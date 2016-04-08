Indicador Rope por Erik Naymanf
Conteúdo
- Introdução
- Capítulo 1. Princípios do desenvolvimento e cálculos do indicador "Rope", com exemplos do código
- Capítulo 2. Uso prático do indicador "Rope" e o desenvolvimento de um Expert Advisor com base no indicador
- Capítulo 3. Otimização dos parâmetros de entrada do Expert Advisor
- Conclusão
Introdução
Este artigo e o indicador foi inspirado no livro de Erik L. Nayman - The Small Encyclopedia of Trader (A Pequena Enciclopédia do Trader) — K . VIRA-R Alfa Capital, 1999. —236 p. Abrange os conceitos básicos da análise técnica e fundamental dos mercados financeiros, onde um método é escolhido, o indicador "Rope". Para descrevê-lo brevemente, observe que o indicador baseia-se na relação entre a mudança da velocidade de preço durante o período selecionado pela quantidade destas mudanças.
Em seu livro, o autor dá uma visão geral de análise, fornecendo tabelas e gráficos, usados para escrever este artigo. Ele executa a análise de mercado baseada na interação entre as tendências de alta e baixa, usando a velocidade de mudança do preço, número de transações e massa das mudanças como objetos de análise. A velocidade é medida por uma série de operações e a massa é calculada como a diferença entre duas cotações adjacentes (corrente e anterior). O último preço conhecido é considerado no livro como uma cotação (maiores informações são fornecidas no primeiro capítulo, usando o exemplo de cálculo).
O objetivo da análise do mercado é calcular a força e a determinação da direção da tendência, onde as tendências de alta e de baixa afetam simultaneamente o mercado. Encontrando o valor desta força, pode ser usado para avaliar a posição mais forte em andamento. O autor identifica esta ação como um cabo-de-guerra entre duas forças opostas, como mostrado no livro através do valor "rope", calculado usando uma força total das tendências de alta e de baixa:
Ele também descreve duas abordagens para análise do mercado e cálculos com base em métodos estáticos e dinâmicos. O cálculo do valor "rope" no livro envolve os seguintes passos:
1. Avaliação e cálculo de forças de alta e baixa, encontrando a direção.
Fórmulas para força de alta (como no livro):
BuF = SPCi, onde:
- BuF — força de alta;
- SPCi — soma das variações positivas ao longo do período de tempo analisado.
Fórmulas para força de baixa (como no livro):
BeF = SNCi, onde:
- BeF — força de baixa;
- SNCi — soma das variações negativas ao longo do período de tempo analisado.
Os valores BuF e BeF são comparados uns aos outros, onde o maior valor indica que tem uma posição dominante no mercado.
Ao comparar os valores de força sobre duas barras adjacentes do período gráfico analisado, obtemos a avaliação dinâmica. Veja abaixo a análise na fonte:
BuF > BeF and (BuF1 - BuFО) > (BeF1 - BeFО) = crescimento global da força de alta (valor da força corrente está marcada com índice 1, valor anterior - com o índice 0).
BuF > BeF and (BuF1 - BuFО) < (BeF1 - BeFО) = declínio global da força de alta.
BuF < BeF and (BuF1 - BuFО) > (BeF1 - BeFО) = crescimento global da força de baixa.
BuF < BeF and (BuF1 - BuFО) < (BeF1 - BeFО) = declínio global da força de baixa.
Em adição ao valor da força estática, as mudanças da dinâmica desse valor sobre os pontos calculados adjacentes são vistos separadamente.2. Avaliar, calcular e comparar o "vigor" (número de mudanças) para as tendências de alta e baixa. Cálculo do vigor para as tendências de alta e baixa na fonte:
BuV = NPCi, onde:
- BuV — vigor de alta;
- NPCi — número das variações positivas ao longo do período de tempo analisado.
BeV = NNCi, onde:
- BeV — vigor de baixa;
- NNCi — número dase variações negativas ao longo do período de tempo analisado.
Ao comparar o valor calculado do vigor com um valor adjacente anterior, temos a avaliação dinâmica. As dinâmicas são avaliadas através da comparação de um valor estático com um valor dinâmico, igualmente no exemplo de comparação da análise anterior.
3. Avaliar, calcular e comparar a avaliação das "habilidades" (skills) para as tendências de alta e baixa. Mostrada na fonte como:
Habilidades de tendências de alta e baixa quanto a suas políticas de mercado são reveladas nas seguintes fórmulas:
BuS = SPC1/NPC1;
BeS = SNC1 / NNC1.
Isto mostra como o valor estático é calculado, o cálculo dinâmico baseia-se no exemplo da primeira etapa.
4. Avaliação final das tendências de alta e baixa. Depois de calcular todos os valores das três etapas anteriores e comparando seus dados, podemos fazer uma conclusão sobre a direção e caráter da tendência. A avaliação final foi feita com base na comparação de todos os três parâmetros e está sendo apresentada de acordo com o livro:
Se BuF > BeF, BuV > BeV e BuS > BeS (sujeitos as relações dinâmicas mencionadas acima), então as tendências de alta estão muito mais vigorosas do que as tendências de baixa, logo consideramos apenas as ordens de compra.
Um valor dinâmico de "dois pontos adjacentes calculados na linha rope" deve ser adicionado aos dados estáticos para uma avaliação dinâmica do mercado.
Em termos de etapas de análise, os três principais valores calculados para criar um indicador podem ser distinguidos como:
- força — soma das variações durante o período de tempo analisado;
- vigor - quantidade das variações ao longo do período de tempo analisado;
- habilidade (skill) = força / vigor.
O autor marcou a parte dinâmica como a mais sensível e vigorosa de todas. Apenas um método estático de cálculos foi escolhido para este artigo. Assim, comparando as três partes calculadas: "força", "vigor" e "habilidade" (skill), o autor faz uma conclusão sobre a força e a direção da tendência, calcula os dados estáticos, dinâmicos e introduz vários métodos para a sua utilização. Agora vamos dar uma olhada mais detalhada sobre o desenvolvimento do indicador "Rope", usando o método de Erik L. Nayman.
Capítulo 1. Princípios do desenvolvimento e cálculos do indicador "Rope", com exemplos do código
Um método tipo linear e histograma foi escolhido para escrever o indicador. O método tipo linear soma os valores calculados das tendências de alta e baixa. O método tipo histograma apresenta cálculos para as tendências de alta e baixa separadamente.
Veremos o código do indicador com comentários inseridos em cada etapa. Começaremos com uma declaração das variáveis e características para exibir o indicador usando as atribuições #property. A descrição das características da cor do indicador é colocada convenientemente para análise dos dados no código abaixo.
