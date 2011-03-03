Функционал класса CDownLoadHistory позволяет организовать процесс загрузки истории в двух режимах: "visual" и "silent".

Режим visual



Пример использования в скрипте downloadhistoryvisualmode.mq5.



Во входных параметрах можно задать вариант загрузки: по текущему символу или по всем, доступным в обзоре рынка.

Если выбрано "Все символы из обзора рынка", то процесс отражается двумя прогрессбарами:

Если загрузка выполняется для одного символа, то прогрессбар также будет один:

Результаты выполнения отражаются на вкладке "Эксперты" окна "Инструменты":

Режим 'silent'



Результат выполнения операции доступен в виде кода возврата. Используется в тех mql5 программах, где визуализация загрузки не нужна. Пример использования в скрипте downloadhistorysilentmode.mq5.

Использует класс CProgressBar, описанный в статье Инструмент "Ценовая гистограмма" (Рыночный профиль) и его реализация на MQL5.