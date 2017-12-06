Создаем новую торговую стратегию с использованием технологии разложения входов на индикаторы

Введение

Не секрет, что только 5% трейдеров стабильно получают доход на финансовых рынках, при этом попасть в заветную цифру хотят все 100%.

Для успешного трейдинга нужна прибыльная стратегия торговли. На тематических сайтах и в литературе по трейдингу описаны сотни различных торговых стратегий, ко всем индикаторам прилагается развернутая трактовка их сигналов, но статистика остается неизменной: 5% не превратились ни в 100, ни хотя бы в 10. Идеологи трейдинга сетуют на изменчивость рынка, из-за которой ранее прибыльные стратегии теряют эффективность.

В своей предыдущей статье я уже рассказывал о разложении входов на индикаторы и показал пример совершенствования существующей стратегии. Теперь я предлагаю создать свою собственную стратегию "с чистого листа", используя описанную технологию. Это позволит взглянуть на известные вам индикаторы "новыми глазами", собрать свой шаблон индикаторов и переосмыслить их сигналы. Использование предлагаемой технологии подразумевает творческий подход к трактовке сигналов индикаторов, что позволяет каждому пользователю создать свою уникальную стратегию.

1. Создание модели для тестирования и анализа

Первое, что мы видим в торговом терминале, — постоянное движение цены. Потенциально, открыв сделку в любой момент, мы можем получить прибыль. Но как определить, куда и с какой интенсивностью цена направится в следующий момент? Ответ на этот вопрос трейдеры пытаются найти в техническом и фундаментальном анализе. Для проведения технического анализа постоянно изобретаются и совершенствуются различные индикаторы. Ими я и предлагаю воспользоваться, и в этом нет ничего нового. Новизна здесь — в трактовке сигналов этих индикаторов, которая может отличаться от привычной.



Итак, технология разложения входов на индикаторы подразумевает сопоставление открытых позиций с показаниями индикаторов. Повторюсь, потенциально прибыль мы можем получить в любой момент. Исходя из этих вводных, в начале каждой свечи мы будем открывать две разнонаправленные позиции с заданными параметрами. Затем проанализируем, как прибыльность каждой сделки зависит от показаний индикаторов.

Чтобы решить эту задачу, проведем небольшую подготовительную работу.

1.1. Создание класса виртуальных ордеров

Я использую нетинговый счет. Поэтому для открытия разнонаправленных ордеров мне нужно будет создать виртуальные ордера, которые будут отслеживаться не терминалом (в соответствии с настройками счета), а советником. Для этого создадим класс CDeal. При инициализации экземпляра класса мы будем передавать в него наименование инструмента, тип позиции, время и цену открытия, а также стоп-лосс и тейк-профит. Объем позиции я опустил намеренно, так как в данной работе он нам неинтересен. Нам важно движение цены, поэтому прибыль/убыток будем считать не в денежном выражении, а в пунктах.

Для обслуживания класс был дополнен функциями проверки статуса позиции:

IsClosed — возвращает логическое значение, закрыта позиция или нет;

Type — возвращает тип позиции;

GetProfit — возвращает прибыль закрытой позиции (для убыточной позиции значение будет отрицательным);

GetTime — возвращает время открытия позиции.

class CDeal : public CObject { private : string s_Symbol; datetime dt_OpenTime; double d_OpenPrice; double d_SL_Price; double d_TP_Price; ENUM_POSITION_TYPE e_Direct; double d_ClosePrice; int i_Profit; double d_Point; public : CDeal( string symbol, ENUM_POSITION_TYPE type, datetime time, double open_price, double sl_price, double tp_price); ~CDeal(); bool IsClosed( void ); ENUM_POSITION_TYPE Type( void ) { return e_Direct; } double GetProfit( void ); datetime GetTime( void ) { return dt_OpenTime; } void Tick( void ); };

Поступающие тики будут обрабатываться в функции Tick, которая проверит и в случае необходимости закроет позицию по стоп-лоссу или тейк-профиту и сохранит накопленную прибыль.

void CDeal::Tick( void ) { if (d_ClosePrice> 0 ) return ; double price= 0 ; switch (e_Direct) { case POSITION_TYPE_BUY : price= SymbolInfoDouble (s_Symbol, SYMBOL_BID ); if (d_SL_Price> 0 && d_SL_Price>=price) { d_ClosePrice=price; i_Profit=( int )((d_ClosePrice-d_OpenPrice)/d_Point); } else { if (d_TP_Price> 0 && d_TP_Price<=price) { d_ClosePrice=price; i_Profit=( int )((d_ClosePrice-d_OpenPrice)/d_Point); } } break ; case POSITION_TYPE_SELL : price= SymbolInfoDouble (s_Symbol, SYMBOL_ASK ); if (d_SL_Price> 0 && d_SL_Price<=price) { d_ClosePrice=price; i_Profit=( int )((d_OpenPrice-d_ClosePrice)/d_Point); } else { if (d_TP_Price> 0 && d_TP_Price>=price) { d_ClosePrice=price; i_Profit=( int )((d_OpenPrice-d_ClosePrice)/d_Point); } } break ; } }

1.2. Создание класса для работы с индикаторами

Для сохранения и анализа данных индикаторов я использовал классы, описанные в предыдущей статье. Здесь же я создал класс CDealsToIndicators, обобщающий все индикаторные классы. Он будет хранить массивы индикаторных классов и организовывать их работу.

