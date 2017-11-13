利用余额图进行策略优化并将结果与 "余额 + 最大锋锐比率" 标准进行比较
1. 概述
在工作当中, 令我恍然大悟的是基于历史数据的余额图其增长已经不足了。另外, 我们需要它足够平滑。换言之, 距趋势线的均方差应尽可能地缩短。这意味着除了盈利, 我们也希望稳定。为了达到这个目的, 我们再来检查一下另一个优化参数: 余额图曲线及其距回归线偏差的方差。
我们将会利用 ALGLIB 数值分析函数库来获得线性回归方程比率和其它一些统计特征。
2. 如何计算余额图的趋势线？
我们需要为余额图建立一条趋势线, 距此线偏差的平方和最小。
通过标准最小二乘 (LS) 法找出用于计算趋势线方程式 y=ax+b 的比率。我不打算提供所有必要的数学方程式。代之, 我将在 ALGLIB 函数库中使用一个现成的函数, 令其适合我们的需求。
2.1. 计算优化准则的算法
我们来看看五笔交易的例子:
插图1. 余额图和线性回归
这五笔交易形成 "余额" 1-2-3-4-5 余额线。使用最小二乘法计算并绘制线性回归线 (使用 ALGLIB 数值分析函数库进行计算)。
2.2. 引入第一个 TrendProfit 变量。
它代表用来绘制回归线的每笔交易的利润:
插图2. TrendProfit 参数
计算此变量作为回归线高度与交易数量的比率。反过来, 计算的高度作为回归线在 B 点和 A 点的差值。
现在我们需要得到回归线构建误差 — 回归线距余额线的平均偏差。我们称其为 距线性回归的标准余额偏差, 并标记为 LR 标准误差:
插图3. LR 标准误差
在此方程中, 计算的 误差 作为余额和线性回归之间的差值。您可在 此处 找到有关方程的详细信息 (俄语)。
考虑插图上的情况。1, 错误如下:
|误差 #1
|误差 #2
|误差 #3
|误差 #4
|误差 #5
|10 000 - 10 600 = - 600
|12 000 - 11 200 = 800
|11 000 - 11 800 = - 800
|14 000 - 12 400 = 1600
|12 000 - 13 000 = - 1000
所以, LR 标准误差 等于:
插图4. 计算 LR 标准误差
2.3. ProfitStability 变量。
此参数负责余额图的平滑度。我们的目标:
- 回归线相对于水平线应尽可能地陡峭 — 这意味着更多的利润;
- 余额线与回归线的均方差应尽可能低 — 这表明交易更稳定。
计算的 ProfitStability 作为 TrendProfit 与 LR 标准误差 的比率:
插图5. ProfitStability 变量
为降低交易量差异对交易的影响, 我们可以将 ProfitStability 变量除以所有交易的总量。
3. 协同 ALGLIB 函数库操作
到目前为止 (统合构建 1645), ALGLIB 函数库已集成到标准库很久了: [数据文件夹]\MQL5\Include\Math\Alglib\alglib.mqh
插图6. 标准库中 ALGLIB 函数库的路径
ALGLIB 函数库类我们将需要以下类来处理线性回归:
- CLinReg 类 — 计算线性回归的基类
- CLinReg::LRBuild 方法 — 线性回归计算模型
- CLinReg::LRUnpack 方法 — 返回线性模型比率
- CLinearModel 类 — 辅助类
- CLRReport 类 — 结构包含线性模型上的扩展数据。特别是, 我们对 m_rmserror 字段 (均方误差) 感兴趣。
BalanceRegression.mqh 类
所有与线性回归和参数计算相关的工作均在 Balance regression.mqh 类中执行。
类方法
|设置参数
|SetStartBalance
|设置初始余额
|SetFromDate
|设置请求交易历史的初始日期
|SetVolumeNormalization
|设置交易量常规化模式
|访问计算结果
|GetProfitStability
|访问计算结果
协同 CBalanceRegression 操作包括以下步骤。
- 设置初始余额 — 调用 SetStartBalance 方法。
- 设置请求交易历史的初始日期 — 调用 SetFromDate 方法。
- 设置交易量常规化模式 — 调用 SetVolumeNormalization 方法。如果我们想使用交易量常规化, 传递 'true', 否则 — 'false'。
- 获取计算结果 — 调用 GetProfitStability 方法, 将所获结果返回给 OnTester 过程。
3.1. 计算步骤 (GetProfitStability 方法)
(佣金 + 掉期 + 利润) > 0.0 的交易结果保存至 arr_profits 数组。所有交易的交易量汇总到 total_volume 变量。
//--- double arr_profits[]; // 成交结果数组 double total_volume=0; // 总交易量
接下来, 遍历所有交易 — 填入 arr_profits 数组并累计交易量至 total_volume 变量:
//--- 请求交易历史 HistorySelect(m_from_date,to_date); uint total_deals=HistoryDealsTotal(); ulong ticket_history_deal=0; //--- 对于所有交易 for(uint i=0;i<total_deals;i++) { //--- 尝试得到成交 ticket_history_deal if((ticket_history_deal=HistoryDealGetTicket(i))>0) { long deal_type =HistoryDealGetInteger(ticket_history_deal,DEAL_TYPE); double deal_volume =HistoryDealGetDouble(ticket_history_deal,DEAL_VOLUME); double deal_commission =HistoryDealGetDouble(ticket_history_deal,DEAL_COMMISSION); double deal_swap =HistoryDealGetDouble(ticket_history_deal,DEAL_SWAP); double deal_profit =HistoryDealGetDouble(ticket_history_deal,DEAL_PROFIT); if(deal_type!=DEAL_TYPE_BUY && deal_type!=DEAL_TYPE_SELL) continue; if(deal_commission==0.0 && deal_swap==0.0 && deal_profit==0.0) continue; total_volume+=deal_volume; int arr_size=ArraySize(arr_profits); ArrayResize(arr_profits,arr_size+1,50); // 调整数组 if(arr_size==0) arr_profits[arr_size]=GetSetStartBalance()+deal_commission+deal_swap+deal_profit; else arr_profits[arr_size]=arr_profits[arr_size-1]+deal_commission+deal_swap+deal_profit; int d=0; } }
注意: 当我们在 arr_profits 数组里首次加入记录时, 我们 累加初始余额 和交易的清算结果。对于随后的所有记录, 累加前一条记录 和交易的清算结果。
声明 CMatrixDouble 类对象。事实上, 这是一个矩阵。我们来填充: 交易索引 (从 "1" 开始) 的清算结果。
