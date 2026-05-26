Архитектура машинного обучения для MetaTrader 5 (Часть 13): Реализация расчета размера позиции в MQL5

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Введение

В Части 10 этой серии были выведены четыре метода из базовых принципов и показаны их реализации на Python в модуле afml.bet_sizing. Каждый метод решает конкретную задачу: метод на основе вероятности преобразует уверенность классификатора в размер позиции и учитывает одновременность и перекрытие меток; динамический метод сопоставляет непрерывное расхождение прогнозной цены с размером позиции через калиброванную функциональную форму; бюджетно-ограниченный метод контролирует экспозицию, когда оценка уверенности отсутствует; а резервный метод расчета размера позиции полностью строит кривую размера позиции по данным. Аналитические основы теперь установлены. Остается задача перевода: как запустить эти методы внутри MetaTrader 5, где каждое вычисление должно укладываться в событийный цикл, управляемый тиками, и где нет SciPy, NumPy и multiprocessing?

В статье дается практический ответ на этот вопрос. В ней представлены четыре include-файла MQL5 — по одному на каждый метод расчета размера позиции, — которые воспроизводят математическое поведение модуля Python. Также включен пятый файл с общими структурами данных и статистическими утилитами, необходимыми всем методам. Каждый файл достаточно самодостаточен, чтобы его можно было добавить в существующий советник с минимальными изменениями, но при этом файлы достаточно согласованны между собой, чтобы все четыре метода можно было объединить в одном советнике, выбирающем подходящий механизм расчета размера позиции во время выполнения. Реализации точны там, где точность достижима, и численно эквивалентны там, где строгая точность непрактична. Нормальная CDF вычисляется через минимаксную рациональную аппроксимацию с точностью до семи значащих цифр.

Параметры смеси EF3M оцениваются с помощью многостартового аналитического решения: для каждой из n_runs случайных пар начальных значений (μ₁, p₁) оставшиеся три параметра (μ₂, σ₁, σ₂) выводятся в закрытой форме из линейной системы 2×2, построенной по первым трем сырым моментам, и выбирается кандидат с максимальным значением логарифма правдоподобия. Для подсчета одновременно активных позиций в бюджетном и резервном методах вложенный проход O(N²) заменяется алгоритмом сканирующей прямой со сложностью O(N log N) при проходе по отсортированному массиву событий; шаг усреднения в вероятностном методе (AvgActiveSignals) остается O(N²), поскольку вычисление среднего сигнала по всем активным интервалам требует значений сигналов, а не только счетчиков.

После прочтения этой статьи у вас будет полная, запускаемая система расчета размера позиции в MQL5, подходящая для любого советника на основе классификатора из предыдущих статей серии. Система выдает размер позиции со знаком в [−1, 1] на каждом новом баре, диагностическую структуру, фиксирующую каждый фактор, сформировавший размер, и лимитную цену для исполнения, когда активен динамический метод. Часть 14 связывает этот слой расчета размера позиции с фреймворком CPCV-бэктестирования внутри MetaTrader 5 Strategy Tester.





Обзор архитектуры

Прежде чем написать хотя бы одну строку кода на MQL5, стоит отобразить граф зависимостей. Python-модуль имеет чистую двухслойную структуру: пользовательские функции-оркестраторы вызывают низкоуровневые реализации фрагментов кода. Порт на MQL5 сохраняет это разделение и добавляет третий слой — общий слой утилит, — поскольку MQL5 не предоставляет статистическую инфраструктуру, которую Python получает от NumPy и SciPy.

Слой Файл Ответственность Утилиты BetSizingUtils.mqh Normal CDF/ICDF, вычисление моментов, определения struct, счетчик на основе алгоритма сканирующей прямой EF3M EF3M.mqh Оценка параметров смеси гауссиан по первым трем сырым моментам Фрагменты кода Ch10Snippets.mqh GetSignal, AvgActiveSignals, DiscreteSignal, сигмоидальная и степенная функции размера позиции, GetW, LimitPrice Пользовательский API BetSizing.mqh BetSizeProbability, BetSizeDynamic, BetSizeBudget, BetSizeReserve Expert Advisor BetSizingEA.mq5 Связывает выход классификатора с выбранным механизмом расчета размера позиции; отправляет ордера

Блок-схема ниже показывает поток данных на каждом новом баре. Советник находится сверху и получает два входа от пайплайна классификатора, построенного в предыдущих статьях: массив предсказанных вероятностей и массив предсказанных сторон. В зависимости от того, какой метод расчета размера позиции выбран через входной параметр, советник направляет эти входы через соответствующую пользовательскую функцию. Каждая пользовательская функция вызывает одну или несколько функций уровня фрагментов кода, а все они вызывают утилиты. Результат возвращается в советник в виде структуры BetSizeResult, из которой советник извлекает размер позиции со знаком и лимитную цену.





Рисунок 1. Стек зависимостей из пяти файлов

Слой Expert Advisor: BetSizingEA.mq5 связывает выход классификатора с выбранным модулем расчета размера позиции и управляет ордерами.

связывает выход классификатора с выбранным модулем расчета размера позиции и управляет ордерами. Слой пользовательского API: BetSizing.mqh предоставляет четыре функции-оркестратора и вспомогательную функцию для инициализации бюджета.

предоставляет четыре функции-оркестратора и вспомогательную функцию для инициализации бюджета. Слой фрагментов кода / EF3M: Ch10Snippets.mqh и EF3M.mqh реализуют низкоуровневые математические примитивы, каждый из которых зависит только от слоя утилит.

и реализуют низкоуровневые математические примитивы, каждый из которых зависит только от слоя утилит. Слой утилит: BetSizingUtils.mqh предоставляет статистические примитивы и общие структуры данных без входящих зависимостей.

