MetaTrader 5 / Интервью
English
Николай Иванов (Techno): "Для программы важна точность алгоритмов"

Николай Иванов (Techno): "Для программы важна точность алгоритмов"

MetaTrader 5Интервью |
4 575 1
MetaQuotes
MetaQuotes

Программист из Красноярска Николай Иванов (Techno) - лидер среди разработчиков по количеству выполненных работ, на сегодняшний день их уже более 200. Мы решили поговорить с ним о сервисе "Работа", его особенностях и основных проблемах, с которыми сталкиваются программисты.

Николай, как вы пришли в трейдинг?

По образованию я инженер-программист, работаю по специальности. В трейдинг пришел в 2007 году. Начинал с фондового рынка, однако вскоре увлекся Форексом, осознав его преимущества и возможности. С самого начала работы с рынками мне понравился технический анализ, в частности, индикаторы и простые вспомогательные инструменты, такие как линии поддержки и сопротивления. Перейдя на Форекс, а это, не скрою, было из-за предоставляемого плеча, я начал активнее изучать эти инструменты.

За полгода работы на фондовом рынке я сделал 20% от депозита. Меня крайне сильно заинтересовал автотрейдинг в MetaTrader, идея которого была очень продуманной и функциональной. Автотрейдинг это не только спасение от бурных эмоций - перепадов от суицидальной депрессии до состояния самого счастливого человека в мире за одну минуту (прямая зависимость от движения котировок), но и шанс на реальной истории протестировать торговую стратегию и сразу получить объективный результат.

Потом выяснилось, что точечные сделки с учетом показаний каких-либо инструментов наперевес с интуицией и систематическая постоянная торговля строго по стратегии - не одно и то же. Торговля руками отнимает очень много времени, плюс эмоции, а в автоторговле достаточно просто удержаться и не смотреть на то, что делает советник, это гораздо проще. Эффективнее смотреть на результат, например, по итогам месяца. Поэтому я пошел по пути автоматической торговли, направив на это все силы.

Что вам дал сервис "Работа"?

Сервис "Работа" был хорошей задумкой организаторов изначально. Это шанс подзаработать хорошие деньги и пообщаться с людьми со всего мира. И конечно же, стимул для более углубленного изучения программирования и торговли. В общем, стимул постоянно совершенствоваться. Я доволен этим сервисом.

Может ли сервис стать основным источником заработка?

Думаю, что может, и более того, этот заработок может быть выше, чем средняя заработная плата по стране. Единственный фактор риска - это высокая конкуренция, и с каждым днем она только усиливается.

Чего не хватает сервису "Работа" и как его можно улучшить?

Не хватает возможности увеличения стоимости работы после ее начала с согласия обеих сторон, а также прекращение работы (аннулирование по согласию также обеих сторон) без привлечения третьей стороны.

Каковы основные причины аннулирования заказа?

Бывает просто человеческий фактор, например, несдержанность заказчика. При сложном задании с таким человеком сложно найти точку понимания. Также самое распространенное - это добавление новых функций, не описанных в техническом задании. Конечно, можно разбираться с Арбитражем по этому вопросу, но часто лучше аннулировать работу и недополучить 10-20$, чем выиграть Арбитраж и получить эмоциональный плохой отзыв.

На втором месте по частоте - это некорректная формулировка технического задания: после выполнения оказывается, что под "тут" и "там" подразумевалось другое, и получается, что нужно все переделывать. Иногда бывают технические причины, такие как подводные камни в задании, которые не были замечены в ходе предварительного рассмотрения работы. Например, подразумевается найти какое-то абстрактное решение, но не указываются детали и формулы.

Николай Иванов (Techno)


По поводу важности корректной формулировки технического задания. Возможно, некоторые заказчики не хотят раскрывать все детали торговой системы и опасаются, что разработчик может позаимствовать их идеи?

Для программы важна точность алгоритмов, я имею в виду те, которыми заказчик готов поделиться с разработчиком.

То есть, заказчику не стоит опасаться того, что его идею могут использовать?

Я не могу сказать за всех разработчиков, а лишь за себя. Я чужих идей не использую.

Как вы относитесь к демпингу в сервисе и какое решение, на ваш взгляд, будет эффективным?

Это сложный вопрос. Вообще к демпингу отношусь отрицательно. Хороший код, качественное исполнение и абсолютное соответствие техническому заданию должны быть хорошо оплачены, скажем от 50$.  При демпинге в итоге может возникнуть падение качества работ в сервисе, в частности, из-за оттока профессиональных программистов.

Думаю, самое эффективное решение - это сделать минимальную стоимость работы, например от 30$. Все-таки работа - вещь серьезная, а небольшие модификации, которым реальная цена 5$, могут быть осуществлены бесплатно любым программистом на форумах mql4.com или mql5.com по созданной теме с просьбой помощи или в специальных темах.