class CDealsToIndicators { private : CADX *ADX[]; CAlligator *Alligator[]; COneBufferArray *OneBuffer[]; CMACD *MACD[]; CStaticOneBuffer *OneBufferStatic[]; CStaticMACD *MACD_Static[]; CStaticADX *ADX_Static[]; CStaticAlligator *Alligator_Static[]; template < typename T> void CleareArray(T *&array[]); public : CDealsToIndicators(); ~CDealsToIndicators(); bool AddADX( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int period, string name); bool AddADX( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int period, string name, int &handle); bool AddAlligator( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, uint jaw_period, uint jaw_shift, uint teeth_period, uint teeth_shift, uint lips_period, uint lips_shift, ENUM_MA_METHOD method, ENUM_APPLIED_PRICE price, string name); bool AddAlligator( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, uint jaw_period, uint jaw_shift, uint teeth_period, uint teeth_shift, uint lips_period, uint lips_shift, ENUM_MA_METHOD method, ENUM_APPLIED_PRICE price, string name, int &handle); bool AddMACD( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, uint fast_ema, uint slow_ema, uint signal, ENUM_APPLIED_PRICE applied_price, string name); bool AddMACD( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, uint fast_ema, uint slow_ema, uint signal, ENUM_APPLIED_PRICE applied_price, string name, int &handle); bool AddOneBuffer( int handle, string name); bool SaveNewValues( long ticket); bool Static(CArrayObj *deals); };

1.3. Создание советника для тестирования

Мы всё подготовили. Теперь перейдем к созданию советника для работы в тестере стратегий. Сначала определимся с перечнем используемых индикаторов и их параметрами. Для демонстрации технологии я взял следующие индикаторы:

ADX;

Alligator;

CCI;

Chaikin;

Force Index;

MACD.

Для каждого из них созданы по 3 набора параметров, данные отслеживаются на трех таймфреймах.

Стоп-лосс и тейк-профит сделок я привязал к значениям индикатора ATR и задал через соотношение прибыли к риску.

input double Reward_Risk = 1.0 ; input int ATR_Period = 288 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1 = PERIOD_M5 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2 = PERIOD_H1 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3 = PERIOD_D1 ; input string s1 = "ADX" ; input uint ADX_Period1 = 14 ; input uint ADX_Period2 = 28 ; input uint ADX_Period3 = 56 ; input string s2 = "Alligator" ; input uint JAW_Period1 = 13 ; input uint JAW_Shift1 = 8 ; input uint TEETH_Period1 = 8 ; input uint TEETH_Shift1 = 5 ; input uint LIPS_Period1 = 5 ; input uint LIPS_Shift1 = 3 ; input uint JAW_Period2 = 26 ; input uint JAW_Shift2 = 16 ; input uint TEETH_Period2 = 16 ; input uint TEETH_Shift2 = 10 ; input uint LIPS_Period2 = 10 ; input uint LIPS_Shift2 = 6 ; input uint JAW_Period3 = 42 ; input uint JAW_Shift3 = 32 ; input uint TEETH_Period3 = 32 ; input uint TEETH_Shift3 = 20 ; input uint LIPS_Period3 = 20 ; input uint LIPS_Shift3 = 12 ; input ENUM_MA_METHOD Alligator_Method = MODE_SMMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE Alligator_Price = PRICE_MEDIAN ; input string s5 = "CCI" ; input uint CCI_Period1 = 14 ; input uint CCI_Period2 = 28 ; input uint CCI_Period3 = 56 ; input ENUM_APPLIED_PRICE CCI_Price = PRICE_TYPICAL ; input string s6 = "Chaikin" ; input uint Ch_Fast_Period1 = 3 ; input uint Ch_Slow_Period1 = 14 ; input uint Ch_Fast_Period2 = 6 ; input uint Ch_Slow_Period2 = 28 ; input uint Ch_Fast_Period3 = 12 ; input uint Ch_Slow_Period3 = 56 ; input ENUM_MA_METHOD Ch_Method = MODE_EMA ; input ENUM_APPLIED_VOLUME Ch_Volume = VOLUME_TICK ; input string s7 = "Force Index" ; input uint Force_Period1 = 14 ; input uint Force_Period2 = 28 ; input uint Force_Period3 = 56 ; input ENUM_MA_METHOD Force_Method = MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_VOLUME Force_Volume = VOLUME_TICK ; input string s8 = "MACD" ; input uint MACD_Fast1 = 12 ; input uint MACD_Slow1 = 26 ; input uint MACD_Signal1 = 9 ; input uint MACD_Fast2 = 24 ; input uint MACD_Slow2 = 52 ; input uint MACD_Signal2 = 18 ; input uint MACD_Fast3 = 48 ; input uint MACD_Slow3 = 104 ; input uint MACD_Signal3 = 36 ; input ENUM_APPLIED_PRICE MACD_Price = PRICE_CLOSE ;

В блоке глобальных переменных объявим:

массив для хранения классов сделок Deals,

экземпляр класса для работы с индикаторами IndicatorsStatic,



переменную для хранения хэндла индикатора ATR,



2 служебные переменные для хранения времени последнего обработанного бара (last_bar) и последнего закрытого ордера (last_closed_deal). Последняя нам потребуется, чтобы не перебирать на каждом тике уже закрытые ранее позиции.

