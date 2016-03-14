Seil-Indikator von Erik Nayman

Inhalt

Einleitung

Der Artikel und der Indikator beruhen auf dem Buch von Erik L. Nayman (The Small Encyclopedia of Trader — К . VIRA-R Alfa Kapital, 1999. —236 S.). Der Artikel beschäftigt sich mit den Grundlagen der technischen Analyse und der Fundamentalanalyse der Märkte, aus welchen diese Methode, der Seil-Indikator vom Autor genannt, ausgewählt wurde. Im Allgemeinen kann man vom Indikator sagen, dass er auf der Relation zwischen der Geschwindigkeit der Preisänderung für den ausgewählten Zeitraum und der Anzahl dieser Änderungen.

Der vorliegende Beitrag wurde anhand der Tabellen und Diagrammen geschrieben, die die Analyse des Autors im Buch veranschaulichen. Der Autor analysiert den Markt anhand des Zusammenspiels zwischen Bären und Bullen, dabei gehören die Geschwindigkeit der Preisveränderung, Anzahl der Trades und die Menge der Veränderung zum Objekt der Analyse. Die Geschwindigkeit wird mit der Zahl der Trades gemessen, und die Differenz zweier benachbarten Notierungen (der laufenden und der vorherigen) macht die Menge aus. Als Notierung gilt der letzte bekannte Preis (im ersten Kapitel wird darauf ausführlicher eingegangen).

Das Ziel der Marktanalyse besteht darin, die Stärke und die Trendrichtung zu berechnen, wo der Markt gleichzeitig der Stärke der Bullen und der Bären ausgesetzt ist. Wenn man den Wert der Stärke berechnet, kann man einschätzen, welcher Trend auf dem Markt herrscht. Der Autor bezeichnet diese Interaktion als Seilziehen zwischen zwei entgegengesetzten Stärken, und veranschaulicht dies mit der Seil-Größe, die anhand der Summe der Stärke der Bullen und der Bären berechnet wird:

Der Autor beschreibt zwei Ansätze zur Marktanalyse und Berechnungen anhand statischer und dynamischer Methoden. Die Berechnung des Seils durchläuft im Buch folgende Etappen:

1. Die "Stärke" der Bullen und Bären einschätzen und berechnen, Richtung finden.



Die Formel der Bullen-Stärke (nach dem Buch):



BuF = SPCi, wobei: BuF — Stärke der Bullen;

SPCi — Summe positiver Veränderungen innerhalb des zu analysierenden Zeitraums. Die Formel der Bären-Stärke (nach dem Buch):

BeF = SNCi, wobei: BeF — Stärke der Bären;

SNCi — Summe negativer Veränderungen innerhalb des zu analysierenden Zeitraums. Danach werden die Werte der BuF und BeF verglichen. Die Stärke, deren Wert größer ist, dominiert auf dem Markt.

Wenn man die Werte der Stärke auf zwei benachbarten Balken innerhalb des zu analysierenden Zeitraums vergleicht, bekommt man eine dynamische Einschätzung. In der Originalquelle wird dies folgenderweise analysiert:

Wenn BuF > BeF und (BuF1 - BuFО) > (BeF1 - BeFО), dann nimmt die Stärke der Bullen zu (mit dem Index 1 wird der aktuelle Wert der Stärke bezeichnet, und mit dem Index 0 — der vorherige Wert). Wenn BuF > BeF und (BuF1 - BuFО) < (BeF1 - BeFО), dann zeugt dies von der allgemeinen Stärke der Bullen, die aber abnimmt. Wenn BuF < BeF und (BuF1 - BuFО) > (BeF1 - BeFО), dann zeugt dies von der allgemeinen aber abnehmenden Stärke der Bären. Wenn BuF < BeF und (BuF1 - BuFО) < (BeF1 - BeFО), dann zeugt dies von einer steigenden Stärke der Bären. Neben der statischen Größe der Stärke, wird auch die Dynamik der Veränderung dieses Wertes in benachbarten Punkten berücksichtigt. 2. Bewertung, Berechnung und Vergleich der "Beweglichkeit" (Anzahl der Veränderungen) der Bullen und der Bären. Die Berechnung der Beweglichkeit der Bullen und Bären in der Originalquelle:

