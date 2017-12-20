利用解析入场点为指标的技术创建新的交易策略

引言

众所周知, 只有 5％ 的交易者在金融市场上获得了稳定的盈利, 但其实 100％ 的人都想实现这一目标。

若要成功的进行交易, 您需要一个可盈利的交易策略。与主题相关的网站和交易文献描述了数以百计的各种交易策略。所有指标都附有详尽的信号解释, 但是统计数据依旧保持不变: 5％ 的数字既没有变成 100, 也未能到达至少 10。交易思想家们指责市场不稳定, 这就意味着早期的可盈利策略均会失去效用。

在我 之前的文章 中我已谈过有关解析入场信息为指标, 并展示了一个提升已有策略的示例。现在我提议使用这种特别的技术, "用一张白纸" 创建自定义策略。这令我们能够以 "全新的眼光" 来审视您所知道的指标, 收集自定义指标模板, 并反思它们的信号。所建议技术的应用, 意味着解释指标信号的创造性方法, 令每个用户均能创建自己独具特色的策略。

1. 创建一个测试和分析模型

我们在交易终端看到的第一件事就是持续价格走势。潜意识里, 随时开单交易, 我们都会盈利。但您如何判定下一刻价格将会在哪里以及如何汇集呢？交易者试图在技术和基本面分析中找到这个问题的答案。为了进行技术分析, 各项指标不断被发明并完善。本文的新颖之处在于解释这些指标信号; 它也许与常见的不同。



因此, 将入场信点解析为指标的技术意即将开仓与指标值进行比较。一旦再次出现同等状况, 或许, 那时我们还能盈利。在这些输入数据的基础上, 在每根蜡烛开盘时依据预设参数双向开仓。然后, 分析每笔交易的盈利因子如何依赖指标值。

为了解决这个问题, 需要进行一些少量的准备工作。

1.1. 创建虚拟订单类

我使用净持帐户。因此, 若要双向开单, 我只能创建虚拟订单, 即终端 (根据账户设置) 不会跟踪订单, 而是由智能交易系统跟踪交易。为此目的而创建 CDeal 类。当初始化一个类实例时, 我们将传递给它: 品名, 仓位类型, 开仓时间和价格, 以及止损和止盈。仓量被故意省略, 因为我们对此没有兴趣。对我们来说重要的是价格走势, 因此利润/损失将以点数计算而非币值。

为了检查仓位状态, 类中增加了一些服务函数:

IsClosed — 返回逻辑值, 仓位是否已平仓;

Type - 返回仓位类型;

GetProfit — 返回已平仓的利润 (亏损值将是负数);

GetTime — 返回开仓时间。

class CDeal : public CObject { private : string s_Symbol; datetime dt_OpenTime; double d_OpenPrice; double d_SL_Price; double d_TP_Price; ENUM_POSITION_TYPE e_Direct; double d_ClosePrice; int i_Profit; double d_Point; public : CDeal( string symbol, ENUM_POSITION_TYPE type, datetime time, double open_price, double sl_price, double tp_price); ~CDeal(); bool IsClosed( void ); ENUM_POSITION_TYPE Type( void ) { return e_Direct; } double GetProfit( void ); datetime GetTime( void ) { return dt_OpenTime; } void Tick( void ); };

到达的分笔报价由 Tick 函数处理, 按照止损位或止盈位检查何处必须平仓, 并保存累计利润。

void CDeal::Tick( void ) { if (d_ClosePrice> 0 ) return ; double price= 0 ; switch (e_Direct) { case POSITION_TYPE_BUY : price= SymbolInfoDouble (s_Symbol, SYMBOL_BID ); if (d_SL_Price> 0 && d_SL_Price>=price) { d_ClosePrice=price; i_Profit=( int )((d_ClosePrice-d_OpenPrice)/d_Point); } else { if (d_TP_Price> 0 && d_TP_Price<=price) { d_ClosePrice=price; i_Profit=( int )((d_ClosePrice-d_OpenPrice)/d_Point); } } break ; case POSITION_TYPE_SELL : price= SymbolInfoDouble (s_Symbol, SYMBOL_ASK ); if (d_SL_Price> 0 && d_SL_Price<=price) { d_ClosePrice=price; i_Profit=( int )((d_OpenPrice-d_ClosePrice)/d_Point); } else { if (d_TP_Price> 0 && d_TP_Price>=price) { d_ClosePrice=price; i_Profit=( int )((d_OpenPrice-d_ClosePrice)/d_Point); } } break ; } }