Одно архитектурное решение заслуживает отдельного упоминания. Python-модуль хранит сигналы в pandas DataFrame с datetime-индексом, что делает запросы перекрытия меток тривиально простыми. В MQL5 такой структуры нет. Все данные с временной индексацией хранятся как параллельные массивы, отсортированные по индексу бара, а алгоритм сканирующей прямой в BetSizingUtils.mqh заменяет обнаружение перекрытий на основе DataFrame. Это не упрощение, а эквивалентная замена: она дает идентичные результаты и работает быстрее на больших массивах, потому что избегает повторных линейных проходов.





Основные структуры данных и утилиты

Каждый метод расчета размера позиции зависит от трех статистических примитивов: стандартной нормальной CDF, ее обратной функции и вычисления сырых моментов массива данных. MQL5 не предоставляет ничего из этого нативно. BetSizingUtils.mqh реализует все три, а также общую структуру результата и счетчик одновременности на основе сканирующей прямой.

Аппроксимация нормальной CDF

Минимаксная рациональная аппроксимация Харта (1968) достигает точности в семь значащих цифр по всей действительной прямой и требует лишь небольшого числа операций с плавающей точкой — это критично в цикле, управляемом тиками, где CDF может вызываться тысячи раз в секунду:

double NormCDF( double x) { double t = 1.0 / ( 1.0 + 0.2316419 * MathAbs (x)); double poly = t * ( 0.319381530 + t * (- 0.356563782 + t * ( 1.781477937 + t * (- 1.821255978 + t * 1.330274429 )))); double cdf = 1.0 - ( 1.0 / MathSqrt ( 2.0 * M_PI )) * MathExp (- 0.5 * x * x) * poly; return ((x >= 0.0 ) ? cdf : 1.0 - cdf); } double NormICDF( double p) { static const double a[] = { 2.50662823884 , - 18.61500062529 , 41.39119773534 , - 25.44106049637 }; static const double b[] = {- 8.47351093090 , 23.08336743743 , - 21.06224101826 , 3.13082909833 }; static const double c[] = { 0.3374754822726147 , 0.9761690190917186 , 0.1607979714918209 , 0.0276438810333863 , 0.0038405729373609 , 0.0003951896511349 , 0.0000321767881768 , 0.0000002888167364 , 0.0000003960315187 }; double y = p - 0.5 ; if ( MathAbs (y) < 0.42 ) { double r = y * y; return (y * (((a[ 3 ] * r + a[ 2 ]) * r + a[ 1 ]) * r + a[ 0 ]) / ((((b[ 3 ] * r + b[ 2 ]) * r + b[ 1 ]) * r + b[ 0 ]) * r + 1.0 )); } double r = (y > 0.0 ) ? 1.0 - p : p; r = MathLog (- MathLog (r)); double q = c[ 0 ] + r * (c[ 1 ] + r * (c[ 2 ] + r * (c[ 3 ] + r * (c[ 4 ] + r * (c[ 5 ] + r * (c[ 6 ] + r * (c[ 7 ] + r * c[ 8 ]))))))); return ((y > 0.0 ) ? q : -q); }

Структура BetSizeResult

Все четыре пользовательские функции возвращают единую структуру BetSizeResult. Передача диагностики вместе с результатом расчета размера позиции означает, что советник может логировать каждый фактор, сформировавший позицию, без второго прохода по данным:

struct BetSizeResult { double bet_size; double t_pos; double l_p; double raw_signal; double avg_signal; int active_long; int active_short; double c_t; datetime bar_time; };

Счетчик одновременности на основе алгоритма сканирующей прямой

Python-модуль определяет одновременность активных сигналов, проходя по DatetimeIndex и проверяя, какие интервалы сигналов [start, t1) покрывают каждое время запроса. Для больших массивов это O(N²). Алгоритм сканирующей прямой работает за O(N log N): отсортировать все события начала и конца интервалов в один массив, один раз пройти по нему, увеличивая счетчик на каждом start и уменьшая на каждом end, и записать счетчики длинных и коротких позиций для каждого времени запроса.

void SweepLineActiveCounts( const datetime &open_times[], const datetime &close_times[], const int &sides[], const datetime &query_times[], int &active_long[], int &active_short[] ) { SLEvent events[]; ArrayResize (events, 2 * n_bets); for ( int i = 0 ; i < n_bets; i++) { events[ 2 * i].t = open_times[i]; events[ 2 * i].delta = 1 ; events[ 2 * i].side = sides[i]; events[ 2 * i + 1 ].t = close_times[i]; events[ 2 * i + 1 ].delta = - 1 ; events[ 2 * i + 1 ].side = sides[i]; } SortSLEvents(events); int long_cnt = 0 , short_cnt = 0 , ev_idx = 0 ; for ( int q = 0 ; q < n_query; q++) { while (ev_idx < ArraySize (events) && events[ev_idx].t <= query_times[q]) { if (events[ev_idx].side == 1 ) long_cnt += events[ev_idx].delta; else short_cnt += events[ev_idx].delta; ev_idx++; } active_long[q] = MathMax ( 0 , long_cnt); active_short[q] = MathMax ( 0 , short_cnt); } }

Рисунок 2 показывает алгоритм на примере шести позиций. Панель (a) рисует полуоткрытые интервалы [open_t, close_t) как горизонтальные полосы, закодированные цветом по стороне. Панель (b) показывает отсортированный список событий: каждое событие открытия — треугольник вверх, каждое закрытие — треугольник вниз. Желтая пунктирная линия отмечает запрос в t = 10; все события слева от него уже обработаны проходом сканирующей прямой, поэтому текущие счетчики точно отражают активный набор на этом баре. Панель (c) показывает полученные ступенчатые функции для active_long и active_short.





Рисунок 2. Трехпанельная иллюстрация алгоритма сканирующей прямой для подсчета активных позиций

Панель (a): шесть интервалов позиций, нарисованные как полуоткрытые полосы [open_t, close_t); синий = long, оранжевый = short. Желтая пунктирная линия отмечает момент времени запроса на баре 10.

