегда будут постоянными: 1.1 и 1.3 для сигнала на покупку, -1.1 и -1.3 для сигнала на продажу соответственно.



Значение EMPTY_VALUE будет соответствовать отсутствию сигнала.

if (ResultBuffer[i]== 1 ) { SignalBuffer1[i]= 1.1 ; SignalBuffer2[i]= 1.3 ; SignalColors[i]= 1 ; } else if (ResultBuffer[i]==- 1 ) { SignalBuffer1[i]=- 1.1 ; SignalBuffer2[i]=- 1.3 ; SignalColors[i]= 0 ; } else { SignalBuffer1[i]= EMPTY_VALUE ; SignalBuffer2[i]= EMPTY_VALUE ; SignalColors[i]= EMPTY_VALUE ; }

Жмем "Компилировать" и вуаля!









Заключение

Что можно сказать в заключении? В своей статье я затронул самый элементарнейший подход к нечеткой логике.



Пространства для творчества и экспериментов очень много. Например, можно воспользоваться функцией следующего вида:





Думаю, у вас не составит труда написать для нее аналитическое выражение и найти подходящие условия.



Успехов!