1.2. 创建处理指标的类

为了保存和分析指标数据, 我利用了 前一篇文章 中详细介绍过的类。还有, 在此我创建了 CDealsToIndicators 类, 囊括了所有的指标类。它将存储指标类数组并分配它们的功能。

class CDealsToIndicators { private : CADX *ADX[]; CAlligator *Alligator[]; COneBufferArray *OneBuffer[]; CMACD *MACD[]; CStaticOneBuffer *OneBufferStatic[]; CStaticMACD *MACD_Static[]; CStaticADX *ADX_Static[]; CStaticAlligator *Alligator_Static[]; template < typename T> void CleareArray(T *&array[]); public : CDealsToIndicators(); ~CDealsToIndicators(); bool AddADX( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int period, string name); bool AddADX( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int period, string name, int &handle); bool AddAlligator( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, uint jaw_period, uint jaw_shift, uint teeth_period, uint teeth_shift, uint lips_period, uint lips_shift, ENUM_MA_METHOD method, ENUM_APPLIED_PRICE price, string name); bool AddAlligator( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, uint jaw_period, uint jaw_shift, uint teeth_period, uint teeth_shift, uint lips_period, uint lips_shift, ENUM_MA_METHOD method, ENUM_APPLIED_PRICE price, string name, int &handle); bool AddMACD( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, uint fast_ema, uint slow_ema, uint signal, ENUM_APPLIED_PRICE applied_price, string name); bool AddMACD( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, uint fast_ema, uint slow_ema, uint signal, ENUM_APPLIED_PRICE applied_price, string name, int &handle); bool AddOneBuffer( int handle, string name); bool SaveNewValues( long ticket); bool Static(CArrayObj *deals); };

1.3. 创建智能交易系统进行测试

所有准备就绪。现在, 开始创建将要在策略测试器中工作的 EA。首先, 定义所应用的指标列表及其参数。为了演示技术, 我选取了以下指标:

ADX;

Alligator;

CCI;

Chaikin;

Force Index;

MACD.

它们当中的每一个, 均要创建三组参数, 在三个时间帧上跟踪数据。

止损和止盈交易必须与 ATR 指标值绑定, 并通过盈利风险比率来设定。

input double Reward_Risk = 1.0 ; input int ATR_Period = 288 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1 = PERIOD_M5 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2 = PERIOD_H1 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3 = PERIOD_D1 ; input string s1 = "ADX" ; input uint ADX_Period1 = 14 ; input uint ADX_Period2 = 28 ; input uint ADX_Period3 = 56 ; input string s2 = "Alligator" ; input uint JAW_Period1 = 13 ; input uint JAW_Shift1 = 8 ; input uint TEETH_Period1 = 8 ; input uint TEETH_Shift1 = 5 ; input uint LIPS_Period1 = 5 ; input uint LIPS_Shift1 = 3 ; input uint JAW_Period2 = 26 ; input uint JAW_Shift2 = 16 ; input uint TEETH_Period2 = 16 ; input uint TEETH_Shift2 = 10 ; input uint LIPS_Period2 = 10 ; input uint LIPS_Shift2 = 6 ; input uint JAW_Period3 = 42 ; input uint JAW_Shift3 = 32 ; input uint TEETH_Period3 = 32 ; input uint TEETH_Shift3 = 20 ; input uint LIPS_Period3 = 20 ; input uint LIPS_Shift3 = 12 ; input ENUM_MA_METHOD Alligator_Method = MODE_SMMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE Alligator_Price = PRICE_MEDIAN ; input string s5 = "CCI" ; input uint CCI_Period1 = 14 ; input uint CCI_Period2 = 28 ; input uint CCI_Period3 = 56 ; input ENUM_APPLIED_PRICE CCI_Price = PRICE_TYPICAL ; input string s6 = "Chaikin" ; input uint Ch_Fast_Period1 = 3 ; input uint Ch_Slow_Period1 = 14 ; input uint Ch_Fast_Period2 = 6 ; input uint Ch_Slow_Period2 = 28 ; input uint Ch_Fast_Period3 = 12 ; input uint Ch_Slow_Period3 = 56 ; input ENUM_MA_METHOD Ch_Method = MODE_EMA ; input ENUM_APPLIED_VOLUME Ch_Volume = VOLUME_TICK ; input string s7 = "Force Index" ; input uint Force_Period1 = 14 ; input uint Force_Period2 = 28 ; input uint Force_Period3 = 56 ; input ENUM_MA_METHOD Force_Method = MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_VOLUME Force_Volume = VOLUME_TICK ; input string s8 = "MACD" ; input uint MACD_Fast1 = 12 ; input uint MACD_Slow1 = 26 ; input uint MACD_Signal1 = 9 ; input uint MACD_Fast2 = 24 ; input uint MACD_Slow2 = 52 ; input uint MACD_Signal2 = 18 ; input uint MACD_Fast3 = 48 ; input uint MACD_Slow3 = 104 ; input uint MACD_Signal3 = 36 ; input ENUM_APPLIED_PRICE MACD_Price = PRICE_CLOSE ;

在全局变量模块中声明:

保存成交类的数组 Deals,

处理指标的类实例 IndicatorsStatic,



存储 ATR 指标句柄的变量,



存储最后已处理柱线 (last_bar) 和最后一笔平仓订单 (last_closed_deal) 时间的两个变量。我们稍后将需要它们, 以便无需在每个分笔报价来临时遍历已平仓位。