В функции OnInit проведем инициализацию глобальных переменных и требуемых индикаторных классов.

int OnInit () { last_bar= 0 ; last_closed_deal= 0 ; Deals = new CArrayObj(); if ( CheckPointer (Deals)== POINTER_INVALID ) return INIT_FAILED ; IndicatorsStatic = new CDealsToIndicators(); if ( CheckPointer (IndicatorsStatic)== POINTER_INVALID ) return INIT_FAILED ; atr= iATR ( _Symbol ,TimeFrame1,ATR_Period); if (atr== INVALID_HANDLE ) return INIT_FAILED ; AddIndicators(TimeFrame1); AddIndicators(TimeFrame2); AddIndicators(TimeFrame3); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Мы будем использовать одинаковый набор индикаторов на трех разных таймфреймах. Поэтому есть смысл вывести инициализацию индикаторных классов в отдельную функцию AddIndicators. В ее параметрах будем передавать требуемый таймфрейм.

bool AddIndicators( ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { if ( CheckPointer (IndicatorsStatic)== POINTER_INVALID ) { IndicatorsStatic = new CDealsToIndicators(); if ( CheckPointer (IndicatorsStatic)== POINTER_INVALID ) return false ; } string tf_name= StringSubstr ( EnumToString (timeframe), 7 ); string name= "ADX(" + IntegerToString (ADX_Period1)+ ") " +tf_name; if (!IndicatorsStatic.AddADX( _Symbol , timeframe, ADX_Period1, name)) return false ; name= "ADX(" + IntegerToString (ADX_Period2)+ ") " +tf_name; if (!IndicatorsStatic.AddADX( _Symbol , timeframe, ADX_Period2, name)) return false ; name= "ADX(" + IntegerToString (ADX_Period3)+ ") " +tf_name; if (!IndicatorsStatic.AddADX( _Symbol , timeframe, ADX_Period3, name)) return false ; name= "Alligator(" + IntegerToString (JAW_Period1)+ "," + IntegerToString (TEETH_Period1)+ "," + IntegerToString (LIPS_Period1)+ ") " +tf_name; if (!IndicatorsStatic.AddAlligator( _Symbol , timeframe, JAW_Period1, JAW_Shift1, TEETH_Period1, TEETH_Shift1, LIPS_Period1, LIPS_Shift1, Alligator_Method, Alligator_Price, name)) return false ; name= "Alligator(" + IntegerToString (JAW_Period2)+ "," + IntegerToString (TEETH_Period2)+ "," + IntegerToString (LIPS_Period2)+ ") " +tf_name; if (!IndicatorsStatic.AddAlligator( _Symbol , timeframe, JAW_Period2, JAW_Shift2, TEETH_Period2, TEETH_Shift2, LIPS_Period2, LIPS_Shift2, Alligator_Method, Alligator_Price, name)) return false ; name= "Alligator(" + IntegerToString (JAW_Period3)+ "," + IntegerToString (TEETH_Period3)+ "," + IntegerToString (LIPS_Period3)+ ") " +tf_name; if (!IndicatorsStatic.AddAlligator( _Symbol , timeframe, JAW_Period3, JAW_Shift3, TEETH_Period3, TEETH_Shift3, LIPS_Period3, LIPS_Shift3, Alligator_Method, Alligator_Price, name)) return false ; name= "MACD(" + IntegerToString (MACD_Fast1)+ "," + IntegerToString (MACD_Slow1)+ "," + IntegerToString (MACD_Signal1)+ ") " +tf_name; if (!IndicatorsStatic.AddMACD( _Symbol , timeframe, MACD_Fast1, MACD_Slow1, MACD_Signal1, MACD_Price, name)) return false ; name= "MACD(" + IntegerToString (MACD_Fast2)+ "," + IntegerToString (MACD_Slow2)+ "," + IntegerToString (MACD_Signal2)+ ") " +tf_name; if (!IndicatorsStatic.AddMACD( _Symbol , timeframe, MACD_Fast2, MACD_Slow2, MACD_Signal2, MACD_Price, name)) return false ; name= "MACD(" + IntegerToString (MACD_Fast3)+ "," + IntegerToString (MACD_Slow3)+ "," + IntegerToString (MACD_Signal3)+ ") " +tf_name; if (!IndicatorsStatic.AddMACD( _Symbol , timeframe, MACD_Fast3, MACD_Slow3, MACD_Signal3, MACD_Price, name)) return false ; name= "CCI(" + IntegerToString (CCI_Period1)+ ") " +tf_name; int handle = iCCI ( _Symbol , timeframe, CCI_Period1, CCI_Price); if (handle< 0 || !IndicatorsStatic.AddOneBuffer(handle, name) ) return false ; name= "CCI(" + IntegerToString (CCI_Period2)+ ") " +tf_name; handle = iCCI ( _Symbol , timeframe, CCI_Period2, CCI_Price); if (handle< 0 || !IndicatorsStatic.AddOneBuffer(handle, name) ) return false ; handle = iCCI ( _Symbol , timeframe, CCI_Period3, CCI_Price); name= "CCI(" + IntegerToString (CCI_Period3)+ ") " +tf_name; if (handle< 0 || !IndicatorsStatic.AddOneBuffer(handle, name) ) return false ; handle = iForce ( _Symbol , timeframe, Force_Period1, Force_Method, Force_Volume); name= "Force(" + IntegerToString (Force_Period1)+ ") " +tf_name; if (handle< 0 || !IndicatorsStatic.AddOneBuffer(handle, name) ) return false ; handle = iForce ( _Symbol , timeframe, Force_Period2, Force_Method, Force_Volume); name= "Force(" + IntegerToString (Force_Period2)+ ") " +tf_name; if (handle< 0 || !IndicatorsStatic.AddOneBuffer(handle, name) ) return false ; handle = iForce ( _Symbol , timeframe, Force_Period3, Force_Method, Force_Volume); name= "Force(" + IntegerToString (Force_Period3)+ ") " +tf_name; if (handle< 0 || !IndicatorsStatic.AddOneBuffer(handle, name) ) return false ; name= "CHO(" + IntegerToString (Ch_Slow_Period1)+ "," + IntegerToString (Ch_Fast_Period1)+ ") " +tf_name; handle = iChaikin ( _Symbol , timeframe, Ch_Fast_Period1, Ch_Slow_Period1, Ch_Method, Ch_Volume); if (handle< 0 || !IndicatorsStatic.AddOneBuffer(handle, name) ) return false ; handle = iChaikin ( _Symbol , timeframe, Ch_Fast_Period2, Ch_Slow_Period2, Ch_Method, Ch_Volume); name= "CHO(" + IntegerToString (Ch_Slow_Period2)+ "," + IntegerToString (Ch_Fast_Period2)+ ") " +tf_name; if (handle< 0 || !IndicatorsStatic.AddOneBuffer(handle, name) ) return false ; handle = iChaikin ( _Symbol , timeframe, Ch_Fast_Period3, Ch_Slow_Period3, Ch_Method, Ch_Volume); name= "CHO(" + IntegerToString (Ch_Slow_Period3)+ "," + IntegerToString (Ch_Fast_Period3)+ ") " +tf_name; if (handle< 0 || !IndicatorsStatic.AddOneBuffer(handle, name) ) return false ; return true ; }