//+------------------------------------------------------------------+ //| RopebyEricNaiman.mq5 | //| Copyright 2015, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2015, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property description "RopebyEricNaiman by Im_hungry (https://login.mql5.com/en/users/Im_hungry)" #property description "RopebyEricNaiman - mostra a direção da vontade da ação do mercado e do poder dessa vontade." #property version "1.00" #property strict //--- incluindo a função de cálculo МА do arquivo MovingAverages.mqh. #include <MovingAverages.mqh> //--- #property indicator_separate_window // configura o desenho numa janela separada #property indicator_buffers 12 // configura 12 buffers do indicador #property indicator_plots 5 // configura 5 buffers do indicador para ser desenhado pelo próprio indicador //--- histograma de alta #property indicator_label1 "BULL" #property indicator_type1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM // 0 - clrDarkGreen - o índice de cor "apenas comprar"(only buy), ordem de compra com categoria alta de confirmação // 1 - clrMediumSeaGreen - o índice de cor "ordem de compra permitida" (buy order allowed), ordem de compra com categoria média de confirmação // 2 - clrLightGreen - o índice de cor "ordem de compra permitida" (buy order allowed), ordem de compra com categoria baixa de confirmação // 3 - clrGray - índice de cor "ordem de compra proibida" (buy order prohibited) #property indicator_color1 clrDarkGreen,clrMediumSeaGreen,clrLightGreen,clrGray #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 2 //--- histograma de baixa #property indicator_label2 "BEAR" #property indicator_type2 DRAW_COLOR_HISTOGRAM // 0 - clrDarkRed - o índice de cor "apenas vender"(only vender), ordem de venda com categoria alta de confirmação // 1 - clrIndianRed - o índice de cor "ordem de compra permitida" (sell order allowed), ordem de venda com a categoria média de confirmação // 2 - clrLightPink - o índice de cor "ordem de compra permitida" (sell order allowed), ordem de venda com a categoria baixa de confirmação // 3 - clrGray - índice de cor "ordem de venda proibida" (sell order prohibited) #property indicator_color2 clrDarkRed,clrIndianRed,clrLightPink,clrGray #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 2 //--- linha PRINCIPAL do indicador #property indicator_label3 "main line" #property indicator_type3 DRAW_COLOR_LINE // 0 - clrDarkGreen - o índice de cor "apenas comprar"(only buy), ordem de compra com categoria alta de confirmação // 1 - clrDarkRed - o índice de cor "ordem de compra permitida" (sell order allowed), ordem de venda com a categoria média de confirmação // 2 - clrGray - índice de cor "nenhuma confirmação restrita" (no strict confirmation) #property indicator_color3 clrDarkGreen,clrDarkRed,clrGray #property indicator_style3 STYLE_SOLID #property indicator_width3 2 //--- desenho do indicador МА rápida nos dados da linha principal do indicador #property indicator_label4 "ma fast" #property indicator_type4 DRAW_LINE #property indicator_color4 clrAqua #property indicator_style4 STYLE_SOLID #property indicator_width4 1 //--- desenho do indicador МА lenta nos dados da linha principal do indicador #property indicator_label5 "ma slow" #property indicator_type5 DRAW_LINE #property indicator_color5 clrYellow #property indicator_style5 STYLE_SOLID #property indicator_width5 1
O autor não fornece nenhuma descrição das características das cores nelas mesmas, mas analisa a tendência, quando os três indicadores correspondem totalmente/parcialmente:
- bull force > bear force — tendência de alta, o sinal inverso indica o predomínio dos ursos.
- bull vigor > bear vigor — tendência de alta.
- bull skill > bear skill — tendência de alta.
Ao comparar esses indicadores, podemos avaliar a força da tendência. Quanto mais indicadores estiverem confirmando a tendência, mais forte ela se torna. Uma descrição das cores exibidas no histograma, com base em três valores calculados durante a inicialização das variáveis, foi mostrado acima. Estes valores calculados podem ser comparados em qualquer combinação.
0 — clrDarkGreen, o índice de cor "apenas comprar"(only buy), ordem de compra com categoria alta de confirmação.
1 — clrMediumSeaGreen - o índice de cor "ordem de compra permitida" (buy order allowed), ordem de compra com categoria média de confirmação
2 — clrLightGreen - o índice de cor "ordem de compra permitida" (buy order allowed), ordem de compra com categoria baixa de confirmação
3 — clrGray - índice de cor "ordem de compra proibida" (buy order prohibited)
Uma cor é exibida na linha principal do indicador somente quando correspondem todos os três valores calculados, de acordo com a descrição original do livro:
|
"Se BuF > BeF, BuV > BeV e BuS > BeS (sujeitos as relações dinâmicas mencionadas acima), então as tendências de alta estão muito mais vigorosas do que as tendências de baixa, logo consideramos apenas as ordens de compra.
Se BuF < BeF, BuV < BeV e BuS < BeS (sujeitos a relações dinâmicas), as tendências de baixa são muito mais vigorosas do que as de alta. Somente as ordens de venda são as preferidas."
Nós vamos declarar as variáveis externas do indicador. Observe que é uma opção exibir uma linha e/ou um histograma com as variáveis de entrada draw_line e draw_histogram para tornar a operação com o indicador mais fácil. Para alcançar cálculos universais, agora você pode selecionar preços para cálculo do indicador usando o parâmetro _price. Configurações do indicador МА também são executadas com uma opção que pode ser desativada.
//--- parâmetros de entrada input string section_1="___ main settings"; //--- permitem desenhar um histograma das tendências de alta e de baixa input bool draw_histogram=true; //--- habilita o desenho de uma linha principal do indicador input bool draw_line=true; //--- período do indicador input int _period=76; //--- preço utilizado para cálculos input ENUM_APPLIED_PRICE _price=PRICE_CLOSE; //--- restrições mais profundas nos cálculos das barras no histórico da barra atual input int max_bars=0; //--- breve deslocamento da linha e da МА a partir do histograma para melhor clareza do indicador. Todos os valores da linha principal e da MA são multiplicados pelo line_deviation input double line_deviation=3.0; //--- input string section_2="___ MA fast"; //--- permite desenhar a МА rápida input bool draw_MA_fast=false; //--- período de cálculo da МА rápida com base no indicador input int period_MA_fast=25; //--- método de cálculo da média móvel rápida input ENUM_MA_METHOD method_MA_fast=MODE_SMA; //--- input string section_3="___ MA slow"; //--- permite desenhar a МА rápida input bool draw_MA_slow=false; //--- período de cálculo da МА lenta com base no indicador input int period_MA_slow=143; //--- método de cálculo da média móvel lenta input ENUM_MA_METHOD method_MA_slow=MODE_SMA; //---- buffers ...