Панель (b): отсортированный список событий, полученный из интервалов. События открытия (▲) предшествуют событиям закрытия (▼) на каждой временной метке. Курсор сканирующей прямой обрабатывает все события с временем ≤ query_t перед записью счетчиков.

Панель (c): полученная active_long (синяя ступенчатая функция) и active_short (оранжевая ступенчатая функция) на каждом индексе бара. При запросе t = 10: active_long = 1, active_short = 2.





Расчет размера позиции на основе вероятности в MQL5

Это первый метод, который нужно реализовать, потому что он наиболее универсален и потому что требуемые им слои усреднения и дискретизации используются также бюджетным и резервным методами. Реализация MQL5 следует тому же трехэтапному конвейеру, что и исходная версия на Python: преобразование z-оценки через GetSignal, временное усреднение через AvgActiveSignals, и дискретизация через DiscreteSignal.

GetSignal в MQL5

double GetSignal( double prob, int num_classes, int pred) { double base_rate = 1.0 / num_classes; double denom = MathSqrt (prob * ( 1.0 - prob)); if (denom < 1 e- 10 ) return ((prob > base_rate) ? 1.0 : - 1.0 ); double z = (prob - base_rate) / denom; double signal = 2.0 * NormCDF(z) - 1.0 ; if (pred != 0 ) signal *= (pred > 0 ) ? 1.0 : - 1.0 ; return (signal); }

Защитная проверка denom обрабатывает крайние случаи p = 0 и p = 1, где стандартное отклонение Бернулли схлопывается до нуля и z-оценка переполнилась бы. На практике эти случаи возникают, когда классификатор присваивает предсказанию полную уверенность — редко, но возможно для градиентно-бустинговых деревьев, переобученных на обучающем наборе.

AvgActiveSignals в MQL5

Python-реализация проходит по отсортированному DatetimeIndex и использует булеву индексацию, чтобы определить, какие сигналы активны на каждой временной метке. Версия MQL5 использует то же соглашение о параллельных массивах и применяет вложенный проход:

void AvgActiveSignals( const datetime &open_t[], const datetime &close_t[], const double &signals[], const datetime &query_t[], double &avg_out[] ) { int n_sig = ArraySize (open_t); int n_query = ArraySize (query_t); ArrayResize (avg_out, n_query); for ( int q = 0 ; q < n_query; q++) { double sum = 0.0 ; int count = 0 ; for ( int i = 0 ; i < n_sig; i++) { if (open_t[i] <= query_t[q] && query_t[q] < close_t[i]) { sum += signals[i]; count++; } } avg_out[q] = (count > 0 ) ? sum / count : 0.0 ; } } double DiscreteSignal( double signal, double step_size) { if (step_size <= 0.0 ) return (signal); double s = MathRound (signal / step_size) * step_size; return ( MathMax (- 1.0 , MathMin ( 1.0 , s))); }

Внутренний цикл проходит по всем n_sig сигналам для каждого из n_query моментов запроса, давая сложность O(N²). Это осознанное решение: вычисление взвешенного среднего по всем интервалам, покрывающим точку запроса, требует чтения значения каждого сигнала, поэтому инфраструктуру алгоритма сканирующей прямой из BetSizingUtils.mqh нельзя переиспользовать здесь как есть. В реальной торговле массив временных меток запроса всегда содержит одну временную метку (текущий бар), поэтому внешний цикл выполняется один раз; только внутренний проход по всем n_sig историческим сигналам линеен по длине истории. Худший случай O(N²) возникает во время OnInit, когда все исторические моменты времени баров передаются как запросы одновременно.

Оркестратор BetSizeProbability

BetSizeResult BetSizeProbability( const datetime &open_t[], const datetime &close_t[], const double &prob[], const int &pred[], int num_classes, double step_size, bool average_active, datetime query_time ) { BetSizeResult result = {}; result.bar_time = query_time; int n = ArraySize (prob); double raw_signals[]; ArrayResize (raw_signals, n); for ( int i = 0 ; i < n; i++) raw_signals[i] = GetSignal(prob[i], num_classes, pred[i]); if (average_active) { datetime query_arr[] = {query_time}; double avg_arr[]; AvgActiveSignals(open_t, close_t, raw_signals, query_arr, avg_arr); result.avg_signal = avg_arr[ 0 ]; } else result.avg_signal = (n > 0 ) ? raw_signals[n - 1 ] : 0.0 ; result.raw_signal = (n > 0 ) ? raw_signals[n - 1 ] : 0.0 ; result.bet_size = DiscreteSignal(result.avg_signal, step_size); return (result); }

Использование в торговом советнике

BetSizeResult r = BetSizeProbability( open_t, close_t, prob, pred, 2 , 0.05 , true , TimeCurrent () ); double lots = NormalizeDouble (max_lots * MathAbs (r.bet_size), 2 ); int side = (r.bet_size > 0.0 ) ? ORDER_TYPE_BUY : ORDER_TYPE_SELL ;

Флаг average_active=true следует считать обязательным значением по умолчанию для любой стратегии, построенной на triple-barrier метках, ровно по причине, описанной в Части 10: его пропуск равносилен утверждению, что ваши метки никогда не перекрываются, что на практике почти никогда не верно. Риск резкого роста числа одновременно активных сигналов не гипотетичен — это систематическая переэкспозиция, которая усиливается в периоды плотных сигналов и полностью предотвратима.





Динамический расчет размера позиции по прогнозной цене в MQL5

Динамический механизм расчета размера позиции применим всякий раз, когда модель выдает непрерывную прогнозную цену, а не вероятность класса. Его реализация в MQL5 охватывает обе функциональные формы — sigmoid и power, закрытую калибровку GetW и вычисление лимитной цены.