//--- CMatrixDouble 对象 CMatrixDouble xy(arr_size,2); for(int i=0;i<arr_size;i++) { xy[i].Set(0,i+1); xy[i].Set(1,arr_profits[i]); //Print(arr_profits[i]); // 用于调试 }
声明必要的类对象 (CLinReg, CLinearModel, CLRReport) 并计算 线性回归:
//--- 线性回归构造 CLinReg linear_regression; CLinearModel linear_model; CLRReport linear_report; int retcode; linear_regression.LRBuild(xy,arr_size,1,retcode,linear_model,linear_report); if(retcode!=1) { Print("线性回归失败, 错误代码=",retcode); return(0.0); } int nvars; double coefficients[]; linear_regression.LRUnpack(linear_model,coefficients,nvars); double coeff_a=coefficients[0]; double coeff_b=coefficients[1]; PrintFormat("y = %.1f x + %.1f",coeff_a,coeff_b);
最后, 调用 LRUnpack 方法获取 y = a*x + b 方程的比率。比率位于 coefficients 数组。
现在我们已使用 ALGLIB 函数库计算了线性回归, 我们可以直接计算参数, 这是整篇文章的焦点。
//--- 参数计算 double TrendProfit=((double)arr_size*coeff_a+coeff_b)-(1.0*coeff_a+coeff_b); // 回归线在 "Y" 轴上的投影 TrendProfit/=(double)arr_size; // 除以交易数量 double TrendMSE=linear_report.m_rmserror; // 训练集合上的均方根误差 double ProfitStability=TrendProfit/TrendMSE; //--- 常规化交易量 if(GetVolumeNormalization()) ProfitStability/=total_volume; //--- 我们乘以交易数量 - 我们对传递少量成交不感兴趣 ProfitStability*=arr_size; //--- return(ProfitStability*10000.0);
根据利用 SetVolumeNormalization 方法设置的初始参数, 我们即可将 ProfitStability 参数除以总的交易量, 也可不除。结果乘以 10000 以便更好地表示结果。
4. 包含 CBalanceRegression 类
我们来研究包含在 CBalanceRegression 类中可用于各种 EA 的算法。
4.1. 利用 MQL5 向导生成智能交易系统
我们想检查交易量常规化对结果的影响。这意味着, 我们需要一个能够动态计算已开仓成交量的 EA。这可以在 MQL5 向导 中完成: 选择 智能交易系统 (生成), 并在 "资金管理" 页面中包含一个资金管理模块:
- "固定保证金交易" — 按照可用保证金的 % 计算手数
- "固定风险交易" — 按照余额 % 计算手数
- "优化的成交量交易" — 依照交易历史计算手数
对于本文, 我选择了 "固定风险交易" 的资金管理模块, 而 EA 本身则被命名为 "EA test balance regression.mq5"。以它为例, 我将展示如何包含 CBalanceRegression 类的文件。
步骤 1. 包含 CBalanceRegression 文件并声明类对象 (m_balance_regression)。
注意: CBalanceRegression 类文件应该位于 [数据文件夹]\MQL5\Include\Balance regression 文件夹中。
//--- 可用的资金管理 #include <Expert\Money\MoneyFixedRisk.mqh> //--- 可用的余额回归模块 #include <Balance regression\BalanceRegression.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ //| 输入 | //+------------------------------------------------------------------+
和
//+------------------------------------------------------------------+ //| 智能系统的全局对象 | //+------------------------------------------------------------------+ CExpert ExtExpert; CBalanceRegression m_balance_regression; //+------------------------------------------------------------------+ //| 智能系统的初始化函数 | //+------------------------------------------------------------------+
步骤 2. 将启用/禁用交易量常规化的参数添加到输入参数:
input double Money_FixRisk_Percent=10.0; // 风险百分比 //--- 余额常规化的输入 input bool InpVolumeNormalization=true; // 交易量常规化 //+------------------------------------------------------------------+ //| 智能系统的全局对象 | //+------------------------------------------------------------------+
步骤 3. 为 CBalanceRegression 类的 m_balance_regression 对象设置参数: 用于请求交易历史和交易量常规化模式的初始数据:
//+------------------------------------------------------------------+ //| 智能系统的初始化函数 | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- 设置 CBalanceRegression 的参数 m_balance_regression.SetStartBalance(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)); m_balance_regression.SetFromDate(TimeCurrent()); m_balance_regression.SetVolumeNormalization(InpVolumeNormalization); //--- 智能系统初始化
步骤 4. 在文件的末尾添加 OnTester 过程。在此, 我们接收自定义优化标准 (通过调用 GetProfitStability) 并将参数传递给测试器:
//+------------------------------------------------------------------+ //| 测试器函数 | //+------------------------------------------------------------------+ double OnTester() { //--- double ret=m_balance_regression.GetProfitStability(TimeCurrent()); //--- return(ret); }
