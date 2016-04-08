Indicador Rope por Erik Naymanf

Conteúdo





Introdução

Este artigo e o indicador foi inspirado no livro de Erik L. Nayman - The Small Encyclopedia of Trader (A Pequena Enciclopédia do Trader) — K . VIRA-R Alfa Capital, 1999. —236 p. Abrange os conceitos básicos da análise técnica e fundamental dos mercados financeiros, onde um método é escolhido, o indicador "Rope". Para descrevê-lo brevemente, observe que o indicador baseia-se na relação entre a mudança da velocidade de preço durante o período selecionado pela quantidade destas mudanças.

Em seu livro, o autor dá uma visão geral de análise, fornecendo tabelas e gráficos, usados para escrever este artigo. Ele executa a análise de mercado baseada na interação entre as tendências de alta e baixa, usando a velocidade de mudança do preço, número de transações e massa das mudanças como objetos de análise. A velocidade é medida por uma série de operações e a massa é calculada como a diferença entre duas cotações adjacentes (corrente e anterior). O último preço conhecido é considerado no livro como uma cotação (maiores informações são fornecidas no primeiro capítulo, usando o exemplo de cálculo).

O objetivo da análise do mercado é calcular a força e a determinação da direção da tendência, onde as tendências de alta e de baixa afetam simultaneamente o mercado. Encontrando o valor desta força, pode ser usado para avaliar a posição mais forte em andamento. O autor identifica esta ação como um cabo-de-guerra entre duas forças opostas, como mostrado no livro através do valor "rope", calculado usando uma força total das tendências de alta e de baixa:





Ele também descreve duas abordagens para análise do mercado e cálculos com base em métodos estáticos e dinâmicos. O cálculo do valor "rope" no livro envolve os seguintes passos:

1. Avaliação e cálculo de forças de alta e baixa, encontrando a direção.



Fórmulas para força de alta (como no livro):



BuF = SPCi, onde: BuF — força de alta;

SPCi — soma das variações positivas ao longo do período de tempo analisado. Fórmulas para força de baixa (como no livro):

BeF = SNCi, onde: BeF — força de baixa;

SNCi — soma das variações negativas ao longo do período de tempo analisado. Os valores BuF e BeF são comparados uns aos outros, onde o maior valor indica que tem uma posição dominante no mercado.



Ao comparar os valores de força sobre duas barras adjacentes do período gráfico analisado, obtemos a avaliação dinâmica. Veja abaixo a análise na fonte:

BuF > BeF and (BuF1 - BuFО) > (BeF1 - BeFО) = crescimento global da força de alta (valor da força corrente está marcada com índice 1, valor anterior - com o índice 0). BuF > BeF and (BuF1 - BuFО) < (BeF1 - BeFО) = declínio global da força de alta. BuF < BeF and (BuF1 - BuFО) > (BeF1 - BeFО) = crescimento global da força de baixa. BuF < BeF and (BuF1 - BuFО) < (BeF1 - BeFО) = declínio global da força de baixa. Em adição ao valor da força estática, as mudanças da dinâmica desse valor sobre os pontos calculados adjacentes são vistos separadamente.

2. Avaliar, calcular e comparar o "vigor" (número de mudanças) para as tendências de alta e baixa. Cálculo do vigor para as tendências de alta e baixa na fonte:

BuV = NPCi, onde: BuV — vigor de alta;

NPCi — número das variações positivas ao longo do período de tempo analisado. BeV = NNCi, onde: BeV — vigor de baixa;

NNCi — número dase variações negativas ao longo do período de tempo analisado. Ao comparar o valor calculado do vigor com um valor adjacente anterior, temos a avaliação dinâmica. As dinâmicas são avaliadas através da comparação de um valor estático com um valor dinâmico, igualmente no exemplo de comparação da análise anterior.