O livro contém uma série de opções para trabalhar com o valor "rope". A seguir foram selecionadas a partir da variedade:
- Interseção do indicador com uma linha zero.
- Negociação somente quando todos os três valores calculados, como força, vigor e habilidade (skill) combinam. Implementado como cores da linha principal.
- Intersecção do indicador com a МА.
- Intersecção de duas МАs.
O indicador МА (carregado a partir da biblioteca MovingAverages.mqh) é criado com base nos valores presentes da linha principal do indicador no array de buffer Buffer_calcLINE. Ele foi adicionado para alcançar facilmente o acesso de dados antes de transferi-lo a biblioteca de funções para o cálculo da МА.
Os principais dados para o cálculo e a criação do indicador são inicializados na função OnInit. Anular as variáveis prev_rates_total e _tm_prev é um aspecto importante para fazer cálculos quando ocorrem mudanças no período do gráfico e outras razões para redefinir o indicador. O valor _tm_prev é responsável pelo tempo da última barra calculada, a partir do qual o cálculo começa quando a próxima barra aparece. O parâmetro prev_rates_total mantém o valor anterior - rates_total (pelo tick anterior). Comparando-o com o rates_total corrente (número de barras ou o tamanho do array price[]), podemos ver se os dados foram recalculados, pois nem sempre todas as barras são carregadas, um novo cálculo é feito para evitar casos de falhas de carregamento do histórico, e como resultado, os dados não seriam exibidos corretamente no gráfico.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Função de inicialização do indicador personalizado | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- mensagem log para executar o indicador pela primeira vez Print(__FUNCTION__+"\\ Initialization | _period: ",_period); //--- número de dígitos depois do ponto decimal para o símbolo atual _digits=(int)SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_DIGITS); //---exibição precisa dos valores do indicador IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,_digits); //--- Definindo o nome do indicador, exibido na janela do indicador IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"RopebyEricNaiman"); //--- INDICATOR_DATA - armazena dados para o desenho //--- INDICATOR_COLOR_INDEX - índices de cores armazenadas //--- INDICATOR_CALCULATIONS - armazena dados para cálculos intermediários não destinados ao desenho SetIndexBuffer(0,Buffer_main_bull,INDICATOR_DATA); // buffer de dados de histograma de alta SetIndexBuffer(1,Buffer_color_bull,INDICATOR_COLOR_INDEX); // buffer de dados de cores de alta SetIndexBuffer(2,Buffer_main_bear,INDICATOR_DATA); // buffer de dados de histograma de baixa SetIndexBuffer(3,Buffer_color_bear,INDICATOR_COLOR_INDEX); // buffer de dados da cor de baixa SetIndexBuffer(4,Buffer_mainline,INDICATOR_DATA); // buffer de dados da linha principal do indicador SetIndexBuffer(5,Buffer_mainline_color,INDICATOR_COLOR_INDEX); // buffer de dados de cores da linha principal do indicador SetIndexBuffer(6,Buffer_MAfast,INDICATOR_DATA); // buffer de dados da МА rápida SetIndexBuffer(7,Buffer_MAslow,INDICATOR_DATA); // buffer de dados da МА lenta SetIndexBuffer(8,Buffer_calc,INDICATOR_CALCULATIONS); // buffer de dados dos cálculos do preços SetIndexBuffer(9,Buffer_calc_bull,INDICATOR_CALCULATIONS); // alta calculada do buffer de dados SetIndexBuffer(10,Buffer_calc_bear,INDICATOR_CALCULATIONS); // baixa calculada do buffer de dados SetIndexBuffer(11,Buffer_calcLINE,INDICATOR_CALCULATIONS); // cálculo do buffer de dados para МА //--- tempo nulo da última barra calculada e prev_rates_total (rates_total na chamada anterior // rates_total = tamanho do array price[]) _tm_prev=0; prev_rates_total=0; //--- return(INIT_SUCCEEDED); }
Outros cálculos na função OnCalculate são feitos para exibir dados no gráfico. Levando-se em conta a parte calculada da tabela do livro na página 147, uma mudança positiva é um resultado positivo da diferença entre dois preços, onde esta mudança é um preço de fechamento da barra (quando se utiliza price=PRICE_CLOSE). Essa diferença pode indicar uma tendência tanto altista (variação positiva) como baixista (variação negativa) no mercado. Será ainda considerada como uma "barra" o preço que consiste da abertura da barra igual ao fechamento de preço da barra anterior e a barra (i) é calculada no fechamento do preço definido pela função:
for(int i=1; i<bars_calc && !IsStopped(); i++) { ...
Para calcular os três principais indicadores, devemos conduzir o array de preço de acordo com as configurações _price e calcular o valor da variável _period, utilizando o operador for. Ele é necessário para calcular variações de preços positivas nas tendências de alta e variações de preços negativas nas tendências de baixa, e ainda, a quantidade de mudanças ao longo desse período, além de encontrar sua proporção no curso da divisão da soma pela quantidade:
- if(total_bull>0) Buffer_calc_bull[i]=sum_bull/total_bull; — para touros.
- if(total_bear>0) Buffer_calc_bear[i]=sum_bear/total_bear; — para ursos.
Veja abaixo um cálculo (ao vivo no gráfico) dos touros, ursos e a linha principal do histograma com _period=5:
Assim, um resultado da soma dos valores de altas e baixas aparece em cada barra, sendo estes valores usados nos cálculos. Isto é implementado e apresenta-se no indicador como uma linha com três cores, exibidas através do buffer de cor do indicador - Buffer_mainline_color[]. Veja abaixo os cálculos na função OnCalculate().