4.2. 智能交易系统基于标准 MACD 采样和 移动平均线
EA 原文件分别位于 [数据文件夹]\MQL5\Experts\Examples\MACD\MACD Sample.mq5 和 [数据文件夹]MQL5\Experts\Examples\Moving Average\Moving Average.mq5 中。
取出原始的 EA, 并以不同的名字保存它们的副本。我已选择好名称 "MACD Sample balance regression.mq5" 和 "Moving Average balance regression.mq5"。
步骤 1. 包含 CBalanceRegression 类的文件并声明这个类的对象 (m_balance_regression)。
注意: CBalanceRegression 类文件应该位于 [数据文件夹]\MQL5\Include\Balance regression 文件夹中。
|MACD Sample balance regression.mq5
|Moving Average balance regression.mq5
|
#include <Trade\AccountInfo.mqh> //--- 可用的余额回归模块 #include <Balance regression\BalanceRegression.mqh> CBalanceRegression m_balance_regression; //--- input double InpLots =0.1; // Lots
|
#include <Trade\Trade.mqh> //--- 可用的余额回归模块 #include <Balance regression\BalanceRegression.mqh> CBalanceRegression m_balance_regression; input double MaximumRisk = 0.02; // 最大风险百分比
步骤 2. 将启用/禁用交易量常规化的参数添加到输入参数:
|MACD Sample balance regression.mq5
|Moving Average balance regression.mq5
|
input int InpMATrendPeriod =26; // MA 趋势周期 //--- 余额常规化的输入 input bool InpVolumeNormalization=true; // 成交量常规化 //--- int ExtTimeOut=10; // 交易操作之间的超时秒数
|
input int MovingShift = 6; // 移动均线偏移 //--- 余额常规化的输入 input bool InpVolumeNormalization=true; // 成交量常规化 //--- int ExtHandle=0;
步骤 3. 为 CBalanceRegression 类的 m_balance_regression 对象设置参数: 用于请求交易历史和交易量常规化模式的初始数据:
|MACD Sample balance regression.mq5
| Moving Average balance regression.mq5
|
//+------------------------------------------------------------------+ //| 初始化并检查输入参数 | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSampleExpert::Init(void) { //--- 设置 CBalanceRegression 的参数 m_balance_regression.SetStartBalance(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)); m_balance_regression.SetFromDate(TimeCurrent()); m_balance_regression.SetVolumeNormalization(InpVolumeNormalization); //--- 初始化公用信息
|
//+------------------------------------------------------------------+ //| 智能系统初始化函数 | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit(void) { //--- 设置 CBalanceRegression 的参数 m_balance_regression.SetStartBalance(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)); m_balance_regression.SetFromDate(TimeCurrent()); m_balance_regression.SetVolumeNormalization(InpVolumeNormalization); //--- 如果对冲模式激活, 则准备用于控制仓位的交易类
步骤 4. 在两个 EA 文件的末尾添加 OnTester 过程。在此, 我们接收自定义优化标准 (通过调用 GetProfitStability) 并将参数传递给测试器:
//+------------------------------------------------------------------+ //| 测试器函数 | //+------------------------------------------------------------------+ double OnTester() { //--- double ret=m_balance_regression.GetProfitStability(TimeCurrent()); //--- return(ret); }
5. 在 EURUSD H4 上的优化, 未启用前瞻测试
我们有三个 EA, 在其上我们可以检查使用回归方法优化余额图的思路。两个 EA (EA test balance regression.mq5 和 Moving Average balance regression.mq5) 在交易期间动态计算持仓量, 而 MACD Sample balance regression.mq5 使用固定手数。
5.1. EA test balance regression.mq5, EURUSD H4, 未启用前瞻测试
为了不错过任何选项并加速测试, 我选择了两个参数进行优化 - 开仓/平仓信号的边界参数:
插图7 上显示的参数相同。测试器, 输入选卡
- 测试 1: 优化标准 "余额 + 最大锋锐比率" 参数,
- 测试 2: 优化 "自定义最大" 自定义参数, 而已交易量优化参数是 'false',
- 测试 3: 优化 "自定义最大" 自定义参数, 而已交易量优化参数是 'true'。
5.1.1 测试 1: 优化标准 "余额 + 最大锋锐比率" 参数。
针对测试 1 (注: "优化" 等于 "余额 + 最大锋锐比率") 的测试器设置:
插图8. 测试器, 设置选卡
5.1.2. 本地家庭网络中的两台 PC 与云端测试的速度比较
家庭网络内拥有两台电脑:
- 一台笔记本配置为四核 Intel Core i3-3120M @2.50GHz, 8077 MB。由于终端还需要与第二台计算机上的代理进行通信, 因此测试中只使用了四个代理中的三个。
- 一台桌面机配置为六核 AMD Phenom II X6 1075T 处理器, 4058 MB。测试中只使用六个代理中的四个代理, 以免 CPU 过热。
插图9. 家庭网络中的优化
测试 1 在 家庭网络中 21 分 43 秒内通关。
现在, 我删除缓存内的测试结果, 并在 MQL5 Cloud Europe 1 上启动测试 1。在 云端, 测试花费了 1 分 9 秒。测试成本为 $0.06。
测试 1 结果, 结果列按降序排列, 五个最佳结果:
|通关
|结果
|盈利
|预期回报
|盈利因子
|恢复因子