Операции, выполняемые в функции OnTick, можно разделить на 2 блока: проверка открытых позиций и открытие новых позиций.

Первый блок операций выполняется на каждом тике. В нем из массива поочередно извлекаются все ранее открытые сделки, и для каждой из них вызывается функция Tick. Она проверяет срабатывание стоп-лосса и тейк-профита позиции и, при необходимости, ордер закрывается по текущей цене с сохранением накопленной прибыли. Чтобы снова не проверять ранее закрытые сделки, в переменной last_closed_deal сохраняется номер сделки, предшествующей первой незакрытой.

void OnTick () { int total=Deals.Total(); CDeal *deal; bool found= false ; for ( int i=last_closed_deal;i<total;i++) { deal = Deals.At(i); if ( CheckPointer (deal)== POINTER_INVALID ) continue ; if (!found) { if (deal.IsClosed()) { last_closed_deal=i; continue ; } else found= true ; } deal.Tick(); }

Второй блок операций начинается с проверки наступления нового бара. В начале каждого бара загружаем значение индикатора ATR на последней закрытой свече, рассчитываем уровни стоп-лосса и тейк-профита в соответствии с заданными параметрами и открываем виртуальные позиции. Для каждой позиции сохраняем данные индикаторов, вызвав функцию SaveNewValues нашего класса работы с индикаторами.

datetime cur_bar=( datetime ) SeriesInfoInteger ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , SERIES_LASTBAR_DATE ); datetime cur_time= TimeCurrent (); if (cur_bar==last_bar || (cur_time-cur_bar)> 10 ) return ; double atrs[]; if ( CopyBuffer (atr, 0 , 1 , 1 ,atrs)<= 0 ) return ; last_bar=cur_bar; double ask= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double bid= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double stops= MathMax ( 2 *atrs[ 0 ], SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL )* _Point ); double sl= NormalizeDouble (stops, _Digits ); double tp= NormalizeDouble (Reward_Risk*(stops+ask-bid), _Digits ); deal = new CDeal( _Symbol , POSITION_TYPE_BUY , TimeCurrent (),ask,bid-sl,ask+tp); if ( CheckPointer (deal)!= POINTER_INVALID ) if (Deals.Add(deal)) IndicatorsStatic.SaveNewValues(Deals.Total()- 1 ); deal = new CDeal( _Symbol , POSITION_TYPE_SELL , TimeCurrent (),bid,ask+sl,bid-tp); if ( CheckPointer (deal)!= POINTER_INVALID ) if (Deals.Add(deal)) IndicatorsStatic.SaveNewValues(Deals.Total()- 1 ); return ; }

В функции OnTester будем собирать результаты тестового прохода и строить графики для анализа. Для этого вызовем функцию Static класса работы с индикаторами.

Не забываем подчистить память в функции OnDeinit!

С полным кодом советника и используемых классов можно ознакомиться во вложении.

2. Анализ результатов тестирования

Итак, мы создали тестовый советник. Теперь определимся с анализируемым периодом. При выборе периода надо учесть, что он должен быть достаточно долгим, чтобы обеспечить объективность анализа. И еще одно требование к периоду: он должен включать не только однонаправленные движения, но и периоды разнонаправленных трендовых движений, и боковых (флэтовых). Такой подход позволит создать торговую стратегию, способную генерировать прибыль в периоды любых движений. В моем примере проанализирована пара EURUSD за период с 1/01/2016 по 1/10/2017.

