Interfaces gráficas V: Control "Lista" (Capítulo 2)

Introducción

El primer artículo de la serie nos cuenta con más detalles para qué sirve esta librería: Interfaces gráficas I: Preparación de la estructura de la librería (Capítulo 1). Al final de cada artículo de la serie se muestra la lista completa de los capítulos con los enlaces. Además, se puede descargar la versión completa de la librería en la fase actual del desarrollo del proyecto. Es necesario colocar los ficheros en los mismos directorios, tal como están ubicados en el archivo.

En el primer capítulo de la quinta parte de la serie hemos desarrollado las clases para la creación de los controles como la barra de desplazamiento vertical y horizontal. En este artículo vamos a aplicarlas en la práctica. Esta vez diseñaremos la clase para la creación del control “Lista”, y la barra de desplazamiento vertical será su parte integrante. Además, mostraremos la implementación del mecanismo para el desplazamiento automático de la lista al mantener pulsados los botones de la barra de desplazamiento. Al final, probaremos todos eso en un ejemplo real de la aplicación MQL.

Control “Lista”

El control de la interfaz gráfica “Lista” ofrece al usuario la posibilidad de elegir entre varias opciones. El número total de los elementos de la lista y el número de los elementos de su parte visible puede ser diferente, cuando el número total es muy grande y no cabe en el área de trabajo asignada de la interfaz. En estos casos se utiliza la barra de desplazamiento.

Nosotros vamos a componer la lista de varios objetos primitivos y un elemento incluido. Son los siguientes:

Fondo de la lista. Arrays de los elementos de la lista. Control “Barra de desplazamiento vertical”.









Fig. 1. Partes integrantes del control “Lista”.

A continuación, vamos a analizar el desarrollo de la clase para la creación del control “Lista”.

Desarrollo de la clase para la creación del control

Para la creación del control y su incorporación en la librería, es necesario crear el archivo con la clase del control (CListView) -en nuestro caso es ListView.mqh- e incluirlo en el archivo WndContainer.mqh:

#include "ListView.mqh"

La clase CListView, igual que las demás clases de los controles que han sido analizados antes en otros artículos de esta serie, tiene un conjunto estándar de los métodos. Para usar la barra de desplazamiento en este control, el archivo Scrolls.mqh tiene que estar incluido en el archivo ListView.mqh.

#include "Element.mqh" #include "Window.mqh" #include "Scrolls.mqh" class CListView : public CElement { private : CWindow *m_wnd; public : CListView( void ); ~CListView( void ); void WindowPointer(CWindow &object) { m_wnd=:: GetPointer (object); } public : virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual void OnEventTimer( void ); virtual void Moving( const int x, const int y); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); virtual void SetZorders( void ); virtual void ResetZorders( void ); }; CListView::CListView( void ) { CElement::ClassName(CLASS_NAME); } CListView::~CListView( void ) { }

Vamos a necesitar los métodos para establecer las propiedades de los objetos primitivos (los que van a componer la lista) antes de su creación.



Alto de los elementos de la lista.

Color del marco del fondo de la lista.

Color del fondo de los elementos en diferentes estados.

Colores del texto de los elementos en diferentes estados.

Los valores predefinidos de las propiedades mencionadas se establecen en el constructor de la clase.

class CListView : public CElement { private : int m_area_zorder; color m_area_border_color; int m_item_zorder; int m_item_y_size; color m_item_color; color m_item_color_hover; color m_item_color_selected; color m_item_text_color; color m_item_text_color_hover; color m_item_text_color_selected; public : void ItemYSize( const int y_size) { m_item_y_size=y_size; } void AreaBorderColor( const color clr) { m_area_border_color=clr; } void ItemColor( const color clr) { m_item_color=clr; } void ItemColorHover( const color clr) { m_item_color_hover=clr; } void ItemColorSelected( const color clr) { m_item_color_selected=clr; } void ItemTextColor( const color clr) { m_item_text_color=clr; } void ItemTextColorHover( const color clr) { m_item_text_color_hover=clr; } void ItemTextColorSelected( const color clr) { m_item_text_color_selected=clr; } }; CListView::CListView( void ) : m_item_y_size( 18 ), m_area_border_color( C'235,235,235' ), m_item_color( clrWhite ), m_item_color_hover( C'240,240,240' ), m_item_color_selected( C'51,153,255' ), m_item_text_color( clrBlack ), m_item_text_color_hover( clrBlack ), m_item_text_color_selected( clrWhite ) { m_area_zorder = 1 ; m_item_zorder = 2 ; }