|锋锐比率
|自定义
|净值回撤 %
|交易
|开仓信号阀值
|平仓信号阀值
|346
|4349.76
|17818.98
|181.83
|1.28
|1.45
|0.16
|27989.31
|60.48
|98
|30
|100
|345
|4349.76
|17818.98
|181.83
|1.28
|1.45
|0.16
|27989.31
|60.48
|98
|25
|100
|344
|4349.76
|17818.98
|181.83
|1.28
|1.45
|0.16
|27989.31
|60.48
|98
|20
|100
|343
|4349.76
|17818.98
|181.83
|1.28
|1.45
|0.16
|27989.31
|60.48
|98
|15
|100
|327
|4349.76
|17818.98
|181.83
|1.28
|1.45
|0.16
|27989.31
|60.48
|98
|30
|95
插图10. 测试 1, 优化通关 346
5.1.3. 测试 2: 优化 "自定义最大" 自定义参数, 而已交易量优化参数是 'false'。
针对测试 2 (注: "优化" 等于 "自定义最大") 的测试器设置:
插图11. 测试器, 设置选卡
针对测试 2 (注: "交易量常规化" 在 Value 栏为 'false') 的测试器设置:
插图12. 测试器, 输入选卡
测试 2 结果, 结果列按降序排列, 五个最佳结果:
|通关
|结果
|盈利
|预期回报
|盈利因子
|恢复因子
|锋锐比率
|自定义
|净值回撤 %
|交易
|开仓信号阀值
|平仓信号阀值
|270
|40085.45
|11072.30
|93.04
|1.12
|0.90
|0.11
|40085.45
|41.18
|119
|30
|80
|269
|40085.45
|11072.30
|93.04
|1.12
|0.90
|0.11
|40085.45
|41.18
|119
|25
|80
|268
|40085.45
|11072.30
|93.04
|1.12
|0.90
|0.11
|40085.45
|41.18
|119
|20
|80
|267
|40085.45
|11072.30
|93.04
|1.12
|0.90
|0.11
|40085.45
|41.18
|119
|15
|80
|251
|40085.45
|11072.30
|93.04
|1.12
|0.90
|0.11
|40085.45
|41.18
|119
|30
|75
插图13. EURUSDH4, 测试 2, 优化通关 270
依照 "自定义最大" 自定义参数优化可令我们选择较小盈利的结果, 但净值回撤 (Equity DD % 栏) 较小。此外, 测试 2 有一个较小的余额回撤。如果我们比较插图, 这可以被直观地看到。12 和 13。
5.1.4. 测试 3: 优化 "自定义最大" 自定义参数, 而已交易量优化参数是 'true':
针对测试 3 (设置与测试 2 类似) 的测试器设置:
插图14. 测试器, 设置选卡
针对测试 3 (注: "交易量常规化" 在 Value 栏为 'true') 的测试器设置:
插图15. 测试器, 输入选卡
在云端, 测试花费 2 分 27 秒。整个测试在 MQL5 Cloud Europe 1 上进行。测试成本是 $0.08。
测试 3 结果, 结果列按降序排列, 五个最佳结果:
|通关
|结果
|盈利
|预期回报
|盈利因子
|恢复因子
|锋锐比率
|自定义
|净值回撤 %
|交易
|开仓信号阀值
|平仓信号阀值
|346
|92.11
|17818.98
|181.83
|1.28
|1.45
|0.16
|92.11253
|60.48
|98
|30
|100
|345
|92.11
|17818.98
|181.83
|1.28
|1.45
|0.16
|92.11253
|60.48
|98
|25
|100
|344
|92.11
|17818.98
|181.83
|1.28
|1.45
|0.16
|92.11253
|60.48
|98
|20
|100
|343
|92.11
|17818.98
|181.83
|1.28
|1.45
|0.16
|92.11253
|60.48
|98
|15
|100
|327
|92.11
|17818.98
|181.83
|1.28
|1.45
|0.16
|92.11253
|60.48
|98
|30
|95
在测试 3 中交易量参数等于 'true', 与测试 1 中定义相同的最佳选项。这是运用线性回归方法优化余额图的一个很好的迹象。
结论: 运用线性回归方法 优化 余额图的结果与"余额 + 最大锋锐比率" 优化方法相比不差甚至相当。
5.2. Moving Average balance regression.mq5, EURUSD, H4, 未启用前瞻测试
选择以下参数用于优化:
插图16. 测试器, 输入选卡
我将针对 Moving Average balance regression EA 进行三次测试:
- 测试 1: 优化标准 "余额 + 最大锋锐比率" 参数,
- 测试 2: 优化 "自定义最大" 自定义参数, 而已交易量优化参数是 'false',
- 测试 3: 优化 "自定义最大" 自定义参数, 而已交易量优化参数是 'true'。
测试器设置 (货币, 逐笔报价的生成方法和时间间隔与插图 5 相同)。
5.2.1. 测试 1 (优化标准 "余额 + 最大锋锐比率" 参数) 在云端执行。在云端, 测试花费 1 分 22 秒。整个测试在 MQL5 Cloud Europe 1 上进行。测试成本为 $0.03。
测试 1 结果, 结果列按降序排列, 五个最佳结果:
|通关
|结果
|盈利
|预期回报
|盈利因子
|恢复因子
|锋锐比率
|自定义
|净值回撤 %
|交易
|递减因子
|移动均线周期
|19
|3500.83
|1209.31
|28.79
|2.89
|2.74
|0.31
|280.3791
|4.29
|42
|9
|13
|18
|3500.83
|1209.31
|28.79
|2.89
|2.74
|0.31
|280.3791
|4.29
|42
|8
|13
|17
|3500.83
|1209.31
|28.79
|2.89
|2.74
|0.31
|280.3791
|4.29
|42
|7
|13
|21
|3438.91
|1202.00
|28.62
|2.76
|2.52
|0.31
|287.1098
|4.59
|42
|11
|13
|20
|3438.91
|1202.00
|28.62
|2.76
|2.52
|0.31
|287.1098
|4.59
|42
|10
|13
我们来看看最佳通关 #19:
插图17. EURUSDH4, 测试 1, 优化通关 19
5.2.2. 测试 2 (优化 "自定义最大" 自定义参数, 而已交易量优化参数是 'false') 在云端执行。在云端, 测试花费 0 分 00 秒, 因为结果已经从缓存中获取, 尽管它们是逆反的。整个测试在 MQL5 Cloud Europe 2 上进行。测试成本为 $0.00。
测试 2 结果, 结果列按降序排列, 五个最佳结果:
|通关
|结果
|盈利
|预期回报
|盈利因子
|恢复因子
|锋锐比率
|自定义
|净值回撤 %
|交易
|递减因子
|移动均线周期
|141
|102076.24
|1029.99
|25.75
|2.16
|2.29
|0.22
|102076.2
|3.93
|40
|14
|22
|140
|102076.24
|1029.99
|25.75
|2.16
|2.29
|0.22
|102076.2
|3.93
|40
|13
|22
|139
|102076.24
|1029.99
|25.75
|2.16
|2.29
|0.22
|102076.2
|3.93
|40
|12
|22
|142
|101254.84
|1037.87
|25.95
|2.15
|2.31
|0.22
|101254.8
|3.93
|40
|15
|22
|138