Поскольку наш процесс будет носить итерационный характер, я бы рекомендовал после установки всех необходимых параметров тестового советника сохранить set-файл параметров для дальнейшей работы.

Каждый этап тестирования будем проводить в 2 прохода с соотношением прибыль/риск равным 1/1 и 15/1. По первому проходу будем оценивать вероятность направленного движения, а по второму проходу — силу движения.

Советник выводит очень много графиков для анализа, поэтому я не привожу их в статье полностью — все отчеты есть во вложении. Здесь я лишь покажу те графики, по которым принимались решения об использовании индикаторов в новой стратегии.

2.1. Первый этап

Как и ожидалось, первый этап тестирования не показал нам четких прибыльных зон. Но в то же время стоит обратить внимание на индикатор индекса силы. На таймфрейме М5 график зависимости прибыли сделок от значений индикатора резко падает в нулевой зоне. О важности этого наблюдения говорит тот факт, что это явление проявляется на аналитических графиках индикатора со всеми используемыми для тестирования параметрами. Для своего шаблона мы выбираем параметры с наиболее выраженным характером явления (максимальной просадкой).

Увеличим масштаб анализируемого графика. Видим, что влияние этого фактора наблюдается в диапазоне от -0.01 до 0.01. Наблюдаемое явление одинаково верно как для сделок на покупку, так и на продажу.

Это наблюдение можно объяснить отсутствием волатильности в наблюдаемом диапазоне значений. Мы же для своей стратегии отметим запрет на открытие каких-либо ордеров в данном диапазоне.





Добавим этот фильтр в наш советник. Для этого сначала добавим глобальную переменную для хранения хэндла индикатора.

int force;

Поскольку индикатор, необходимый нам в качестве фильтра, уже используется в советнике, мы не будем прикреплять его к графику повторно. Просто скопируем его хэндл в нашу глобальную переменную в функции AddIndicators. Но следует помнить, что эта функция вызывается трижды для инициализации индикаторов на разных таймфреймах. Следовательно, перед копированием хэндла индикатора нам нужно проверить соответствие таймфрейма.

handle = iForce ( _Symbol , timeframe, Force_Period3, Force_Method, Force_Volume); if (timeframe==TimeFrame1) force=handle;

Теперь добавим фильтр непосредственно в функцию OnTick. При построении фильтра следует помнить, что в функции построения аналитического графика данные были округлены. Поэтому при фильтрации сделок мы также должны предварительно округлить показания индикатора.

double atrs[]; double force_data[]; if ( CopyBuffer (atr, 0 , 1 , 1 ,atrs)<= 0 || CopyBuffer (force, 0 , 1 , 1 ,force_data)<= 0 ) return ; last_bar=cur_bar; double d_Step= _Point * 1000 ; if ( MathAbs ( NormalizeDouble (force_data[ 0 ]/d_Step, 0 )*d_Step)<= 0.01 ) return ;

Полный код советника приведен во вложении к статье.

После добавления фильтра в советник проводим второй этап тестирования. Перед тестированием не забываем загрузить сохраненные ранее параметры.

2.2. Второй этап

После повторного тестирования советника я обратил внимание на индикатор MACD. На графике появились прибыльные зоны.

На графике с соотношением прибыль/риск 15/1 эти зоны более ярко выражены, что может свидетельствовать о потенциале сигналов в этих диапазонах.





Добавим и этот фильтр в код нашего советника. Логика добавления фильтра аналогична приведенной в описании первого этапа.

В глобальные переменные:

int macd;

В функцию AddIndicators:

name= "MACD(" + IntegerToString (MACD_Fast2)+ "," + IntegerToString (MACD_Slow2)+ "," + IntegerToString (MACD_Signal2)+ ") " +tf_name; if (timeframe==TimeFrame1) { if (!IndicatorsStatic.AddMACD( _Symbol , timeframe, MACD_Fast2, MACD_Slow2, MACD_Signal2, MACD_Price, name, macd)) return false ; } else { if (!IndicatorsStatic.AddMACD( _Symbol , timeframe, MACD_Fast2, MACD_Slow2, MACD_Signal2, MACD_Price, name)) return false ; }

В функцию OnTick:

double macd_data[]; if ( CopyBuffer (atr, 0 , 1 , 1 ,atrs)<= 0 || CopyBuffer (force, 0 , 1 , 1 ,force_data)<= 0 || CopyBuffer (macd, 0 , 1 , 1 ,macd_data)<= 0 ) return ;

и

double macd_Step= _Point * 50 ; macd_data[ 0 ]= NormalizeDouble (macd_data[ 0 ]/macd_Step, 0 )*macd_Step; if (macd_data[ 0 ]>= 0.0015 && macd_data[ 0 ]<= 0.0035 ) { deal = new CDeal( _Symbol , POSITION_TYPE_BUY , TimeCurrent (),ask,bid-sl,ask+tp); if ( CheckPointer (deal)!= POINTER_INVALID ) if (Deals.Add(deal)) IndicatorsStatic.SaveNewValues(Deals.Total()- 1 ); } if (macd_data[ 0 ]<=(- 0.0015 ) && macd_data[ 0 ]>=(- 0.0035 )) { deal = new CDeal( _Symbol , POSITION_TYPE_SELL , TimeCurrent (),bid,ask+sl,bid-tp); if ( CheckPointer (deal)!= POINTER_INVALID ) if (Deals.Add(deal)) IndicatorsStatic.SaveNewValues(Deals.Total()- 1 ); }

После добавления фильтра переходим к третьему этапу тестирования.