//+------------------------------------------------------------------+ //| Função de iteração do Indicador personalizado | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, // tamanho do array price[] const int prev_calculated,// barras processadas na chamada anterior const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { ArraySetAsSeries(time,true); //--- definindo a indexação do array como nas séries temporais, o menor índice 0 tem o último valor calculado conhecido no histórico ArraySetAsSeries(open,true); ArraySetAsSeries(high,true); ArraySetAsSeries(low,true); ArraySetAsSeries(close,true); ArraySetAsSeries(Buffer_main_bull,true); ArraySetAsSeries(Buffer_color_bull,true); ArraySetAsSeries(Buffer_main_bear,true); ArraySetAsSeries(Buffer_color_bear,true); ArraySetAsSeries(Buffer_mainline,true); ArraySetAsSeries(Buffer_mainline_color,true); ArraySetAsSeries(Buffer_MAfast,true); ArraySetAsSeries(Buffer_MAslow,true); ArraySetAsSeries(Buffer_calc,true); ArraySetAsSeries(Buffer_calc_bull,true); ArraySetAsSeries(Buffer_calc_bear,true); ArraySetAsSeries(Buffer_calcLINE,true); //--- int copy=0; bars_calc=0; //--- cálculo dos dados do indicador //--- quando prev_calculated = 0, todos os dados são calculados em todos as barras mais uma vez; _tm_prev=0 pode ser igual a zero após uma falha no histórico, por exemplo, quando se desconectar da Internet por um longo período de tempo if(prev_calculated==0) _tm_prev=0; //---Se o tamanho anterior é maior do que o tamanho atual, indica falha e todos os dados devem ser recalculados if(prev_rates_total>rates_total) _tm_prev=0; if(_tm_prev<time[0]) // cálculo quando uma nova barra aparece { if(_tm_prev>0) // Se o indicador já foi previamente calculado { copy=TakeShift_byTime(Symbol(),PERIOD_CURRENT,_tm_prev); // a barra dos símbolos corrente mudando ao longo da última barra calculada if(copy<=0) // Se o deslocamento não for encontrado, então os cálculos são desviados e repetidos no próximo tick { return 0; } bars_calc=copy+1; // definindo o deslocamento da barra para começar os cálculos da atual barra não fechada do indicador //--- anulando a primeira barra em andamento não fechada, ou seja, seus dados não são calculados Buffer_main_bull[0]=0.0; Buffer_color_bull[0]=5; // definição de índice de cor no número 5 corresponde a uma cor vazia, portanto a cor não é desenhada Buffer_main_bear[0]=0.0; Buffer_color_bear[0]=5; // definição de índice de cor no número 5 corresponde a uma cor vazia, portanto a cor não é desenhada Buffer_mainline[0]=0.0; Buffer_mainline_color[0]=5; // definição de índice de cor no número 5 corresponde a uma cor vazia, portanto a cor não é desenhada Buffer_MAfast[0]=0.0; Buffer_MAslow[0]=0.0; Buffer_calc[0]=0.0; Buffer_calc_bull[0]=0.0; Buffer_calc_bear[0]=0.0; Buffer_calcLINE[0]=0.0; } else // se o indicador foi configurado pela primeira vez e os valores não são calculados { bars_calc=Bars(Symbol(),PERIOD_CURRENT)-1; //delocamento das barras para começar os cálculos é definido com a quantidade total de barras -1 //--- anular todos os dados em todos as barras, para evitar erros de desenho for(int i=0; i<Bars(Symbol(),PERIOD_CURRENT) && !IsStopped(); i++) { Buffer_main_bull[i]=0.0; Buffer_main_bear[i]=0.0; Buffer_mainline[i]=0.0; Buffer_MAfast[i]=0.0; Buffer_MAslow[i]=0.0; Buffer_calc[i]=0.0; Buffer_calc_bull[i]=0.0; Buffer_calc_bear[i]=0.0; Buffer_calcLINE[i]=0.0; } } //--- se a quantidade de barras para cálculos do indicador diminui abaixo de zero, então o cálculo deve ser abortado if(bars_calc<0) return 0; //--- restrição da quantidade de barras para calcular o valor max_bars if(bars_calc>max_bars && max_bars!=0) bars_calc=max_bars; for(int i=1; i<bars_calc && !IsStopped(); i++) { //--- cálculo da diferença entre duas barras de acordo com a configuração do _price switch(_price) { case PRICE_CLOSE: Buffer_calc[i]=close[i]-close[i+1]; break; case PRICE_OPEN: Buffer_calc[i]=open[i]-open[i+1]; break; case PRICE_HIGH: Buffer_calc[i]=high[i]-high[i+1]; break; case PRICE_LOW: Buffer_calc[i]=low[i]-low[i+1]; break; case PRICE_MEDIAN: Buffer_calc[i]=((high[i]+low[i])/2)-((high[i+1]+low[i+1])/2); break; case PRICE_TYPICAL: Buffer_calc[i]=((high[i]+low[i]+close[i])/3)-((high[i+1]+low[i+1]+close[i+1])/3); break; case PRICE_WEIGHTED: Buffer_calc[i]=((high[i]+low[i]+close[i]+close[i])/4)-((high[i+1]+low[i+1]+close[i+1]+close[i+1])/4); break; default: return 0; } } //--- o funcionamento da iteração das barras sem cálculos até as extremidades finaliza o loop, o comando IsStopped=true para finalizar o programa não aparece (quando se apaga o indicador no gráfico) for(int i=1; i<=bars_calc && !IsStopped(); i++) { //--- dados nulos sum_bull=0.0; // soma da variável de mudanças positivas (para tendências de alta) durante o período de tempo analisado total_bull=0; // soma da variável da quantidade de mudanças positivas ao longo do período de tempo analisado sum_bear=0.0; // soma da variável de variações negativas (para tendências de baixa) durante o período de tempo analisado total_bear=0; // soma da variável das variações negativas ao longo do período de tempo analisado Buffer_main_bull[i]=0.0; Buffer_color_bull[i]=5; Buffer_main_bear[i]=0.0; Buffer_color_bear[i]=5; Buffer_mainline[i]=0.0; Buffer_mainline_color[0]=5; Buffer_calc_bull[i]=0.0; Buffer_calc_bear[i]=0.0; Buffer_calcLINE[i]=0.0; //--- parar o cálculo da barra, se ele diminui além dos dados disponíveis de acordo com o período analisado if(i>=(rates_total-_period)) continue; //--- dados de iteração ao longo do período analisado (_period) da barra corrente mais profunda no histórico for(int i2=i; i2<i+_period; i2++) { //--- cálculo para tendência de alta if(Buffer_calc[i2]>0) { sum_bull+=Buffer_calc[i2]; // resumindo os preços das barras positivas ("soma de mudanças positivas ao