3. Avaliar, calcular e comparar a avaliação das "habilidades" (skills) para as tendências de alta e baixa. Mostrada na fonte como: Habilidades de tendências de alta e baixa quanto a suas políticas de mercado são reveladas nas seguintes fórmulas: BuS = SPC1/NPC1; BeS = SNC1 / NNC1. Isto mostra como o valor estático é calculado, o cálculo dinâmico baseia-se no exemplo da primeira etapa. 4. Avaliação final das tendências de alta e baixa. Depois de calcular todos os valores das três etapas anteriores e comparando seus dados, podemos fazer uma conclusão sobre a direção e caráter da tendência. A avaliação final foi feita com base na comparação de todos os três parâmetros e está sendo apresentada de acordo com o livro: Se BuF > BeF, BuV > BeV e BuS > BeS (sujeitos as relações dinâmicas mencionadas acima), então as tendências de alta estão muito mais vigorosas do que as tendências de baixa, logo consideramos apenas as ordens de compra. Um valor dinâmico de "dois pontos adjacentes calculados na linha rope" deve ser adicionado aos dados estáticos para uma avaliação dinâmica do mercado.

Em termos de etapas de análise, os três principais valores calculados para criar um indicador podem ser distinguidos como:

força — soma das variações durante o período de tempo analisado;

vigor - quantidade das variações ao longo do período de tempo analisado;

habilidade (skill) = força / vigor.

O autor marcou a parte dinâmica como a mais sensível e vigorosa de todas. Apenas um método estático de cálculos foi escolhido para este artigo. Assim, comparando as três partes calculadas: "força", "vigor" e "habilidade" (skill), o autor faz uma conclusão sobre a força e a direção da tendência, calcula os dados estáticos, dinâmicos e introduz vários métodos para a sua utilização. Agora vamos dar uma olhada mais detalhada sobre o desenvolvimento do indicador "Rope", usando o método de Erik L. Nayman.





Capítulo 1. Princípios do desenvolvimento e cálculos do indicador "Rope", com exemplos do código

Um método tipo linear e histograma foi escolhido para escrever o indicador. O método tipo linear soma os valores calculados das tendências de alta e baixa. O método tipo histograma apresenta cálculos para as tendências de alta e baixa separadamente.

Veremos o código do indicador com comentários inseridos em cada etapa. Começaremos com uma declaração das variáveis e características para exibir o indicador usando as atribuições #property. A descrição das características da cor do indicador é colocada convenientemente para análise dos dados no código abaixo.

#property copyright "Copyright 2015, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property description "RopebyEricNaiman by Im_hungry (https://login.mql5.com/en/users/Im_hungry)" #property description "RopebyEricNaiman - mostra a direção da vontade da ação do mercado e do poder dessa vontade." #property version "1.00" #property strict #include <MovingAverages.mqh> #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 12 #property indicator_plots 5 #property indicator_label1 "BULL" #property indicator_type1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM #property indicator_color1 clrDarkGreen , clrMediumSeaGreen , clrLightGreen , clrGray #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 2 #property indicator_label2 "BEAR" #property indicator_type2 DRAW_COLOR_HISTOGRAM #property indicator_color2 clrDarkRed , clrIndianRed , clrLightPink , clrGray #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 2 #property indicator_label3 "main line" #property indicator_type3 DRAW_COLOR_LINE #property indicator_color3 clrDarkGreen , clrDarkRed , clrGray #property indicator_style3 STYLE_SOLID #property indicator_width3 2 #property indicator_label4 "ma fast" #property indicator_type4 DRAW_LINE #property indicator_color4 clrAqua #property indicator_style4 STYLE_SOLID #property indicator_width4 1 #property indicator_label5 "ma slow" #property indicator_type5 DRAW_LINE #property indicator_color5 clrYellow #property indicator_style5 STYLE_SOLID #property indicator_width5 1

O autor não fornece nenhuma descrição das características das cores nelas mesmas, mas analisa a tendência, quando os três indicadores correspondem totalmente/parcialmente:

bull force > bear force — tendência de alta, o sinal inverso indica o predomínio dos ursos.

bull vigor > bear vigor — tendência de alta.

bull skill > bear skill — tendência de alta.

Ao comparar esses indicadores, podemos avaliar a força da tendência. Quanto mais indicadores estiverem confirmando a tendência, mais forte ela se torna. Uma descrição das cores exibidas no histograma, com base em três valores calculados durante a inicialização das variáveis, foi mostrado acima. Estes valores calculados podem ser comparados em qualquer combinação.