Каким образом удается выполнять большое количество заказов и есть ли у вас готовые библиотеки?

Да, конечно есть библиотеки для самых часто используемых частей программ. В основном заказы делаются быстро, но потом приходится обговаривать некоторые моменты, делать поправки, бывает заказчики вовсе пропадают на многие недели (при начатой работе), но в общем справиться можно.

Какой заказ был самым интересным?

Был один советник с подробной визуализацией всего происходящего, вплоть до мест нахождения стоплосса на всем участке позиции при активном трейлинг стопе. Также требовалось реализовать функцию отключения торговли, но с продолжением полной визуализации и моделирования торгового процесса. Интересный был заказ.

Выполняли ли вы заказы по разработке экспертов специально для Automated Trading Championship?

Таких заказов я пока не выполнял.

Случалось ли так, что вы не могли выполнить заказ и по какой причине?

Да, конечно, были и такие. В частности, из-за тех подводных камней, о которых я говорил ранее. Однажды из-за личных проблем был вынужден аннулировать работу.

Вспомните самый сложный и долгосрочный заказ, который вы реализовали. В чем была его особенность?

Ничего конкретного не могу припомнить, обычно наибольшую сложность вызывают модификации очень больших готовых программ, или в случаях, когда составляющие исходные данные изначально содержат ошибки.

Николай Иванов (Techno)

Отличительной особенностью сервиса "Работа" является Арбитраж, приходилось ли вам с ним сталкиваться?

Да. Статистически, примерно в 1 работе из 25 приходиться решать проблемы с использованием Арбитража. Это очень эффективный способ разрешения спорных ситуаций.

Каковы основные причины обращения в Арбитраж?

Самой распространенной причиной является отклонение от первоначальных договоренностей, согласованных в начале работы. Конечно, обращение в Арбитраж происходит при совершенно безвыходной ситуации. Вторая причина - это исчезновение одной из сторон, и в основном это происходит тогда, когда итоговая работа уже передана заказчику.

Что вы можете сказать по поводу решений Арбитража?

С несправедливыми решениями я не сталкивался. Арбитраж всегда пытается разобраться с ситуацией и помочь корректно завершить работу для обеих сторон.

У вас много постоянных заказчиков. Как вам кажется, почему они выбирают именно вас?

Да, постоянных клиентов достаточно много. Наверное, им просто нравится то, как я реализую их идеи. 

Спасибо за интервью, желаем успехов.

Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.

Другие статьи автора

Последние комментарии | Перейти к обсуждению на форуме трейдеров (1)
Vasiliy Sokolov
Vasiliy Sokolov | 3 сент. 2011 в 10:51
Тяжела жизнь программистов обслуживающих индустрию... 
Прогнозирование временных рядов при помощи экспоненциального сглаживания Прогнозирование временных рядов при помощи экспоненциального сглаживания
Статья знакомит читателя с моделями экспоненциального сглаживания, использующимися при краткосрочном прогнозировании временных рядов. Помимо этого затрагиваются вопросы, связанные с оптимизацией и оценкой результатов прогнозирования, приведены несколько примеров в виде скриптов и индикаторов. Статья будет полезной при первом знакомстве с принципами прогнозирования на базе моделей экспоненциального сглаживания.
Андрей Болконский (abolk): "Любой программист знает - программного продукта без багов не бывает" Андрей Болконский (abolk): "Любой программист знает - программного продукта без багов не бывает"
В сервисе "Работа" Андрей Болконский (abolk) участвует с момента его открытия. На текущий момент на его счету десятки индикаторов и экспертов для платформ MetaTrader 4 и MetaTrader 5. С Андреем мы поговорим о том, что представляет собой сервис с точки зрения программиста.
Синтетические бары – новое слово в отображении ценовой графической информации Синтетические бары – новое слово в отображении ценовой графической информации
Основным недостатком традиционных способов отображения ценовой информации в виде баров и японских свечей является тот факт, что они строятся с привязкой к временному интервалу. Может быть для того времени, когда были изобретены эти способы, это и было оптимальным решением, но сегодня, когда рынки порой двигаются с очень большими "скоростями", такое отображение цен на графике не дает возможности оперативно реагировать на начавшееся движение. Предлагаемый способ отображения цены на графиках лишен этого недостатка и имеет вполне привычный внешний вид.
Андрей Войтенко (avoitenko): "Разработчики что-то имеют от попавших к ним в разработку идей? Абсурд!" Андрей Войтенко (avoitenko): "Разработчики что-то имеют от попавших к ним в разработку идей? Абсурд!"
Разработчик с Украины Андрей Войтенко (avoitenko) активно участвует в сервисе "Работа" на сайте mql5.com, помогая трейдерам со всего мира в реализации их идей. В прошлом году эксперт Андрея на Чемпионате Automated Trading Championship 2010 занял 4-е место, лишь немного уступив бронзовому призеру. На этот раз мы поговорим с Андреем о сервисе "Работа".