longo do período de tempo analisado") total_bull++; // cálculo da quantidade de barras positivas ("quantidade de mudanças positivas ao longo do período de tempo analisado") } //--- cálculo para tendências de baixa if(Buffer_calc[i2]<0) { sum_bear+=Buffer_calc[i2]; // resumindo os preços das barras negativas ("soma de variações negativas ao longo do período de tempo analisado") total_bear++; // cálculo da quantidade de barras negativas ("quantidade de variações negativas ao longo do período de tempo analisado") } } //--- cálculo da "habilidade dos touros" (bulls skill), dividindo o valor da barra em pontos pela quantidade de tais barras if(total_bull>0) Buffer_calc_bull[i]=sum_bull/total_bull; //--- calculo do "habilidade dos ursos" (bears' skills) if(total_bear>0) Buffer_calc_bear[i]=sum_bear/total_bear; //--- desenho do histograma com preenchimento das cores por categorias de confirmação do sinal if(draw_histogram) { //--- desenho do histograma de alta, dividindo o valor da barra em pontos pela quantidade de tais barras if(total_bull>0) Buffer_main_bull[i]=sum_bull/total_bull; //--- desenho do histograma de baixa, dividindo o tamanho da barra em pontos pela quantidade de tais barras if(total_bear>0) Buffer_main_bear[i]=sum_bear/total_bear; //--- 0 - cor do histograma clrDarkGreen- o índice de cor "apenas comprar", ordem de compra com categoria alta de confirmação //--- categoria de confirmação - todos os três indicadores revelam tendência de alta //--- vigor de alta > vigor de baixa e força de alta > força de baixa e habilidade de alta > habilidade de baixa //--- vigor - quantidade de barras //--- força - resumindo o tamanho da barra em pontos //--- habilidade (skill) - valor médio calculado de todas as barras somadas ao período indicado de vigor/força if(total_bull>total_bear && MathAbs(sum_bull)>MathAbs(sum_bear) && MathAbs(Buffer_main_bull[i])>MathAbs(Buffer_main_bear[i])) Buffer_color_bull[i]=0; else { //--- 1 - cor do histograma clrMediumSeaGreen - o índice de cor "ordem de compra permitida", ordem de compra com categoria média de confirmação //--- categoria de confirmação - com dois indicadores de alta e um indicador de baixa, em qualquer combinação if((total_bull>total_bear && MathAbs(sum_bull)>MathAbs(sum_bear) && MathAbs(Buffer_main_bull[i])<MathAbs(Buffer_main_bear[i])) || (total_bull>total_bear && MathAbs(sum_bull)<MathAbs(sum_bear) && MathAbs(Buffer_main_bull[i])>MathAbs(Buffer_main_bear[i])) || (total_bull<total_bear && MathAbs(sum_bull)>MathAbs(sum_bear) && MathAbs(Buffer_main_bull[i])>MathAbs(Buffer_main_bear[i]))) Buffer_color_bull[i]=1; else { //--- 2 - cor do histograma clrLightGreen - o índice de cor "ordem de compra permitida", ordem de compra com categoria baixa de confirmação //--- categoria de confirmação - com um indicador de alta e dois indicadores de baixa, em qualquer combinação if((total_bull>total_bear && MathAbs(sum_bull)<MathAbs(sum_bear) && MathAbs(Buffer_main_bull[i])<MathAbs(Buffer_main_bear[i])) || (total_bull<total_bear && MathAbs(sum_bull)>MathAbs(sum_bear) && MathAbs(Buffer_main_bull[i])<MathAbs(Buffer_main_bear[i])) || (total_bull<total_bear && MathAbs(sum_bull)<MathAbs(sum_bear) && MathAbs(Buffer_main_bull[i])>MathAbs(Buffer_main_bear[i]))) Buffer_color_bull[i]=2; else { //--- 3 - cor do histograma clrGray - índice de cor "ordem de compra proibida" //--- categoria de confirmação - quando o indicador de alta está ausente Buffer_color_bull[i]=3; } } } //--- 0 - cor do histograma clrDarkRed - o índice de cor "apenas vender", ordem de venda com a categoria alta de confirmação //--- categoria de confirmação - todos os três indicadores revelam tendência de baixa if(total_bull<total_bear && MathAbs(sum_bull)<MathAbs(sum_bear) && MathAbs(Buffer_main_bull[i])<MathAbs(Buffer_main_bear[i])) Buffer_color_bear[i]=0; else { //--- 1 - cor do histograma clrIndianRed - o índice de cor "ordem de venda permitida", ordem de venda com a categoria média de confirmação //--- categoria de confirmação - com dois indicadores de alta e um indicador de baixa, em qualquer combinação if((total_bull<total_bear && MathAbs(sum_bull)<MathAbs(sum_bear) && MathAbs(Buffer_main_bull[i])>MathAbs(Buffer_main_bear[i])) || (total_bull<total_bear && MathAbs(sum_bull)>MathAbs(sum_bear) && MathAbs(Buffer_main_bull[i])<MathAbs(Buffer_main_bear[i])) || (total_bull>total_bear && MathAbs(sum_bull)<MathAbs(sum_bear) && MathAbs(Buffer_main_bull[i])<MathAbs(Buffer_main_bear[i]))) Buffer_color_bear[i]=1; else { //--- 2 - cor do histograma clrLightPink - o índice de cor "ordem de venda permitida", ordem de venda com a categoria baixa de confirmação //--- categoria de confirmação - com um indicador de alta e dois indicadores de baixa, em qualquer combinação if((total_bull<total_bear && MathAbs(sum_bull)>MathAbs(sum_bear) && MathAbs(Buffer_main_bull[i])>MathAbs(Buffer_main_bear[i])) || (total_bull>total_bear && MathAbs(sum_bull)<MathAbs(sum_bear) && MathAbs(Buffer_main_bull[i])>MathAbs(Buffer_main_bear[i])) || (total_bull>total_bear && MathAbs(sum_bull)>MathAbs(sum_bear) && MathAbs(Buffer_main_bull[i])<MathAbs(Buffer_main_bear[i]))) Buffer_color_bear[i]=2; else { //--- 3 - cores do histograma clrGray - índice de cor "ordem de venda proibida" //--- categoria de confirmação - quando o indicador de baixa está ausente Buffer_color_bear[i]=3; } } } } //--- valor calculado da linha principal, somando-se as habilidades (skills) dos ursos e touros Buffer_calcLINE[i]=(Buffer_calc_bull[i]+Buffer_calc_bear[i])*line_deviation; //--- desenho de linha com preenchimento de cores por categorias de confirmação de sinal // 0 - clrDarkGreen - o índice de cor "apenas comprar"(only buy), ordem de compra com categoria alta de confirmação // 1 - clrDarkRed - o índice de cor "ordem de compra permitida" (sell order