BuV = NPCi, wobei: BuV — Beweglichkeit der Bullen;

NPCi — Anzahl positiver Veränderungen innerhalb des zu analysierenden Zeitraums. BeV = NNCi, wobei: BeV — Beweglichkeit der Bären;

NNCi — Anzahl negativer Veränderungen innerhalb des zu analysierenden Zeitraums. Wenn man die Größe der Beweglichkeit vergleicht, bekommt man eine dynamische Einschätzung. Die Dynamik wird durch den Vergleich der statischen Größe mit der dynamischen eingeschätzt, gleich wie auf der letzten Etappe der Analyse.

3. Bewertung, Berechnung und der Vergleich der "Fähigkeiten" der Bullen und Bären. Die Berechnung der Fähigkeiten der Bullen und Bären sieht im Buch folgenderweise aus: Die Fähigkeiten der Bullen und Bären, ihre Politik durchzuführen, zeigen sich in folgenden Formeln: BuS = SPC1/NPC1; BeS = SNC1 / NNC1. So wird die statische Größe berechnet, die dynamische wird am Beispiel der ersten Etappe berechnet. 4. Endgültige Einschätzung der Bullen und Bären. Nach der Berechnung aller Werte in den letzten drei Etappen und dem Vergleich der Daten miteinander, kann man Schlussfolgerung über die Richtung und den Charakter des Trends ziehen. Die endgültige Einschätzung stützt sich auf den Vergleich aller drei Werte. Im Buch sieht die Endeinschätzung folgendermaßen aus: Wenn BuF > BeF, BuV > BeV und BuS > BeS (bei der Einhaltung der oben beschriebenen dynamischen Relation), dann sind die Bullen mit ihrer Beweglichkeit vorteilhafter als die Bären, und man sollte nur Buy-Orders in Betracht ziehen. Für eine dynamische Einschätzung des Marktes sollte man den statischen Daten noch einen dynamischen Wert der zwei "benachbarten Punkten für die Berechnung der Seillinie" hinzufügen.

Anhand dieser Etappen der Analyse kann man drei Hauptwerte für die Erstellung eines Indikators hervorheben:

Stärke — Summe der Veränderungen innerhalb des zu analysierenden Zeitraums;

Beweglichkeit — Anzahl der Veränderungen innerhalb des zu analysierenden Zeitraums;

Fähigkeiten = Stärke / Beweglichkeit.

Der dynamische Teil wurde vom Autor als besonders empfindlich und beweglich eingeschätzt. In diesem Beitrag und im Code wird nur die statische Methode für Berechnungen verwendet. Auf diese Weise vergleicht der Autor Stärke, Beweglichkeit und Fähigkeiten miteinander und zieht Schlussfolgerung über die Stärke und Trendrichtung, berechnet statische und dynamische Daten und führt verschiedene Methoden zu ihren Anwendung an. Nun gehen wir auf die Erstellung des Seil-Indikators nach Erik L. Nayman ausführlicher ein.

Kapitel 1. Grundlagen der Erstellung und Berechnung des Seil-Indikators mit Code-Beispielen

Für die Erstellung des Indikators wurden die lineare Methode und die Histogramm-Methode ausgewählt. Die lineare Methode stellt die Summe der berechneten Größen der Bullen und der Bären dar. Die Histogramm-Methode zeigt die Berechnungen für die Bullen und Bären separat an.

Schauen wir uns den Code des Indikators an, in welchem es zu jedem Schritt einen Kommentar gibt. Beginnen wir mit der Deklaration der Variablen und der Anzeige-Charakteristiken des Indikators via #property. Der Code enthält eine Beschreibung von Farbcharakteristiken des Indikators für eine bequemere Datenanalyse.