0 — clrDarkGreen, o índice de cor "apenas comprar"(only buy), ordem de compra com categoria alta de confirmação. 1 — clrMediumSeaGreen - o índice de cor "ordem de compra permitida" (buy order allowed), ordem de compra com categoria média de confirmação 2 — clrLightGreen - o índice de cor "ordem de compra permitida" (buy order allowed), ordem de compra com categoria baixa de confirmação 3 — clrGray - índice de cor "ordem de compra proibida" (buy order prohibited)

Uma cor é exibida na linha principal do indicador somente quando correspondem todos os três valores calculados, de acordo com a descrição original do livro:

"Se BuF > BeF, BuV > BeV e BuS > BeS (sujeitos as relações dinâmicas mencionadas acima), então as tendências de alta estão muito mais vigorosas do que as tendências de baixa, logo consideramos apenas as ordens de compra. Se BuF < BeF, BuV < BeV e BuS < BeS (sujeitos a relações dinâmicas), as tendências de baixa são muito mais vigorosas do que as de alta. Somente as ordens de venda são as preferidas."

Nós vamos declarar as variáveis externas do indicador. Observe que é uma opção exibir uma linha e/ou um histograma com as variáveis de entrada draw_line e draw_histogram para tornar a operação com o indicador mais fácil. Para alcançar cálculos universais, agora você pode selecionar preços para cálculo do indicador usando o parâmetro _price. Configurações do indicador МА também são executadas com uma opção que pode ser desativada.

input string section_1= "___ main settings" ; input bool draw_histogram= true ; input bool draw_line= true ; input int _period= 76 ; input ENUM_APPLIED_PRICE _price= PRICE_CLOSE ; input int max_bars= 0 ; input double line_deviation= 3.0 ; input string section_2= "___ MA fast" ; input bool draw_MA_fast= false ; input int period_MA_fast= 25 ; input ENUM_MA_METHOD method_MA_fast= MODE_SMA ; input string section_3= "___ MA slow" ; input bool draw_MA_slow= false ; input int period_MA_slow= 143 ; input ENUM_MA_METHOD method_MA_slow= MODE_SMA ; ...

O livro contém uma série de opções para trabalhar com o valor "rope". A seguir foram selecionadas a partir da variedade:

Interseção do indicador com uma linha zero.

Negociação somente quando todos os três valores calculados, como força, vigor e habilidade (skill) combinam. Implementado como cores da linha principal.

Intersecção do indicador com a МА.

Intersecção de duas МАs.

O indicador МА (carregado a partir da biblioteca MovingAverages.mqh) é criado com base nos valores presentes da linha principal do indicador no array de buffer Buffer_calcLINE. Ele foi adicionado para alcançar facilmente o acesso de dados antes de transferi-lo a biblioteca de funções para o cálculo da МА.

Os principais dados para o cálculo e a criação do indicador são inicializados na função OnInit. Anular as variáveis prev_rates_total e _tm_prev é um aspecto importante para fazer cálculos quando ocorrem mudanças no período do gráfico e outras razões para redefinir o indicador. O valor _tm_prev é responsável pelo tempo da última barra calculada, a partir do qual o cálculo começa quando a próxima barra aparece. O parâmetro prev_rates_total mantém o valor anterior - rates_total (pelo tick anterior). Comparando-o com o rates_total corrente (número de barras ou o tamanho do array price[]), podemos ver se os dados foram recalculados, pois nem sempre todas as barras são carregadas, um novo cálculo é feito para evitar casos de falhas de carregamento do histórico, e como resultado, os dados não seriam exibidos corretamente no gráfico.