Функции Sigmoid и Power

double SigmoidBetSize( double price_div, double w) { return (price_div / MathSqrt (w + price_div * price_div)); } double PowerBetSize( double price_div, double w) { if ( MathAbs (price_div) > 1.0 ) { Print ( "PowerBetSize: price_div must be in [-1,1]. Got: " , DoubleToString (price_div, 6 )); return (MathSign(price_div)); } return (MathSign(price_div) * MathPow ( MathAbs (price_div), w)); } double GetW( double price_div, double m_bet_size, string func = "sigmoid" ) { if (func == "sigmoid" ) { if ( MathAbs (m_bet_size) >= 1.0 ) { Print ( "GetW: target bet size must be strictly inside (-1,1)" ); return ( 0.0 ); } double m2 = m_bet_size * m_bet_size; return (price_div * price_div * ( 1.0 - m2) / m2); } else { if ( MathAbs (price_div) <= 0.0 || MathAbs (price_div) >= 1.0 || m_bet_size <= 0.0 || m_bet_size >= 1.0 ) { Print ( "GetW power: price_div and m_bet_size must be in (0,1)" ); return ( 1.0 ); } return ( MathLog ( MathAbs (m_bet_size)) / MathLog ( MathAbs (price_div))); } }

Вычисление лимитной цены

Лимитная цена — это средняя безубыточная цена исполнения по каждой дискретной единице изменения позиции от current_pos до t_pos. Она вычисляется путем обращения функции размера позиции: если f(x) = m — это формула расчета размера позиции, то расхождение, которое оправдывает единицу позиции k равно f⁻¹(k/max_pos), а соответствующая лимитная цена равна market_price + f⁻¹(k/max_pos).

double LimitPrice( double market_price, double pos_curr, double pos_target, double max_pos, double w, string func) { double sum = 0.0 ; double sgn = (pos_target > pos_curr) ? 1.0 : - 1.0 ; int steps = ( int ) MathRound ( MathAbs (pos_target - pos_curr)); if (steps == 0 ) return (market_price); for ( int k = 1 ; k <= steps; k++) { double m = sgn * ( MathAbs (pos_curr) + k) / max_pos; double div_k; if (func == "sigmoid" ) div_k = sgn * MathSqrt (w) * m / MathSqrt ( 1.0 - m * m); else div_k = sgn * MathPow ( MathAbs (m), 1.0 / w); sum += div_k; } return (market_price + sum / steps); }

Оркестратор BetSizeDynamic

BetSizeResult BetSizeDynamic( double current_pos, double max_pos, double market_price, double forecast_price, double cal_divergence, double cal_bet_size, string func ) { BetSizeResult result = {}; double w = GetW(cal_divergence, cal_bet_size, func); double div = forecast_price - market_price; double bsz = (func == "sigmoid" ) ? SigmoidBetSize(div, w) : PowerBetSize(div / cal_divergence, w); result.bet_size = MathMax (- 1.0 , MathMin ( 1.0 , bsz)); result.t_pos = MathRound (result.bet_size * max_pos); result.l_p = LimitPrice(market_price, current_pos, result.t_pos, max_pos, w, func); result.raw_signal = div; result.avg_signal = result.bet_size; return (result); }

Выбор между Sigmoid и Power в реальной торговле

Для стратегии возврата к среднему в реальной торговле, где можно оценить кривую расхождения EV по walk-forward бэктесту, откалибруйте w путем подгонки PowerBetSize(x, w) к эмпирической кривой с помощью простого перебора по сетке по w ∈ [0.1, 5.0] с критерием минимальной среднеквадратичной ошибки. Для неизвестной стратегии или стратегии, разработанной с нуля, используйте сигмоидальную функцию с консервативной целью калибровки cal_bet_size = 0.50 при расхождении в одно стандартное отклонение. Сигмоидальная функция будет недоразмеривать позицию при больших расхождениях относительно выпуклой кривой EV, но также будет недоразмеривать при малых расхождениях относительно вогнутой; это выбор по принципу максимальной энтропии, когда форма EV действительно неизвестна.





Бюджетно-ограниченный расчет размера позиции в MQL5

Бюджетному методу нужны только направленные сигналы — без вероятностей и без прогнозных цен. Его реализация MQL5 использует счетчик на основе алгоритма сканирующей прямой из BetSizingUtils.mqh для вычисления числа одновременно активных длинных и коротких позиций, затем применяет формулу нормализации.

BetSizeResult BetSizeBudget( const datetime &open_t[], const datetime &close_t[], const int &sides[], datetime query_time ) { BetSizeResult result = {}; result.bar_time = query_time; datetime query_arr[] = {query_time}; int al[], as_arr[]; SweepLineActiveCounts(open_t, close_t, sides, query_arr, al, as_arr); result.active_long = al[ 0 ]; result.active_short = as_arr[ 0 ]; if (al[ 0 ] > g_budget_max_long) g_budget_max_long = al[ 0 ]; if (as_arr[ 0 ] > g_budget_max_short) g_budget_max_short = as_arr[ 0 ]; double frac_long = ( double )al[ 0 ] / g_budget_max_long; double frac_short = ( double )as_arr[ 0 ] / g_budget_max_short; result.c_t = frac_long - frac_short; result.bet_size = MathMax (- 1.0 , MathMin ( 1.0 , result.c_t)); return (result); }

Текущие максимумы g_budget_max_long и g_budget_max_short являются глобальными переменными уровня файла, которые сохраняются между вызовами в течение одного жизненного цикла советника. Их следует инициализировать по истории прогрева в OnInit вместо того, чтобы оставлять рост с 1, поскольку искусственно низкий максимум на первых барах приводит к завышенным позициям до тех пор, пока истинный исторический максимум не будет впервые обнаружен. Эту проблему решает отдельный инициализирующий проход:

void SeedBudgetMaxima( const datetime &open_t[], const datetime &close_t[], const int &sides[]) { int n = ArraySize (open_t); if (n == 0 ) return ; int al[], as_arr[]; SweepLineActiveCounts(open_t, close_t, sides, open_t, al, as_arr); int ml = 1 , ms = 1 ; for ( int i = 0 ; i < n; i++) { if (al[i] > ml) ml = al[i]; if (as_arr[i] > ms) ms = as_arr[i]; } g_budget_max_long = ml; g_budget_max_short = ms; }

Бюджетный метод также является эффективной надстройкой поверх BetSizeProbability. Поскольку он измеряет текущую загрузку портфеля относительно ее исторической нормы, умножение вероятностного сигнала на бюджетный дает составной сигнал, который одновременно учитывает уверенность на уровне сигнала и текущую загрузку портфеля.





