Класс предназначен для программного создания bmp изображений.

Пример:



Треугольники. Метод DrawTriangle()





Прямоугольники. Метод DrawRectangle()

Сектора. Метод DrawCircle()





Заливка. Метод Fill()

Инсталляция и использование:



Файл cIntBMP.mqh скопировать в каталог MQL5/Include. Кроме файла с классом во вложении файл eBMP с демонстрацией работы класса. Файл надо скопировать в каталог MQL5/Experts, открыть его в редакторе, откомпилиорвать, запустить на графике.



Для использования класса в своей программе:

1. Подключить файл с классом:

#include <cIntBMP.mqh>

2. Объявить класс, например, с именем "bmp":

cIntBMP bmp;

3. Установить размеры и цвет фона (метод Create(...), подробное описание методов ниже).



4. Рисовать.



5. Сохранить (метод Save(...)).



6. Отобразть (метод Show(...));



При завершении работы:



1. Удалить графический объект (Hide(...)).



2. Удалить файл (Delete(...)).

Методы и параметры:



Create(int aSizeX, int aSizeY, int aBGColor) - установка размеров изображения и цвета фона.

aSizeX - ширина в пикселях;

aSizeY - высота в пикселях;

aBGColor - цвет фона;

SetDrawWidth(int aWidth) - установка толщины рисования.

aWidth - толщина.

DrawDot(int aX, int aY, int aColor) - рисование точки.

aX - координата X;

aY - координата Y;

aColor - цвет;

DrawLine(int aX1,int aY1, int aX2, int aY2, int aColor) - рисование линии.

aX1, aY1 - координаты одного конца линии;

aX2, aY2 - координаты другого конца линии;

aColor - цвет;

DrawRectangle(int aX1, int aY1, int aX2, int aY2, int aColor, bool aSolid=false) - рисование прямоугольника.

aX1, aY1 - координаты одного угла прямоугольника;

aX2, aY2 - координаты другого конца, противоположного по диагонали;

aColor - цвет;

aSolid - true - сплошной, false - контур.

DrawTriangle(int aX1, int aY1, int aX2, int aY2, int aX3, int aY3, int aColor, bool aSolid=false) - рисование треугольника.

aX1, aY1, aX2, aY2, aX3, aY3 - координаты вершин;

aColor - цвет;

aSolid - true - сплошной, false - контур.

DrawCircle(int aX, int aY, int aRadius1, int aRadius2, int aColor, double aRatio=1.0, double aAngleFrom=0.0, double aAngleTo, bool aSolid=false) - рисование окружности.

aX - координата X центра окружности;

aY - координата Y центра окружности;

aRadius1 - радиус одной окружности;

aRadius2 - радиус второй окружности;

aColor - цвет;

aRatio - пропорция. При значении 1 - окружность, при значении больше единицы - эллипс вытянутый вверх, меньше единицы - вытянутый вбок.

aAngleFrom - угол c которого начинается рисование сектора;

aAngleTo - угол до которого выполняется рисование сектора. Если aAngleFrom равно aAngleTo рисуется окружность;

aSolid - true - сплошной круг, false - контур.

Fill(int aX, int aY, int aColor) - заливка одноцветной области.

aX, aY - координаты точки с которой начинается заливка;

aColor - цвет заливки.

TypeText(int aX, int aY, int aColor) - печать текста на изображении.

aX, aY - координаты точки с от которой начинается текст (левый верхний угол текста);

aColor - цвет текста.

Save(string aFileName, bool aToImages=true) - сохранение созданного изображение в файл.

aFileName - имя файла. Расширение указывать не обязательно;

aToImages - файл сохраняется в каталоге Images, при false - в каталоге Files.

Show(int aX, int aY, string aBMPFileName, string aObjectName) - отображение изображения на графике.

aX, aY - координаты расположения изображения на графике;

aBMPFileName - имя отображаемого bmp файла;

aObjectName - имя графического объекта OBJ_BITMAP_LABEL в котором будет отображаться изображение.

Hide(string aObjectName) - удаление графического объекта с указанным именем.

aObjectName - имя удаляемого объекта.