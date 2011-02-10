CodeBaseРазделы
Библиотеки

cIntBMP - библиотека для создания изображений в формате BMP - библиотека для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
4684
Рейтинг:
(31)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
cintbmp.mqh (39.48 KB) просмотр
\MQL5\Experts\
ebmp.mq5 (48.18 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Класс предназначен для программного создания bmp изображений.

Пример:

cIntBMP - Треугольники. Метод DrawTriangle()

Треугольники. Метод DrawTriangle()

Прямоугольники. Метод DrawRectangle()

Прямоугольники. Метод DrawRectangle()


cIntBMP - Сектора. Метод DrawCircle()

Сектора. Метод DrawCircle()


cIntBMP - Заливка. Метод Fill()

Заливка. Метод Fill()

Инсталляция и использование:

Файл cIntBMP.mqh скопировать в каталог MQL5/Include. Кроме файла с классом во вложении файл eBMP с демонстрацией работы класса. Файл надо скопировать в каталог MQL5/Experts, открыть его в редакторе, откомпилиорвать, запустить на графике.

Для использования класса в своей программе:

1. Подключить файл с классом:

#include <cIntBMP.mqh>

2. Объявить класс, например, с именем "bmp":

cIntBMP bmp;

3. Установить размеры и цвет фона (метод Create(...), подробное описание методов ниже).

4. Рисовать.

5. Сохранить (метод Save(...)).

6. Отобразть (метод Show(...));

При завершении работы:

1. Удалить графический объект (Hide(...)).

2. Удалить файл (Delete(...)).

Методы и параметры:

  • Create(int aSizeX, int aSizeY, int aBGColor) - установка размеров изображения и цвета фона.
    aSizeX - ширина в пикселях;
    aSizeY - высота в пикселях;
    aBGColor - цвет фона;
  • SetDrawWidth(int aWidth) - установка толщины рисования.
    aWidth - толщина.
  • DrawDot(int aX, int aY, int aColor) - рисование точки.
    aX - координата X;
    aY - координата Y;
    aColor - цвет;
  • DrawLine(int aX1,int aY1, int aX2, int aY2, int aColor) - рисование линии.
    aX1, aY1 - координаты одного конца линии;
    aX2, aY2 - координаты другого конца линии;
    aColor - цвет;
  • DrawRectangle(int aX1, int aY1, int aX2, int aY2, int aColor, bool aSolid=false) - рисование прямоугольника.
    aX1, aY1 - координаты одного угла прямоугольника;
    aX2, aY2 - координаты другого конца, противоположного по диагонали;
    aColor - цвет;
    aSolid - true - сплошной, false - контур.
  • DrawTriangle(int aX1, int aY1, int aX2, int aY2, int aX3, int aY3, int aColor, bool aSolid=false) - рисование треугольника.
    aX1, aY1, aX2, aY2, aX3, aY3 - координаты вершин;
    aColor - цвет;
    aSolid - true - сплошной, false - контур.
  • DrawCircle(int aX, int aY, int aRadius1, int aRadius2, int aColor, double aRatio=1.0, double aAngleFrom=0.0, double aAngleTo, bool aSolid=false) - рисование окружности.
    aX - координата X центра окружности;
    aY - координата Y центра окружности;
    aRadius1 - радиус одной окружности;
    aRadius2 - радиус второй окружности;
    aColor - цвет;
    aRatio - пропорция. При значении 1 - окружность, при значении больше единицы - эллипс вытянутый вверх, меньше единицы - вытянутый вбок.
    aAngleFrom - угол c которого начинается рисование сектора;
    aAngleTo - угол до которого выполняется рисование сектора. Если aAngleFrom равно aAngleTo рисуется окружность;
    aSolid - true - сплошной круг, false - контур.
  • Fill(int aX, int aY, int aColor) - заливка одноцветной области.
    aX, aY - координаты точки с которой начинается заливка;
    aColor - цвет заливки.
  • TypeText(int aX, int aY, int aColor) - печать текста на изображении.
    aX, aY - координаты точки с от которой начинается текст (левый верхний угол текста);
    aColor - цвет текста.
  • Save(string aFileName, bool aToImages=true) - сохранение созданного изображение в файл.
    aFileName - имя файла. Расширение указывать не обязательно;
    aToImages - файл сохраняется в каталоге Images, при false - в каталоге Files.
  • Show(int aX, int aY, string aBMPFileName, string aObjectName) - отображение изображения на графике.
    aX, aY - координаты расположения изображения на графике;
    aBMPFileName - имя отображаемого bmp файла;
    aObjectName - имя графического объекта OBJ_BITMAP_LABEL в котором будет отображаться изображение.
  • Hide(string aObjectName) - удаление графического объекта с указанным именем.
    aObjectName - имя удаляемого объекта.
  • Delete(string aFileName, bool aFromImages=true);
    Удаление файла.
    aFileName - имя удаляемого файла bmp. Указывается только имя изображения без пути. Расширение указывать не обязательно;
    aFromImages - при true файл удаляется из папки Images, при false - из Files.