在 OnInit 函数中, 执行全局变量和所需指标类的初始化。

int OnInit () { last_bar= 0 ; last_closed_deal= 0 ; Deals = new CArrayObj(); if ( CheckPointer (Deals)== POINTER_INVALID ) return INIT_FAILED ; IndicatorsStatic = new CDealsToIndicators(); if ( CheckPointer (IndicatorsStatic)== POINTER_INVALID ) return INIT_FAILED ; atr= iATR ( _Symbol ,TimeFrame1,ATR_Period); if (atr== INVALID_HANDLE ) return INIT_FAILED ; AddIndicators(TimeFrame1); AddIndicators(TimeFrame2); AddIndicators(TimeFrame3); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

我们将在三个不同的时间帧内使用同一套指标。这就是为什么将指标类的初始化放入单独的函数 AddIndicators 是合理的。在其参数中将指定所需的时间帧。

bool AddIndicators( ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { if ( CheckPointer (IndicatorsStatic)== POINTER_INVALID ) { IndicatorsStatic = new CDealsToIndicators(); if ( CheckPointer (IndicatorsStatic)== POINTER_INVALID ) return false ; } string tf_name= StringSubstr ( EnumToString (timeframe), 7 ); string name= "ADX(" + IntegerToString (ADX_Period1)+ ") " +tf_name; if (!IndicatorsStatic.AddADX( _Symbol , timeframe, ADX_Period1, name)) return false ; name= "ADX(" + IntegerToString (ADX_Period2)+ ") " +tf_name; if (!IndicatorsStatic.AddADX( _Symbol , timeframe, ADX_Period2, name)) return false ; name= "ADX(" + IntegerToString (ADX_Period3)+ ") " +tf_name; if (!IndicatorsStatic.AddADX( _Symbol , timeframe, ADX_Period3, name)) return false ; name= "Alligator(" + IntegerToString (JAW_Period1)+ "," + IntegerToString (TEETH_Period1)+ "," + IntegerToString (LIPS_Period1)+ ") " +tf_name; if (!IndicatorsStatic.AddAlligator( _Symbol , timeframe, JAW_Period1, JAW_Shift1, TEETH_Period1, TEETH_Shift1, LIPS_Period1, LIPS_Shift1, Alligator_Method, Alligator_Price, name)) return false ; name= "Alligator(" + IntegerToString (JAW_Period2)+ "," + IntegerToString (TEETH_Period2)+ "," + IntegerToString (LIPS_Period2)+ ") " +tf_name; if (!IndicatorsStatic.AddAlligator( _Symbol , timeframe, JAW_Period2, JAW_Shift2, TEETH_Period2, TEETH_Shift2, LIPS_Period2, LIPS_Shift2, Alligator_Method, Alligator_Price, name)) return false ; name= "Alligator(" + IntegerToString (JAW_Period3)+ "," + IntegerToString (TEETH_Period3)+ "," + IntegerToString (LIPS_Period3)+ ") " +tf_name; if (!IndicatorsStatic.AddAlligator( _Symbol , timeframe, JAW_Period3, JAW_Shift3, TEETH_Period3, TEETH_Shift3, LIPS_Period3, LIPS_Shift3, Alligator_Method, Alligator_Price, name)) return false ; name= "MACD(" + IntegerToString (MACD_Fast1)+ "," + IntegerToString (MACD_Slow1)+ "," + IntegerToString (MACD_Signal1)+ ") " +tf_name; if (!IndicatorsStatic.AddMACD( _Symbol , timeframe, MACD_Fast1, MACD_Slow1, MACD_Signal1, MACD_Price, name)) return false ; name= "MACD(" + IntegerToString (MACD_Fast2)+ "," + IntegerToString (MACD_Slow2)+ "," + IntegerToString (MACD_Signal2)+ ") " +tf_name; if (!IndicatorsStatic.AddMACD( _Symbol , timeframe, MACD_Fast2, MACD_Slow2, MACD_Signal2, MACD_Price, name)) return false ; name= "MACD(" + IntegerToString (MACD_Fast3)+ "," + IntegerToString (MACD_Slow3)+ "," + IntegerToString (MACD_Signal3)+ ") " +tf_name; if (!IndicatorsStatic.AddMACD( _Symbol , timeframe, MACD_Fast3, MACD_Slow3, MACD_Signal3, MACD_Price, name)) return false ; name= "CCI(" + IntegerToString (CCI_Period1)+ ") " +tf_name; int handle = iCCI ( _Symbol , timeframe, CCI_Period1, CCI_Price); if (handle< 0 || !IndicatorsStatic.AddOneBuffer(handle, name) ) return false ; name= "CCI(" + IntegerToString (CCI_Period2)+ ") " +tf_name; handle = iCCI ( _Symbol , timeframe, CCI_Period2, CCI_Price); if (handle< 0 || !IndicatorsStatic.AddOneBuffer(handle, name) ) return false ; handle = iCCI ( _Symbol , timeframe, CCI_Period3, CCI_Price); name= "CCI(" + IntegerToString (CCI_Period3)+ ") " +tf_name; if (handle< 0 || !IndicatorsStatic.AddOneBuffer(handle, name) ) return false ; handle = iForce ( _Symbol , timeframe, Force_Period1, Force_Method, Force_Volume); name= "Force(" + IntegerToString (Force_Period1)+ ") " +tf_name; if (handle< 0 || !IndicatorsStatic.AddOneBuffer(handle, name) ) return false ; handle = iForce ( _Symbol , timeframe, Force_Period2, Force_Method, Force_Volume); name= "Force(" + IntegerToString (Force_Period2)+ ") " +tf_name; if (handle< 0 || !IndicatorsStatic.AddOneBuffer(handle, name) ) return false ; handle = iForce ( _Symbol , timeframe, Force_Period3, Force_Method, Force_Volume); name= "Force(" + IntegerToString (Force_Period3)+ ") " +tf_name; if (handle< 0 || !IndicatorsStatic.AddOneBuffer(handle, name) ) return false ; name= "CHO(" + IntegerToString (Ch_Slow_Period1)+ "," + IntegerToString (Ch_Fast_Period1)+ ") " +tf_name; handle = iChaikin ( _Symbol , timeframe, Ch_Fast_Period1, Ch_Slow_Period1, Ch_Method, Ch_Volume); if (handle< 0 || !IndicatorsStatic.AddOneBuffer(handle, name) ) return false ; handle = iChaikin ( _Symbol , timeframe, Ch_Fast_Period2, Ch_Slow_Period2, Ch_Method, Ch_Volume); name= "CHO(" + IntegerToString (Ch_Slow_Period2)+ "," + IntegerToString (Ch_Fast_Period2)+ ") " +tf_name; if (handle< 0 || !IndicatorsStatic.AddOneBuffer(handle, name) ) return false ; handle = iChaikin ( _Symbol , timeframe, Ch_Fast_Period3, Ch_Slow_Period3, Ch_Method, Ch_Volume); name= "CHO(" + IntegerToString (Ch_Slow_Period3)+ "," + IntegerToString (Ch_Fast_Period3)+ ") " +tf_name; if (handle< 0 || !IndicatorsStatic.AddOneBuffer(handle, name) ) return false ; return true ; }