|90936.41
|960.67
|24.02
|2.09
|2.08
|0.21
|90936.41
|4.31
|40
|11
|22
通关 141 位于表格的最顶端 (它在结果列中具有最大值):
插图18. EURUSDH4, 测试 2, 优化通关 141
在测试 2 中, 比之 "余额 + 最大锋锐比率" 参数, 优化余额图展示更佳结果。
5.2.3. 测试 3 (优化 "自定义最大" 自定义参数, 而已交易量优化参数是 'true') 在云端执行。在云端, 测试花费 1 分 13 秒。整个测试在 MQL5 Cloud Europe 2 上进行。测试成本为 $0.05。
测试 3 结果, 结果列按降序排列, 五个最佳结果:
|通关
|结果
|盈利
|预期回报
|盈利因子
|恢复因子
|锋锐比率
|自定义
|净值回撤 %
|交易
|递减因子
|移动均线周期
|141
|13869.05
|1029.99
|25.75
|2.16
|2.29
|0.22
|13869.05
|3.93
|40
|14
|22
|140
|13869.05
|1029.99
|25.75
|2.16
|2.29
|0.22
|13869.05
|3.93
|40
|13
|22
|139
|13869.05
|1029.99
|25.75
|2.16
|2.29
|0.22
|13869.05
|3.93
|40
|12
|22
|142
|13235.93
|1037.87
|25.95
|2.15
|2.31
|0.22
|13235.93
|3.93
|40
|15
|22
|138
|12542.95
|960.67
|24.02
|2.09
|2.08
|0.21
|12542.95
|4.31
|40
|11
|22
测试 3 选取了与测试 2 中相同的最佳选项。交易量优化参数等于 "true" 没有做任何调整。
结论: 在两次测试 (Test 2 和 3) 中, 依照 "自定义最大" 参数取得了比测试 1 更好的结果。交易量优化参数等于 'true' 在测试 3 中没有做任何调整。
5.3. MACD Sample balance regression.mq5, EURUSD, H4, 未启用前瞻测试
选择以下参数用于优化:
插图19. 测试器, 输入选卡
我将针对 MACD Sample balance regression EA 进行同样的三次测试:
- 测试 1: 优化标准 "余额 + 最大锋锐比率" 参数
- 测试 2: 优化 "自定义最大" 自定义参数, 而已交易量优化参数是 'false'
- 测试 3: 优化 "自定义最大" 自定义参数, 而已交易量优化参数是 'true'
测试器设置 (货币, 逐笔报价的生成方法和时间间隔与插图5 相同)。
5.3.1. 测试 1 (优化标准 "余额 + 最大锋锐比率" 参数) 在云端执行。在云端, 测试花费 3 分 55 秒 (时间相比较大, 由于任务没有在一些慢速代理上执行, 所以, 10 个任务分布在其它代理上)。整个测试在 MQL5 Cloud Europe 1 上进行。测试成本为 $0.04。
测试 1 结果:
|通关
|结果
|盈利
|预期回报
|盈利因子
|恢复因子
|锋锐比率
|自定义
|净值回撤 %
|交易
|止盈
|尾随停止
|163
|767049.82
|363.32
|24.22
|3.87
|74.02
|24573559
|0.91
|15
|25
|50
|136
|767049.82
|363.32
|24.22
|3.87
|74.02
|24573559
|0.91
|15
|25
|45
|109
|767049.82
|363.32
|24.22
|3.87
|74.02
|24573559
|0.91
|15
|25
|40
|82
|767049.82
|363.32
|24.22
|3.87
|74.02
|24573559
|0.91
|15
|25
|35
|55
|767049.82
|363.32
|24.22
|3.87
|74.02
|24573559
|0.91
|15
|25
|30
在这个时间帧内, 很少有交易 (从 13 日到 16 日)。我希望在较低的时间帧内会有更多的交易 (M15)。这些测试在下面的另一章节中显示。而现在, 最佳结果是 #163:
插图20. EURUSDH4, 测试 1, 优化通关 163
5.3.2. 测试 2 (优化 "自定义最大" 自定义参数, 而已交易量优化参数是 'false') 在云端执行。在云端, 测试花费 0 分 00 秒, 因为结果已经从缓存中获取, 尽管它们是逆反的。整个测试在 MQL5 Cloud Europe 2 上进行。测试成本为 $0.00。
测试 2 结果:
|通关
|结果
|盈利
|预期回报
|盈利因子
|恢复因子
|锋锐比率
|自定义
|净值回撤 %
|交易
|止盈
|尾随停止
|163
|24573558.59
|363.32
|24.22
|3.87
|74.02
|24573559
|0.91
|15
|25
|50
|136
|24573558.59
|363.32
|24.22
|3.87
|74.02
|24573559
|0.91
|15
|25
|45
|109
|24573558.59
|363.32
|24.22
|3.87
|74.02
|24573559
|0.91
|15
|25
|40
|82
|24573558.59
|363.32
|24.22
|3.87
|74.02
|24573559
|0.91
|15
|25
|35
|55
|24573558.59
|363.32
|24.22
|3.87
|74.02
|24573559
|0.91
|15
|25
|30
测试 2 选取了与测试 1 中相同的最佳结果 (除结果栏之外, 比较所有列)。
5.3.3. 测试 3 (优化 "自定义最大" 自定义参数, 而已交易量优化参数是 'true') 在云端执行。在云端, 测试花费 1 分 5 秒。整个测试在 MQL5 Cloud Europe 2 上进行。测试成本为 $0.05。
测试 3 结果:
|通关
|结果
|盈利
|预期回报
|盈利因子
|恢复因子
|锋锐比率
|自定义
|净值回撤 %
|交易
|止盈
|尾随停止
|163
|16382372.39
|363.32
|24.22
|3.87
|74.02
|16382372
|0.91
|15
|25
|50
|136
|16382372.39
|363.32
|24.22
|3.87
|74.02
|16382372
|0.91
|15
|25
|45
|109
|16382372.39
|363.32
|24.22
|3.87
|74.02
|16382372
|0.91
|15
|25
|40
|82
|16382372.39
|363.32
|24.22
|3.87
|74.02
|16382372
|0.91
|15
|25
|35
|55
|16382372.39
|363.32
|24.22
|3.87
|74.02
|16382372
|0.91
|15
|25
|30
运用线性回归方法对余额图进行优化时, 与使用 "余额 + 最大锋锐比率" 方法相同。
6. EURUSD M15 的优化, 启用前瞻测试
我们有相同的三个 EA: EA test balance regression.mq5, Moving Average balance regression.mq5 和 MACD Sample balance regression.mq5。与以前的测试不同, 我们现在启用 前瞻测试, 并在 M15 上测试。
6.1. EA test balance regression.mq5, 前瞻测试。我将进行 三次测试:
- 测试 1: 优化标准 "余额 + 最大锋锐比率" 参数
- 测试 2: 优化 "自定义最大" 自定义参数, 而已交易量优化参数是 'false'
- 测试 3: 优化 "自定义最大" 自定义参数, 而已交易量优化参数是 'true'。
6.1.1. 测试 1: 优化标准 "余额 + 最大锋锐比率" 参数。测试器设置:
插图21. 测试器, 设置选卡
测试器参数与插图 7 上显示的参数相同。