Entre los métodos de la creación de los objetos de la lista hay tres métodos privados y uno público. Para crear los elementos de la lista, es necesario declarar el array de las instancias de la clase tipo CEdit, mediante el cual se puede crear los objetos gráficos tipo OBJ_EDIT (campo de edición).

class CListView : public CElement { private : CRectLabel m_area; CEdit m_items[]; CScrollV m_scrollv; public : bool CreateListView( const long chart_id, const int window, const int x, const int y); private : bool CreateArea( void ); bool CreateList( void ); bool CreateScrollV( void ); };

Por defecto, el tamaño de la lista y de su parte visible es igual a dos elementos, ya que no tiene sentido crear la lista que se compone sólo de un elemento. Para establecer el tamaño de la lista y de su parte visible, vamos a crear los métodos CListView::ListSize() y CListView::VisibleListSize() con la comprobación del número de los elementos no menos de dos.

class CListView : public CElement { private : string m_value_items[]; int m_items_total; int m_visible_items_total; public : int ItemsTotal( void ) const { return (m_items_total); } int VisibleItemsTotal( void ) const { return (m_visible_items_total); } void ListSize( const int items_total); void VisibleListSize( const int visible_items_total); }; CListView::CListView( void ) : m_items_total( 2 ), m_visible_items_total( 2 ) { ListSize(m_items_total); VisibleListSize(m_visible_items_total); } void CListView::ListSize( const int items_total) { m_items_total=(items_total< 2 ) ? 2 : items_total; :: ArrayResize (m_value_items,m_items_total); } void CListView::VisibleListSize( const int visible_items_total) { m_visible_items_total=(visible_items_total< 2 ) ? 2 : visible_items_total; :: ArrayResize (m_items,m_visible_items_total); }

Vamos a necesitar los métodos correspondientes para guardar y obtener el índice y el texto del elemento seleccionado en la lista. Por defecto, queda seleccionado el primer elemento de la lista. Si hay que seleccionar otro elemento después de creación de la lista, utilice el método CListView::SelectedItemIndex(). Tendrá que especificar el índice del elemento antes de creación de la lista y después de que haya sido definido el número de sus elementos.

class CListView : public CElement { private : int m_selected_item_index; string m_selected_item_text; public : void SelectedItemIndex( const int index); int SelectedItemIndex( void ) const { return (m_selected_item_index); } void SelectedItemText( const string text) { m_selected_item_text=text; } string SelectedItemText( void ) const { return (m_selected_item_text); } }; CListView::CListView( void ) : m_selected_item_index( 0 ) , m_selected_item_text( "" ) { } void CListView::SelectedItemIndex( const int index) { m_selected_item_index=(index>=m_items_total)? m_items_total- 1 : (index< 0 )? 0 : index; }

Después de la creación de la lista, así como en el momento de seleccionar el elemento, hay que resaltarlo con un color diferente. Para eso escribiremos el método CListView::HighlightSelectedItem(). Al principio de este método se encuentra la comprobación del estado actual de la barra de desplazamiento de la lista. Si se encuentra en modo activo (en modo de desplazamiento del deslizador), el programa sale del método. Si la comprobación ha pasado con éxito, luego obtenemos la posición actual del deslizador en la lista. El valor obtenido será el inicial para el contador del ciclo mediante el cual podremos determinar qué elemento hay que seleccionar.

class CListView : public CElement { public : void HighlightSelectedItem( void ); }; void CListView::HighlightSelectedItem( void ) { if (m_scrollv.ScrollState()) return ; int v=m_scrollv.CurrentPos(); for ( int r= 0 ; r<m_visible_items_total; r++) { if (v>= 0 && v<m_items_total) { m_items[r].BackColor(( m_selected_item_index==v ) ? m_item_color_selected : m_item_color); m_items[r].Color(( m_selected_item_index==v ) ? m_item_text_color_selected : m_item_text_color); v++; } } }