#property copyright "Copyright 2015, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property description "RopebyEricNaiman by Im_hungry (https://login.mql5.com/en/users/Im_hungry)" #property description "RopebyEricNaiman - shows the direction of the desire of the market action and the power of this desire." #property version "1.00" #property strict #include <MovingAverages.mqh> #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 12 #property indicator_plots 5 #property indicator_label1 "BULL" #property indicator_type1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM #property indicator_color1 clrDarkGreen , clrMediumSeaGreen , clrLightGreen , clrGray #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 2 #property indicator_label2 "BEAR" #property indicator_type2 DRAW_COLOR_HISTOGRAM #property indicator_color2 clrDarkRed , clrIndianRed , clrLightPink , clrGray #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 2 #property indicator_label3 "main line" #property indicator_type3 DRAW_COLOR_LINE #property indicator_color3 clrDarkGreen , clrDarkRed , clrGray #property indicator_style3 STYLE_SOLID #property indicator_width3 2 #property indicator_label4 "ma fast" #property indicator_type4 DRAW_LINE #property indicator_color4 clrAqua #property indicator_style4 STYLE_SOLID #property indicator_width4 1 #property indicator_label5 "ma slow" #property indicator_type5 DRAW_LINE #property indicator_color5 clrYellow #property indicator_style5 STYLE_SOLID #property indicator_width5 1

Der Autor beschreibt Farbcharakteristiken nicht und analysiert den Trend anhand voller/teilweiser Übereinstimmung der drei Werte:

Stärke der Bullen > Stärke der Bären — Bullenmarkt, das kleiner Zeichen zeugt vom Bärenmarkt.

Beweglichkeit der Bullen > Beweglichkeit der Bären — Bullenmarkt.

Fähigkeiten der Bullen > Fähigkeiten der Bären — Bullenmarkt.

Wenn man diese Werte miteinander vergleicht, kann man von der Stärke des Trends sprechen. Je mehr Werte an den Trend zeigen, desto stärker ist er. Bei der Initialisierung der Variablen wird das Farbschema des Histogramms anhand der drei Werte beschrieben. Die drei Berechnungsgrößen können in jeder Kombination miteinander verglichen werden.

0 — clrDarkGreen, Farbindex "Nur Buy", Kauf mit hoher Kategorie der Bestätigung. 1 — clrMediumSeaGreen, Farbindex "Buy-Order möglich", Kauf mit mittlerer Kategorie der Bestätigung. 2 — clrLightGreen, Farbindex "Buy-Order möglich", Buy-Order mit niedriger Kategorie der Bestätigung. 3 — clrGray, Farbindex "Buy-Order verboten".

Laut dem Buch wird die Hauptlinie des Indikators nur bei der Übereinstimmung aller drei Berechnungsgrößen in Farbe angezeigt:

"Wenn BuF > BeF, BuV > BeV und BuS > BeS (bei der Einhaltung der oben beschriebenen dynamischen Relation), dann sind die Bullen mit ihrer Beweglichkeit vorteilhafter als die Bären, und man sollte nur Buy-Orders in Betracht ziehen. Wenn BuF < BeF, BuV < BeV und BuS < BeS (bei der Einhaltung der oben beschriebenen dynamischen Relation), dann sind die Bären vorteilhafter als die Bullen. Nur Sell-Orders sind zu empfehlen."

Deklarieren wir die externen Variablen des Indikators. Für eine bequemere Arbeit mit dem Indikator wurde die Möglichkeit hinzugefügt, die Linie bzw. das Histogramm mit den draw_line und draw_histogram Eingangsvariablen anzuzeigen. Damit die Berechnungen universell gelten, wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Preise durch den _price Parameter auszuwählen. Die Einstellungen des MA-Indikators können auch deaktiviert werden.

input string section_1= "___ main settings" ; input bool draw_histogram= true ; input bool draw_line= true ; input int _period= 76 ; input ENUM_APPLIED_PRICE _price= PRICE_CLOSE ; input int max_bars= 0 ; input double line_deviation= 3.0 ; input string section_2= "___ MA fast" ; input bool draw_MA_fast= false ; input int period_MA_fast= 25 ; input ENUM_MA_METHOD method_MA_fast= MODE_SMA ; input string section_3= "___ MA slow" ; input bool draw_MA_slow= false ; input int period_MA_slow= 143 ; input ENUM_MA_METHOD method_MA_slow= MODE_SMA ; ...