在云端, 测试花费 2 分 14 秒。整个测试在 MQL5 Cloud Europe 2 上进行。测试成本是 $0.08。
优化结果:
|通关
|结果
|盈利
|预期回报
|盈利因子
|恢复因子
|锋锐比率
|自定义
|净值回撤 %
|交易
|开仓信号阀值
|平仓信号阀值
|352
|23196.38
|85836.92
|721.32
|1.47
|2.03
|0.24
|2722.602
|48.82
|119
|60
|100
|351
|23196.38
|85836.92
|721.32
|1.47
|2.03
|0.24
|2722.602
|48.82
|119
|55
|100
|333
|23196.38
|85836.92
|721.32
|1.47
|2.03
|0.24
|2722.602
|48.82
|119
|60
|95
|332
|23196.38
|85836.92
|721.32
|1.47
|2.03
|0.24
|2722.602
|48.82
|119
|55
|95
|314
|23196.38
|85836.92
|721.32
|1.47
|2.03
|0.24
|2722.602
|48.82
|119
|60
|90
插图22. EURUSDM15, 测试 1, 优化通关 352
前瞻结果:
|通关
|前瞻结果
|回测结果
|盈利
|预期回报
|盈利因子
|恢复因子
|锋锐比率
|自定义
|净值回撤 %
|交易
|开仓信号阀值
|平仓信号阀值
|284
|216.48
|11708.46
|18.91
|1.89
|1.02
|0.02
|0.02
|7172.395
|9.33
|10
|100
|80
|283
|216.48
|11708.46
|18.91
|1.89
|1.02
|0.02
|0.02
|7172.395
|9.33
|10
|95
|80
|282
|216.48
|11708.46
|18.91
|1.89
|1.02
|0.02
|0.02
|7172.395
|9.33
|10
|90
|80
|281
|216.48
|11708.46
|18.91
|1.89
|1.02
|0.02
|0.02
|7172.395
|9.33
|10
|85
|80
|265
|216.48
|11708.46
|18.91
|1.89
|1.02
|0.02
|0.02
|7172.395
|9.33
|10
|100
|75
在此, 最好的选项是在前瞻区域只有 10 笔交易的那个。当然, 这还不够, 但我们仍然需要进行测试:
插图23。EURUSDM15, 测试 1, 前瞻通关 284
6.1.2. 测试 2: 优化 "自定义最大" 自定义参数, 而已交易量优化参数是 'false'。
最佳优化结果 (非前瞻):
|通关
|结果
|盈利
|预期回报
|盈利因子
|恢复因子
|锋锐比率
|自定义
|净值回撤 %
|交易
|开仓信号阀值
|平仓信号阀值
|284
|180332.68
|10820.37
|309.15
|4.67
|6.80
|0.56
|180332.7
|7.98
|35
|100
|80
|283
|180332.68
|10820.37
|309.15
|4.67
|6.80
|0.56
|180332.7
|7.98
|35
|95
|80
|282
|180332.68
|10820.37
|309.15
|4.67
|6.80
|0.56
|180332.7
|7.98
|35
|90
|80
|281
|180332.68
|10820.37
|309.15
|4.67
|6.80
|0.56
|180332.7
|7.98
|35
|85
|80
|265
|180332.68
|10820.37
|309.15
|4.67
|6.80
|0.56
|180332.7
|7.98
|35
|100
|75
插图24. EURUSDM15, 测试 2, 优化通关 284
前瞻结果:
|通关
|前瞻结果
|回测结果
|盈利
|预期回报
|盈利因子
|恢复因子
|锋锐比率
|自定义
|净值回撤 %
|交易
|开仓信号阀值
|平仓信号阀值
|284
|-14294.76
|180332.68
|18.91
|1.89
|1.02
|0.02
|0.02
|-14294.8
|9.33
|10
|100
|80
|283
|-14294.76
|180332.68
|18.91
|1.89
|1.02
|0.02
|0.02
|-14294.8
|9.33
|10
|95
|80
|282
|-14294.76
|180332.68
|18.91
|1.89
|1.02
|0.02
|0.02
|-14294.8
|9.33
|10
|90
|80
|281
|-14294.76
|180332.68
|18.91
|1.89
|1.02
|0.02
|0.02
|-14294.8
|9.33
|10
|85
|80
|265
|-14294.76
|180332.68
|18.91
|1.89
|1.02
|0.02
|0.02
|-14294.8
|9.33
|10
|100
|75
在测试 2 中, 前瞻测试展示与测试 1 中相同的结果。
在测试 2 中运用线性回归方法优化余额图令我们能够检测到不比测试 1 ("余额 + 最大锋锐比率" 方法) 差的结果。
6.1.3. 测试 3: 优化 "自定义最大" 自定义参数, 而已交易量优化参数是 'true'。在云端, 测试花费 3 分 29 秒。整个测试在 MQL5 Cloud Europe 1 上进行。测试成本为 $0.07。
最佳优化结果 (非前瞻):
|通关
|结果
|盈利
|预期回报
|盈利因子
|恢复因子
|锋锐比率
|自定义
|净值回撤 %
|交易
|开仓信号阀值
|平仓信号阀值
|208
|1660.90
|10008.05
|285.94
|4.50
|6.55
|0.56
|1660.901
|7.98
|35
|100
|60
|207
|1660.90
|10008.05
|285.94
|4.50
|6.55
|0.56
|1660.901
|7.98
|35
|95
|60
|206
|1660.90
|10008.05
|285.94
|4.50
|6.55
|0.56
|1660.901
|7.98
|35
|90
|60
|205
|1660.90
|10008.05
|285.94
|4.50
|6.55
|0.56
|1660.901
|7.98
|35
|85
|60
|189
|1660.90
|10008.05
|285.94
|4.50
|6.55
|0.56
|1660.901
|7.98
|35
|100
|55
插图25. EURUSDM15, 测试 3, 优化通关 208
启用 "交易量常规化" 对结果没有显著影响。而且, 在优化间隔内发现了最佳结果之一。
最好的前瞻结果:
|通关
|前瞻结果
|回测结果
|盈利
|预期回报
|盈利因子
|恢复因子
|锋锐比率
|自定义
|净值回撤 %
|交易
|开仓信号阀值
|平仓信号阀值
|266
|-103.43
|-25.56
|-7464.56
|-24.64
|0.66
|-0.99
|-0.11
|-103.428
|75.43
|303
|10
|80
|247
|-103.43
|-25.56
|-7464.56
|-24.64
|0.66
|-0.99
|-0.11
|-103.428
|75.43
|303
|10
|75
|228
|-103.43
|-25.56
|-7464.56
|-24.64
|0.66
|-0.99
|-0.11
|-103.428
|75.43
|303
|10
|70
|209
|-103.43
|-25.56
|-7464.56
|-24.64
|0.66
|-0.99
|-0.11
|-103.428
|75.43
|303
|10
|65
|156
|-120.35
|-29.28
|-8013.01
|-22.76
|0.63
|-1.00
|-0.13
|-120.35
|80.44
|352
|30
|50