En el momento de creación de los elementos de la lista en el método CListView::CreateList(), sus coordenadas y el ancho se calculan de tal manera que ellos no cubran el marco del fondo de la lista. El ancho de los elementos se calcula tomando en cuenta el hecho de la presencia de la barra de desplazamiento dentro de la lista. Todos los elementos tras el primero se colocan uno encima del otro con solapamiento de un píxel. Es necesario para excluir las separaciones de dos píxeles que serán visibles al seleccionar (resaltar) los elementos cuando el cursor se coloca encima de ellos. Vamos a tomarlo en consideración a la hora de calcular el ancho del fondo de la lista y la barra de desplazamiento. Después de crear todos los elementos, al final del método se resalta el elemento y se guarda su texto.

bool CListView::CreateList( void ) { int x =CElement::X()+ 1 ; int y = 0 ; int w=(m_items_total>m_visible_items_total) ? CElement::XSize()-m_scrollv.ScrollWidth() : CElement::XSize()- 2 ; for ( int i= 0 ; i<m_visible_items_total; i++) { string name=CElement::ProgramName()+ "_listview_edit_" +( string )i+ "__" +( string )CElement::Id(); y=(i> 0 ) ? y+m_item_y_size- 1 : CElement::Y()+ 1 ; if (!m_items[i].Create(m_chart_id,name,m_subwin,x,y,w,m_item_y_size)) return ( false ); m_items[i].Description(m_value_items[i]); m_items[i].TextAlign(m_align_mode); m_items[i].Font(FONT); m_items[i].FontSize(FONT_SIZE); m_items[i].Color(m_item_text_color); m_items[i].BackColor(m_item_color); m_items[i].BorderColor(m_item_color); m_items[i].Corner(m_corner); m_items[i].Anchor(m_anchor); m_items[i].Selectable( false ); m_items[i].Z_Order(m_item_zorder); m_items[i].ReadOnly( true ); m_items[i].Tooltip( "

" ); m_items[i].X(x); m_items[i].Y(y); m_items[i].XSize(w); m_items[i].YSize(m_item_y_size); m_items[i].XGap(x-m_wnd.X()); m_items[i].YGap(y-m_wnd.Y()); CElement::AddToArray(m_items[i]); } HighlightSelectedItem(); m_selected_item_text=m_value_items[m_selected_item_index]; return ( true ); }

Al crear la barra de desplazamiento en el método CListView::CreateScrollV(), al principio se comprueba la relación entre el número de elementos de la lista y en su parte visible. Si resulta que el número total de elementos en la lista es menor o igual al número de elementos en su parte visible, no tiene sentido seguir adelante y el programa sale del método. Luego (1) se guarda el puntero al formulario, (2) se calculan las coordenadas y (3) se establecen las propiedades. El identificador del control para la barra de desplazamiento tiene que ser el mismo que tiene el el control cuya parte está formando. Los modos del control desplegable también tienen que coincidir.

bool CListView::CreateScrollV( void ) { if (m_items_total<=m_visible_items_total) return ( true ); m_scrollv.WindowPointer(m_wnd); int x=CElement::X()+m_area.X_Size()-m_scrollv.ScrollWidth(); int y=CElement::Y(); m_scrollv.Id(CElement::Id()); m_scrollv.XSize(m_scrollv.ScrollWidth()); m_scrollv.YSize(CElement::YSize()); m_scrollv.AreaBorderColor(m_area_border_color); m_scrollv.IsDropdown(CElement::IsDropdown()); if (!m_scrollv.CreateScroll(m_chart_id,m_subwin,x,y,m_items_total,m_visible_items_total)) return ( false ); return ( true ); }

El tamaño de la lista por el eje Y se calcula en el método principal (público) para la creación de la lista CListView::CreateListView(). Como ya hemos mencionado antes, durante el cálculo del tamaño hay que tener en cuenta que los elementos de la lista se solapan en un píxel. También vamos a recordar que el array de los elementos debe encontrarse estrictamente dentro del fondo de la lista para no cubrir su marco.