Резервный метод расчета размера позиции через смесь гауссиан в MQL5

Резервный метод является самым вычислительно требовательным из четырех. Его MQL5-реализация должна выполнять оценку параметров EF3M, которая в Python-модуле использует multiprocessing. В MQL5 эквивалентом служит запуск нескольких аналитических решений из случайных начальных условий в OnInit — где задержка некритична — и кэширование полученных параметров для использования во время OnTick.

Оценка параметров EF3M в MQL5

Алгоритм EF3M подгоняет смесь двух гауссиан к эмпирическому распределению ряда дисбаланса c_t = active_long − active_short. Пятипараметрическую смесь (μ₁, μ₂, σ₁, σ₂, p₁) нельзя идентифицировать менее чем из пяти уравнений моментов. Реализация MQL5 использует вариант EF3M-3: зафиксировать два свободных параметра (μ₁, p₁) как случайные начальные значения; аналитически вывести оставшиеся три из первых трех сырых моментов через линейное решение 2×2; затем оценить логарифм правдоподобия и сохранить лучшего из n_runs кандидатов.

Ключевой вывод идет в два шага. Во-первых, первый сырой момент сразу дает μ₂:

mu2 = (m1 - p1 * mu1) / (1 - p1)

Во-вторых, перестановка второго и третьего сырых моментов смеси в две формулы по неизвестным (σ₁², σ₂²) дает линейную систему 2×2:

[ p1 (1-p1) ] [ s1^2 ] [ A ] [ p1*mu1 (1-p1)*mu2 ] [ s2^2 ] = [ B ] where A = m2 - p1*mu1^2 - (1-p1)*mu2^2 B = (m3 - p1*mu1^3 - (1-p1)*mu2^3) / 3

Правило Крамера дает:

det = p1 * (1-p1) * (mu2 - mu1) s1^2 = (A*mu2 - B) / (p1 * (mu2-mu1)) s2^2 = (B - A*mu1) / ((1-p1) * (mu2-mu1))

Система становится вырожденной только когда μ₁ = μ₂ (вырожденный случай одного компонента), что обнаруживается и отклоняется. Полная реализация:

bool DeriveComponentParams( double mu1, double p1, const double &m[], double &mu2, double &s1, double &s2) { if (p1 <= 0.0 || p1 >= 1.0 ) return ( false ); mu2 = (m[ 0 ] - p1 * mu1) / ( 1.0 - p1); double gap = mu2 - mu1; if ( MathAbs (gap) < 1 e- 12 ) return ( false ); double A = m[ 1 ] - p1 * (mu1 * mu1) - ( 1.0 - p1) * (mu2 * mu2); double B = (m[ 2 ] - p1 * (mu1 * mu1 * mu1) - ( 1.0 - p1) * (mu2 * mu2 * mu2)) / 3.0 ; double var1 = (A * mu2 - B) / (p1 * gap); double var2 = (B - A * mu1) / (( 1.0 - p1) * gap); if (var1 <= 0.0 || var2 <= 0.0 ) return ( false ); s1 = MathSqrt (var1); s2 = MathSqrt (var2); return ( true ); } M2NParams FitM2N( const double &data[], int n_runs = 100 ) { M2NParams best = {}; best.log_likelihood = - 1 e18; int n = ArraySize (data); if (n < 30 ) { Print ( "FitM2N: too few observations" ); return (best); } double m[]; RawMoments(data, m, 3 ); double sigma_est = MathSqrt ( MathMax ( 1 e- 12 , m[ 1 ] - m[ 0 ] * m[ 0 ])); MathSrand (( int ) TimeCurrent ()); for ( int r = 0 ; r < n_runs; r++) { double noise = 2.0 * sigma_est * (( double )( MathRand () - 16383 ) / 16383.0 ); double mu1_init = m[ 0 ] + noise; double p1_init = 0.1 + 0.8 * (( double ) MathRand () / 32767.0 ); double mu2, s1, s2; if (!DeriveComponentParams(mu1_init, p1_init, m, mu2, s1, s2)) continue ; M2NParams candidate; candidate.mu1 = mu1_init; candidate.mu2 = mu2; candidate.s1 = s1; candidate.s2 = s2; candidate.p1 = p1_init; candidate.log_likelihood = LogLikelihood(data, candidate); if (candidate.log_likelihood > best.log_likelihood) best = candidate; } return (best); }

Рисунок 3 иллюстрирует этот процесс. Панель (a) показывает плоскость параметров (μ₁, p₁) для синтетического набора из 1000 точек с двумя компонентами (μ₁ = −3, σ₁ = 1.2, μ₂ = 2, σ₂ = 0.9, p₁ = 0.45). Темная область недопустима — эти начальные точки подразумевают отрицательные дисперсии компонентов и немедленно отклоняются. Синяя заливка в допустимой области кодирует логарифм правдоподобия; желтая звезда отмечает лучшего кандидата, найденного поиском с 300 начальными запусками. Панель (b) сравнивает CDF лучшей аппроксимирующей смеси с эмпирической CDF данных и истинной порождающей CDF; аппроксимирующая кривая неотличима от истинной в этом масштабе.





Рисунок 3. Двухпанельная иллюстрация многостартового аналитического поиска параметров EF3M-3

Панель (a): пространство поиска (μ₁, p₁). Темный фон = недопустимая область (подразумеваемые дисперсии ≤ 0). Синяя заливка = логарифм правдоподобия в допустимой области (темнее = выше). Желтая звезда = лучший подогнанный кандидат. Точки на диаграмме рассеяния — 300 случайных начальных точек, давших допустимые наборы параметров.