2.3. Третий этап

На третьем этапе я обратил внимание на осциллятор Чайкина. На аналитических графиках осциллятора на тайфрейме D1 видим рост прибыли по длинным позициям при снижении значений, а при росте значений индикатора растет прибыль по коротким позициям.





Мое наблюдение подтверждается и при анализе графиков с соотношением прибыль/риск равным 15/1.





Добавим наше наблюдение в код советника.

В глобальные переменные:

int cho;

В функцию AddIndicators:

handle = iChaikin ( _Symbol , timeframe, Ch_Fast_Period2, Ch_Slow_Period2, Ch_Method, Ch_Volume); name= "CHO(" + IntegerToString (Ch_Slow_Period2)+ "," + IntegerToString (Ch_Fast_Period2)+ ") " +tf_name; if (handle< 0 || !IndicatorsStatic.AddOneBuffer(handle, name) ) return false ; if (timeframe==TimeFrame3) cho=handle;

В функцию OnTick:

double cho_data[]; if ( CopyBuffer (atr, 0 , 1 , 1 ,atrs)<= 0 || CopyBuffer (force, 0 , 1 , 1 ,force_data)<= 0 || CopyBuffer (macd, 0 , 1 , 1 ,macd_data)<= 0 || CopyBuffer (cho, 0 , 1 , 2 ,cho_data)< 2 ) return ;

и

if (macd_data[ 0 ]>= 0.0015 && macd_data[ 0 ]<= 0.0035 && (cho_data[ 1 ]-cho_data[ 0 ])< 0 ) { deal = new CDeal( _Symbol , POSITION_TYPE_BUY , TimeCurrent (),ask,bid-sl,ask+tp); if ( CheckPointer (deal)!= POINTER_INVALID ) if (Deals.Add(deal)) IndicatorsStatic.SaveNewValues(Deals.Total()- 1 ); } if (macd_data[ 0 ]<=(- 0.0015 ) && macd_data[ 0 ]>=(- 0.0035 ) && (cho_data[ 1 ]-cho_data[ 0 ])> 0 ) { deal = new CDeal( _Symbol , POSITION_TYPE_SELL , TimeCurrent (),bid,ask+sl,bid-tp); if ( CheckPointer (deal)!= POINTER_INVALID ) if (Deals.Add(deal)) IndicatorsStatic.SaveNewValues(Deals.Total()- 1 ); }

Переходим к следующему этапу.

2.4. Четвертый этап

После очередного тестирования советника мое внимание вновь привлек таймфрейм D1. На этот раз я рассмотрел индикатор CCI. Его аналитические графики показали рост прибыли по коротким позициям при снижении значений индикатора и рост прибыли длинных позиций — с ростом значений индикатора. Эта тенденция наблюдалась на всех трех исследуемых периодах, но максимальная прибыль достигалась при использовании периода 14, стандартного для этого осциллятора.





Аналитические графики, полученные при тестировании с соотношением прибыль/риск, равным 15/1, подтверждают наше наблюдение.





Добавим и это наблюдение в код тестового советника.

В глобальные переменные:

int cci;

В функцию AddIndicators:

name= "CCI(" + IntegerToString (CCI_Period1)+ ") " +tf_name; int handle = iCCI ( _Symbol , timeframe, CCI_Period1, CCI_Price); if (handle< 0 || !IndicatorsStatic.AddOneBuffer(handle, name) ) return false ; if (timeframe==TimeFrame3) cci=handle;

В функцию OnTick:

double cci_data[]; if ( CopyBuffer (atr, 0 , 1 , 1 ,atrs)<= 0 || CopyBuffer (force, 0 , 1 , 1 ,force_data)<= 0 || CopyBuffer (macd, 0 , 1 , 1 ,macd_data)<= 0 || CopyBuffer (cho, 0 , 1 , 2 ,cho_data)< 2 || CopyBuffer (cci, 0 , 1 , 2 ,cci_data)< 2 ) return ;

и

if (macd_data[ 0 ]>= 0.0015 && macd_data[ 0 ]<= 0.0035 && (cho_data[ 1 ]-cho_data[ 0 ])< 0 && (cci_data[ 1 ]-cci_data[ 0 ])> 0 ) { deal = new CDeal( _Symbol , POSITION_TYPE_BUY , TimeCurrent (),ask,bid-sl,ask+tp); if ( CheckPointer (deal)!= POINTER_INVALID ) if (Deals.Add(deal)) IndicatorsStatic.SaveNewValues(Deals.Total()- 1 ); } if (macd_data[ 0 ]<=(- 0.0015 ) && macd_data[ 0 ]>=(- 0.0035 ) && (cho_data[ 1 ]-cho_data[ 0 ])> 0 && (cci_data[ 1 ]-cci_data[ 0 ])< 0 ) { deal = new CDeal( _Symbol , POSITION_TYPE_SELL , TimeCurrent (),bid,ask+sl,bid-tp); if ( CheckPointer (deal)!= POINTER_INVALID ) if (Deals.Add(deal)) IndicatorsStatic.SaveNewValues(Deals.Total()- 1 ); }

С полным кодом советников на всех этапах можно ознакомиться во вложении к статье.