bool CListView::CreateListView( const long chart_id, const int window, const int x, const int y) { if (:: CheckPointer (m_wnd)== POINTER_INVALID ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Antes de crear la lista, hay que pasar a la clase " "el puntero al formulario: CListView::WindowPointer(CWindow &object)" ); return ( false ); } m_id =m_wnd.LastId()+ 1 ; m_chart_id =chart_id; m_subwin =window; m_x =x; m_y =y; m_y_size =m_item_y_size*m_visible_items_total-(m_visible_items_total- 1 )+ 2 ; CElement::XGap(m_x-m_wnd.X()); CElement::YGap(m_y-m_wnd.Y()); if (!CreateArea()) return ( false ); if (!CreateList()) return ( false ); if (!CreateScrollV()) return ( false ); if (m_wnd.WindowType()==W_DIALOG || m_wnd.IsMinimized()) Hide(); return ( true ); }

Vamos a dar al usuario de la librería la posibilidad de decidir por sí mismo si necesita resaltar los elementos al situar el cursor sobre ellos. Por defecto, será establecido el modo cuando el resalto está desactivado. Como una propiedad adicional ajustable, vamos a crear el modo para establecer la alineación del texto: (1) por la izquierda, (2) por la derecha, (3) centrado. Por defecto, la alineación será por la izquierda.

class CListView : public CElement { private : bool m_lights_hover; ENUM_ALIGN_MODE m_align_mode; public : void LightsHover( const bool state) { m_lights_hover=state; } void TextAlign( const ENUM_ALIGN_MODE align_mode) { m_align_mode=align_mode; } }; CListView::CListView( void ) : m_lights_hover( false ), m_align_mode( ALIGN_LEFT ) { }

Antes de crear la lista hay que inicializar el array de datos que debe contener. Para eso creamos el método CListView::ValueToList(), donde va a realizarse la comprobación del tamaño del array y la corrección del índice en caso de salir fuera del rango del array.

class CListView : public CElement { public : void ValueToList( const int item_index, const string value ); }; void CListView::ValueToList( const int item_index, const string value ) { int array_size=:: ArraySize (m_value_items); if (array_size< 1 ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > ¡La llamada a este método debe realizarse " "cuando en la lista hay por lo menos un elemento! } int i=(item_index>=array_size)? array_size- 1 : (item_index < 0 )? 0 : item_index; m_value_items[i]= value ; }

A continuación, vamos a probar la colocación de la lista con la barra de desplazamiento vertical, y luego vamos a añadirle poco a poco todos los métodos necesarios para su manejo.





Prueba de colocación de la lista

Puesto que el archivo ListView.mqh ya está incluido en la librería, la clase del control “Lista” (CListView) ya está disponible para el uso en la clase personalizada. Pero antes de probar la colocación de la lista, hay que introducir algunas adiciones en la clase CWndContainer. El Control “Lista” es compuesto, por eso hay que asegurar la adición del puntero de la barra de desplazamiento a la base de los controles.

Para eso escribiremos el método CWndContainer::AddListViewElements(). Al principio de este método se encuentra la comprobación del nombre de la clase. Si resulta que no se trata de la lista, el programa saldrá del método. Luego aumentamos el tamaño del array común de punteros, recibimos el puntero con el tipo del control necesario y lo guardamos.

class CWndContainer { private : bool AddListViewElements( const int window_index,CElement & object ); }; bool CWndContainer::AddListViewElements( const int window_index,CElement & object ) { if ( object .ClassName()!= "CListView" ) return ( false ); CListView *lv=:: GetPointer ( object ); int size=:: ArraySize (m_wnd[window_index].m_elements); :: ArrayResize (m_wnd[window_index].m_elements,size+ 1 ); CScrollV *sv=lv.GetScrollVPointer(); m_wnd[window_index].m_elements[size]=sv; return ( true ); }

La llamada al método CWndContainer::AddListViewElements() se realiza en el método principal público para añadir los controles a la base:

void CWndContainer::AddToElementsArray( const int window_index,CElement & object ) { if (AddListViewElements(window_index, object )) return ; }