Панель (b): функция распределения лучшей аппроксимирующей смеси (синий) против эмпирической функции распределения (серый) и истинной порождающей функции распределения (зеленый пунктир). Аппроксимирующая кривая близко повторяет истинную функцию распределения, подтверждая аналитическое решение по трем моментам.

Функция распределения смеси и резервная формула расчета размера позиции

double MixtureCDF( double x, const M2NParams &p) { return (p.p1 * NormCDF((x - p.mu1) / p.s1) + ( 1.0 - p.p1) * NormCDF((x - p.mu2) / p.s2)); } double ReserveBetSize( double c_t, const M2NParams &p) { double F0 = MixtureCDF( 0.0 , p); double Fx = MixtureCDF(c_t, p); if (c_t >= 0.0 ) return (( 1.0 - F0 < 1 e- 10 ) ? 1.0 : (Fx - F0) / ( 1.0 - F0)); else return ((F0 < 1 e- 10 ) ? - 1.0 : (Fx - F0) / F0); }

Одно различие требует внимательного отношения. В BetSizeBudget, дисбаланс c_t, сохраненный в BetSizeResult, — это нормированная доля frac_long − frac_short ∈ [−1, 1]. В BetSizeReserve это сырой целочисленный счетчик active_long − active_short. Модель EF3M подгоняется к сырому ряду c_t, поэтому на вход CDF также должны подаваться сырые счетчики. Эти два поля имеют одно имя ради концептуальной преемственности, но работают в разных масштабах.

Паттерн инициализации

Оценка параметров EF3M не должна запускаться на каждом тике. Правильный паттерн — подогнать один раз в OnInit по истории прогрева и закэшировать результат:

M2NParams g_reserve_params; int OnInit ( void ) { int n = ArraySize (g_open_t); int al[], as_arr[]; SweepLineActiveCounts(g_open_t, g_close_t, g_sides, g_open_t, al, as_arr); double ct_series[]; ArrayResize (ct_series, n); for ( int i = 0 ; i < n; i++) ct_series[i] = ( double )(al[i] - as_arr[i]); g_reserve_params = FitM2N(ct_series, 100 ); PrintFormat ( "EF3M fit: mu1=%.4f mu2=%.4f s1=%.4f s2=%.4f p1=%.4f LL=%.2f" , g_reserve_params.mu1, g_reserve_params.mu2, g_reserve_params.s1, g_reserve_params.s2, g_reserve_params.p1, g_reserve_params.log_likelihood); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Подгонку EF3M следует запускать повторно периодически: ежеквартально для стратегии на дневных барах или всякий раз, когда обнаружен значительный структурный сдвиг в распределении позиций (внезапное изменение среднего или дисперсии c_t более чем на два исторических стандартных отклонения — надежный триггер). Автоматическое обнаружение требует отслеживать скользящее окно c_t и сравнивать его первые два выборочных момента с моментами, восстановленными по параметрам аппроксимирующей смеси.





Интеграция конвейера: полный Expert Advisor

Четыре метода расчета размера позиции, модуль подгонки EF3M и служебные функции собираются в единый советник, который выбирает подходящий метод во время выполнения через входной параметр. Рисунок 4 показывает, что готовый советник производит на синтетической последовательности сигналов: каждая панель показывает выход bet_size одного метода по 80 барам при одной и той же истории из 40 направленных сигналов со случайными периодами удержания. Методы реагируют на одни и те же данные через принципиально разные подходы — вероятностный метод усредняет сырую уверенность, динамический метод реагирует на расхождение цены, бюджетный метод отслеживает доли загрузки портфеля, а резервный метод учитывает эмпирическую форму распределения дисбаланса.





Рисунок 4. Четырехпанельная иллюстрация четырех методов расчета размера позиции на одной синтетической истории позиций

Панель (a): BetSizeProbability . Столбиковая диаграмма (левая ось) показывает число активных длинных и коротких позиций на бар. Синяя линия (правая ось) — дискретизированный, скорректированный по перекрытия размер позиции. Бары без активных сигналов дают нулевой размер позиции.

. Столбиковая диаграмма (левая ось) показывает число активных длинных и коротких позиций на бар. Синяя линия (правая ось) — дискретизированный, скорректированный по перекрытия размер позиции. Бары без активных сигналов дают нулевой размер позиции. Панель (b): BetSizeDynamic (sigmoid). Зеленая линия отслеживает сигмоиду синтетического синусоидального расхождения цены. Серый пунктир показывает нормированное расхождение для ориентира.

(sigmoid). Зеленая линия отслеживает сигмоиду синтетического синусоидального расхождения цены. Серый пунктир показывает нормированное расхождение для ориентира. Панель (c): BetSizeBudget . Желтая линия — нормированная доля дисбаланса длинных и коротких позиций. Она более гладкая, чем вероятностный метод, потому что не несет уверенности по отдельным сигналам.

. Желтая линия — нормированная доля дисбаланса длинных и коротких позиций. Она более гладкая, чем вероятностный метод, потому что не несет уверенности по отдельным сигналам. Панель (d): BetSizeReserve. Фиолетовая линия отображает сырой целочисленный дисбаланс через функцию распределения аппроксимирующей смеси. Ее форма напоминает бюджетный сигнал, но масштабирована эмпирическим распределением исторического дисбаланса.

Скелет советника ниже показывает, как подключить выход классификатора из предыдущих статей серии к слою расчета размера позиции, а затем к слою управления ордерами.