allowed), ordem de venda com a categoria média de confirmação // 2 - clrGray - índice de cor "nenhuma confirmação restrita" (no strict confirmation) if(draw_line) { //--- desenho dos valores da linha principal, somando-se as habilidades (skills) dos ursos e dos touros Buffer_mainline[i]=(Buffer_calc_bull[i]+Buffer_calc_bear[i])*line_deviation; //--- configurando a linha de cor como indefinida (2 - clrGray) Buffer_mainline_color[i]=2; //--- definindo a linha de cor da tendência de alta (0 - clr verde escuro), quando todos os três indicadores de tendência de alta combinam (bull>bear) if(total_bull>total_bear && MathAbs(sum_bull)>MathAbs(sum_bear) && MathAbs(Buffer_calc_bull[i])>MathAbs(Buffer_calc_bear[i])) Buffer_mainline_color[i]=0; //--- definindo a linha da cor da tendência de baixa (1 - cor vermelho escuro), quando todos os três indicadores de tendência de baixa combinam (bear>bull) if(total_bull<total_bear && MathAbs(sum_bull)<MathAbs(sum_bear) && MathAbs(Buffer_calc_bull[i])<MathAbs(Buffer_calc_bear[i])) Buffer_mainline_color[i]=1; } } //--- cálculando e desenhando a МA if(draw_MA_fast || draw_MA_slow) { //--- desabilitando a indexação, como nas séries temporais para transferência dentro da biblioteca MovingAverages.mqh (a indexação é alterado para ter uma barra de histórico atual no final do array) ArraySetAsSeries(Buffer_calcLINE,false); ArraySetAsSeries(Buffer_MAfast,false); ArraySetAsSeries(Buffer_MAslow,false); //--- iteração de todos as barras não calculadas. Iteration = All bars (rates_total) - deslocamento da barra a partir da última conhecida que foi calculada por _tm_prev (bars_calc) for(int i=rates_total-bars_calc; i<rates_total && !IsStopped(); i++) { //--- restrição dos cálculos estabelecidos nos parâmetros max_bars, cálculo apenas para a quantidade de max_bars como a diferença total de todas as barras (rates_total) menos o valor definido(max_bars) if(max_bars>0?(i<(rates_total-max_bars)):false) { //--- se o índice atual "i" diminui para além do valor permitido, continuamos com o índice permitido i=rates_total-max_bars; continue; } //--- anulando o array caso os dados da МА não sejam recebidos Buffer_MAfast[i]=0.0; Buffer_MAslow[i]=0.0; //--- seleção do método de cálculo da МА rápida com base no parâmetro method_MA_fast if(draw_MA_fast) { switch(method_MA_fast) { case MODE_SMA: // Média Simples Buffer_MAfast[i]=SimpleMA(i,period_MA_fast,Buffer_calcLINE); // a obtenção de dados do índice i, SimpleMA, calculado a partir da biblioteca Include\\MovingAverages.mqh, baseado no de buffer de dados Buffer_calcLINE e no período period_MA_fast break; case MODE_EMA: // Média Exponencial Buffer_MAfast[i]=ExponentialMA(i,period_MA_fast,Buffer_MAfast[i-1],Buffer_calcLINE); break; case MODE_SMMA: // Média Suavizada Buffer_MAfast[i]=SmoothedMA(i+period_MA_fast,period_MA_fast,Buffer_MAfast[i-1],Buffer_calcLINE); break; case MODE_LWMA: // Média Ponderada Linear Buffer_MAfast[i]=LinearWeightedMA(i+period_MA_fast,period_MA_fast,Buffer_calcLINE); break; default: return 0; } } //--- seleção do cálculo do método MA lenta com base no parâmetro method_MA_slow if(draw_MA_slow) { switch(method_MA_slow) { case MODE_SMA: // Média Simples Buffer_MAslow[i]=SimpleMA(i,period_MA_slow,Buffer_calcLINE); break; case MODE_EMA: // Média Exponencial Buffer_MAslow[i]=ExponentialMA(i,period_MA_slow,Buffer_MAslow[i-1],Buffer_calcLINE); break; case MODE_SMMA: // Média Suavizada Buffer_MAslow[i]=SmoothedMA(i,period_MA_slow,Buffer_MAslow[i-1],Buffer_calcLINE); break; case MODE_LWMA: // Média Ponderada Linear Buffer_MAslow[i]=LinearWeightedMA(i,period_MA_slow,Buffer_calcLINE); break; default: return 0; } } } //--- permitindo a indexação como nas séries temporais para desenhar ArraySetAsSeries(Buffer_calcLINE,true); ArraySetAsSeries(Buffer_MAfast,true); ArraySetAsSeries(Buffer_MAslow,true); //--- anulando dados da МА para a barra atual, ou seja, não calculados Buffer_MAfast[0]=EMPTY_VALUE; Buffer_MAslow[0]=EMPTY_VALUE; Buffer_calcLINE[0]=EMPTY_VALUE; } //--- memorizar o tempo da última barra calculada _tm_prev=time[0]; } //--- valor de retorno do prev_calculated para a próxima chamada prev_rates_total=rates_total; return(rates_total); }
Valores da linha principal foram aumentados (valor da linha principal * linha desvio) até diminuir além do histograma para uma visualização conveniente ao exibir linhas e o histograma. A restrição da quantidade de barras calculadas (max_bars) foi adicionada para acelerar os cálculos em pequenos períodos, por exemplo no М1. O último bloco do código TakeShift_byTime é usado para obter o desvio da barra no tempo, com uma finalidade de encontrar a quantidade de barras necessária para os cálculos no bars_calc.
Capítulo 2. Aplicação prática do indicador "Rope" e criar o Expert Advisor
Neste capítulo concentraremos na criação do Expert Advisor EARopebyEricNaiman com base no indicador "Rope" (nome do código fonte do indicador — RopebyEricNaiman). O indicador pode ser utilizado como uma estratégia separada, com base no exemplo do Expert Advisor EARopebyEricNaiman, onde um filtro permite encontrar a direção da tendência. O autor considera várias abordagens para a utilização dos dados calculados pelo indicador neste livro. Foram selecionados os seguintes no Expert Advisor:
- Intersecção da linha principal com 0 (linha principal cruza o zero). Acima da itersecção - comprar, abaixo da itersecção - vender.
- Abertura, quando a principal cor da linha é alterada do cinza para verde (comprar) ou de cinza para vermelho (vender).
- Abertura no principal cruzamento de linha com a МА rápida (linha principal cruza a MAfast). A linha principal cruzando a MA acima - ordem de compra; abaixo - ordem de venda.
Abrindo quando duas МАs se cruzarem. O MA rápida cruza o МА lenta acima - compra; abaixo - venda.