Para la prueba vamos a usar el EA de la parte anterior (4) de la serie. Dejaremos dentro el menú principal con su menú contextual y la barra de estado. Todos los demás controles tienen que ser eliminados. Creamos la instancia de la clase en la clase personalizada, declaramos el método para la creación del control y determinamos los márgenes desde el punto extremos del formulario:

class CProgram : public CWndEvents { private : CListView m_listview1; private : #define LISTVIEW1_GAP_X ( 2 ) #define LISTVIEW1_GAP_Y ( 43 ) bool CreateListView1( void ); };

Abajo se muestra el código del método de la creación de la lista. En el ejemplo la lista tendrá 20 elementos. La parte visible de la lista va a componerse de 10 elementos. Activamos el modo para resaltar los elementos al situar el cursor sobre ellos. Seleccionamos el sexto (5) elemento de la lista. Como se trata de un ejemplo, vamos a llenar la lista con el texto «SYMBOL» con el número de orden del elemento.

bool CProgram::CreateListView1( void ) { #define ITEMS_TOTAL1 20 m_listview1.WindowPointer(m_window1); int x=m_window1.X()+LISTVIEW1_GAP_X; int y=m_window1.Y()+LISTVIEW1_GAP_Y; m_listview1.XSize( 100 ); m_listview1.LightsHover( true ); m_listview1.ListSize(ITEMS_TOTAL1); m_listview1.VisibleListSize( 10 ); m_listview1.AreaBorderColor( clrDarkGray ); m_listview1.SelectedItemIndex( 5 ); CScrollV *sv=m_listview1.GetScrollVPointer(); sv.ThumbBorderColor( C'190,190,190' ); sv.ThumbBorderColorHover( C'180,180,180' ); sv.ThumbBorderColorPressed( C'160,160,160' ); for ( int r= 0 ; r<ITEMS_TOTAL1; r++) m_listview1.ValueToList(r, "SYMBOL " + string (r)); if (!m_listview1.CreateListView(m_chart_id,m_subwin,x,y)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_listview1); return ( true ); }

La llamada al método de la creación de la lista debe realizarse en el método principal de la creación de la interfaz gráfica:

bool CProgram::CreateTradePanel( void ) { if (!CreateListView1()) return ( false ); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

Ahora ya se puede compilar el código y cargar el programa en el gráfico. Si ha hecho todo bien, en el gráfico aparece el formulario que se muestra a continuación:

Fig. 2. Prueba del control “Lista”.

Se ve bastante bien, pero en este momento no se puede manejar la lista, ninguno de sus objetos va a reaccionar al cursor del ratón. A continuación, pasamos al desarrollo de los métodos que permitirán hacerlo.

Métodos para la gestión del control

Para empezar, vamos a crear el método que permite cambiar el color de los elementos al situar el cursor sobre ellos. Luego, vamos a necesitar el método que permite recuperar los colores predefinidos.

class CListView : public CElement { public : void ResetItemsColor( void ); void ChangeItemsColor( const int x, const int y); };

En el método CListView::ResetItemsColor() se resetean los colores de todos los elementos, a excepción del seleccionado. Al principio del método, se identifica la posición en la que se encuentra el deslizador de la barra de deslizamiento. Este valor se recibe en la variable que va a utilizarse en el ciclo como contador para la identificación del elemento seleccionado.

void CListView::ResetItemsColor( void ) { int v=m_scrollv.CurrentPos(); for ( int i= 0 ; i<m_visible_items_total; i++) { if (v>= 0 && v<m_items_total) v++; if (m_selected_item_index==v- 1 ) continue ; m_items[i].BackColor(m_item_color); m_items[i].Color(m_item_text_color); } }

Al principio del método CListView::ChangeItemsColor() hay que realizar varias comprobaciones. El programa saldrá del método en las siguientes situaciones:

si el modo para resaltar los elementos al situar el cursor sobre ellos no está activado;

si se utiliza la barra de desplazamiento;

si el elemento no es desplegable y el formulario está bloqueado.