#include <BetSizing\BetSizing.mqh> enum ENUM_SIZING_METHOD { METHOD_PROBABILITY, METHOD_DYNAMIC, METHOD_BUDGET, METHOD_RESERVE }; input ENUM_SIZING_METHOD InpMethod = METHOD_PROBABILITY; input double InpMaxLots = 1.0 ; input double InpStepSize = 0.05 ; input bool InpAvgActive = true ; input double InpCalDiv = 10.0 ; input double InpCalBetSize = 0.95 ; input string InpDynFunc = "sigmoid" ; input int InpEF3MRuns = 100 ; datetime g_open_t[]; datetime g_close_t[]; double g_prob[]; int g_pred[]; int g_sides[]; M2NParams g_reserve_params; double g_current_pos = 0.0 ; int OnInit ( void ) { LoadHistoricalSignals(); if (InpMethod == METHOD_BUDGET) SeedBudgetMaxima(g_open_t, g_close_t, g_sides); if (InpMethod == METHOD_RESERVE) { int n = ArraySize (g_open_t); int al[], as_arr[]; SweepLineActiveCounts(g_open_t, g_close_t, g_sides, g_open_t, al, as_arr); double ct[]; ArrayResize (ct, n); for ( int i = 0 ; i < n; i++) ct[i] = ( double )(al[i] - as_arr[i]); g_reserve_params = FitM2N(ct, InpEF3MRuns); } return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnTick ( void ) { if (!IsNewBar()) return ; AppendNewSignal(); BetSizeResult r = {}; datetime now = TimeCurrent (); switch (InpMethod) { case METHOD_PROBABILITY: r = BetSizeProbability(g_open_t, g_close_t, g_prob, g_pred, 2 , InpStepSize, InpAvgActive, now); break ; case METHOD_DYNAMIC: r = BetSizeDynamic(g_current_pos, InpMaxLots * 100 , SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ), GetForecastPrice(), InpCalDiv * _Point , InpCalBetSize, InpDynFunc); break ; case METHOD_BUDGET: r = BetSizeBudget(g_open_t, g_close_t, g_sides, now); break ; case METHOD_RESERVE: r = BetSizeReserve(g_open_t, g_close_t, g_sides, now, g_reserve_params); break ; } PrintDiagnostics(r); double target_lots = NormalizeDouble (InpMaxLots * MathAbs (r.bet_size), 2 ); if (target_lots < SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_MIN )) target_lots = 0.0 ; AdjustPosition(r); } void PrintDiagnostics( const BetSizeResult &r) { PrintFormat ( "[%s] method=%d bet=%.4f raw=%.4f avg=%.4f aL=%d aS=%d c_t=%.2f lp=%.5f" , TimeToString (r.bar_time, TIME_DATE | TIME_MINUTES ), ( int )InpMethod, r.bet_size, r.raw_signal, r.avg_signal, r.active_long, r.active_short, r.c_t, r.l_p); }

Функция AdjustPosition (полная реализация в приложенном BetSizingEA.mq5) сравнивает target_lots и знак r.bet_size с текущей открытой позицией и отправляет рыночные ордера только тогда, когда требуемое изменение превышает минимальный размер лота. Это эквивалент шага дискретизации на уровне исполнения в Python-пайплайне: он предотвращает микро-корректировки, чья транзакционная стоимость превышает ожидаемый вклад в P&L.

Выбор правильного метода при развертывании

Сценарий Рекомендуемый метод Ключевая конфигурация Классификатор с вероятностным выходом, перекрывающиеся метки METHOD_PROBABILITY InpAvgActive=true, InpStepSize=0.05 Регрессионная модель, создающая прогнозные цены METHOD_DYNAMIC Сигмоидальная функция для неизвестной формы EV; степенная функция для эмпирически охарактеризованной формы кривой EV Правиловой направленный сигнал, без вероятности METHOD_BUDGET Инициализировать max_long/max_short из истории прогрева в OnInit Направленный сигнал, бимодальная история позиций, большая выборка METHOD_RESERVE InpEF3MRuns≥100; повторно подгонять ежеквартально; минимум \~500 исторических позиций Классификатор + контроль загрузки портфеля METHOD_PROBABILITY × METHOD_BUDGET Умножить BetSizeProbability.bet_size на BetSizeBudget.bet_size





Заключение

Четыре реализации MQL5 в этой статье — прямой порт модуля Python afml.bet_sizing с сохранением математического поведения ценой переписывания каждого фрагмента статистической инфраструктуры, которую Python получает от NumPy и SciPy. Ключевые решения реализации, которые стоит повторить:

Нормальная CDF через рациональную аппроксимацию. Минимаксная рациональная аппроксимация Харта (1968) точна до семи значащих цифр и выполняется за фиксированное число операций с плавающей точкой. Избегайте табличных методов или итерационных методов для этой функции — она вызывается во внутреннем цикле и вероятностного, и резервного методов.

Минимаксная рациональная аппроксимация Харта (1968) точна до семи значащих цифр и выполняется за фиксированное число операций с плавающей точкой. Избегайте табличных методов или итерационных методов для этой функции — она вызывается во внутреннем цикле и вероятностного, и резервного методов. Заметающая прямая для подсчета перекрытия. Алгоритм сканирующей прямой со сложностью O( N log N ) заменяет вложенный цикл O( N ²), который получился бы при наивном переводе Python-обнаружения перекрытий DatetimeIndex на MQL5. Для стратегий с тысячами исторических позиций разница между двухсекундной и двухминутной инициализацией — это именно этот алгоритм. Обратите внимание, что шаг усреднения в AvgActiveSignals остается O( N ²) по замыслу — вычисление среднего по активным интервалам требует чтения значений сигналов, а не только счетчиков.

Алгоритм сканирующей прямой со сложностью O( log ) заменяет вложенный цикл O( ²), который получился бы при наивном переводе Python-обнаружения перекрытий DatetimeIndex на MQL5. Для стратегий с тысячами исторических позиций разница между двухсекундной и двухминутной инициализацией — это именно этот алгоритм. Обратите внимание, что шаг усреднения в остается O( ²) по замыслу — вычисление среднего по активным интервалам требует чтения значений сигналов, а не только счетчиков. EF3M в OnInit, а не OnTick. Подгонка смеси запускает 100 аналитических решений, каждое из которых выводит параметры компонентов в закрытой форме из первых трех сырых моментов. Для 2000 точек данных основное время уходит на вычисление логарифма правдоподобия: планируйте одну-три секунды суммарно. Кэшируйте полученную структуру M2NParams в глобальной переменной и повторно оценивайте параметры только при обнаружении структурного сдвига в распределении позиций.