Das Buch beschreibt mehrere Varianten der Arbeit mit der "Seil-Größe". Wir haben die folgenden ausgewählt:

Indikator kreuzt die Nulllinie.

Trades nur bei der Übereinstimmung aller drei Werte: Stärke, Beweglichkeit und Fähigkeiten. Als Farben der Hauptlinie umgesetzt.

Kreuzung des Indikators mit dem MA.

Kreuzung zwei МА.

Ein МА-Indikator (aus der Bibliothek MovingAverages.mqh geladen) wird nach den Werten der Hauptlinie des Indikators erstellt, die der Buffer_calcLINE Puffer-Array enthält. Dieses Array wurde den Daten vor der Übergabe in die Funktionsbibliothek der MA-Berechnung für einen bequemeren Zugriff hinzugefügt.

Die grundlegenden Daten für die Berechnung und Erstellung des Indikators werden in der OnInit Funktion initialisiert. Für den Fall wenn der Zeitraum des Charts geändert wird oder wenn der Indikator aus anderen Gründen neugestartet wird, ist es sehr wichtig für die Berechnungen, die prev_rates_total und _tm_prev Variablen auf Null zu setzen. Der _tm_prev Wert ist für die Zeit des letzten Balkens der Berechnungen verantwortlich, ab dem die Berechnungen bei der nächsten Bildung des Balkens beginnen. Der prev_rates_total Parameter speichert den vorherigen rates_total Wert (am vorherigen Tick). Wenn man ihn mit dem laufenden rates_total (Anzahl der Balken oder Array-Größe von price[]) vergleicht, kann man feststellen, dass die Daten umgerechnet und nicht alle Balken hochgeladen wurden; um die Nachladung von Lücken der Historie und als Folge eine falsche Anzeige der Daten auf dem Chart zu vermeiden, werden die Daten umgerechnet.

int OnInit () { Print ( __FUNCTION__ + "\\ Initialization | _period: " ,_period); _digits=( int ) SymbolInfoInteger ( Symbol (), SYMBOL_DIGITS ); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS ,_digits); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "RopebyEricNaiman" ); SetIndexBuffer ( 0 ,Buffer_main_bull, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,Buffer_color_bull, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetIndexBuffer ( 2 ,Buffer_main_bear, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 3 ,Buffer_color_bear, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetIndexBuffer ( 4 ,Buffer_mainline, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 5 ,Buffer_mainline_color, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetIndexBuffer ( 6 ,Buffer_MAfast, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 7 ,Buffer_MAslow, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 8 ,Buffer_calc, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 9 ,Buffer_calc_bull, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 10 ,Buffer_calc_bear, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 11 ,Buffer_calcLINE, INDICATOR_CALCULATIONS ); _tm_prev= 0 ; prev_rates_total= 0 ; return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Weiter folgen die Berechnungen in der OnCalculate Funktion für Anzeige auf dem Chart. Laut der Berechnungstabelle auf der Seite 147 im Buch, wird ein positives Ergebnis der Differenz zweier Preise als positive Veränderungen bezeichnet, als Preis gilt der Preis bei der Schließung des Balkens (bei der Anwendung des Preises _price=PRICE_CLOSE). Solche Differenz zeugt entweder vom Bullenmarkt (positive Veränderung) oder vom Bärenmarkt (negative Veränderung). Weiter wird solche Differenz als "Balken" gelten, der aus einem Eröffnungspreis, der dem Schließungspreis des vorherigen Balkens gleich ist, und einem Schließungspreis des Berechnungs-Balkens (i) besteht, der mit der folgenden Funktion gesetzt wird:

for ( int i= 1 ; i<bars_calc && ! IsStopped (); i++) { ...

