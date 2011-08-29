Николай Иванов (Techno): "Для программы важна точность алгоритмов"

Программист из Красноярска Николай Иванов (Techno) - лидер среди разработчиков по количеству выполненных работ, на сегодняшний день их уже более 200. Мы решили поговорить с ним о сервисе "Работа", его особенностях и основных проблемах, с которыми сталкиваются программисты.



Николай, как вы пришли в трейдинг?

По образованию я инженер-программист, работаю по специальности. В трейдинг пришел в 2007 году. Начинал с фондового рынка, однако вскоре увлекся Форексом, осознав его преимущества и возможности. С самого начала работы с рынками мне понравился технический анализ, в частности, индикаторы и простые вспомогательные инструменты, такие как линии поддержки и сопротивления. Перейдя на Форекс, а это, не скрою, было из-за предоставляемого плеча, я начал активнее изучать эти инструменты.

За полгода работы на фондовом рынке я сделал 20% от депозита. Меня крайне сильно заинтересовал автотрейдинг в MetaTrader, идея которого была очень продуманной и функциональной. Автотрейдинг это не только спасение от бурных эмоций - перепадов от суицидальной депрессии до состояния самого счастливого человека в мире за одну минуту (прямая зависимость от движения котировок), но и шанс на реальной истории протестировать торговую стратегию и сразу получить объективный результат.



Потом выяснилось, что точечные сделки с учетом показаний каких-либо инструментов наперевес с интуицией и систематическая постоянная торговля строго по стратегии - не одно и то же. Торговля руками отнимает очень много времени, плюс эмоции, а в автоторговле достаточно просто удержаться и не смотреть на то, что делает советник, это гораздо проще. Эффективнее смотреть на результат, например, по итогам месяца. Поэтому я пошел по пути автоматической торговли, направив на это все силы.



Что вам дал сервис "Работа"?

Сервис "Работа" был хорошей задумкой организаторов изначально. Это шанс подзаработать хорошие деньги и пообщаться с людьми со всего мира. И конечно же, стимул для более углубленного изучения программирования и торговли. В общем, стимул постоянно совершенствоваться. Я доволен этим сервисом.



Может ли сервис стать основным источником заработка?



Думаю, что может, и более того, этот заработок может быть выше, чем средняя заработная плата по стране. Единственный фактор риска - это высокая конкуренция, и с каждым днем она только усиливается.

Чего не хватает сервису "Работа" и как его можно улучшить?

Не хватает возможности увеличения стоимости работы после ее начала с согласия обеих сторон, а также прекращение работы (аннулирование по согласию также обеих сторон) без привлечения третьей стороны.

Каковы основные причины аннулирования заказа?

Бывает просто человеческий фактор, например, несдержанность заказчика. При сложном задании с таким человеком сложно найти точку понимания. Также самое распространенное - это добавление новых функций, не описанных в техническом задании. Конечно, можно разбираться с Арбитражем по этому вопросу, но часто лучше аннулировать работу и недополучить 10-20$, чем выиграть Арбитраж и получить эмоциональный плохой отзыв.

На втором месте по частоте - это некорректная формулировка технического задания: после выполнения оказывается, что под "тут" и "там" подразумевалось другое, и получается, что нужно все переделывать. Иногда бывают технические причины, такие как подводные камни в задании, которые не были замечены в ходе предварительного рассмотрения работы. Например, подразумевается найти какое-то абстрактное решение, но не указываются детали и формулы.





По поводу важности корректной формулировки технического задания. Возможно, некоторые заказчики не хотят раскрывать все детали торговой системы и опасаются, что разработчик может позаимствовать их идеи?

Для программы важна точность алгоритмов, я имею в виду те, которыми заказчик готов поделиться с разработчиком.

То есть, заказчику не стоит опасаться того, что его идею могут использовать?

Я не могу сказать за всех разработчиков, а лишь за себя. Я чужих идей не использую.

Как вы относитесь к демпингу в сервисе и какое решение, на ваш взгляд, будет эффективным?

Это сложный вопрос. Вообще к демпингу отношусь отрицательно. Хороший код, качественное исполнение и абсолютное соответствие техническому заданию должны быть хорошо оплачены, скажем от 50$. При демпинге в итоге может возникнуть падение качества работ в сервисе, в частности, из-за оттока профессиональных программистов.



Думаю, самое эффективное решение - это сделать минимальную стоимость работы, например от 30$. Все-таки работа - вещь серьезная, а небольшие модификации, которым реальная цена 5$, могут быть осуществлены бесплатно любым программистом на форумах mql4.com или mql5.com по созданной теме с просьбой помощи или в специальных темах.

Каким образом удается выполнять большое количество заказов и есть ли у вас готовые библиотеки?

Да, конечно есть библиотеки для самых часто используемых частей программ. В основном заказы делаются быстро, но потом приходится обговаривать некоторые моменты, делать поправки, бывает заказчики вовсе пропадают на многие недели (при начатой работе), но в общем справиться можно.

Какой заказ был самым интересным?

Был один советник с подробной визуализацией всего происходящего, вплоть до мест нахождения стоплосса на всем участке позиции при активном трейлинг стопе. Также требовалось реализовать функцию отключения торговли, но с продолжением полной визуализации и моделирования торгового процесса. Интересный был заказ.



Выполняли ли вы заказы по разработке экспертов специально для Automated Trading Championship?



Таких заказов я пока не выполнял.

Случалось ли так, что вы не могли выполнить заказ и по какой причине?

Да, конечно, были и такие. В частности, из-за тех подводных камней, о которых я говорил ранее. Однажды из-за личных проблем был вынужден аннулировать работу.

Вспомните самый сложный и долгосрочный заказ, который вы реализовали. В чем была его особенность?



Ничего конкретного не могу припомнить, обычно наибольшую сложность вызывают модификации очень больших готовых программ, или в случаях, когда составляющие исходные данные изначально содержат ошибки.





Отличительной особенностью сервиса "Работа" является Арбитраж, приходилось ли вам с ним сталкиваться?

Да. Статистически, примерно в 1 работе из 25 приходиться решать проблемы с использованием Арбитража. Это очень эффективный способ разрешения спорных ситуаций.

Каковы основные причины обращения в Арбитраж?

Самой распространенной причиной является отклонение от первоначальных договоренностей, согласованных в начале работы. Конечно, обращение в Арбитраж происходит при совершенно безвыходной ситуации. Вторая причина - это исчезновение одной из сторон, и в основном это происходит тогда, когда итоговая работа уже передана заказчику.



Что вы можете сказать по поводу решений Арбитража?

С несправедливыми решениями я не сталкивался. Арбитраж всегда пытается разобраться с ситуацией и помочь корректно завершить работу для обеих сторон.

У вас много постоянных заказчиков. Как вам кажется, почему они выбирают именно вас?

Да, постоянных клиентов достаточно много. Наверное, им просто нравится то, как я реализую их идеи.



Спасибо за интервью, желаем успехов.

