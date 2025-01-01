Статистика тестирования

После окончания тестирования вычисляются статистические показатели результатов торговли по множеству параметров. Значения показателей можно получить с помощью функции TesterStatistics(), указав идентификатор показателя из перечисления ENUM_STATISTICS.

Хотя при вычислении статистики используются показатели двух типов - int и double - функция возвращает все значения в виде double. Все статистические величины, имеющие тип double, по умолчанию выражаются в валюте депозита, если не сказано иное.

ENUM_STATISTICS