Für die Berechnung der drei Werte muss man ein Preis-Array in Übereinstimmung mit der _price Einstellung auswählen und den Wert der _period Variablen mit dem for Operator berechnen. Positive Preisänderungen innerhalb dieses Zeitraums für Bullen und negative für Bären berechnen, Anzahl dieser Änderungen berechnen und ihre Relation finden, indem man die Summe durch die Anzahl dividiert:

if(total_bull>0) Buffer_calc_bull[i]=sum_bull/total_bull; — für Bullen.

if(total_bear>0) Buffer_calc_bear[i]=sum_bear/total_bear; — für Bären.

Unten ist die Berechnung (live auf dem Chart) am Beispiel des Histogramms der Bullen, Bären und der Hauptlinie mit dem Zeitraum _period=5 dargestellt:

Auf diese Weise entsteht infolge der Addition der Bullen und Bären ein Seil-Wert auf jedem Balken, der später bei den Berechnungen verwendet wird. Dies wurde im Indikator berücksichtigt und als eine Linie mit drei Farben dargestellt, die der Farbpuffer des Indikators Buffer_mainline_color[] anzeigt. Unten sind Berechnungen in OnCalculate() zu sehen.

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { ArraySetAsSeries (time, true ); ArraySetAsSeries (open, true ); ArraySetAsSeries (high, true ); ArraySetAsSeries (low, true ); ArraySetAsSeries (close, true ); ArraySetAsSeries (Buffer_main_bull, true ); ArraySetAsSeries (Buffer_color_bull, true ); ArraySetAsSeries (Buffer_main_bear, true ); ArraySetAsSeries (Buffer_color_bear, true ); ArraySetAsSeries (Buffer_mainline, true ); ArraySetAsSeries (Buffer_mainline_color, true ); ArraySetAsSeries (Buffer_MAfast, true ); ArraySetAsSeries (Buffer_MAslow, true ); ArraySetAsSeries (Buffer_calc, true ); ArraySetAsSeries (Buffer_calc_bull, true ); ArraySetAsSeries (Buffer_calc_bear, true ); ArraySetAsSeries (Buffer_calcLINE, true ); int copy= 0 ; bars_calc= 0 ; if (prev_calculated== 0 ) _tm_prev= 0 ; if (prev_rates_total>rates_total) _tm_prev= 0 ; if (_tm_prev<time[ 0 ]) { if (_tm_prev> 0 ) { copy=TakeShift_byTime( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,_tm_prev); if (copy<= 0 ) { return 0 ; } bars_calc=copy+ 1 ; Buffer_main_bull[ 0 ]= 0.0 ; Buffer_color_bull[ 0 ]= 5 ; Buffer_main_bear[ 0 ]= 0.0 ; Buffer_color_bear[ 0 ]= 5 ; Buffer_mainline[ 0 ]= 0.0 ; Buffer_mainline_color[ 0 ]= 5 ; Buffer_MAfast[ 0 ]= 0.0 ; Buffer_MAslow[ 0 ]= 0.0 ; Buffer_calc[ 0 ]= 0.0 ; Buffer_calc_bull[ 0 ]= 0.0 ; Buffer_calc_bear[ 0 ]= 0.0 ; Buffer_calcLINE[ 0 ]= 0.0 ; } else { bars_calc= Bars ( Symbol (), PERIOD_CURRENT )- 1 ; for ( int i= 0 ; i< Bars ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ) && ! IsStopped (); i++) { Buffer_main_bull[i]= 0.0 ; Buffer_main_bear[i]= 0.0 ; Buffer_mainline[i]= 0.0 ; Buffer_MAfast[i]= 0.0 ; Buffer_MAslow[i]= 0.0 ; Buffer_calc[i]= 0.0 ; Buffer_calc_bull[i]= 0.0 ; Buffer_calc_bear[i]= 0.0 ; Buffer_calcLINE[i]= 0.0 ; } } if (bars_calc< 0 ) return 0 ; if (bars_calc>max_bars && max_bars!