A continuación, igual como en muchos otros métodos de esta clase, la variable recibe la posición actual de la barra de deslizamiento. Luego, esta variable se utiliza para identificar en el ciclo el elemento seleccionado con el fin de omitirlo, porque no es necesario cambiar su color. El método recibe las coordenadas del cursor que se utilizan para identificar en el ciclo sobre qué elemento exactamente se sitúa el cursor. Para más detalles CListView::ChangeItemsColor() véase el código de abajo.

void CListView::ChangeItemsColor( const int x, const int y) { if (!m_lights_hover || m_scrollv.ScrollState()) return ; if (!CElement::IsDropdown() && m_wnd.IsLocked()) return ; int v=m_scrollv.CurrentPos(); for ( int i= 0 ; i<m_visible_items_total; i++) { if (v>= 0 && v<m_items_total) v++; if (m_selected_item_index==v- 1 ) continue ; if (x>m_items[i].X() && x<m_items[i].X2() && y>m_items[i].Y() && y<m_items[i].Y2()) { m_items[i].BackColor(m_item_color_hover); m_items[i].Color(m_item_text_color_hover); } else { m_items[i].BackColor(m_item_color); m_items[i].Color(m_item_text_color); } } }

Ahora tenemos que usar el método CListView::ChangeItemsColor() en el manejador de eventos de la clase CListView:

void CListView::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElement::IsVisible()) return ; int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; ChangeItemsColor(x,y); return ; } }

Si compilamos el programa para las pruebas ahora, entonces al situar el cursor sobre los elementos de la lista, su color va a cambiar (ver la imagen de abajo):

Fig. 3. Prueba del cambio del color de los elementos al situar el cursor encima.

Para desplazar la lista respecto al deslizador de la barra de desplazamiento, escribiremos el método CListView::ShiftList(). Este método también empieza con el guardado de la posición actual del deslizador en una variable. Luego, igual que en el método anterior, vamos a usarla en el ciclo como el contador para identificar el elemento seleccionado en la lista, así como para el desplazamiento de datos (ver el código de abajo).

class CListView : public CElement { public : void ShiftList( void ); }; void CListView::ShiftList( void ) { int v=m_scrollv.CurrentPos(); for ( int i= 0 ; i<m_visible_items_total; i++) { if (v>= 0 && v<m_items_total) { m_items[i].Description(m_value_items[v]); m_items[i].BackColor((m_selected_item_index==v) ? m_item_color_selected : m_item_color); m_items[i].Color((m_selected_item_index==v) ? m_item_text_color_selected : m_item_text_color); v++; } } }

Hay que llamar al método CListView::ShiftList() en el manejador CListView::OnEvent() con la condición de que el método de la barra de desplazamiento CScrollV::ScrollBarControl() devuelva el valor true. O sea, eso va a significar que el manejo del deslizador de la barra ha sido activado.

class CListView : public CElement { private : bool m_mouse_state; }; void CListView::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElement::IsVisible()) return ; int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; m_mouse_state=( bool ) int (sparam); CElement::MouseFocus(x>CElement::X() && x<CElement::X2() && y>CElement::Y() && y<CElement::Y2()); if (m_scrollv.ScrollBarControl(x,y,m_mouse_state)) ShiftList(); ChangeItemsColor(x,y); return ; } }

Ahora después de compilar el programa, podremos manejar la lista mediante el deslizador de la barra de desplazamiento (ver la imagen de abajo). Todo está implementado de tal manera que incluso si el cursor sale fuera del marco del deslizador, tras haber sido apretado con el botón izquierdo del ratón y el manejo haya sido pasado a la barra de desplazamiento, todavía se podrá mover el deslizador.

Fig. 4. Manejo de la lista mediante el deslizador de la barra de desplazamiento.

Necesitamos un método para identificar el clic sobre uno de los elementos de la lista. Vamos a crear este método privado y llamarlo CListView::OnClickListItem(). Además, necesitaremos el método privado CListView::IdFromObjectName() para extraer el identificador del elemento desde el nombre del objeto que ya ha sido mostrado varias veces en otras clase de otros controles de la librería.

