CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Библиотеки

Класс CDownLoadHistory - библиотека для MetaTrader 5

Aleksey Sergan | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
2939
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Функционал класса CDownLoadHistory позволяет организовать процесс загрузки истории в двух режимах: "visual" и "silent".

Режим visual

Пример использования в скрипте downloadhistoryvisualmode.mq5.

Во входных параметрах можно задать вариант загрузки: по текущему символу или по всем, доступным в обзоре рынка.

Выбор режима загрузки

Если выбрано "Все символы из обзора рынка", то процесс отражается двумя прогрессбарами:

Загрузки истории для символов из обзора рынка

Если загрузка выполняется для одного символа, то прогрессбар также будет один:

Загрузка истории по одному символу

Результаты выполнения отражаются на вкладке "Эксперты" окна "Инструменты":

Лог

Режим 'silent'

Результат выполнения операции доступен в виде кода возврата. Используется в тех mql5 программах, где визуализация загрузки не нужна. Пример использования в скрипте downloadhistorysilentmode.mq5.

Использует класс CProgressBar, описанный в статье Инструмент "Ценовая гистограмма" (Рыночный профиль) и его реализация на MQL5.

sToken sToken

Скрипт с классом для решения математических и логических выражений, задаваемых строкой.

downloadhistory.mq5 downloadhistory.mq5

Скрипт производит загрузку доступной истории по текущему символу.

Мастер MQL5 - Торговые сигналы свечных паттернов Bullish Engulfing/Bearish Engulfing + Stochastic Мастер MQL5 - Торговые сигналы свечных паттернов Bullish Engulfing/Bearish Engulfing + Stochastic

Торговые сигналы свечных моделей "Bullish Engulfing/Bearish Engulfing" (Бычье поглощение/Медвежье поглощение) с подтверждением от индикатора Stochastic.

Мастер MQL5 - Торговые сигналы свечных паттернов Bullish Engulfing/Bearish Engulfing + CCI Мастер MQL5 - Торговые сигналы свечных паттернов Bullish Engulfing/Bearish Engulfing + CCI

Торговые сигналы свечных моделей "Bullish Engulfing/Bearish Engulfing" (Бычье поглощение/Медвежье поглощение) с подтверждением от индикатора CCI.