在 OnTick 中执行的操作可分为两个部分: 检查持仓和开新仓。

第一个操作模块在每个分笔报价来临时执行。其中, 所有以前开单的交易可从数组中检索, 并为它们当中的每一笔调用 Tick 函数。它检查持仓是否触发止损和止盈, 必要时按照当前价格平仓并保存产生的利润。为了避免重复检查先前的已平仓交易, 在变量 last_closed_deal 中保存了第一笔未平仓交易之前的交易数量。

void OnTick () { int total=Deals.Total(); CDeal *deal; bool found= false ; for ( int i=last_closed_deal;i<total;i++) { deal = Deals.At(i); if ( CheckPointer (deal)== POINTER_INVALID ) continue ; if (!found) { if (deal.IsClosed()) { last_closed_deal=i; continue ; } else found= true ; } deal.Tick(); }

第二个操作模块从检查新柱线出现开始。在每根柱线的开头, 下载最后一个已收盘蜡烛的 ATR 指标值, 根据设定的参数计算止损位和止盈位, 并开虚拟仓位。对于每笔仓位保存指标数据, 并调用我们类中的 SaveNewValues 函数来处理指标。

datetime cur_bar=( datetime ) SeriesInfoInteger ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , SERIES_LASTBAR_DATE ); datetime cur_time= TimeCurrent (); if (cur_bar==last_bar || (cur_time-cur_bar)> 10 ) return ; double atrs[]; if ( CopyBuffer (atr, 0 , 1 , 1 ,atrs)<= 0 ) return ; last_bar=cur_bar; double ask= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double bid= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double stops= MathMax ( 2 *atrs[ 0 ], SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL )* _Point ); double sl= NormalizeDouble (stops, _Digits ); double tp= NormalizeDouble (Reward_Risk*(stops+ask-bid), _Digits ); deal = new CDeal( _Symbol , POSITION_TYPE_BUY , TimeCurrent (),ask,bid-sl,ask+tp); if ( CheckPointer (deal)!= POINTER_INVALID ) if (Deals.Add(deal)) IndicatorsStatic.SaveNewValues(Deals.Total()- 1 ); deal = new CDeal( _Symbol , POSITION_TYPE_SELL , TimeCurrent (),bid,ask+sl,bid-tp); if ( CheckPointer (deal)!= POINTER_INVALID ) if (Deals.Add(deal)) IndicatorsStatic.SaveNewValues(Deals.Total()- 1 ); return ; }

在 OnTester 中, 收集测试运行的结果并构建用于分析的图表。为此目的, 调用类的静态函数来处理指标。

确保在 OnDeinit 函数中清理内存！

附件中提供了完整的 EA 代码和使用的类。

2. 分析测试结果

那么, 我们已经创建了测试 EA。现在, 我们来分析一下这段区间。当选择一段区间时, 要考虑到它应足够长, 以便提供分析的客观性。另一个对于区间的要求: 不仅要包括单向走势, 还应包括双向趋势走势, 以及盘整 (横盘) 走势。这种方式能够创建一个在任何走势区间均可产生利润的交易策略。我的例子分析了自 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 10 日期间的货币对 EURUSD。