测试 3 中的前瞻测试 (已交易量优化参数为 "true") 仅显示负值结果 (参见 "Forward Result" 列)。这是运用线性回归方法来优化余额图的优良结果, 因为已经为前瞻测试选择了最准确和最真实的结果。
运用线性回归方法优化余额图 (已交易量优化参数是 'false') 可令您获得与 "余额最大 + 锋锐比率" 方法相当的结果)。当 已交易量优化参数为 'true' 时, 前瞻测试显示在此时间帧上的真实测试图像。
6.2. MACD Sample balance regression.mq5, 前瞻测试
6.2.1. 测试 1: 优化标准 "余额 + 最大锋锐比率" 参数, 在云端执行。在云端, 测试花费 1 分 3 秒。整个测试在 MQL5 Cloud Europe 1 上进行。测试成本为 $0.06。
优化结果:
|通关
|结果
|盈利
|预期回报
|盈利因子
|恢复因子
|锋锐比率
|自定义
|净值回撤 %
|交易
|止盈
|尾随停止
|171
|2094.29
|479.93
|8.57
|1.81
|2.03
|0.20
|-1.69249
|2.30
|56
|65
|50
|144
|2094.29
|479.93
|8.57
|1.81
|2.03
|0.20
|-1.69249
|2.30
|56
|65
|45
|182
|2078.33
|489.23
|8.74
|1.82
|2.07
|0.20
|-9.9625
|2.29
|56
|120
|50
|155
|2077.49
|489.03
|8.73
|1.82
|2.07
|0.20
|-9.90369
|2.29
|56
|120
|45
|181
|2066.17
|484.13
|8.65
|1.81
|2.05
|0.20
|-8.1109
|2.29
|56
|115
|50
插图26. EURUSDM15, 测试 1, 优化通关 171
前瞻结果:
|通关
|前瞻结果
|回测结果
|盈利
|预期回报
|盈利因子
|恢复因子
|锋锐比率
|自定义
|净值回撤 %
|交易
|止盈
|尾随停止
|78
|1182.13
|1659.86
|83.87
|5.24
|1.43
|0.42
|0.12
|-44.8452
|1.95
|16
|140
|30
|77
|1134.97
|1659.86
|78.87
|4.93
|1.41
|0.40
|0.11
|-53.5369
|1.95
|16
|135
|30
|105
|1107.99
|1639.60
|78.17
|4.89
|1.40
|0.39
|0.11
|-26.6428
|1.96
|16
|140
|35
|76
|1085.51
|1659.86
|73.87
|4.62
|1.38
|0.37
|0.11
|-62.5775
|1.95
|16
|130
|30
|171
|1060.24
|2094.29
|62.97
|3.94
|1.32
|0.36
|0.11
|-347.982
|1.70
|16
|65
|50
插图27. EURUSDM15, 测试 1, 前瞻通关 78
6.2.2. 测试 2: 优化 "自定义最大" 自定义参数, 而已交易量优化参数是 'false'。
优化结果:
|通关
|结果
|盈利
|预期回报
|盈利因子
|恢复因子
|锋锐比率
|自定义
|净值回撤 %
|交易
|止盈
|尾随停止
|168
|84498.76
|442.03
|7.89
|1.74
|2.08
|0.19
|84498.76
|2.07
|56
|50
|50
|141
|84498.76
|442.03
|7.89
|1.74
|2.08
|0.19
|84498.76
|2.07
|56
|50
|45
|114
|84498.76
|442.03
|7.89
|1.74
|2.08
|0.19
|84498.76
|2.07
|56
|50
|40
|167
|83473.95
|442.03
|7.89
|1.74
|2.08
|0.19
|83473.95
|2.06
|56
|45
|50
|140
|83473.95
|442.03
|7.89
|1.74
|2.08
|0.19
|83473.95
|2.06
|56
|45
|45
插图28. EURUSDM15, 测试 2, 优化通关 168
前瞻结果:
|通关
|前瞻结果
|回测结果
|盈利
|预期回报
|盈利因子
|恢复因子
|锋锐比率
|自定义
|净值回撤 %
|交易
|止盈
|尾随停止
|78
|1182.13
|1659.86
|83.87
|5.24
|1.43
|0.42
|0.12
|6462.158
|1.95
|16
|140
|30
|77
|1134.97
|1659.86
|78.87
|4.93
|1.41
|0.40
|0.11
|5018.77
|1.95
|16
|135
|30
|105
|1107.99
|1639.60
|78.17
|4.89
|1.40
|0.39
|0.11
|5617.275
|1.96
|16
|140
|35
|76
|1085.51
|1659.86
|73.87
|4.62
|1.38
|0.37
|0.11
|3525.665
|1.95
|16
|130
|30
|171
|1060.24
|2094.29
|62.97
|3.94
|1.32
|0.36
|0.11
|-5131.93
|1.70
|16
|65
|50
插图29. EURUSDM15, 测试 2, 前瞻通关 78
在测试 2 中运用回归方法优化余额图显示与 "余额 + 最大锋锐比率" 方法相当的结果。
6.2.3. 测试 3: 优化 "自定义最大" 自定义参数, 而已交易量优化参数是 'true', 在云端执行。在云端, 测试花费 1 分 44 秒。整个测试在 MQL5 Cloud Europe 1 上进行。测试成本是 $0.08。
优化结果:
|通关
|结果
|盈利
|预期回报
|盈利因子
|恢复因子
|锋锐比率
|自定义
|净值回撤 %
|交易
|止盈
|尾随停止
|168
|15089.06
|442.03
|7.89
|1.74
|2.08
|0.19
|15089.06
|2.07
|56
|50
|50
|141
|15089.06
|442.03
|7.89
|1.74
|2.08
|0.19
|15089.06
|2.07
|56
|50
|45
|114
|15089.06
|442.03
|7.89
|1.74
|2.08
|0.19
|15089.06
|2.07
|56
|50
|40
|167
|14906.06
|442.03
|7.89
|1.74
|2.08
|0.19
|14906.06
|2.06
|56
|45
|50
|140
|14906.06
|442.03
|7.89
|1.74
|2.08
|0.19
|14906.06
|2.06
|56
|45
|45
前瞻结果:
|通关
|前瞻结果
|回测结果
|盈利
|预期回报
|盈利因子
|恢复因子
|锋锐比率
|自定义
|净值回撤 %
|交易
|止盈
|尾随停止
|78
|4038.85
|13138.16
|83.87
|5.24
|1.43
|0.42
|0.12
|4038.849
|1.95
|16
|140
|30
|105
|3510.80
|13026.26
|78.17
|4.89
|1.40
|0.39
|0.11
|3510,797
|1.96
|16
|140
|35
|77
|3136.73
|13138.16
|78.87
|4.93
|1.41
|0.40
|0.11
|3136.731
|1.95
|16
|135
|30
|132
|3074.09
|13598.05
|73.17
|4.57
|1.38
|0.37
|0.10
|3074.089
|1.96
|16
|140
|40
|159
|2658.84
|13777.31
|68.47
|4.28
|1.35
|0.35
|0.10
|2658.844
|1.96
|16
|140
|45
运用线性回归方法优化余额图已经证明与标准的 "余额最大 + 锋锐比率" 方法相当。
6.3. Moving Average balance regression.mq5 EA, 前瞻 测试