int OnInit () { Print ( __FUNCTION__ + "\\ Initialization | _period: " ,_period); _digits=( int ) SymbolInfoInteger ( Symbol (), SYMBOL_DIGITS ); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS ,_digits); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "RopebyEricNaiman" ); SetIndexBuffer ( 0 ,Buffer_main_bull, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,Buffer_color_bull, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetIndexBuffer ( 2 ,Buffer_main_bear, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 3 ,Buffer_color_bear, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetIndexBuffer ( 4 ,Buffer_mainline, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 5 ,Buffer_mainline_color, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetIndexBuffer ( 6 ,Buffer_MAfast, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 7 ,Buffer_MAslow, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 8 ,Buffer_calc, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 9 ,Buffer_calc_bull, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 10 ,Buffer_calc_bear, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 11 ,Buffer_calcLINE, INDICATOR_CALCULATIONS ); _tm_prev= 0 ; prev_rates_total= 0 ; return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Outros cálculos na função OnCalculate são feitos para exibir dados no gráfico. Levando-se em conta a parte calculada da tabela do livro na página 147, uma mudança positiva é um resultado positivo da diferença entre dois preços, onde esta mudança é um preço de fechamento da barra (quando se utiliza price=PRICE_CLOSE). Essa diferença pode indicar uma tendência tanto altista (variação positiva) como baixista (variação negativa) no mercado. Será ainda considerada como uma "barra" o preço que consiste da abertura da barra igual ao fechamento de preço da barra anterior e a barra (i) é calculada no fechamento do preço definido pela função:

for ( int i= 1 ; i<bars_calc && ! IsStopped (); i++) { ...

Para calcular os três principais indicadores, devemos conduzir o array de preço de acordo com as configurações _price e calcular o valor da variável _period, utilizando o operador for. Ele é necessário para calcular variações de preços positivas nas tendências de alta e variações de preços negativas nas tendências de baixa, e ainda, a quantidade de mudanças ao longo desse período, além de encontrar sua proporção no curso da divisão da soma pela quantidade:

if(total_bull>0) Buffer_calc_bull[i]=sum_bull/total_bull; — para touros.

if(total_bear>0) Buffer_calc_bear[i]=sum_bear/total_bear; — para ursos.

Veja abaixo um cálculo (ao vivo no gráfico) dos touros, ursos e a linha principal do histograma com _period=5:





Assim, um resultado da soma dos valores de altas e baixas aparece em cada barra, sendo estes valores usados nos cálculos. Isto é implementado e apresenta-se no indicador como uma linha com três cores, exibidas através do buffer de cor do indicador - Buffer_mainline_color[]. Veja abaixo os cálculos na função OnCalculate().

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { ArraySetAsSeries (time, true ); ArraySetAsSeries (open, true ); ArraySetAsSeries (high, true ); ArraySetAsSeries (low, true ); ArraySetAsSeries (close, true ); ArraySetAsSeries (Buffer_main_bull, true ); ArraySetAsSeries (Buffer_color_bull, true ); ArraySetAsSeries (Buffer_main_bear, true ); ArraySetAsSeries (Buffer_color_bear, true ); ArraySetAsSeries (Buffer_mainline, true ); ArraySetAsSeries (Buffer_mainline_color, true ); ArraySetAsSeries (Buffer_MAfast, true ); ArraySetAsSeries (Buffer_MAslow, true ); ArraySetAsSeries (Buffer_calc, true ); ArraySetAsSeries (Buffer_calc_bull, true ); ArraySetAsSeries (Buffer_calc_bear, true ); ArraySetAsSeries (Buffer_calcLINE, true ); int copy= 0 ; bars_calc= 0 ; if (prev_calculated== 0 ) _tm_prev= 0 ; if (prev_rates_total>rates_total) _tm_prev= 0 ; if (_tm_prev<time[ 0 ]) { if (_tm_prev> 0 ) { copy=TakeShift_byTime( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,_tm_prev); if (copy<= 0 ) { return 0 ; } bars_calc=copy+ 1 ; Buffer_main_bull[ 0 ]= 0.0 ; Buffer_color_bull[ 0 ]= 5 ; Buffer_main_bear[ 0 ]= 0.0 ; Buffer_color_bear[ 0 ]= 5 ;

Valores da linha principal foram aumentados (valor da linha principal * linha desvio) até diminuir além do histograma para uma visualização conveniente ao exibir linhas e o histograma. A restrição da quantidade de barras calculadas (max_bars) foi adicionada para acelerar os cálculos em pequenos períodos, por exemplo no М1. O último bloco do código TakeShift_byTime é usado para obter o desvio da barra no tempo, com uma finalidade de encontrar a quantidade de barras necessária para os cálculos no bars_calc.