迄今为止, 我们的流程将具有反复特性, 我建议为测试 EA 设置好所有必要参数以后, 保存参数为 set-文件以便未来工作。

每个测试阶段将采用利润/风险比率等于 1/1 和 15/1 运行 2 次。第一次运行, 我们将评估方向性走势的概率, 而第二次 - 运动的力度。

EA 显示了大量的分析图表, 在本文中并未全部提供 - 所有报告均已在附件中提供。在此, 我们只显示图表, 通过这些图表来决定在新策略中将会使用哪个指标。

2.1. 阶段一

正如我们所预期的那样, 第一个测试阶段并没有显示出明确的可盈利区域。但请同时注意力度指数指标。在 M5 时间帧, 交易利润图表与指标值的依赖性在零区域下滑。观察到的这一重要性由这样一个事实所证明, 即这个现象出现在所有参数都参与测试的分析指标图表上。为我们的模板所选择参数, 应具有最明显的表征 (最大回撤)。

我们来放大分析的图表。正如您所看到的, 这个因素的影响在 -0.01 到 0.01 之间。观察到的现象对买入和卖出交易同样适用。

这一观察结果也许是由于在所观测数值范围内缺乏波动性。对于我们的策略, 请确保在此范围内禁止任何开单。





添加这个滤波器到我们的 EA。为此, 首先添加用于存储指标句柄的全局变量。

int force;

至此, 作为滤波器所需的指标已经加入到 EA, 我们就不必再将其挂载到图表上。只需在 AddIndicators 中将其句柄复制到我们的全局变量中即可。但请确认, 不要忘记针对不同时间帧调用这个指标的初始化函数三次。因此, 在复制指标句柄之前, 我们应检查时间帧是否合规。

handle = iForce ( _Symbol , timeframe, Force_Period3, Force_Method, Force_Volume); if (timeframe==TimeFrame1) force=handle;

现在, 立即将滤波器添加到 OnTick。在建筑图表时请记住, 在分析图表的函数里, 构建数据应被舍入。因此, 当过滤交易的指标值时, 也应初步舍入。

double atrs[]; double force_data[]; if ( CopyBuffer (atr, 0 , 1 , 1 ,atrs)<= 0 || CopyBuffer (force, 0 , 1 , 1 ,force_data)<= 0 ) return ; last_bar=cur_bar; double d_Step= _Point * 1000 ; if ( MathAbs ( NormalizeDouble (force_data[ 0 ]/d_Step, 0 )*d_Step)<= 0.01 ) return ;

完整的 EA 代码在本文的附件中提供。

在 EA 中添加滤波器后, 执行第二个测试阶段。在测试之前, 请确保下载先前保存的参数。

2.2. 阶段二

经过多轮 EA 测试, 我关注 MACD 指标。图表上出现了盈利区域。

在盈利/风险比率为 15/1 的图表中, 这些区域更为明确; 这也许能说明这些范围内信号的潜力。





这个滤波器也应被添加到我们的 EA 代码中。添加滤波器的逻辑与阶段一描述中所提供的逻辑类似。

加入全局变量:

int macd;

加入 AddIndicators 函数:

name= "MACD(" + IntegerToString (MACD_Fast2)+ "," + IntegerToString (MACD_Slow2)+ "," + IntegerToString (MACD_Signal2)+ ") " +tf_name; if (timeframe==TimeFrame1) { if (!IndicatorsStatic.AddMACD( _Symbol , timeframe, MACD_Fast2, MACD_Slow2, MACD_Signal2, MACD_Price, name, macd)) return false ; } else { if (!IndicatorsStatic.AddMACD( _Symbol , timeframe, MACD_Fast2, MACD_Slow2, MACD_Signal2, MACD_Price, name)) return false ; }

加入 OnTick:

double macd_data[]; if ( CopyBuffer (atr, 0 , 1 , 1 ,atrs)<= 0 || CopyBuffer (force, 0 , 1 , 1 ,force_data)<= 0 || CopyBuffer (macd, 0 , 1 , 1 ,macd_data)<= 0 ) return ;

和

double macd_Step= _Point * 50 ; macd_data[ 0 ]= NormalizeDouble (macd_data[ 0 ]/macd_Step, 0 )*macd_Step; if (macd_data[ 0 ]>= 0.0015 && macd_data[ 0 ]<= 0.0035 ) { deal = new CDeal( _Symbol , POSITION_TYPE_BUY , TimeCurrent (),ask,bid-sl,ask+tp); if ( CheckPointer (deal)!= POINTER_INVALID ) if (Deals.Add(deal)) IndicatorsStatic.SaveNewValues(Deals.Total()- 1 ); } if (macd_data[ 0 ]<=(- 0.0015 ) && macd_data[ 0 ]>=(- 0.0035 )) { deal = new CDeal( _Symbol , POSITION_TYPE_SELL , TimeCurrent (),bid,ask+sl,bid-tp); if ( CheckPointer (deal)!= POINTER_INVALID ) if (Deals.Add(deal)) IndicatorsStatic.SaveNewValues(Deals.Total()- 1 ); }