A parte de eso, también necesitaremos el identificador único del evento del clic en el elemento de la lista (ON_CLICK_LIST_ITEM). Vamos a añadirlo al archivo Defines.mqh:

#define ON_CLICK_LIST_ITEM ( 16 )

En el inicio del método CListView::OnClickListItem() se encuentran las comprobaciones del nombre e identificador del objeto que ha sido pulsado. Luego, a la variable local se le asigna la posición actual del deslizador. Esta variable luego se utiliza como contador en el ciclo para identificar el índice y el texto del elemento. Al final del método se envía el mensaje con (1) el identificador del evento ON_CLICK_LIST_ITEM, (2) identificador del control y (3) el texto del elemento actual seleccionado.

class CListView : public CElement { private : bool OnClickListItem( const string clicked_object); int IdFromObjectName( const string object_name); }; bool CListView::OnClickListItem( const string clicked_object) { if (:: StringFind (clicked_object,CElement::ProgramName()+ "_listview_edit_" , 0 )< 0 ) return ( false ); int id=IdFromObjectName(clicked_object); if (id!=CElement::Id()) return ( false ); int v=m_scrollv.CurrentPos(); for ( int i= 0 ; i<m_visible_items_total; i++) { if (m_items[i].Name()==clicked_object) { m_selected_item_index =v; m_selected_item_text =m_value_items[v]; } if (v>= 0 && v<m_items_total) v++; } :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_LIST_ITEM,CElement::Id(), 0 ,m_selected_item_text); return ( true ); }

Ahora tenemos todos los métodos necesarios para manejar la lista. Nos queda sólo colocar el código dentro del manejador del evento de la lista CListView::OnEvent() tal como se muestra en código de abajo Al pulsar uno de los elementos de la lista, se llama el método CListView::HighlightSelectedItem(). Aquí mismo se monitorea el clic en los botones de la barra de desplazamiento. Si uno de sus botones ha sido pulsado, la lista se desplaza respecto a la posición actual del deslizador.

void CListView::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (OnClickListItem(sparam)) { HighlightSelectedItem(); return ; } if (m_scrollv.OnClickScrollInc(sparam) || m_scrollv.OnClickScrollDec(sparam)) { ShiftList(); return ; } } }





Avance/retroceso rápido de la lista

Hemos terminado el desarrollo del mínimo necesario para el manejo de la lista. Pero no hay lugar para pocas posibilidades. Por eso vamos a crear otro método privado más. Nos permitirá realizar el avance/retroceso rápido de la lista manteniendo pulsado uno de los botones de la barra de desplazamiento.

Hay que hacer que haya un pequeño retardo antes de que empiece el avance/retroceso rápido de la lista después de que apretemos el botón izquierdo del ratón sobre los botones de la barra de desplazamiento. Si no lo hacemos, el avance/retroceso va a activarse inmediatamente, incluyendo los momentos cuando sólo hay que hacer un clic en el botón con el fin de desplazar la lista sólo a un elemento. En el archivo Defines.mqh hay que añadir el identificador SPIN_DELAY_MSC con el valor -450. Es decir, el retardo será de 450 milisegundos.

#define SPIN_DELAY_MSC (- 450 )

Abajo se muestra el código del método CListView::FastSwitching(). Además, hay que declarar el campo m_timer_counter que va a utilizarse como el contador del temporizador. En el inicio del método CListView::FastSwitching() se comprueba el foco sobre la lista. Si no hay foco, entonces el programa sale del método. Luego, si el botón del ratón está suelto, al contador se le asigna el valor del retardo (en nuestro caso -450 ms), y aquí todo se termina. Si el botón del ratón esta apretado, el valor del contador se aumenta al paso del temporizador establecido en la librería (en este caso 16 ms). Luego hay una condición que impide que el programa siga trabajando hasta que el valor del contador sea igual o más de cero. En cuanto esta condición se cumpla, se comprueba el estado de los botones de la barra de desplazamiento. Dependiendo del botón que se mantiene pulsado, se llama el método para imitar el clic en el botón, y luego la lista se desplaza avanzando o retrocediendo de acuerdo con la posición actual del deslizador.

