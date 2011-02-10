Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
cIntBMP - библиотека для создания изображений в формате BMP - библиотека для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4684
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Класс предназначен для программного создания bmp изображений.
Пример:
Треугольники. Метод DrawTriangle()
Прямоугольники. Метод DrawRectangle()
Сектора. Метод DrawCircle()
Заливка. Метод Fill()
Инсталляция и использование:
Файл cIntBMP.mqh скопировать в каталог MQL5/Include. Кроме файла с классом во вложении файл eBMP с демонстрацией работы класса. Файл надо скопировать в каталог MQL5/Experts, открыть его в редакторе, откомпилиорвать, запустить на графике.
Для использования класса в своей программе:
1. Подключить файл с классом:
#include <cIntBMP.mqh>
2. Объявить класс, например, с именем "bmp":
cIntBMP bmp;
3. Установить размеры и цвет фона (метод Create(...), подробное описание методов ниже).
4. Рисовать.
5. Сохранить (метод Save(...)).
6. Отобразть (метод Show(...));
При завершении работы:
1. Удалить графический объект (Hide(...)).
2. Удалить файл (Delete(...)).
Методы и параметры:
- Create(int aSizeX, int aSizeY, int aBGColor) - установка размеров изображения и цвета фона.
aSizeX - ширина в пикселях;
aSizeY - высота в пикселях;
aBGColor - цвет фона;
- SetDrawWidth(int aWidth) - установка толщины рисования.
aWidth - толщина.
- DrawDot(int aX, int aY, int aColor) - рисование точки.
aX - координата X;
aY - координата Y;
aColor - цвет;
- DrawLine(int aX1,int aY1, int aX2, int aY2, int aColor) - рисование линии.
aX1, aY1 - координаты одного конца линии;
aX2, aY2 - координаты другого конца линии;
aColor - цвет;
- DrawRectangle(int aX1, int aY1, int aX2, int aY2, int aColor, bool aSolid=false) - рисование прямоугольника.
aX1, aY1 - координаты одного угла прямоугольника;
aX2, aY2 - координаты другого конца, противоположного по диагонали;
aColor - цвет;
aSolid - true - сплошной, false - контур.
- DrawTriangle(int aX1, int aY1, int aX2, int aY2, int aX3, int aY3, int aColor, bool aSolid=false) - рисование треугольника.
aX1, aY1, aX2, aY2, aX3, aY3 - координаты вершин;
aColor - цвет;
aSolid - true - сплошной, false - контур.
- DrawCircle(int aX, int aY, int aRadius1, int aRadius2, int aColor, double aRatio=1.0, double aAngleFrom=0.0, double aAngleTo, bool aSolid=false) - рисование окружности.
aX - координата X центра окружности;
aY - координата Y центра окружности;
aRadius1 - радиус одной окружности;
aRadius2 - радиус второй окружности;
aColor - цвет;
aRatio - пропорция. При значении 1 - окружность, при значении больше единицы - эллипс вытянутый вверх, меньше единицы - вытянутый вбок.
aAngleFrom - угол c которого начинается рисование сектора;
aAngleTo - угол до которого выполняется рисование сектора. Если aAngleFrom равно aAngleTo рисуется окружность;
aSolid - true - сплошной круг, false - контур.
- Fill(int aX, int aY, int aColor) - заливка одноцветной области.
aX, aY - координаты точки с которой начинается заливка;
aColor - цвет заливки.
- TypeText(int aX, int aY, int aColor) - печать текста на изображении.
aX, aY - координаты точки с от которой начинается текст (левый верхний угол текста);
aColor - цвет текста.
- Save(string aFileName, bool aToImages=true) - сохранение созданного изображение в файл.
aFileName - имя файла. Расширение указывать не обязательно;
aToImages - файл сохраняется в каталоге Images, при false - в каталоге Files.
- Show(int aX, int aY, string aBMPFileName, string aObjectName) - отображение изображения на графике.
aX, aY - координаты расположения изображения на графике;
aBMPFileName - имя отображаемого bmp файла;
aObjectName - имя графического объекта OBJ_BITMAP_LABEL в котором будет отображаться изображение.
- Hide(string aObjectName) - удаление графического объекта с указанным именем.
aObjectName - имя удаляемого объекта.
- Delete(string aFileName, bool aFromImages=true);
Удаление файла.
aFileName - имя удаляемого файла bmp. Указывается только имя изображения без пути. Расширение указывать не обязательно;
aFromImages - при true файл удаляется из папки Images, при false - из Files.
Индикатор Trend Magic.eKeyboardTrader
Эксперт для выполнения основных торговых действий с клавиатуры.
Пример создания кнопки с помощью объекта OBJ_BITMAP_LABEL.Demo_Create_OBJ_BITMAP_Script
Пример создания фонового изображения на графике с помощью объекта OBJ_BITMAP.