3. Создание и тестирования советника по выбранным сигналам

Нет пределов совершенству, можно и далее анализировать и добавлять фильтры для повышения прибыльности стратегии. Но я думаю, что продемонстрированных четырех этапов вполне достаточно для демонстрации технологии. Следующим шагом мы создадим простой советник для проверки нашей стратегии в тестере. Это позволит оценить доходность и просадки нашей стратегии, а также изменение баланса в динамике.

В стратегии мы использовали 4 индикатора для принятия решения о сделке и индикатор ATR для установки стоп-лосса и тейк-профита. Следовательно, во входных параметрах советника мы должны задать всю необходимую для индикаторов исходную информацию. Мани-менеджмент на данном этапе мы создавать не будем, все ордера будут использовать фиксированный объем.

input double Lot = 0.1 ; input double Reward_Risk = 15.0 ; input ENUM_TIMEFRAMES ATR_TimeFrame = PERIOD_M5 ; input int ATR_Period = 288 ; input string s1 = "CCI" ; input ENUM_TIMEFRAMES CCI_TimeFrame = PERIOD_D1 ; input uint CCI_Period = 14 ; input ENUM_APPLIED_PRICE CCI_Price = PRICE_TYPICAL ; input string s2 = "Chaikin" ; input ENUM_TIMEFRAMES Ch_TimeFrame = PERIOD_D1 ; input uint Ch_Fast_Period = 6 ; input uint Ch_Slow_Period = 28 ; input ENUM_MA_METHOD Ch_Method = MODE_EMA ; input ENUM_APPLIED_VOLUME Ch_Volume = VOLUME_TICK ; input string s3 = "Force Index" ; input ENUM_TIMEFRAMES Force_TimeFrame = PERIOD_M5 ; input uint Force_Period = 56 ; input ENUM_MA_METHOD Force_Method = MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_VOLUME Force_Volume = VOLUME_TICK ; input string s4 = "MACD" ; input ENUM_TIMEFRAMES MACD_TimeFrame = PERIOD_M5 ; input uint MACD_Fast = 12 ; input uint MACD_Slow = 26 ; input uint MACD_Signal = 9 ; input ENUM_APPLIED_PRICE MACD_Price = PRICE_CLOSE ;

В глобальных переменных объявим:

экземпляр класса для совершения торговых операций,

переменные для хранения хэндлов используемых индикаторов,



вспомогательные переменные для запоминания дат последнего обработанного бара и последней сделки,



переменные для хранения максимального и минимального таймфрейма.

В функции OnInit инициализируем индикаторы и зададим начальные значения переменных.

int OnInit () { last_bar= 0 ; last_deal= 0 ; atr= iATR ( _Symbol ,ATR_TimeFrame,ATR_Period); if (atr== INVALID_HANDLE ) return INIT_FAILED ; force= iForce ( _Symbol ,Force_TimeFrame,Force_Period,Force_Method,Force_Volume); if (force== INVALID_HANDLE ) return INIT_FAILED ; macd= iMACD ( _Symbol ,MACD_TimeFrame,MACD_Fast,MACD_Slow,MACD_Signal,MACD_Price); if (macd== INVALID_HANDLE ) return INIT_FAILED ; cho= iChaikin ( _Symbol ,Ch_TimeFrame,Ch_Fast_Period,Ch_Slow_Period,Ch_Method,Ch_Volume); if (cho== INVALID_HANDLE ) return INIT_FAILED ; cci= iCCI ( _Symbol ,CCI_TimeFrame,CCI_Period,CCI_Price); if (cci== INVALID_HANDLE ) return INIT_FAILED ; MaxPeriod= fmax (Force_TimeFrame,MACD_TimeFrame); MaxPeriod= fmax (MaxPeriod,Ch_TimeFrame); MaxPeriod= fmax (MaxPeriod,CCI_TimeFrame); MinPeriod= fmin (Force_TimeFrame,MACD_TimeFrame); MinPeriod= fmin (MinPeriod,Ch_TimeFrame); MinPeriod= fmin (MinPeriod,CCI_TimeFrame); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

В функции OnDeinit закрываем используемые индикаторы.

void OnDeinit ( const int reason) { if (atr!= INVALID_HANDLE ) IndicatorRelease (atr); if (force== INVALID_HANDLE ) IndicatorRelease (force); if (macd== INVALID_HANDLE ) IndicatorRelease (macd); if (cho== INVALID_HANDLE ) IndicatorRelease (cho); if (cci== INVALID_HANDLE ) IndicatorRelease (cci); }

Основные действия будут проводиться в функции OnTick. В начале функции проверим наступление нового бара. Новая позиция будет открываться только на открытии нового бара по минимальному таймфрейму (я ограничил 10 секунд от открытия бара) и только если еще не открывалась позиция в пределах текущего бара по максимальному тайфрейму. Так я ограничил открытие только одного ордера на один сигнал.

void OnTick () { datetime cur_bar=( datetime ) SeriesInfoInteger ( _Symbol ,MinPeriod, SERIES_LASTBAR_DATE ); datetime cur_max=( datetime ) SeriesInfoInteger ( _Symbol ,MaxPeriod, SERIES_LASTBAR_DATE ); datetime cur_time= TimeCurrent (); if (cur_bar<=last_bar || (cur_time-cur_bar)> 10 || cur_max<=last_deal) return ;