class CListView : public CElement { private : int m_timer_counter; private : void FastSwitching( void ); }; void CListView::FastSwitching( void ) { if (!CElement::MouseFocus()) return ; if (!m_mouse_state) m_timer_counter=SPIN_DELAY_MSC; else { m_timer_counter+=TIMER_STEP_MSC; if (m_timer_counter< 0 ) return ; if (m_scrollv.ScrollIncState()) m_scrollv.OnClickScrollInc(m_scrollv.ScrollIncName()); else if (m_scrollv.ScrollDecState()) m_scrollv.OnClickScrollDec(m_scrollv.ScrollDecName()); ShiftList(); } }

La llamada al método CListView::FastSwitching() se realiza en el temporizador CListView::OnEventTimer(), tal como se muestra abajo. Si la lista es un control desplegable, no hay comprobaciones adicionales. De lo contrario, hay que comprobar si el formulario está bloqueado o no en este momento.

void CListView::OnEventTimer( void ) { if (CElement::IsDropdown()) FastSwitching(); else { if (!m_wnd.IsLocked()) FastSwitching(); } }

Tenemos preparados todos los métodos para la gestión de la lista. Ahora podemos probar todo eso. Vamos a añadir otras dos listas al que ya hemos hecho antes:

Fig. 5. Prueba de tres listas en la interfaz gráfica.

Vamos a recibir los mensajes de las listas (CProgram) en el manejador de eventos de la clase personalizada:

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_LIST_ITEM) { if (lparam==m_listview1.Id()) :: Print ( __FUNCTION__ , " > Es el mensaje de la primera lista > id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); else if (lparam==m_listview2.Id()) :: Print ( __FUNCTION__ , " > Es el mensaje de la segunda lista > id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); else if (lparam==m_listview3.Id()) :: Print ( __FUNCTION__ , " > Es el mensaje de la tercera lista > id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); } }

Cuando se pulsan los elementos del menú, en el registro se muestran los mensajes como se muestra:

2016.01 . 16 13 : 02 : 00.085 TestLibrary (GBPUSD,D1) CProgram::OnEvent > Es el mensaje de la primera lista > id: 1016 ; lparam: 7 ; dparam: 0.0 ; sparam: SYMBOL 11 2016.01 . 16 13 : 01 : 59.056 TestLibrary (GBPUSD,D1) CProgram::OnEvent > Es el mensaje de la tercera lista > id: 1016 ; lparam: 9 ; dparam: 0.0 ; sparam: SYMBOL 12 2016.01 . 16 13 : 01 : 58.479 TestLibrary (GBPUSD,D1) CProgram::OnEvent > Es el mensaje de la sgunda lista > id: 1016 ; lparam: 8 ; dparam: 0.0 ; sparam: SYMBOL 9 2016.01 . 16 13 : 01 : 57.868 TestLibrary (GBPUSD,D1) CProgram::OnEvent > Es el mensaje de la tercera lista > id: 1016 ; lparam: 9 ; dparam: 0.0 ; sparam: SYMBOL 19 2016.01 . 16 13 : 01 : 56.854 TestLibrary (GBPUSD,D1) CProgram::OnEvent > Es el mensaje de la segunda lista > id: 1016 ; lparam: 8 ; dparam: 0.0 ; sparam: SYMBOL 4 2016.01 . 16 13 : 01 : 56.136 TestLibrary (GBPUSD,D1) CProgram::OnEvent > Es el mensaje de la primera lista > id: 1016 ; lparam: 7 ; dparam: 0.0 ; sparam: SYMBOL 9 2016.01 . 16 13 : 01 : 55.433 TestLibrary (GBPUSD,D1) CProgram::OnEvent > Es el mensaje de la primera lista > id: 1016 ; lparam: 7 ; dparam: 0.0 ; sparam: SYMBOL 14

Conclusión

En este artículo hemos analizado el control compuesto “Lista”. Además, hemos visto un ejemplo del uso de la barra de desplazamiento vertical. En el siguiente artículo (el tercer capítulo de la quinta parte) vamos a hablar de otro control compuesto, “Lista combinada” (combobox).

Más abajo puede descargar el material de la quinta parte de la serie para poder probar cómo funciona todo eso. Si le surgen algunas preguntas sobre el uso del material de estos archivos, puede dirigirse a la descripción detallada del proceso de desarrollo de la librería en uno de los artículos listados más abajo, o bien hacer su pregunta en los comentarios para el artículo.