6.3.1. 测试 1: 优化标准 "余额 + 最大锋锐比率" 参数。测试器和参数选项卡类似于插图15。测试器和参数选项卡类似于插图23。
在云端, 测试花费 1 分 28 秒。整个测试在 MQL5 Cloud Europe 1 上进行。测试成本为 $0.05。
优化结果:
|通关
|结果
|盈利
|预期回报
|盈利因子
|恢复因子
|锋锐比率
|自定义
|净值回撤 %
|交易
|递减因子
|移动均线周期
|53
|-1.29
|-16.76
|-0.03
|0.99
|-0.03
|0.00
|11966.34
|5.92
|525
|4
|16
|52
|-1.29
|-16.76
|-0.03
|0.99
|-0.03
|0.00
|11966.34
|5.92
|525
|3
|16
|165
|-6.17
|-24.02
|-0.05
|0.99
|-0.03
|0.00
|-37045.4
|6.66
|465
|12
|24
|166
|-26.36
|-49.14
|-0.11
|0.99
|-0.07
|0.00
|-38052.8
|6.86
|465
|13
|24
|163
|-39.47
|-61.88
|-0.13
|0.98
|-0.09
|0.00
|-39156.1
|6.62
|465
|10
|24
插图30. EURUSDM15, 测试 1, 优化通关 53
前瞻结果:
|通关
|前瞻结果
|回测结果
|盈利
|预期回报
|盈利因子
|恢复因子
|锋锐比率
|自定义
|净值回撤 %
|交易
|递减因子
|移动均线周期
|48
|409.74
|-460.18
|185.78
|1.06
|1.16
|0.80
|0.04
|42602.76
|2.26
|175
|12
|15
|49
|364.79
|-461.14
|165.23
|0.94
|1.14
|0.67
|0.04
|38508.36
|2.41
|175
|13
|15
|50
|362.45
|-460.40
|164.15
|0.94
|1.14
|0.66
|0.04
|38292.53
|2.42
|175
|14
|15
|51
|353.14
|-467.05
|159.83
|0.91
|1.13
|0.65
|0.03
|37460.15
|2.42
|175
|15
|15
|47
|350.60
|-629.53
|144.32
|0.82
|1.13
|0.65
|0.03
|32767.39
|2.17
|175
|11
|15
插图31. EURUSDM15, 测试 1, 前瞻通关 48
6.3.2. 测试 2: 优化 "自定义最大" 自定义参数, 而已交易量优化参数是 'false''。
优化结果:
|通关
|结果
|盈利
|预期回报
|盈利因子
|恢复因子
|锋锐比率
|自定义
|净值回撤 %
|交易
|递减因子
|移动均线周期
|53
|11966.34
|-16.76
|-0.03
|0.99
|-0.03
|0.00
|11966.34
|5.92
|525
|4
|16
|52
|11966.34
|-16.76
|-0.03
|0.99
|-0.03
|0.00
|11966.34
|5.92
|525
|3
|16
|54
|2465.75
|-103.27
|-0.20
|0.96
|-0.14
|-0.01
|2465.748
|7.19
|525
|5
|16
|57
|813.83
|-91.78
|-0.17
|0.97
|-0.13
|-0.01
|813.831
|6.75
|525
|8
|16
|56
|813.83
|-91.78
|-0.17
|0.97
|-0.13
|-0.01
|813.831
|6.75
|525
|7
|16
前瞻结果:
|通关
|前瞻结果
|回测结果
|盈利
|预期回报
|盈利因子
|恢复因子
|锋锐比率
|自定义
|净值回撤 %
|交易
|递减因子
|移动均线周期
|48
|42602.76
|-73708.28
|185.78
|1.06
|1.16
|0.80
|0.04
|42602.76
|2.26
|175
|12
|15
|49
|38508.36
|-74600.92
|165.23
|0.94
|1.14
|0.67
|0.04
|38508.36
|2.41
|175
|13
|15
|50
|38292.53
|-74386.41
|164.15
|0.94
|1.14
|0.66
|0.04
|38292.53
|2.42
|175
|14
|15
|51
|37460.15
|-75315.40
|159.83
|0.91
|1.13
|0.65
|0.03
|37460.15
|2.42
|175
|15
|15
|47
|32767.39
|-107616.36
|144.32
|0.82
|1.13
|0.65
|0.03
|32767.39
|2.17
|175
|11
|15
6.3.3. 测试 3: 优化 "自定义最大" 自定义参数, 而已交易量优化参数是 'true', 在云端执行。在云端, 测试花费 0 分 42 秒。整个测试在 MQL5 Cloud Europe 1 上进行。测试成本为 $0.04。
优化结果:
|通关
|结果
|盈利
|预期回报
|盈利因子
|恢复因子
|锋锐比率
|自定义
|净值回撤 %
|交易
|递减因子
|移动均线周期
|53
|243.32
|-16.76
|-0.03
|0.99
|-0.03
|0.00
|243.3172
|5.92
|525
|4
|16
|52
|243.32
|-16.76
|-0.03
|0.99
|-0.03
|0.00
|243.3172
|5.92
|525
|3
|16
|54
|45.69
|-103.27
|-0.20
|0.96
|-0.14
|-0.01
|45.68738
|7.19
|525
|5
|16
|57
|13.40
|-91.78
|-0.17
|0.97
|-0.13
|-0.01
|13.40301
|6.75
|525
|8
|16
|56
|13.40
|-91.78
|-0.17
|0.97
|-0.13
|-0.01
|13.40301
|6.75
|525
|7
|16
前瞻结果:
|通关
|前瞻结果
|回测结果
|盈利
|预期回报
|盈利因子
|恢复因子
|锋锐比率
|自定义
|净值回撤 %
|交易
|递减因子
|移动均线周期
|48
|1772.90
|-997.81
|185.78
|1.06
|1.16
|0.80
|0.04
|1772.899
|2.26
|175
|12
|15
|49
|1591.91
|-994.94
|165.23
|0.94
|1.14
|0.67
|0.04
|1591.912
|2.41
|175
|13
|15
|50
|1577.12
|-987.34
|164.15
|0.94
|1.14
|0.66
|0.04
|1577.123
|2.42
|175
|14
|15
|51
|1537.14
|-972.44
|159.83
|0.91
|1.13
|0.65
|0.03
|1537.142
|2.42
|175
|15
|15
|47
|1473.35
|-1540.90
|144.32
|0.82
|1.13
|0.65
|0.03
|1473.354
|2.17
|175
|11
|15
测试 3 中运用线性回归方法优化余额图完全重现了测试 1 的结果。换言之, 启用交易量优化对结果没有影响, 尽管 Moving Average balance regression.mq5 EA 在交易中应用了动态手数计算。
运用线性回归方法优化余额图已经证明与标准的 "余额最大 + 锋锐比率" 方法相当。
7 上显示的参数相同。结束语
运用线性回归方法优化余额图的结果已经证明达至 "余额 + 最大锋锐比率" 优化方法的水平。使用动态手数的 EA 显示出有趣的结果: 在某些情况下, "交易量常规化" 设置与前瞻测试相结合产生更可靠的画面。
我相信, 所描述的方法有权存在, 且可进一步改进, 例如考虑盈利和亏损交易的持续时间, 并对所得到的数值进行实验。