Capítulo 2. Aplicação prática do indicador "Rope" e criar o Expert Advisor

Neste capítulo concentraremos na criação do Expert Advisor EARopebyEricNaiman com base no indicador "Rope" (nome do código fonte do indicador — RopebyEricNaiman). O indicador pode ser utilizado como uma estratégia separada, com base no exemplo do Expert Advisor EARopebyEricNaiman, onde um filtro permite encontrar a direção da tendência. O autor considera várias abordagens para a utilização dos dados calculados pelo indicador neste livro. Foram selecionados os seguintes no Expert Advisor:

Intersecção da linha principal com 0 (linha principal cruza o zero). Acima da itersecção - comprar, abaixo da itersecção - vender.

Abertura, quando a principal cor da linha é alterada do cinza para verde (comprar) ou de cinza para vermelho (vender).

Abertura no principal cruzamento de linha com a МА rápida (linha principal cruza a MAfast). A linha principal cruzando a MA acima - ordem de compra; abaixo - ordem de venda.

Abrindo quando duas МАs se cruzarem. O MA rápida cruza o МА lenta acima - compra; abaixo - venda.

Além das configurações principais, o Expert Advisor possibilita a oportunidade para configurar separadamente 4 tipos de fechamentos correspondentes aos sinais de abertura, mas na direção oposta em comparação com um tipo da posição aberta:

input string section_5= "___ Close settings" ; input bool close1= true ; input bool close2= false ; input bool close3= false ; input bool close4= true ;

Assim, a abertura é baseada num dos métodos selecionados na variável trade_mode, o fechamento é executado pelo Stop Loss, ou Take Profit ou por um dos métodos acima mencionados. O código fonte completo do expert e do indicador pode ser baixado e visto nos arquivos anexos ao artigo. Neste artigo nós somente analisamos o cálculo principal da parte dos sinais para as abertura e fechamento das posições.

Principais variáveis e o indicador RopebyEricNaiman são inicializados no bloco OnInit().

são inicializados no bloco OnInit(). O bloсo OnTick() contém o bloco de gestão para as posições de abertura e fechamento.

O bloco de cálculo do sinal Check_Indi_Open() é usado para carregar dados do indicador e procurar um sinal de abertura.

int Check_Indi_Open() { int copy= 0 ; double _arr_ind_1[]; double mafast[]; double mainline[]; double maslow[]; switch (( int )trade_mode) { case 0 : copy=Copy_indi_Buffer(RbEN_handle, 4 , 1 , 2 ,_arr_ind_1, "RbEN" ); if (copy!= 2 ) return 4 ; if (_arr_ind_1[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[ 0 ]> 0 && _arr_ind_1[ 1 ]<= 0 ) { return 0 ; } if (_arr_ind_1[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[ 0 ]< 0 && _arr_ind_1[ 1 ]>= 0 ) { return 1 ; } break ; case 1 : copy=Copy_indi_Buffer(RbEN_handle, 5 , 1 , 2 ,_arr_ind_1, "RbEN" ); if (copy!= 2 ) return 5 ; if (_arr_ind_1[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[ 0 ]== 0 && _arr_ind_1[ 1 ]!= 0 ) { return 0 ; } if (_arr_ind_1[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[ 0 ]== 1 && _arr_ind_1[ 1 ]!= 1 ) { return 1 ; } break ; case 2 : copy=Copy_indi_Buffer(RbEN_handle, 6 , 1 , 2 ,mafast, "RbEN" ); if (copy!= 2 ) return 6 ; copy=Copy_indi_Buffer(RbEN_handle, 4 , 1 , 2 ,mainline, "RbEN" ); if (copy!= 2 ) return 7 ; if (mafast[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && mafast[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && mainline[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && mainline[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && mainline[ 0 ]>mafast[ 0 ] && mainline[ 1 ]<=mafast[ 1 ]) { return 0 ; } if (mafast[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && mafast[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && mainline[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && mainline[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && mainline[ 0 ]<mafast[ 0 ] && mainline[ 1 ]>=mafast[ 1 ]) { return 1 ; } break ; case 3 : copy=Copy_indi_Buffer(RbEN_handle, 6 , 1 , 2 ,mafast, "RbEN" ); if (copy!= 2 ) return 8 ; copy=Copy_indi_Buffer(RbEN_handle, 7 , 1 , 2 ,maslow, "RbEN" ); if (copy!= 2 ) return 9 ; if (mafast[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && mafast[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && maslow[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && maslow[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && maslow[ 0 ]<mafast[ 0 ] && maslow[ 1 ]>=mafast[ 1 ]) { return 0 ; } if (mafast[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && mafast[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && maslow[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && maslow[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && maslow[ 0 ]>mafast[ 0 ] && maslow[ 1 ]<=mafast[ 1 ]) { return 1 ; } break ; default : return 3 ; } return 2 ; }