将滤波器偏移添加到第三测试阶段之后。

2.3. 阶段三

在阶段三, 我关注 Chaikin 振荡器。在时间帧 D1 上的振荡器分析图表中, 我们看到多头仓位的利润在数值降低的情况下增长, 而在指标值增长的情况下, 空头仓位的利润增长。





在分析盈利/风险比率等于 15/1 的图表时, 我的观测也得到了证实。





将我们的观测添加到 EA 代码中。

加入全局变量:

int cho;

加入 AddIndicators 函数:

handle = iChaikin ( _Symbol , timeframe, Ch_Fast_Period2, Ch_Slow_Period2, Ch_Method, Ch_Volume); name= "CHO(" + IntegerToString (Ch_Slow_Period2)+ "," + IntegerToString (Ch_Fast_Period2)+ ") " +tf_name; if (handle< 0 || !IndicatorsStatic.AddOneBuffer(handle, name) ) return false ; if (timeframe==TimeFrame3) cho=handle;

加入 OnTick:

double cho_data[]; if ( CopyBuffer (atr, 0 , 1 , 1 ,atrs)<= 0 || CopyBuffer (force, 0 , 1 , 1 ,force_data)<= 0 || CopyBuffer (macd, 0 , 1 , 1 ,macd_data)<= 0 || CopyBuffer (cho, 0 , 1 , 2 ,cho_data)< 2 ) return ;

和

if (macd_data[ 0 ]>= 0.0015 && macd_data[ 0 ]<= 0.0035 && (cho_data[ 1 ]-cho_data[ 0 ])< 0 ) { deal = new CDeal( _Symbol , POSITION_TYPE_BUY , TimeCurrent (),ask,bid-sl,ask+tp); if ( CheckPointer (deal)!= POINTER_INVALID ) if (Deals.Add(deal)) IndicatorsStatic.SaveNewValues(Deals.Total()- 1 ); } if (macd_data[ 0 ]<=(- 0.0015 ) && macd_data[ 0 ]>=(- 0.0035 ) && (cho_data[ 1 ]-cho_data[ 0 ])> 0 ) { deal = new CDeal( _Symbol , POSITION_TYPE_SELL , TimeCurrent (),bid,ask+sl,bid-tp); if ( CheckPointer (deal)!= POINTER_INVALID ) if (Deals.Add(deal)) IndicatorsStatic.SaveNewValues(Deals.Total()- 1 ); }

继续下面的阶段。

2.4. 阶段四

再次测试 EA 之后, 我的注意力再次被时间帧 D1 所吸引。这一次, 我考察了 CCI 指标。其分析图表显示, 在指标值下降时空头仓位利润增长, 而多头仓位利润增长的情况 - 随着指标值的增长。这一趋势在所有的三个研究期间内都被观察到, 但是当振荡器使用的周期为 14 时, 利润达到了最大值。





在测试中得到的分析图表, 盈利/风险比率等于 15/1 证实了我们的观测。





将这次观测也添加到测试 EA 代码当中。

加入全局变量:

int cci;

至 AddIndicators:

name= "CCI(" + IntegerToString (CCI_Period1)+ ") " +tf_name; int handle = iCCI ( _Symbol , timeframe, CCI_Period1, CCI_Price); if (handle< 0 || !IndicatorsStatic.AddOneBuffer(handle, name) ) return false ; if (timeframe==TimeFrame3) cci=handle;

至 OnTick:

double cci_data[]; if ( CopyBuffer (atr, 0 , 1 , 1 ,atrs)<= 0 || CopyBuffer (force, 0 , 1 , 1 ,force_data)<= 0 || CopyBuffer (macd, 0 , 1 , 1 ,macd_data)<= 0 || CopyBuffer (cho, 0 , 1 , 2 ,cho_data)< 2 || CopyBuffer (cci, 0 , 1 , 2 ,cci_data)< 2 ) return ;

和

if (macd_data[ 0 ]>= 0.0015 && macd_data[ 0 ]<= 0.0035 && (cho_data[ 1 ]-cho_data[ 0 ])< 0 && (cci_data[ 1 ]-cci_data[ 0 ])> 0 ) { deal = new CDeal( _Symbol , POSITION_TYPE_BUY , TimeCurrent (),ask,bid-sl,ask+tp); if ( CheckPointer (deal)!= POINTER_INVALID ) if (Deals.Add(deal)) IndicatorsStatic.SaveNewValues(Deals.Total()- 1 ); } if (macd_data[ 0 ]<=(- 0.0015 ) && macd_data[ 0 ]>=(- 0.0035 ) && (cho_data[ 1 ]-cho_data[ 0 ])> 0 && (cci_data[ 1 ]-cci_data[ 0 ])< 0 ) { deal = new CDeal( _Symbol , POSITION_TYPE_SELL , TimeCurrent (),bid,ask+sl,bid-tp); if ( CheckPointer (deal)!= POINTER_INVALID ) if (Deals.Add(deal)) IndicatorsStatic.SaveNewValues(Deals.Total()- 1 ); }