= 0 ) bars_calc=max_bars; for ( int i= 1 ; i<bars_calc && ! IsStopped (); i++) { switch (_price) { case PRICE_CLOSE : Buffer_calc[i]=close[i]-close[i+ 1 ]; break ; case PRICE_OPEN : Buffer_calc[i]=open[i]-open[i+ 1 ]; break ; case PRICE_HIGH : Buffer_calc[i]=high[i]-high[i+ 1 ]; break ; case PRICE_LOW : Buffer_calc[i]=low[i]-low[i+ 1 ]; break ; case PRICE_MEDIAN : Buffer_calc[i]=((high[i]+low[i])/ 2 )-((high[i+ 1 ]+low[i+ 1 ])/ 2 ); break ; case PRICE_TYPICAL : Buffer_calc[i]=((high[i]+low[i]+close[i])/ 3 )-((high[i+ 1 ]+low[i+ 1 ]+close[i+ 1 ])/ 3 ); break ; case PRICE_WEIGHTED : Buffer_calc[i]=((high[i]+low[i]+close[i]+close[i])/ 4 )-((high[i+ 1 ]+low[i+ 1 ]+close[i+ 1 ]+close[i+ 1 ])/ 4 ); break ; default : return 0 ; } } for ( int i= 1 ; i<=bars_calc && ! IsStopped (); i++) { sum_bull= 0.0 ; total_bull= 0 ; sum_bear= 0.0 ; total_bear= 0 ; Buffer_main_bull[i]= 0.0 ; Buffer_color_bull[i]= 5 ; Buffer_main_bear[i]= 0.0 ; Buffer_color_bear[i]= 5 ; Buffer_mainline[i]= 0.0 ; Buffer_mainline_color[ 0 ]= 5 ; Buffer_calc_bull[i]= 0.0 ; Buffer_calc_bear[i]= 0.0 ; Buffer_calcLINE[i]= 0.0 ; if (i>=(rates_total-_period)) continue ; for ( int i2=i; i2<i+_period; i2++) { if (Buffer_calc[i2]> 0 ) { sum_bull+=Buffer_calc[i2]; total_bull++; } if (Buffer_calc[i2]< 0 ) { sum_bear+=Buffer_calc[i2]; total_bear++; } } if (total_bull> 0 ) Buffer_calc_bull[i]=sum_bull/total_bull; if (total_bear> 0 ) Buffer_calc_bear[i]=sum_bear/total_bear; if (draw_histogram) { if (total_bull> 0 ) Buffer_main_bull[i]=sum_bull/total_bull; if (total_bear> 0 ) Buffer_main_bear[i]=sum_bear/total_bear; if (total_bull>total_bear && MathAbs (sum_bull)> MathAbs (sum_bear) && MathAbs (Buffer_main_bull[i])> MathAbs (Buffer_main_bear[i])) Buffer_color_bull[i]= 0 ; else { if ((total_bull>total_bear && MathAbs (sum_bull)> MathAbs (sum_bear) && MathAbs (Buffer_main_bull[i])< MathAbs (Buffer_main_bear[i])) || (total_bull>total_bear && MathAbs (sum_bull)< MathAbs (sum_bear) && MathAbs (Buffer_main_bull[i])> MathAbs (Buffer_main_bear[i])) || (total_bull<total_bear && MathAbs (sum_bull)> MathAbs (sum_bear) && MathAbs (Buffer_main_bull[i])> MathAbs (Buffer_main_bear[i]))) Buffer_color_bull[i]= 1 ; else { if ((total_bull>total_bear && MathAbs (sum_bull)< MathAbs (sum_bear) && MathAbs (Buffer_main_bull[i])< MathAbs (Buffer_main_bear[i])) || (total_bull<total_bear && MathAbs (sum_bull)> MathAbs (sum_bear) && MathAbs (Buffer_main_bull[i])< MathAbs (Buffer_main_bear[i])) || (total_bull<total_bear && MathAbs (sum_bull)< MathAbs (sum_bear) && MathAbs (Buffer_main_bull[i])> MathAbs (Buffer_main_bear[i]))) Buffer_color_bull[i]= 2 ; else { Buffer_color_bull[i]= 3 ; } } } if (total_bull<total_bear && MathAbs (sum_bull)< MathAbs (sum_bear) && MathAbs (Buffer_main_bull[i])< MathAbs (Buffer_main_bear[i])) Buffer_color_bear[i]= 0 ; else { if ((total_bull<total_bear && MathAbs (sum_bull)< MathAbs (sum_bear) && MathAbs (Buffer_main_bull[i])> MathAbs (Buffer_main_bear[i])) || (total_bull<total_bear && MathAbs (sum_bull)> MathAbs (sum_bear) && MathAbs (Buffer_main_bull[i])< MathAbs (Buffer_main_bear[i])) || (total_bull>total_bear && MathAbs (sum_bull)< MathAbs (sum_bear) && MathAbs (Buffer_main_bull[i])< MathAbs (Buffer_main_bear[i]))) Buffer_color_bear[i]= 1 ; else { if ((total_bull<total_bear && MathAbs (sum_bull)> MathAbs (sum_bear) && MathAbs (Buffer_main_bull[i])> MathAbs (Buffer_main_bear[i])) || (total_bull>total_bear && MathAbs (sum_bull)< MathAbs (sum_bear) && MathAbs (Buffer_main_bull[i])> MathAbs (Buffer_main_bear[i])) || (total_bull>total_bear && MathAbs (sum_bull)> MathAbs (sum_bear) && MathAbs (Buffer_main_bull[i])< MathAbs (Buffer_main_bear[i]))) Buffer_color_bear[i]= 2 ; else { Buffer_color_bear[i]= 3 ; } } } } Buffer_calcLINE[i]=(Buffer_calc_bull[i]+Buffer_calc_bear[i])*line_deviation; if (draw_line) { Buffer_mainline[i]=(Buffer_calc_bull[i]+Buffer_calc_bear[i])*line_deviation; Buffer_mainline_color[i]= 2 ; if (total_bull>total_bear && MathAbs (sum_bull)> MathAbs (sum_bear) && MathAbs (Buffer_calc_bull[i])> MathAbs (Buffer_calc_bear[i])) Buffer_mainline_color[i]= 0 ; if (total_bull<total_bear && MathAbs (sum_bull)< MathAbs (sum_bear) && MathAbs (Buffer_calc_bull[i])< MathAbs (Buffer_calc_bear[i])) Buffer_mainline_color[i]= 1 ; } } if (draw_MA_fast || draw_MA_slow) { ArraySetAsSeries (Buffer_calcLINE, false ); ArraySetAsSeries (Buffer_MAfast, false ); ArraySetAsSeries (Buffer_MAslow, false ); for ( int i=rates_total-bars_calc; i<rates_total && ! IsStopped (); i++) { if (max_bars> 0 ?(i<(rates_total-max_bars)): false ) { i=rates_total-max_bars; continue ; } Buffer_MAfast[i]= 0.0 ; Buffer_MAslow[i]= 0.0 ; if (draw_MA_fast) { switch (method_MA_fast) { case MODE_SMA : Buffer_MAfast[i]=SimpleMA(i,period_MA_fast,Buffer_calcLINE); break ; case MODE_EMA : Buffer_MAfast[i]=ExponentialMA(i,period_MA_fast,Buffer_MAfast[i- 1 ],Buffer_calcLINE); break ; case MODE_SMMA : Buffer_MAfast[i]=SmoothedMA(i+period_MA_fast,period_MA_fast,Buffer_MAfast[i- 1 ],Buffer_calcLINE); break ; case MODE_LWMA : Buffer_MAfast[i]=LinearWeightedMA(i+period_MA_fast,period_MA_fast,Buffer_calcLINE); break ; default : return 0 ; } } if (draw_MA_slow) { switch (method_MA_slow) { case MODE_SMA : Buffer_MAslow[i]=SimpleMA(i,period_MA_slow,Buffer_calcLINE); break ; case MODE_EMA : Buffer_MAslow[i]=ExponentialMA(i,period_MA_slow,Buffer_MAslow[i- 1 ],Buffer_calcLINE); break ; case MODE_SMMA : Buffer_MAslow[i]=SmoothedMA(i,period_MA_slow,Buffer_MAslow[i- 1 ],Buffer_calcLINE); break ; case MODE_LWMA : Buffer_MAslow[i]=LinearWeightedMA(i,period_MA_slow,Buffer_calcLINE); break ; default : return 0 ; } } } ArraySetAsSeries (Buffer_calcLINE, true ); ArraySetAsSeries (Buffer_MAfast, true ); ArraySetAsSeries (Buffer_MAslow, true ); Buffer_MAfast[ 0 ]= EMPTY_VALUE ; Buffer_MAslow[ 0 ]= EMPTY_VALUE ; Buffer_calcLINE[ 0 ]= EMPTY_VALUE ; } _tm_prev=time[ 0 ]; } prev_rates_total=rates_total; return (rates_total); }