Existe uma iteração realizada no bloco Check_Indi_Close() de acordo com as configurações de entrada de todos os quatro métodos de fechamento de uma posição aberta:

int Check_Indi_Close() { int copy= 0 ; double _arr_ind_1[]; double mafast[]; double mainline[]; double maslow[]; _str_close= "" ; if (close1) { copy=Copy_indi_Buffer(RbEN_handle, 4 , 1 , 2 ,_arr_ind_1, "RbEN" ); if (copy!= 2 ) return 4 ; _str_close= "Close main line cross zero" ; if (_arr_ind_1[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[ 0 ]> 0 && _arr_ind_1[ 1 ]<= 0 ) { return 0 ; } if (_arr_ind_1[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[ 0 ]< 0 && _arr_ind_1[ 1 ]>= 0 ) { return 1 ; } } if (close2) { copy=Copy_indi_Buffer(RbEN_handle, 5 , 1 , 2 ,_arr_ind_1, "RbEN" ); if (copy!= 2 ) return 5 ; _str_close= "Close main line color" ; if (_arr_ind_1[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[ 0 ]== 0 && _arr_ind_1[ 1 ]!= 0 ) { return 0 ; } if (_arr_ind_1[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[ 0 ]== 1 && _arr_ind_1[ 1 ]!= 1 ) { return 1 ; } } if (close3) { copy=Copy_indi_Buffer(RbEN_handle, 6 , 1 , 2 ,mafast, "RbEN" ); if (copy!= 2 ) return 6 ; copy=Copy_indi_Buffer(RbEN_handle, 4 , 1 , 2 ,mainline, "RbEN" ); if (copy!= 2 ) return 7 ; _str_close= "Close main line cross MAfast" ; if (mafast[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && mafast[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && mainline[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && mainline[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && mainline[ 0 ]>mafast[ 0 ] && mainline[ 1 ]<=mafast[ 1 ]) { return 0 ; } if (mafast[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && mafast[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && mainline[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && mainline[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && mainline[ 0 ]<mafast[ 0 ] && mainline[ 1 ]>=mafast[ 1 ]) { return 1 ; } } if (close4) { copy=Copy_indi_Buffer(RbEN_handle, 6 , 1 , 2 ,mafast, "RbEN" ); if (copy!= 2 ) return 8 ; copy=Copy_indi_Buffer(RbEN_handle, 7 , 1 , 2 ,maslow, "RbEN" ); if (copy!= 2 ) return 9 ; _str_close= "Close two MA cross" ; if (mafast[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && mafast[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && maslow[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && maslow[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && maslow[ 0 ]<mafast[ 0 ] && maslow[ 1 ]>=mafast[ 1 ]) { return 0 ; } if (mafast[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && mafast[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && maslow[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && maslow[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && maslow[ 0 ]>mafast[ 0 ] && maslow[ 1 ]<=mafast[ 1 ]) { return 1 ; } } return 2 ; }

O bloco Copy_indi_Buffer() é criado para receber os dados do indicador usando a função CopyBuffer() .

é criado para receber os dados do indicador usando a função . O bloco TakeLastOpenTime() é usado para receber o tempo da última posição aberta, com o objetivo de comparação (em OnTick) com o tempo de abertura da barra, a fim de evitar a múltipla abertura da posição sobre uma barra.