Подгонка смеси запускает 100 аналитических решений, каждое из которых выводит параметры компонентов в закрытой форме из первых трех сырых моментов. Для 2000 точек данных основное время уходит на вычисление логарифма правдоподобия: планируйте одну-три секунды суммарно. Кэшируйте полученную структуру в глобальной переменной и повторно оценивайте параметры только при обнаружении структурного сдвига в распределении позиций. Диагностическая структура BetSizeResult. Каждый фактор, сформировавший итоговый размер позиции — сырой сигнал до усреднения, сигнал после усреднения, число активных длинных и коротких позиций, дисбаланс c_t , и лимитная цена — возвращается вместе с самим размером позиции. Используйте эту структуру, чтобы строить журнал аудита на уровне тиков, делающий поведение расчета размера позиции полностью прозрачным при мониторинге в реальном времени и послеторговом анализе.

Каждый фактор, сформировавший итоговый размер позиции — сырой сигнал до усреднения, сигнал после усреднения, число активных длинных и коротких позиций, дисбаланс , и лимитная цена — возвращается вместе с самим размером позиции. Используйте эту структуру, чтобы строить журнал аудита на уровне тиков, делающий поведение расчета размера позиции полностью прозрачным при мониторинге в реальном времени и послеторговом анализе. Коррекция перекрытия обязательна для меток тройного барьера. Флаг InpAvgActive=true должен быть значением по умолчанию для любого советника, построенного на пайплайне разметки из Части 2 до Части 5 этой серии. Альтернатива — суммирование одновременных позиций — дает экспозицию, растущую пропорционально плотности сигналов, то есть систематическую переэкспозицию как раз в высоко-уверенных периодах, когда модель наиболее активна.

Флаг должен быть значением по умолчанию для любого советника, построенного на пайплайне разметки из Части 2 до Части 5 этой серии. Альтернатива — суммирование одновременных позиций — дает экспозицию, растущую пропорционально плотности сигналов, то есть систематическую переэкспозицию как раз в высоко-уверенных периодах, когда модель наиболее активна. Требуются include-файлы в угловых скобках. Все четыре заголовочных файла должны быть помещены в MQL5\Include\BetSizing. Любой файл, который их использует — индикатор, советник или скрипт — должен ссылаться на них синтаксисом с угловыми скобками (#include <BetSizing\BetSizing.mqh>). Форма в кавычках ищет только в собственной директории включающего файла и не найдет файл, если тот отсутствует в каталоге включающего файла.

Часть 14 берет построенную здесь пятифайловую систему MQL5 и связывает ее с CPCV-бэктестинговым фреймворком внутри MetaTrader 5 Strategy Tester. Оценки вероятности, которые поступают в BetSizeProbability, сами подвержены систематическим смещениям; их характеристика и коррекция рассматриваются в Части 12. Множитель Келли, который масштабирует выход bet_size с учетом payoff-ratio awareness, описан в Части 11.





Приложенные файлы

Файл Поместить в Зависит от Описание 1. BetSizingUtils.mqh MQL5\Include\BetSizing — NormCDF, NormICDF, NormPDF, RawMoments, SweepLineActiveCounts, структура BetSizeResult, Clamp, MathSign. 2. EF3M.mqh MQL5\Include\BetSizing BetSizingUtils.mqh M2NParams struct, DeriveComponentParams (аналитическое трехмоментное решение), FitM2N (многостартовый поиск), MixtureCDF, ReserveBetSize. 3. Ch10Snippets.mqh MQL5\Include\BetSizing BetSizingUtils.mqh GetSignal, AvgActiveSignals, DiscreteSignal, SigmoidBetSize, PowerBetSize, GetW, LimitPrice. 4. BetSizing.mqh MQL5\Include\BetSizing Ch10Snippets.mqh, EF3M.mqh BetSizeProbability, BetSizeDynamic, BetSizeBudget, BetSizeReserve, SeedBudgetMaxima. Пользовательский слой оркестрации. 5. BetSizingEA.mq5 MQL5\Experts\ BetSizing.mqh Полный Expert Advisor. Выбор метода во время выполнения, диагностическое логирование, корректировка позиции, подготовительная инициализация EF3M. 6. ch10_snippets.py afml/bet_sizing/ numpy, pandas, numba, scipy.stats Фрагменты кода 10.1–10.4: get_signal, avg_active_signals, discrete_signal; сигмоидальный и степенной варианты bet_size, get_target_pos, inv_price, limit_price, get_w. 7. ef3m.py afml/bet_sizing/ numpy, pandas, numba, scipy.special, scipy.stats Класс M2N (алгоритм EF3M, многостартовая параллельная подгонка через mp_fit); вспомогательные функции raw_moment, centered_moment, most_likely_parameters, cdf_mixture. 8. bet_sizing.py afml/bet_sizing/ ch10_snippets.py, ef3m.py, numpy, pandas, numba, scipy.stats Пользовательский слой оркестрации: bet_size_probability, bet_size_dynamic, bet_size_budget, bet_size_reserve, get_concurrent_sides, cdf_mixture, single_bet_size_mixed, confirm_and_cast_to_df. 9. __init__.py afml/bet_sizing/ bet_sizing.py, ef3m.py Точка входа пакета. Реэкспортирует восемь публичных символов: bet_size_budget, bet_size_dynamic, bet_size_probability, bet_size_reserve, cdf_mixture, confirm_and_cast_to_df, get_concurrent_sides, single_bet_size_mixed.





Дополнительная литература