Класс CDownLoadHistory - библиотека для MetaTrader 5
Функционал класса CDownLoadHistory позволяет организовать процесс загрузки истории в двух режимах: "visual" и "silent".
Режим visual
Пример использования в скрипте downloadhistoryvisualmode.mq5.
Во входных параметрах можно задать вариант загрузки: по текущему символу или по всем, доступным в обзоре рынка.
Если выбрано "Все символы из обзора рынка", то процесс отражается двумя прогрессбарами:
Если загрузка выполняется для одного символа, то прогрессбар также будет один:
Результаты выполнения отражаются на вкладке "Эксперты" окна "Инструменты":
Режим 'silent'
Результат выполнения операции доступен в виде кода возврата. Используется в тех mql5 программах, где визуализация загрузки не нужна. Пример использования в скрипте downloadhistorysilentmode.mq5.
Использует класс CProgressBar, описанный в статье Инструмент "Ценовая гистограмма" (Рыночный профиль) и его реализация на MQL5.
Скрипт с классом для решения математических и логических выражений, задаваемых строкой.downloadhistory.mq5
Скрипт производит загрузку доступной истории по текущему символу.