é usado para receber o tempo da última posição aberta, com o objetivo de comparação (em OnTick) com o tempo de abertura da barra, a fim de evitar a múltipla abertura da posição sobre uma barra. OpenPosition() — uma função para a abertura de posição.

— uma função para a abertura de posição. Copy_Time() copia o tempo da barra indicada.

copia o tempo da barra indicada. CloseAllPosition() fecha toda as posições.

Após criarmos o Expert Advisor, procedemos à otimização dos parâmetros de entrada, descrito no próximo capítulo.





Capítulo 3. Otimização dos parâmetros de entrada do Expert Advisor

Antes de executar o Expert Advisor devemos otimizar os principais parâmetros de entrada. O símbolo EURUSD H1 2005-2015 (algoritmo genético de otimização) foi selecionado como exemplo. A otimização separada é executada para todos os quatro tipos de abertura.

1. trade_mode = linha principal cruzando zero (linha principal intersecção com 0: cruzamento acima - comprar; cruzando abaixo - vender). Parâmetros para otimização: Valor Iníciar Passo Stop Passos StopLoss 0 50 10000 201 TakeProfit 0 50 10000 201 _period 1 1 200 200 close1 false

true 2 Passes totais





16160400

A otimização e os melhores resultados de teste podem ser vistos no arquivo anexo ao artigo, denominado optimization.zip, na pasta "EURUSD H1 2005-2015\test1 - main line cross zero\".

2. trade_mode = altera a cor da linha principal (abertura, quando a cor da linha principal é alterada do cinza para verde (comprar) ou de cinza para vermelho (vender)). Parâmetros para otimização: Valor Iníciar Passo Stop Passos StopLoss 0 50 10000 201 TakeProfit 0 50 10000 201 _period 1 1 200 200 close2 false

true 2 Passes totais





16160400

A otimização e os melhores resultados de teste podem ser vistos no arquivo anexo, denominado optimization.zip, na pasta "EURUSD H1 2005-2015\test2 - main line color\".

3. trade_mode = a linha principal cruza a MAfast (abertura na intersecção da linha principal com a МА rápida: a linha principal cruza o MA acima - comprar; abaixo - vender). Parâmetros para otimização: Valor Iníciar Passo Stop Passos StopLoss 0 50 10000 201 TakeProfit 0 50 10000 201 _period 1 1 200 200 period_MA_fast 1 1 300 300 close3 false

true 2 Passes totais





4848120000 A otimização e os melhores resultados de teste podem ser vistos no arquivo anexo, denominado optimization.zip, na pasta "EURUSD H1 2005-2015\test3 - main line cross MAfast\".



4. trade_mode = duas MAs se ruzam (abertura na intersecção de duas MAs: ao МА rápida cruza o МА lenta acima - ordem de compra; abaixo - ordem de venda). Parâmetros para otimização: Valor Iníciar Passo Stop Passos StopLoss 0 50 10000 201 TakeProfit 0 50 10000 201 _period 1 1 200 200 period_MA_fast 1 1 300 300 period_MA_slow 1 1 400 400 close4 false

true 2 Passes totais





1939248000000 A otimização e os melhores resultados de teste podem ser vistos no arquivo anexo, denominado optimization.zip, na pasta "EURUSD H1 2005-2015\test4 - two MA cross\".







Conclusão

Os resultados de otimização provam a viabilidade desta estratégia, considerando que o Expert Advisor é construído com base na pura lógica de como o indicador funciona, sem o uso de quaisquer funções adicionais para a gestão do dinheiro. Falando de pura lógica, implica na estratégia do autor em descobrir a tendência, baseada na avaliação estática de vigor das tendências de altas (bulls) e baixas (bears) durante o período de tempo especificado. Usando este indicador, definimos os pontos de entrada no mercado de núcleo, portanto o indicador é aplicável tanto como filtro na sua estratégia como sinal base para a abertura das negociações.

Veja os arquivos anexos para encontrar o código-fonte do indicador e do Expert Advisor, você pode usá-los no seu desenvolvimento pessoal no campo da programação e das negociações. Esta estratégia foi implementada e mostrada em pequenas áreas de uso (sinais básicos para entrada/saída), onde já demonstrou a sua capacidade de trabalho nos estágios iniciais.