所有阶段的完整 EA 代码已在文章的附件中提供。



3. 在选定的信号上创建和测试 EA

完美无极限, 您可以持续分析和增加滤波器来提升策略的盈利因子。但是我相信这四个阶段对技术示范来说足够了。下一步创建的简单 EA, 将在测试器里检验我们的策略。这令我们能够评估自我策略的盈利因子和回撤, 以及余额变化的进度。

在策略中, 我们选用了四个指标制定交易决策, 并利用 ATR 指标设置止损和止盈。因此, 在 EA 输入参数中, 我们应设置指标所需的所有输入信息。在这个阶段, 我们不会创建资金管理, 所有的订单都使用固定交易量。

input double Lot = 0.1 ; input double Reward_Risk = 15.0 ; input ENUM_TIMEFRAMES ATR_TimeFrame = PERIOD_M5 ; input int ATR_Period = 288 ; input string s1 = "CCI" ; input ENUM_TIMEFRAMES CCI_TimeFrame = PERIOD_D1 ; input uint CCI_Period = 14 ; input ENUM_APPLIED_PRICE CCI_Price = PRICE_TYPICAL ; input string s2 = "Chaikin" ; input ENUM_TIMEFRAMES Ch_TimeFrame = PERIOD_D1 ; input uint Ch_Fast_Period = 6 ; input uint Ch_Slow_Period = 28 ; input ENUM_MA_METHOD Ch_Method = MODE_EMA ; input ENUM_APPLIED_VOLUME Ch_Volume = VOLUME_TICK ; input string s3 = "Force Index" ; input ENUM_TIMEFRAMES Force_TimeFrame = PERIOD_M5 ; input uint Force_Period = 56 ; input ENUM_MA_METHOD Force_Method = MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_VOLUME Force_Volume = VOLUME_TICK ; input string s4 = "MACD" ; input ENUM_TIMEFRAMES MACD_TimeFrame = PERIOD_M5 ; input uint MACD_Fast = 12 ; input uint MACD_Slow = 26 ; input uint MACD_Signal = 9 ; input ENUM_APPLIED_PRICE MACD_Price = PRICE_CLOSE ;

在全局变量中声明:

执行交易操作的类实例,

保存指标句柄的变量,



记录最后的处理的柱线和上笔交易日期的辅助变量,



存储最大和最小时间帧的变量。

在 OnInit 函数中, 初始化指标并设置变量的初始值。

int OnInit () { last_bar= 0 ; last_deal= 0 ; atr= iATR ( _Symbol ,ATR_TimeFrame,ATR_Period); if (atr== INVALID_HANDLE ) return INIT_FAILED ; force= iForce ( _Symbol ,Force_TimeFrame,Force_Period,Force_Method,Force_Volume); if (force== INVALID_HANDLE ) return INIT_FAILED ; macd= iMACD ( _Symbol ,MACD_TimeFrame,MACD_Fast,MACD_Slow,MACD_Signal,MACD_Price); if (macd== INVALID_HANDLE ) return INIT_FAILED ; cho= iChaikin ( _Symbol ,Ch_TimeFrame,Ch_Fast_Period,Ch_Slow_Period,Ch_Method,Ch_Volume); if (cho== INVALID_HANDLE ) return INIT_FAILED ; cci= iCCI ( _Symbol ,CCI_TimeFrame,CCI_Period,CCI_Price); if (cci== INVALID_HANDLE ) return INIT_FAILED ; MaxPeriod= fmax (Force_TimeFrame,MACD_TimeFrame); MaxPeriod= fmax (MaxPeriod,Ch_TimeFrame); MaxPeriod= fmax (MaxPeriod,CCI_TimeFrame); MinPeriod= fmin (Force_TimeFrame,MACD_TimeFrame); MinPeriod= fmin (MinPeriod,Ch_TimeFrame); MinPeriod= fmin (MinPeriod,CCI_TimeFrame); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

在 OnDeinit 函数中, 关闭使用的指标。

void OnDeinit ( const int reason) { if (atr!= INVALID_HANDLE ) IndicatorRelease (atr); if (force== INVALID_HANDLE ) IndicatorRelease (force); if (macd== INVALID_HANDLE ) IndicatorRelease (macd); if (cho== INVALID_HANDLE ) IndicatorRelease (cho); if (cci== INVALID_HANDLE ) IndicatorRelease (cci); }

主要动作在 OnTick 中执行。在函数的开始, 检查一根新柱线的产生。当新柱线开盘时, 只能在当前柱线的最短时延 (我限制为自开盘 10 秒) , 和最大时延范围内才可开仓。以这种方式, 我限制一个信号只能开一单。

void OnTick () { datetime cur_bar=( datetime ) SeriesInfoInteger ( _Symbol ,MinPeriod, SERIES_LASTBAR_DATE ); datetime cur_max=( datetime ) SeriesInfoInteger ( _Symbol ,MaxPeriod, SERIES_LASTBAR_DATE ); datetime cur_time= TimeCurrent (); if (cur_bar<=last_bar || (cur_time-cur_bar)> 10 || cur_max<=last_deal) return ;