Além das configurações principais, o Expert Advisor possibilita a oportunidade para configurar separadamente 4 tipos de fechamentos correspondentes aos sinais de abertura, mas na direção oposta em comparação com um tipo da posição aberta:
//--- configurações para fechar a posição input string section_5="___ Close settings"; //--- fechando na principal linha de intersecção com zero / fechando uma posição COMPRAR no cruzamento abaixo input bool close1=true; // Close main line cross zero //--- fechando quando a cor é alterada para a cor oposta da posição aberta / fechando uma posição COMPRAR quando mudar para vermelho input bool close2=false; // Close main line color //--- fechando na principal linha de intersecção com a linha МА / fechando uma posição COMPRAR no cruzamento da linha principal abaixo da МА input bool close3=false; // Fecha no cruzamento da linha principal com a MАfast //--- fechando na intersecção de duas МАs / fechando uma posição COMPRAR no cruzamento da МА rápida com o МА lenta abaixo input bool close4=true; // Fechar no cruzamento das duas MA
Assim, a abertura é baseada num dos métodos selecionados na variável trade_mode, o fechamento é executado pelo Stop Loss, ou Take Profit ou por um dos métodos acima mencionados. O código fonte completo do expert e do indicador pode ser baixado e visto nos arquivos anexos ao artigo. Neste artigo nós somente analisamos o cálculo principal da parte dos sinais para as abertura e fechamento das posições.
- Principais variáveis e o indicador RopebyEricNaiman são inicializados no bloco OnInit().
- O bloсo OnTick() contém o bloco de gestão para as posições de abertura e fechamento.
- O bloco de cálculo do sinal Check_Indi_Open() é usado para carregar dados do indicador e procurar um sinal de abertura.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Check_Indi_Open | //+------------------------------------------------------------------+ int Check_Indi_Open() { //--- declaração de arrays para a obtenção de dados do indicador int copy=0; double _arr_ind_1[]; double mafast[]; double mainline[]; double maslow[]; //--- utilizando a função switch para selecionar o método de abertura com base no parâmetro trade_mode da variável externa switch((int)trade_mode) { case 0: //--- linha principal do indicador compara duas últimas barras, exceto a atual copy=Copy_indi_Buffer(RbEN_handle,4,1,2,_arr_ind_1,"RbEN"); if(copy!=2) return 4; if(_arr_ind_1[0]!=EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[1]!=EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[0]>0 && _arr_ind_1[1]<=0) { return 0; } if(_arr_ind_1[0]!=EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[1]!=EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[0]<0 && _arr_ind_1[1]>=0) { return 1; } break; case 1: //--- a obtenção do índice de cor do indicador a partir do buffer Nº 5 nas duas últimas barras, exceto a atual copy=Copy_indi_Buffer(RbEN_handle,5,1,2,_arr_ind_1,"RbEN"); if(copy!=2) return 5; if(_arr_ind_1[0]!=EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[1]!=EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[0]==0 && _arr_ind_1[1]!=0) { return 0; } if(_arr_ind_1[0]!=EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[1]!=EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[0]==1 && _arr_ind_1[1]!=1) { return 1; } break; case 2: //--- recebimento e comparação da "mafast" (МА sobre linha principal do indicador) e valor da "mainline" (linha principal do indicador) nas últimas duas barras, exceto a atual. copy=Copy_indi_Buffer(RbEN_handle,6,1,2,mafast,"RbEN"); if(copy!=2) return 6; copy=Copy_indi_Buffer(RbEN_handle,4,1,2,mainline,"RbEN"); if(copy!=2) return 7; if(mafast[0]!=EMPTY_VALUE && mafast[1]!=EMPTY_VALUE && mainline[0]!=EMPTY_VALUE && mainline[1]!=EMPTY_VALUE && mainline[0]>mafast[0] && mainline[1]<=mafast[1]) { return 0; } if(mafast[0]!=EMPTY_VALUE && mafast[1]!=EMPTY_VALUE && mainline[0]!=EMPTY_VALUE && mainline[1]!=EMPTY_VALUE && mainline[0]<mafast[0] && mainline[1]>=mafast[1]) { return 1; } break; case 3: //--- recebimento e comparação da "mafast" (МА rápida sobre a linha principal do indicador) e a "maslow" (МА lenta sobre a linha principal do indicador), exceto a atual copy=Copy_indi_Buffer(RbEN_handle,6,1,2,mafast,"RbEN"); if(copy!=2) return 8; copy=Copy_indi_Buffer(RbEN_handle,7,1,2,maslow,"RbEN"); if(copy!=2) return 9; if(mafast[0]!=EMPTY_VALUE && mafast[1]!=EMPTY_VALUE && maslow[0]!=EMPTY_VALUE && maslow[1]!=EMPTY_VALUE && maslow[0]<mafast[0] && maslow[1]>=mafast[1]) { return 0; } if(mafast[0]!=EMPTY_VALUE && mafast[1]!=EMPTY_VALUE && maslow[0]!=EMPTY_VALUE && maslow[1]!=EMPTY_VALUE && maslow[0]>mafast[0] && maslow[1]<=mafast[1]) { return 1; } break; default: return 3; } //--- return 2; }
Existe uma iteração realizada no bloco Check_Indi_Close() de acordo com as configurações de entrada de todos os quatro métodos de fechamento de uma posição aberta:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Check_Indi_Close | //+------------------------------------------------------------------+ int Check_Indi_Close() { //--- declaração de arrays para a obtenção de dados do indicador int copy=0; double _arr_ind_1[]; double mafast[]; double mainline[]; double maslow[]; _str_close=""; //--- recepção e comparação com a linha zero da linha principal nas duas últimas barras, exceto a atual if(close1) { copy=Copy_indi_Buffer(RbEN_handle,4,1,2,_arr_ind_1,"RbEN"); if(copy!=2) return 4; _str_close="Close main line cross zero"; if(_arr_ind_1[0]!=EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[1]!=EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[0]>0 && _arr_ind_1[1]<=0) { return 0; } if(_arr_ind_1[0]!=EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[1]!=EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[0]<0 && _arr_ind_1[1]>=0) { return 1; } } //--- a obtenção do índice de cor do indicador a partir do buffer Nº 5 nas duas últimas barras, exceto a atual if(close2) { copy=Copy_indi_Buffer(RbEN_handle,5,1,2,_arr_ind_1,"RbEN"); if(copy!=2) return 5; _str_close="Close main line color"; if(_arr_ind_1[0]!=EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[1]!=EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[0]==0 && _arr_ind_1[1]!=0) { return 0; } if(_arr_ind_1[0]!=EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[1]!=EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[0]==1 && _arr_ind_1[1]!=1) { return 1; } } //--- recebimento e comparação da "mafast" (МА sobre linha principal do indicador) e valor da "mainline" (linha principal do indicador) nas últimas duas barras, exceto a atual. if(close3) { copy=Copy_indi_Buffer(RbEN_handle,6,1,2,mafast,"RbEN"); if(copy!=2) return 6; copy=Copy_indi_Buffer(RbEN_handle,4,1,2,mainline,"RbEN"); if(copy!=2) return 7; _str_close="Close main line cross MAfast"; if(mafast[0]!=EMPTY_VALUE && mafast[1]!=EMPTY_VALUE && mainline[0]!=EMPTY_VALUE && mainline[1]!=EMPTY_VALUE && mainline[0]>mafast[0] && mainline[1]<=mafast[1]) { return 0; } if(mafast[0]!=EMPTY_VALUE && mafast[1]!=EMPTY_VALUE && mainline[0]!=EMPTY_VALUE && mainline[1]!=EMPTY_VALUE && mainline[0]<mafast[0] && mainline[1]>=mafast[1]) { return 1; } } //--- recebimento e comparação da "mafast" (МА rápida sobre a linha principal do indicador) e a "maslow" (МА lenta sobre a linha principal do indicador), exceto a atual if(close4) { copy=Copy_indi_Buffer(RbEN_handle,6,1,2,mafast,"RbEN"); if(copy!=2) return 8; copy=Copy_indi_Buffer(RbEN_handle,7,1,2,maslow,"RbEN"); if(copy!=2) return 9; _str_close="Close two MA cross"; if(mafast[0]!=EMPTY_VALUE && mafast[1]!=EMPTY_VALUE && maslow[0]!=EMPTY_VALUE && maslow[1]!=EMPTY_VALUE && maslow[0]<mafast[0] && maslow[1]>=mafast[1]) { return 0; } if(mafast[0]!=EMPTY_VALUE && mafast[1]!=EMPTY_VALUE && maslow[0]!=EMPTY_VALUE && maslow[1]!=EMPTY_VALUE && maslow[0]>mafast[0] && maslow[1]<=mafast[1]) { return 1; } } //--- return 2; }
- O bloco Copy_indi_Buffer() é criado para receber os dados do indicador usando a função CopyBuffer().
