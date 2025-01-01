- Состояние клиентского терминала
- Информация о запущенной MQL5-программе
- Информация об инструменте
- Информация о счете
- Статистика тестирования
Статистика тестирования
После окончания тестирования вычисляются статистические показатели результатов торговли по множеству параметров. Значения показателей можно получить с помощью функции TesterStatistics(), указав идентификатор показателя из перечисления ENUM_STATISTICS.
Хотя при вычислении статистики используются показатели двух типов - int и double - функция возвращает все значения в виде double. Все статистические величины, имеющие тип double, по умолчанию выражаются в валюте депозита, если не сказано иное.
|
Идентификатор
|
Описание статистического показателя
|
Тип
|
STAT_INITIAL_DEPOSIT
|
Значение начального депозита
|
double
|
STAT_WITHDRAWAL
|
Количество выведенных со счета средств
|
double
|
STAT_PROFIT
|
Чистая прибыль по окончании тестирования, сумма STAT_GROSS_PROFIT и STAT_GROSS_LOSS (STAT_GROSS_LOSS всегда меньше или равно нулю)
|
double
|
STAT_GROSS_PROFIT
|
Общая прибыль, сумма всех прибыльных (положительных) трейдов. Значение больше или равно нулю
|
double
|
STAT_GROSS_LOSS
|
Общий убыток, сумма всех убыточных (отрицательных) трейдов. Значение меньше или равно нулю
|
double
|
STAT_MAX_PROFITTRADE
|
Максимальная прибыль – наибольшее значение среди всех прибыльных трейдов. Значение больше или равно нулю
|
double
|
STAT_MAX_LOSSTRADE
|
Максимальный убыток – наименьшее значение среди всех убыточных трейдов. Значение меньше или равно нулю
|
double
|
STAT_CONPROFITMAX
|
Максимальная прибыль в последовательности прибыльных трейдов. Значение больше или равно нулю
|
double
|
STAT_CONPROFITMAX_TRADES
|
Количество трейдов, сформировавших STAT_CONPROFITMAX (максимальная прибыль в последовательности прибыльных трейдов)
|
int
|
STAT_MAX_CONWINS
|
Общая прибыль в самой длинной серии прибыльных трейдов
|
double
|
STAT_MAX_CONPROFIT_TRADES
|
Количество трейдов в самой длинной серии прибыльных трейдов STAT_MAX_CONWINS
|
int
|
STAT_CONLOSSMAX
|
Максимальный убыток в последовательности убыточных трейдов. Значение меньше или равно нулю
|
double
|
STAT_CONLOSSMAX_TRADES
|
Количество трейдов, сформировавших STAT_CONLOSSMAX (максимальный убыток в последовательности убыточных трейдов)
|
int
|
STAT_MAX_CONLOSSES
|
Общий убыток в самой длинной серии убыточных трейдов
|
double
|
STAT_MAX_CONLOSS_TRADES
|
Количество трейдов в самой длинной серии убыточных трейдов STAT_MAX_CONLOSSES
|
int
|
STAT_BALANCEMIN
|
Минимальное значение баланса
|
double
|
STAT_BALANCE_DD
|
Максимальная просадка баланса в деньгах. В процессе торговли баланс может испытать множество просадок, берется наибольшее значение.
|
double
|
STAT_BALANCEDD_PERCENT
|
Просадка баланса в процентах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки баланса в деньгах (STAT_BALANCE_DD).
|
double
|
STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT
|
Максимальная просадка баланса в процентах. В процессе торговли баланс может испытать множество просадок, для каждой фиксируется относительное значение просадки в процентах. Возвращается наибольшее значение
|
double
|
STAT_BALANCE_DD_RELATIVE
|
Просадка баланса в деньгах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки баланса в процентах (STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT).
|
double
|
STAT_EQUITYMIN
|
Минимальное значение собственных средств
|
double
|
STAT_EQUITY_DD
|
Максимальная просадка средств в деньгах. В процессе торговли средства могут испытать множество просадок, берется наибольшее значение.
|
double
|
STAT_EQUITYDD_PERCENT
|
Просадка средств в процентах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки средств в деньгах (STAT_EQUITY_DD).
|
double
|
STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT
|
Максимальная просадка средств в процентах. В процессе торговли средства могут испытать множество просадок, для каждой фиксируется относительное значение просадки в процентах. Возвращается наибольшее значение
|
double
|
STAT_EQUITY_DD_RELATIVE
|
Просадка средств в деньгах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки средств в процентах (STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT).
|
double
|
STAT_EXPECTED_PAYOFF
|
Математическое ожидание выигрыша
|
double
|
STAT_PROFIT_FACTOR
|
Прибыльность – отношение STAT_GROSS_PROFIT/STAT_GROSS_LOSS. Если STAT_GROSS_LOSS=0, то прибыльность принимает значение DBL_MAX
|
double
|
STAT_RECOVERY_FACTOR
|
Фактор восстановления – отношение STAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD
|
double
|
STAT_SHARPE_RATIO
|
Коэффициент Шарпа
|
double
|
STAT_MIN_MARGINLEVEL
|
Минимальное достигнутое значение уровня маржи
|
double
|
STAT_CUSTOM_ONTESTER
|
Значение рассчитанного пользовательского критерия оптимизации, возвращаемого функцией OnTester()
|
double
|
STAT_DEALS
|
Количество совершенных сделок
|
int
|
STAT_TRADES
|
Количество трейдов
|
int
|
STAT_PROFIT_TRADES
|
Прибыльные трейды
|
int
|
STAT_LOSS_TRADES
|
Убыточные трейды
|
int
|
STAT_SHORT_TRADES
|
Короткие трейды
|
int
|
STAT_LONG_TRADES
|
Длинные трейды
|
int
|
STAT_PROFIT_SHORTTRADES
|
Короткие прибыльные трейды
|
int
|
STAT_PROFIT_LONGTRADES
|
Длинные прибыльные трейды
|
int
|
STAT_PROFITTRADES_AVGCON
|
Средняя длина прибыльной серии трейдов
|
int
|
STAT_LOSSTRADES_AVGCON
|
Средняя длина убыточной серии трейдов
|
int
|
STAT_COMPLEX_CRITERION
|
Комплексный критерий оптимизации
|
double