进而, 获得所用指标的数据。若是指标之一的数据接收错误则退出该函数。

last_bar=cur_bar; double atrs[]; double force_data[]; double macd_data[]; double cho_data[]; double cci_data[]; if ( CopyBuffer (atr, 0 , 1 , 1 ,atrs)<= 0 || CopyBuffer (force, 0 , 1 , 1 ,force_data)<= 0 || CopyBuffer (macd, 0 , 1 , 1 ,macd_data)<= 0 || CopyBuffer (cho, 0 , 1 , 2 ,cho_data)< 2 || CopyBuffer (cci, 0 , 1 , 2 ,cci_data)< 2 ) { return ; }

然后, 按照我们的策略检查力度指数值。如果它不能满足我们对滤波器的要求, 退出该函数, 直到下一根柱线开盘。

double force_Step= _Point * 1000 ; if ( MathAbs ( NormalizeDouble (force_data[ 0 ]/force_Step, 0 )*force_Step)<= 0.01 ) return ;

到下一个阶段, 检查多头开仓信号。如果出现正信号, 则检查是否已有持仓。若有且为空头, 平仓。如果有多头持仓且处于亏损状态, 则忽略该信号并退出该函数。

之后, 计算新仓位的参数并发送订单。

空头持仓执行相同的操作。

double macd_Step= _Point * 50 ; macd_data[ 0 ]= NormalizeDouble (macd_data[ 0 ]/macd_Step, 0 )*macd_Step; if (macd_data[ 0 ]>= 0.0015 && macd_data[ 0 ]<= 0.0035 && (cho_data[ 1 ]-cho_data[ 0 ])< 0 && (cci_data[ 1 ]-cci_data[ 0 ])> 0 ) { if ( PositionSelect ( _Symbol )) { switch (( int ) PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )) { case POSITION_TYPE_BUY : if ( PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT )<= 0 ) return ; break ; case POSITION_TYPE_SELL : Trade.PositionClose( _Symbol ); break ; } } last_deal=cur_max; double stops= MathMax ( 2 *atrs[ 0 ], SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL )* _Point ); double ask= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double bid= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double sl= NormalizeDouble (stops, _Digits ); double tp= NormalizeDouble (Reward_Risk*(stops+ask-bid), _Digits ); double SL= NormalizeDouble (bid-sl, _Digits ); double TP= NormalizeDouble (ask+tp, _Digits ); if (!Trade.Buy(Lot, _Symbol ,ask,SL,TP, "New Strategy" )) Print ( "Error of open BUY ORDER " +Trade.ResultComment()); } if (macd_data[ 0 ]<=(- 0.0015 ) && macd_data[ 0 ]>=(- 0.0035 ) && (cho_data[ 1 ]-cho_data[ 0 ])> 0 && (cci_data[ 1 ]-cci_data[ 0 ])< 0 ) { if ( PositionSelect ( _Symbol )) { switch (( int ) PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )) { case POSITION_TYPE_SELL : if ( PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT )<= 0 ) return ; break ; case POSITION_TYPE_BUY : Trade.PositionClose( _Symbol ); break ; } } last_deal=cur_max; double stops= MathMax ( 2 *atrs[ 0 ], SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL )* _Point ); double ask= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double bid= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double sl= NormalizeDouble (stops, _Digits ); double tp= NormalizeDouble (Reward_Risk*(stops+ask-bid), _Digits ); double SL= NormalizeDouble (ask+sl, _Digits ); double TP= NormalizeDouble (bid-tp, _Digits ); if (!Trade.Sell(Lot, _Symbol ,bid,SL,TP, "New Strategy" )) Print ( "Error of open SELL ORDER " +Trade.ResultComment()); } return ; }

完整的 EA 代码在附件中提供。

执行 EA 之后, 我们可以测试我们的策略。为了避免 "策略区间匹配", 扩展测试的时间: 策略测试自 2015 年 1 月 1 日到 2017 年 1 月 12 日。测试的初始资本是 10,000 美元, 交易规模 - 1 手。

根据测试结果, EA 在最大余额回撤12.4%, 以及净值回撤 23.8% 情况下获利 74.8%。共完成了 44 笔交易 (空头 22 笔, 多头 22 笔)。获利仓位的份额占 18.2%, 空头和多头相等。如此低的盈利百分比是因为所规定的预期盈利/风险比值较高 (15:1), 这为进一步改善策略留下了空间。

结束语

本文演示利用将入场点解析为指标的方法, "用一张白纸" 创建交易策略的技术。由此产生的策略能够产生长期的利润, 三年来的测试证明了这一点。尽管使用标准 MetaTrader 软件包创建策略指标时, 交易信号与文献中描述的指标相差甚远。所建议的技术能够创造性地在交易策略中使用指标, 且不受限于所采用的指标。您可以使用任何用户指标和变体来评估其信号的质量。

参考资料