- O bloco TakeLastOpenTime() é usado para receber o tempo da última posição aberta, com o objetivo de comparação (em OnTick) com o tempo de abertura da barra, a fim de evitar a múltipla abertura da posição sobre uma barra.
- OpenPosition() — uma função para a abertura de posição.
- Copy_Time() copia o tempo da barra indicada.
- CloseAllPosition() fecha toda as posições.
Após criarmos o Expert Advisor, procedemos à otimização dos parâmetros de entrada, descrito no próximo capítulo.
Capítulo 3. Otimização dos parâmetros de entrada do Expert Advisor
Antes de executar o Expert Advisor devemos otimizar os principais parâmetros de entrada. O símbolo EURUSD H1 2005-2015 (algoritmo genético de otimização) foi selecionado como exemplo. A otimização separada é executada para todos os quatro tipos de abertura.
1. trade_mode = linha principal cruzando zero (linha principal intersecção com 0: cruzamento acima - comprar; cruzando abaixo - vender).
Parâmetros para otimização:
Valor Iníciar Passo Stop Passos StopLoss 0 50 10000 201 TakeProfit 0 50 10000 201 _period 1 1 200 200 close1 false true 2 Passes totais 16160400
A otimização e os melhores resultados de teste podem ser vistos no arquivo anexo ao artigo, denominado optimization.zip, na pasta "EURUSD H1 2005-2015\test1 - main line cross zero\".
2. trade_mode = altera a cor da linha principal (abertura, quando a cor da linha principal é alterada do cinza para verde (comprar) ou de cinza para vermelho (vender)).
Parâmetros para otimização:
Valor Iníciar Passo Stop Passos StopLoss 0 50 10000 201 TakeProfit 0 50 10000 201 _period 1 1 200 200 close2 false true 2 Passes totais 16160400
A otimização e os melhores resultados de teste podem ser vistos no arquivo anexo, denominado optimization.zip, na pasta "EURUSD H1 2005-2015\test2 - main line color\".
3. trade_mode = a linha principal cruza a MAfast (abertura na intersecção da linha principal com a МА rápida: a linha principal cruza o MA acima - comprar; abaixo - vender).
Parâmetros para otimização:
Valor Iníciar Passo Stop Passos StopLoss 0 50 10000 201 TakeProfit 0 50 10000 201 _period 1 1 200 200 period_MA_fast 1 1 300 300 close3 false true 2 Passes totais 4848120000
A otimização e os melhores resultados de teste podem ser vistos no arquivo anexo, denominado optimization.zip, na pasta "EURUSD H1 2005-2015\test3 - main line cross MAfast\".
4. trade_mode = duas MAs se ruzam (abertura na intersecção de duas MAs: ao МА rápida cruza o МА lenta acima - ordem de compra; abaixo - ordem de venda).
Parâmetros para otimização:
Valor Iníciar Passo Stop Passos StopLoss 0 50 10000 201 TakeProfit 0 50 10000 201 _period 1 1 200 200 period_MA_fast 1 1 300 300 period_MA_slow 1 1 400 400 close4 false true 2 Passes totais 1939248000000
A otimização e os melhores resultados de teste podem ser vistos no arquivo anexo, denominado optimization.zip, na pasta "EURUSD H1 2005-2015\test4 - two MA cross\".
Conclusão
Os resultados de otimização provam a viabilidade desta estratégia, considerando que o Expert Advisor é construído com base na pura lógica de como o indicador funciona, sem o uso de quaisquer funções adicionais para a gestão do dinheiro. Falando de pura lógica, implica na estratégia do autor em descobrir a tendência, baseada na avaliação estática de vigor das tendências de altas (bulls) e baixas (bears) durante o período de tempo especificado. Usando este indicador, definimos os pontos de entrada no mercado de núcleo, portanto o indicador é aplicável tanto como filtro na sua estratégia como sinal base para a abertura das negociações.
Veja os arquivos anexos para encontrar o código-fonte do indicador e do Expert Advisor, você pode usá-los no seu desenvolvimento pessoal no campo da programação e das negociações. Esta estratégia foi implementada e mostrada em pequenas áreas de uso (sinais básicos para entrada/saída), onde já demonstrou a sua capacidade de trabalho nos estágios iniciais.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Artigo original: https://www.mql5.com/ru/articles/2027
Aviso: Todos os direitos sobre esses materiais pertencem à MetaQuotes Ltd. É proibida a reimpressão total ou parcial.
Esse artigo foi escrito por um usuário do site e reflete seu ponto de vista pessoal. A MetaQuotes Ltd. não se responsabiliza pela precisão das informações apresentadas nem pelas possíveis consequências decorrentes do uso das soluções, estratégias ou recomendações descritas.
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso