Dynamic Swing Architecture: Распознавание структуры рынка — от свингов до автоматического исполнения сделок

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Введение

В постоянно меняющемся ритме рынков каждое движение цены рассказывает свою историю - серию свинг-хай и свинг-лоу, которые показывают, где инициативу перехватывают покупатели или продавцы. Для большинства трейдеров определение этих точек разворота является основой понимания структуры рынка. Однако выполнение этого вручную, бар за баром, может быть непоследовательным и склонным к предвзятости.

Система Dynamic Swing Architecture создана для точного анализа рынка. Она динамично адаптируется к меняющимся ценовым движениям, обнаруживая новые свинги в режиме реального времени и автоматически совершая сделки при возникновении структурных сдвигов. Когда формируется свинг-лоу, система распознает потенциальный бычий импульс и открывает покупку; когда появляется свинг-хай, это указывает на давление продавцов и приводит к открытию продажи.

Такой подход исключает принятие решений на основе эмоций и позволяет вашей стратегии синхронизироваться с естественными рыночными колебаниями. Независимо от того, торгуете ли вы золотом, валютой или индексами, система основана на одном и том же ключевом принципе: структура рынка определяет возможности. Благодаря такой архитектуре трейдеры могут объединить человеческую рыночную интуицию с алгоритмическим исполнением, что делает торговлю на основе структуры более последовательной, адаптивной и мощной.





Обзор системы



Система Dynamic Swing Architecture построена на простом, но мощном принципе: рынок постоянно чередует свинг-хай и свинг-лоу. Эти поворотные точки отражают продолжающуюся борьбу между покупателями и продавцами, и, фиксируя их в режиме реального времени, система приводит каждую сделку в соответствие с естественным ритмом движения цены.

По своей сути, система непрерывно сканирует недавнее движение цены, чтобы определить, когда свеча формирует новый структурный максимум или минимум относительно соседних баров. Когда формируется свинг-лоу — локальная точка, в которой цена перестает опускаться ниже минимумов, — система распознает это как потенциальное начало бычьего импульса и открывает сделку на покупку. И наоборот, когда формируется свинг-хай — локальный пик, который не создает более высоких максимумов, — это открывает позицию на продажу.

Что делает эту систему динамичной, так это ее адаптивность. Вместо того чтобы полагаться на фиксированный период ретроспективы или статические правила свинга, она оценивает каждый новый бар в контексте, что позволяет ей реагировать на изменение волатильности и структуры. Это гарантирует, что советник не отстает от рынка, либо не полагается на устаревшие данные — он торгует тем, что происходит сейчас. Для повышения наглядности и прозрачности система также визуализирует свинги непосредственно на графике, отмечая каждую обнаруженную точку разворота и соответствующую сделку четкими метками и стрелками. Это обеспечивает трейдерам мгновенную обратную связь и позволяет им наблюдать за тем, как алгоритм интерпретирует структуру.





Приступаем к работе

#property copyright "GIT under Copyright 2025, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com/ru/users/johnhlomohang/" #property version "1.00" #include <Trade/Trade.mqh> CTrade TradeManager; MqlTick currentTick; input group "General Trading Parameters" input int MinSwingBars = 3 ; input double MinSwingDistance = 100.0 ; input bool UseWickForTrade = false ; input group "Trailing Stop Parameters" input bool UseTrailingStop = true ; input int BreakEvenAtPips = 500 ; input int TrailStartAtPips = 600 ; input int TrailStepPips = 100 ;

Начнем с подключения торговых утилит и подготовки объектов, которые советник будет использовать во время выполнения: #include <Trade/Trade.mqh> дает нам класс CTrade, а CTrade TradeManager создает экземпляр, который обрабатывает отправку ордеров, их изменение и закрытие безопасным способом на более высоком уровне, чтобы нам не приходилось управлять низкоуровневыми вызовами по тикетам. MqlTick currentTick объявлен для хранения данных последнего тика (bid/ask/время) при принятии решений об исполнении. Далее мы предоставляем общие торговые параметры в качестве входных параметров, чтобы трейдер мог настроить поведение без изменения кода: MinSwingBars контролирует, сколько соседних баров требуется для того, чтобы мы назвали бар колебанием (уменьшая ложные свинги, если они поднимаются), MinSwingDistance устанавливает минимальный размер свинга (измеряемый в пунктах), чтобы не учитывать незначительный шум, а UseWickForTrade позволяет выбирать, используются ли в торговых уровнях тени свечей (более агрессивно, фиксирует экстремумы) или тела (более консервативно).

Затем определяем параметры риска и трейлинга, чтобы управление сделками было настраиваемым и прозрачным. UseTrailingStop включает или выключает логику трейлинга, BreakEvenAtPips указывает, при какой прибыли (в пипсах) мы переводим стоп в безубыток, чтобы устранить риск снижения. TrailStartAtPips - это порог прибыли, при котором фактически начинается трейлинг, а TrailStepPips - это шаг трейлинга, с которой стоп следует за ценой (стоп перемещается каждые X пунктов). Эти параметры позволяют контролировать, когда прибыль защищена и насколько близко стоп-лосс следует за ценой.

struct SwingPoint { int barIndex; double price; datetime time; bool isHigh; double bodyHigh; double bodyLow; }; int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { ObjectsDeleteAll ( 0 , - 1 , - 1 ); }

Затем мы определяем пользовательскую структуру под названием SwingPoint, которая служит основой для того, как система сохраняет и отслеживает каждый обнаруженный свинг. Эта структура хранит всю необходимую информацию о свингах в одном месте: barIndex записывает точный бар, на котором произошло колебание, price хранит ключевой уровень свинга (хай или лоу) и временные метки, когда оно сформировалось. Флаг isHigh различает свинг-хай и свинг-лоу, позволяя алгоритму решать, готовиться ли к продаже или покупке. Кроме того, bodyHigh и bodyLow отображают диапазон значений тела свечи — это полезно, когда системе необходимо различать, использовать ли тени или тела свечей для совершения сделок, на основании выбранных трейдером настроек ввода.

void OnTick () { if (!isNewBar()) return ; ManageTradingLogic(); if (UseTrailingStop) ManageOpenTrades(); }

Функция OnTick() является ядром любого советника на MQL5, вызываемого на каждом тике. Внутри мы сначала проверяем isNewBar(), чтобы убедиться, что логика выполняется только один раз для каждой новой свечи, избегая дублирования сигналов в пределах одного бара. После подтверждения система вызывает функцию ManageTradingLogic() для обнаружения новых точек разворота и исполнения ордеров. Если включены трейлинг-стопы, функция ManageOpenTrades() также запускается для обновления уровней стопа и динамического закрепления прибыли.

void ManageTradingLogic() { static SwingPoint lastSwingLow = {- 1 , 0 , 0 , false , 0 , 0 }; static SwingPoint lastSwingHigh = {- 1 , 0 , 0 , true , 0 , 0 }; static bool lookingForHigh = false ; static bool lookingForLow = false ; SwingPoint currentSwing; if (!DetectSwing(currentSwing)) return ; if (!lookingForHigh && !currentSwing.isHigh) { lastSwingLow = currentSwing; lookingForHigh = true ; lookingForLow = false ; Print ( "Swing Low detected at: " , DoubleToString (currentSwing.price, _Digits ), " Time: " , TimeToString (currentSwing.time)); ExecuteTrade( ORDER_TYPE_BUY , "SwingLow_Buy" ); string swingName = "SwingLow_" + IntegerToString (currentSwing.time); drawswing(swingName, currentSwing.time, currentSwing.price, 217 , clrBlue , 1 ); } else if (lookingForHigh && currentSwing.isHigh) { lastSwingHigh = currentSwing; lookingForHigh = false ; Print ( "Swing High detected after Swing Low." ); string swingName = "SwingHigh_" + IntegerToString (currentSwing.time); drawswing(swingName, currentSwing.time, currentSwing.price, 218 , clrRed , - 1 ); } if (!lookingForLow && currentSwing.isHigh) { lastSwingHigh = currentSwing; lookingForLow = true ; lookingForHigh = false ; Print ( "Swing High detected at: " , DoubleToString (currentSwing.price, _Digits ), " Time: " , TimeToString (currentSwing.time)); ExecuteTrade( ORDER_TYPE_SELL , "SwingHigh_Sell" ); string swingName = "SwingHigh_" + IntegerToString (currentSwing.time); drawswing(swingName, currentSwing.time, currentSwing.price, 218 , clrRed , - 1 ); } else if (lookingForLow && !currentSwing.isHigh) { lastSwingLow = currentSwing; lookingForLow = false ; Print ( "Swing Low detected after Swing High." ); string swingName = "SwingLow_" + IntegerToString (currentSwing.time); drawswing(swingName, currentSwing.time, currentSwing.price, 217 , clrBlue , 1 ); } }

Функция ManageTradingLogic() — это мозг системы, принимающий все решения на основе вновь обнаруженных свингов. Внутри мы инициализируем две статические переменные, lastSwingLow и lastSwingHigh, для хранения самых последних точек разворота, чтобы система всегда знала, где произошел последний структурный поворот. Такие флаги, как lookingForHigh и lookingForLow, помогают советнику запоминать, какого рода свинги он ожидает в следующий раз, гарантируя, что на каждое движение цены он реагирует логически, а не случайным образом. Как только формируется новый бар, система вызывает функцию DetectSwing(), чтобы определить, произошел ли валидный свинг, и если нет, то просто ждет следующего обновления бара.

Когда формируется бычий сценарий, то есть обнаружен новый свинг-лоу, система распознает это как потенциальное давление со стороны покупателей. Она обновляет запись lastSwingLow, переключается на поиск следующего свинг-хай и мгновенно исполняет сделку на покупку с помощью ExecuteTrade(ORDER_TYPE_BUY, "SwingLow_Buy"). Чтобы сделать это событие визуально наглядным, советник также рисует на графике синюю метку в месте формирования свинг-лоу, давая трейдерам возможность видеть, как алгоритм интерпретирует структуру цены в реальном времени. Как только после этого появляется свинг-хай, он просто обозначается красным цветом как подтверждение завершения бычьего движения.

В медвежьем сценарии логика повторяется зеркально. Обнаружение свинг-хай указывает на потенциальное давление со стороны продавцов. Советник записывает этот свинг, переключает флаги направления и совершает сделку на продажу с помощью ExecuteTrade(ORDER_TYPE_SELL, "SwingHigh_Sell"). Для наглядности, свинг на графике обозначен красным цветом, а после достижения рынком следующего минимума — синим маркером. Такое попеременное распознавание максимумов и минимумов гарантирует, что система постоянно адаптируется к текущему ценовому потоку, автоматически совершая сделки, соответствующие последней рыночной структуре, без какого-либо ручного вмешательства.

bool DetectSwing(SwingPoint &swing) { swing.barIndex = - 1 ; int barsToCheck = MinSwingBars * 2 + 1 ; if ( Bars ( _Symbol , _Period ) < barsToCheck) return false ; for ( int i = MinSwingBars; i <= MinSwingBars + 5 ; i++) { if (i >= Bars ( _Symbol , _Period )) break ; if (IsSwingHigh(i)) { swing.barIndex = i; swing.price = UseWickForTrade ? iHigh ( _Symbol , _Period , i) : MathMax ( iOpen ( _Symbol , _Period , i), iClose ( _Symbol , _Period , i)); swing.time = iTime ( _Symbol , _Period , i); swing.isHigh = true ; swing.bodyHigh = MathMax ( iOpen ( _Symbol , _Period , i), iClose ( _Symbol , _Period , i)); swing.bodyLow = MathMin ( iOpen ( _Symbol , _Period , i), iClose ( _Symbol , _Period , i)); return true ; } else if (IsSwingLow(i)) { swing.barIndex = i; swing.price = UseWickForTrade ? iLow ( _Symbol , _Period , i) : MathMin ( iOpen ( _Symbol , _Period , i), iClose ( _Symbol , _Period , i)); swing.time = iTime ( _Symbol , _Period , i); swing.isHigh = false ; swing.bodyHigh = MathMax ( iOpen ( _Symbol , _Period , i), iClose ( _Symbol , _Period , i)); swing.bodyLow = MathMin ( iOpen ( _Symbol , _Period , i), iClose ( _Symbol , _Period , i)); return true ; } } return false ; }

Функция DetectSwing() отвечает за динамическое сканирование последних ценовых баров для выявления новых серий свинг-хай и свинг-лоу. Сначала она проверяет наличие достаточного количества свечей на графике для анализа, сверяясь с MinSwingBars, а затем проходит циклом по небольшому диапазону последних баров в поисках потенциальных точек разворота. Для каждого бара вызывается функция IsSwingHigh() или IsSwingLow(), чтобы проверить, выделяется ли этот бар структурно на фоне соседних. При обнаружении допустимого свинга функция записывает его индекс, цену и время, определяя, является ли он максимальным или минимальным, и сохраняет диапазоны как тени, так и тела в зависимости от выбранных трейдером настроек. Как только свинг подтверждается, функция немедленно возвращает значение true, сигнализируя основной логике о том, что только что обнаружен структурный сдвиг и на нем можно торговать.

bool IsSwingHigh( int barIndex) { if (barIndex < MinSwingBars || barIndex >= Bars ( _Symbol , _Period ) - MinSwingBars) return false ; double currentHigh = iHigh ( _Symbol , _Period , barIndex); for ( int i = 1 ; i <= MinSwingBars; i++) { double leftHigh = iHigh ( _Symbol , _Period , barIndex + i); if (leftHigh >= currentHigh - MinSwingDistance * _Point ) return false ; } for ( int i = 1 ; i <= MinSwingBars; i++) { double rightHigh = iHigh ( _Symbol , _Period , barIndex - i); if (rightHigh >= currentHigh - MinSwingDistance * _Point ) return false ; } return true ; } bool IsSwingLow( int barIndex) { if (barIndex < MinSwingBars || barIndex >= Bars ( _Symbol , _Period ) - MinSwingBars) return false ; double currentLow = iLow ( _Symbol , _Period , barIndex); for ( int i = 1 ; i <= MinSwingBars; i++) { double leftLow = iLow ( _Symbol , _Period , barIndex + i); if (leftLow <= currentLow + MinSwingDistance * _Point ) return false ; } for ( int i = 1 ; i <= MinSwingBars; i++) { double rightLow = iLow ( _Symbol , _Period , barIndex - i); if (rightLow <= currentLow + MinSwingDistance * _Point ) return false ; } return true ; }

Функции IsSwingHigh() и IsSwingLow() формируют аналитическое ядро обнаружения свингов, определяя, выделяется ли конкретный бар как локальный максимум или минимум. В IsSwingHigh() сначала алгоритм проверяет, что на проверяемом баре достаточно соседних свечей с обеих сторон для сравнения. Затем он извлекает максимальную цену бара и сравнивает ее с максимумами окружающих свечей. Если какой-либо из этих близлежащих максимумов находится в пределах заданного MinSwingDistance, бар не считается в качестве свинг-хай, поскольку ценовое движение вокруг него не является достаточно отчетливым. Это гарантирует, что только четко определенные пики, когда рынок действительно перешел от бычьего поведения к медвежьему, будут признаны валидными свинг-хай.

Аналогично, IsSwingLow() выполняет ту же структурную логику, но в обратном порядке для минимумов. Проверяет, находится ли минимум бара значительно ниже соседних уровней в пределах допустимого значения MinSwingDistance. Если у какой-либо из окружающих свечей минимумы расположены слишком близко, это означает, что рынок на самом деле не сдвинулся вверх, поэтому бар игнорируется. Используя эти проверки расстояния и соседства, система отфильтровывает шум и фокусируется на истинных структурных поворотных точках — тех, которые указывают на реальное направление движения, а не на временные колебания цен.

void drawswing( string objName, datetime time, double price, int arrCode, color clr, int direction) { if ( ObjectFind ( 0 , objName) < 0 ) { if (! ObjectCreate ( 0 , objName, OBJ_ARROW , 0 , time, price)) { Print ( "Error creating swing object: " , GetLastError ()); return ; } ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_ARROWCODE , arrCode); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_COLOR , clr); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_WIDTH , 3 ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BACK , false ); if (direction > 0 ) { ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_TOP ); } else if (direction < 0 ) { ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_BOTTOM ); } string textName = objName + "_Text" ; string text = DoubleToString (price, _Digits ); if ( ObjectCreate ( 0 , textName, OBJ_TEXT , 0 , time, price)) { ObjectSetString ( 0 , textName, OBJPROP_TEXT , text); ObjectSetInteger ( 0 , textName, OBJPROP_COLOR , clr); ObjectSetInteger ( 0 , textName, OBJPROP_FONTSIZE , 8 ); double offset = (direction > 0 ) ? - ( 100 * _Point ) : ( 100 * _Point ); ObjectSetDouble ( 0 , textName, OBJPROP_PRICE , price + offset); } } }

Функция drawswing() обрабатывает визуальное представление точек разворота непосредственно на графике, позволяя трейдерам видеть, где алгоритм определил ключевые уровни разворота. Она начинает с проверки того, существует ли объект с заданным именем, чтобы избежать дублирования, и если нет, то создается стрелка, указывающая время и цену обнаруженного свинга. Внешний вид стрелки — цвет, ширина и привязка — настраивается в зависимости от того, представляет ли она свинг-хай или свинг-лоу, что делает график визуально интуитивно понятным (например, красные стрелки обозначают максимумы, а синие - минимумы). Кроме того, функция создает текстовую метку, отображающую точный уровень цен, рядом со стрелкой, слегка смещенную для обеспечения читаемости. Эта визуализация не только помогает подтвердить, что советник корректно определяет структуру, но и дает трейдерам четкое представление о ритме рынка и поворотных точках в режиме реального времени.

bool isNewBar() { static datetime lastBar; datetime currentBar = iTime ( _Symbol , _Period , 0 ); if (lastBar != currentBar) { lastBar = currentBar; return true ; } return false ; } void ExecuteTrade( ENUM_ORDER_TYPE orderType, string comment) { double lotSize = 0.03 ; if (lotSize <= 0 ) { Print ( "Failed to calculate position size" ); return ; } if (! SymbolInfoTick ( _Symbol , currentTick)) { Print ( "Failed to get current tick data. Error: " , GetLastError ()); return ; } int stopLossPoints = 600 ; int takeProfitPoints = 2555 ; double stopLoss = 0.0 , takeProfit = 0.0 ; double point = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); int digits = ( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS ); if (orderType == ORDER_TYPE_BUY ) { stopLoss = NormalizeDouble (currentTick.bid - (stopLossPoints * point), digits); takeProfit = NormalizeDouble (currentTick.ask + (takeProfitPoints * point), digits); } else if (orderType == ORDER_TYPE_SELL ) { stopLoss = NormalizeDouble (currentTick.ask + (stopLossPoints * point), digits); takeProfit = NormalizeDouble (currentTick.bid - (takeProfitPoints * point), digits); } if (!ValidateStopLevels(orderType, currentTick.ask, currentTick.bid, stopLoss, takeProfit)) { Print ( "Invalid stop levels. Trade not executed." ); return ; } bool requestSent; if (orderType == ORDER_TYPE_BUY ) { requestSent = TradeManager.Buy(lotSize, _Symbol , 0 , stopLoss, takeProfit, comment); } else { requestSent = TradeManager.Sell(lotSize, _Symbol , 0 , stopLoss, takeProfit, comment); } if (requestSent) { uint result = TradeManager.ResultRetcode(); if (result == TRADE_RETCODE_DONE || result == TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL ) { Print ( "Trade executed successfully. Ticket: " , TradeManager.ResultDeal()); } else if (result == TRADE_RETCODE_REQUOTE || result == TRADE_RETCODE_TIMEOUT || result == TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED ) { Print ( "Trade failed due to price change. Consider implementing a retry logic. Retcode: " , TradeManager.ResultRetcodeDescription()); } else { Print ( "Trade execution failed. Retcode: " , TradeManager.ResultRetcodeDescription()); } } else { Print ( "Failed to send trade request. Last Error: " , GetLastError ()); } }

Вспомогательные функции играют важную роль в обеспечении эффективной работы EA и реагировании только в случае необходимости. Например, функция isNewBar() предотвращает выполнение повторяющейся логики на каждом тике, подтверждая формирование новой свечи до начала каких-либо вычислений или совершения сделок. Это достигается путем сохранения времени последнего обработанного бара и сравнения его с текущим; если они различаются, это означает, что открылся новый бар, и функция возвращает значение true. Этот простой, но крайне важный механизм сокращает ненужные вычисления и гарантирует, что сделки оцениваются только один раз за свечу, что обеспечивает чистоту, эффективность и синхронизацию системы с новыми рыночными данными.

Функция ExecuteTrade() обеспечивает исполнение ордеров со структурированной точностью и встроенным контролем рисков. Она начинает с расчета размера лота (в настоящее время фиксированного, но адаптируемого к основанным на риске формулам), извлекает последние тиковые данные и определяет уровни стоп-лосса и тейк-профита в пунктах. В зависимости от того, является ли сигнал сигналом на покупку или продажу, она вычисляет соответствующие ценовые уровни, нормализует их и проверяет их расстояние перед отправкой ордера через менеджера CTrade. Как только сделка отправлена, она проверяет код ответа брокера, чтобы подтвердить, было ли исполнение успешным или возникли такие проблемы, как реквоты или изменения цены. Такой уровень детализации гарантирует, что система торгует автоматически и безопасно — проверяет каждый ордер и корректно обрабатывает ошибки, как и подобает профессиональному торговому алгоритму.

bool ValidateStopLevels( ENUM_ORDER_TYPE orderType, double ask, double bid, double &sl, double &tp) { double spread = ask - bid; int stopLevel = ( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); double minDist = stopLevel * SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); if (orderType == ORDER_TYPE_BUY ) { if (sl >= bid - minDist) { sl = NormalizeDouble (bid - minDist, ( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS )); Print ( "Buy Stop Loss adjusted to minimum allowed level." ); } if (tp <= ask + minDist) { tp = NormalizeDouble (ask + minDist, ( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS )); Print ( "Buy Take Profit adjusted to minimum allowed level." ); } } else { if (sl <= ask + minDist) { sl = NormalizeDouble (ask + minDist, ( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS )); Print ( "Sell Stop Loss adjusted to minimum allowed level." ); } if (tp >= bid - minDist) { tp = NormalizeDouble (bid - minDist, ( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS )); Print ( "Sell Take Profit adjusted to minimum allowed level." ); } } return true ; }

Функция ValidateStopLevels() гарантирует, что уровни стоп-лосса и тейк-профита для каждой сделки соответствуют минимальным требованиям брокера по расстоянию, чтобы предотвратить отклонение недействительных ордеров. Она получает значение параметра SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL брокера, рассчитывает минимально допустимое расстояние стоп-лосса в пунктах и ​​корректирует как стоп-лосс, так и тейк-профит, если они установлены слишком близко к рыночным ценам bid или ask. Эта защитная мера не только гарантирует соблюдение правил брокера, но и стабилизирует исполнение ордеров, автоматически корректируя рискованные или недопустимые уровни цен перед отправкой сделки на сервер.

void ManageOpenTrades() { if (!UseTrailingStop) return ; int total = PositionsTotal (); for ( int i = total - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if (ticket == 0 ) continue ; if (! PositionSelectByTicket (ticket)) continue ; if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) != _Symbol ) continue ; double open_price = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); double current_price= PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_CURRENT ); double current_sl = PositionGetDouble ( POSITION_SL ); double current_tp = PositionGetDouble ( POSITION_TP ); ENUM_POSITION_TYPE pos_type = ( ENUM_POSITION_TYPE ) PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); double pip_price = PipsToPrice( 1 ); double profit_price = (pos_type == POSITION_TYPE_BUY ) ? (current_price - open_price) : (open_price - current_price); double profit_pips = profit_price / pip_price; if (profit_pips <= 0 ) continue ; double point = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); double stop_level_points = ( double ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); double stopLevelPrice = stop_level_points * point; double bid = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double ask = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); if (profit_pips >= BreakEvenAtPips) { double breakeven = open_price; if (pos_type == POSITION_TYPE_BUY ) breakeven += point; else breakeven -= point; if (pos_type == POSITION_TYPE_BUY ) { if ((bid - breakeven) >= stopLevelPrice) { if (breakeven > current_sl) { if (!TradeManager.PositionModify(ticket, NormalizeDouble (breakeven, _Digits ), current_tp)) PrintFormat ( "PositionModify failed (BE) ticket %I64u error %d" , ticket, GetLastError ()); } } } else { if ((breakeven - ask) >= stopLevelPrice) { if (current_sl == 0.0 || breakeven < current_sl) { if (!TradeManager.PositionModify(ticket, NormalizeDouble (breakeven, _Digits ), current_tp)) PrintFormat ( "PositionModify failed (BE) ticket %I64u error %d" , ticket, GetLastError ()); } } } } if (profit_pips >= TrailStartAtPips) { double extra_pips = profit_pips - TrailStartAtPips; int step_count = ( int )(extra_pips / TrailStepPips); double desiredOffsetPips = ( double )(TrailStartAtPips + step_count * TrailStepPips); double new_sl_price; if (pos_type == POSITION_TYPE_BUY ) { new_sl_price = open_price + PipsToPrice(( int )desiredOffsetPips); if ((bid - new_sl_price) < stopLevelPrice) new_sl_price = bid - stopLevelPrice; if (new_sl_price > current_sl) { if (!TradeManager.PositionModify(ticket, NormalizeDouble (new_sl_price, _Digits ), current_tp)) PrintFormat ( "PositionModify failed (Trail Buy) ticket %I64u error %d" , ticket, GetLastError ()); } } else { new_sl_price = open_price - PipsToPrice(( int )desiredOffsetPips); if ((new_sl_price - ask) < stopLevelPrice) new_sl_price = ask + stopLevelPrice; if (current_sl == 0.0 || new_sl_price < current_sl) { if (!TradeManager.PositionModify(ticket, NormalizeDouble (new_sl_price, _Digits ), current_tp)) PrintFormat ( "PositionModify failed (Trail Sell) ticket %I64u error %d" , ticket, GetLastError ()); } } } } } double PipsToPrice( int pips) { double point = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); int digits = ( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS ); double pip = (digits == 3 || digits == 5 ) ? point * 10.0 : point; return (pips * pip); }

Функция ManageOpenTrades() автоматизирует процесс обеспечения прибыли и снижения рисков за счет динамической корректировки стоп-лосса. Она проверяет каждую открытую сделку, убеждается, что та относится к одному и тому же инструменту или магическому числу, и измеряет, на сколько пипсов позиция в данный момент находится в прибыли. Как только прибыль достигает заданного порога, функция сначала перемещает стоп-лосс в точку безубыточности, фактически фиксируя безрисковую сделку, при этом обеспечивая соответствие всех изменений минимальным требованиям брокера к расстоянию между уровнями стоп-лосса.

После достижения безубыточности система переходит в режим структурированного трейлинг-стопа, который отслеживает цену по мере того, как она продолжает приносить прибыль. Это делается контролируемыми приращениями (шагами) на основе заданных пользователем значений TrailStepPips, что гарантирует перемещение стоп-лосса только тогда, когда будет накоплена значительная сумма прибыли. Функция вычисляет новый уровень стоп-лосса относительно цены открытия, проверяет соответствие правилам сервера и обновляет его только в том случае, если новый уровень повышает прибыльность позиции.

Механизм трейлинг-стопа добавляет адаптивный уровень управления сделками, обеспечивая защиту и оптимизацию сделок для получения максимальной потенциальной прибыли. Это обеспечивает баланс между получением прибыли и поддержанием дисциплины управления рисками путем методичного повышения стоп-уровней по мере развития сделки. Такое динамичное управление помогает трейдерам улавливать устойчивые тенденции, сводя к минимуму эмоциональный фактор и ручное вмешательство — важнейшие черты надежной автоматизированной торговой системы.





Результаты тестирования на истории

Тестирование проводилось на таймфрейме H2 в период с 08 апреля 2025 года по 29 июля 2025 года при настройках по умолчанию.





Заключение

В заключение, мы разработали архитектуру Dynamic Swing Architecture: распознавание структуры рынка от свингов до автоматического исполнения — систему, предназначенную для интерпретации необработанных рыночных движений на основе логики, основанной на свингах рынка, и преобразования их в интеллектуальные торговые решения. Архитектура начинается с точного определения свингов, выявления критических максимумов и минимумов, которые формируют основу структуры рынка. Затем она интегрирует исполнение с управлением рисками, гарантируя, что каждая сделка совершается с надлежащей проверкой. Для поддержания эффективности торговли система использует автоматизированную логику трейлинга, которая адаптируется к движению цены, переводя стоп-лоссы в безубыток и разумно отслеживая прибыль по мере развития трендов. Каждый компонент — от структурного анализа до исполнения и управления — работает слаженно, формируя самоподдерживающуюся, адаптивную торговую платформу.

Вкратце, архитектура Dynamic Swing Architecture предоставляет трейдерам полностью автономную систему, сочетающую техническую точность, понимание структуры рынка и адаптивное управление сделками. Преобразуя свинги цен в практические рекомендации и автоматически управляя позициями, система снижает количество человеческих ошибок и эмоциональных предубеждений, одновременно максимизируя возможности получения прибыли. Эта платформа повышает стабильность торговли и служит основой для углубленного анализа рынка, где каждый свинг, коррекция и изменение структуры способствуют принятию более разумных торговых решений на основе рыночных данных.