Далее получаем данные используемых индикаторов. В случае ошибки получения данных хотя бы одного из индикаторов выходим из функции.

last_bar=cur_bar; double atrs[]; double force_data[]; double macd_data[]; double cho_data[]; double cci_data[]; if ( CopyBuffer (atr, 0 , 1 , 1 ,atrs)<= 0 || CopyBuffer (force, 0 , 1 , 1 ,force_data)<= 0 || CopyBuffer (macd, 0 , 1 , 1 ,macd_data)<= 0 || CopyBuffer (cho, 0 , 1 , 2 ,cho_data)< 2 || CopyBuffer (cci, 0 , 1 , 2 ,cci_data)< 2 ) { return ; }

Затем, в соответствии с нашей стратегией, проверяем значение индекса силы. Если оно не удовлетворяет нашему фильтру, выходим из функции до открытия следующего бара.

double force_Step= _Point * 1000 ; if ( MathAbs ( NormalizeDouble (force_data[ 0 ]/force_Step, 0 )*force_Step)<= 0.01 ) return ;

Следующим этапом проверяем сигнал на открытие длинной позиции. Если есть положительный сигнал, проверяем, нет ли уже открытой позиции. Если есть, и она короткая, закрываем ее. Если уже открыта длинная позиция, которая находится в убытке, то игнорируем сигнал и выходим из функции.

После этого рассчитываем параметры для новой позиции и отправляем ордер.

Аналогичные операции проводим для короткой позиции.

double macd_Step= _Point * 50 ; macd_data[ 0 ]= NormalizeDouble (macd_data[ 0 ]/macd_Step, 0 )*macd_Step; if (macd_data[ 0 ]>= 0.0015 && macd_data[ 0 ]<= 0.0035 && (cho_data[ 1 ]-cho_data[ 0 ])< 0 && (cci_data[ 1 ]-cci_data[ 0 ])> 0 ) { if ( PositionSelect ( _Symbol )) { switch (( int ) PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )) { case POSITION_TYPE_BUY : if ( PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT )<= 0 ) return ; break ; case POSITION_TYPE_SELL : Trade.PositionClose( _Symbol ); break ; } } last_deal=cur_max; double stops= MathMax ( 2 *atrs[ 0 ], SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL )* _Point ); double ask= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double bid= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double sl= NormalizeDouble (stops, _Digits ); double tp= NormalizeDouble (Reward_Risk*(stops+ask-bid), _Digits ); double SL= NormalizeDouble (bid-sl, _Digits ); double TP= NormalizeDouble (ask+tp, _Digits ); if (!Trade.Buy(Lot, _Symbol ,ask,SL,TP, "New Strategy" )) Print ( "Error of open BUY ORDER " +Trade.ResultComment()); } if (macd_data[ 0 ]<=(- 0.0015 ) && macd_data[ 0 ]>=(- 0.0035 ) && (cho_data[ 1 ]-cho_data[ 0 ])> 0 && (cci_data[ 1 ]-cci_data[ 0 ])< 0 ) { if ( PositionSelect ( _Symbol )) { switch (( int ) PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )) { case POSITION_TYPE_SELL : if ( PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT )<= 0 ) return ; break ; case POSITION_TYPE_BUY : Trade.PositionClose( _Symbol ); break ; } } last_deal=cur_max; double stops= MathMax ( 2 *atrs[ 0 ], SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL )* _Point ); double ask= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double bid= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double sl= NormalizeDouble (stops, _Digits ); double tp= NormalizeDouble (Reward_Risk*(stops+ask-bid), _Digits ); double SL= NormalizeDouble (ask+sl, _Digits ); double TP= NormalizeDouble (bid-tp, _Digits ); if (!Trade.Sell(Lot, _Symbol ,bid,SL,TP, "New Strategy" )) Print ( "Error of open SELL ORDER " +Trade.ResultComment()); } return ; }

С полным кодом советника можно ознакомиться во вложении.

После подготовки советника мы можем провести тестирование нашей стратегии. Чтобы отойти от "подгонки стратегии под период", расширим тестируемый период: протестируем стратегию с 1/01/2015 по 1/12/2017. Стартовый капитал тестирования будет 10 000 USD, размер сделки — 1 лот.

По результатам тестирования советник показал прибыль в 74.8% при максимальных просадках по балансу в 12.4% и по эквити в 23.8%. Всего было произведено 44 трейда (22 коротких позиции и 22 длинных). Доля прибыльных позиций составляет 18.2% и одинакова как для коротких, так и для длинных позиций. Такой низкий процент прибыльных позиций обусловлен использованием высокого соотношения ожидаемой прибыли к риску (15:1) и оставляет возможности для дальнейшего совершенствования стратегии.

Заключение

В статье продемонстрирована технология создания торговой стратегии "с чистого листа" с использованием метода разложения входов на индикаторы. Получившаяся в итоге стратегия способна генерировать прибыль в течение длительного периода, что подтверждено тестированием на протяжении 3 лет. Несмотря на то, что при создании стратегии использовались индикаторы из стандартной поставки MetaTrader, сигналы на совершение сделок далеки от сигналов, описанных в литературе для взятых индикаторов. Предложенная технология дает возможность творческого подхода для использования индикаторов в торговых стратегиях и не ограничивается взятыми индикаторами. Можно использовать любые пользовательские индикаторы и варианты оценки качества их сигналов.