Für eine bequemere Ansicht bei aktiver Anzeige von Linien und Histogrammen kann man den Wert der Hauptlinie (Wert der Hauptlinie * line_deviation) erhöhen, um die Grenzen des Histogramms zu überschreiten. Beschränkung anhand der Zahl berechneter Balken (max_bars) hinzugefügt, um Berechnungen auf solchen kleineren Zeiträumen wie М1 zu beschleunigen. Das letzte Block des Codes TakeShift_byTime wird für die Verschiebung des Balkens in der Zeit verwendet, um die Zahl der Balken für die Berechnungen in bars_calc festzulegen.

Kapitel 2. Praktische Anwendung des Seil-Indikators und Erstellung eines Expert Advisors

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Erstellung des Expert Advisors EARopebyEricNaiman nach dem Seil-Indikator (der Name des Quellcodes des Indikators klingt RopebyEricNaiman). Diesen Indikator kann man sowohl in einer separaten Strategie am Beispiel von EARopebyEricNaiman, als auch als einen Filter für die Bestimmung der Trendrichtung verwenden. Der Autor betrachtet in seinem Buch mehrere Möglichkeiten, wie die vom Indikator berechneten Daten verwendet werden können. Darunter wurden die folgenden ausgewählt:

Kreuzung der Hauptlinie und der Nulllinie 0 (main line cross zero). Kreuzung nach oben — Buy, nach unten — Sell.

Eröffnung beim Farbwechsel der Hauptlinie (main line color) von grau zu grün (Buy) oder zu rot (Sell).

Eröffnung bei der Kreuzung der Hauptlinie und des schnellen MA (main line cross MAfast). Hauptlinie kreuzt MA von unten nach oben— Buy, von oben nach unten — Sell.

Eröffnung bei der Kreuzung von zwei МА (two MA cross). Der schnelle МА kreuzt den langsamen МА von unten nach oben — Buy, von oben nach unten — Sell.

Neben den Grundeinstellungen kann man vier Schließungstypen im Expert Advisor separat einstellen, die den Eröffnungssignalen entsprechen, aber in einer entgegengesetzten Richtung hinsichtlich des Typs der eröffneten Position:

input string section_5= "___ Close settings" ; input bool close1= true ; input bool close2= false ; input bool close3= false ; input bool close4= true ;

Auf diese Weise wird die Position nach einer der ausgewählten Methoden in der trade_mode Variablen eröffnet, und nach Stop Loss/Take Profit/ "einer der oben genannten" geschlossen. Man kann den ganzen Quellcode des Expert Ardisors und des Indikators aus den unten angehängten Dateien herunterladen und sich genau anschauen. Im Beitrag wird der Hauptteil der Berechnungen für Signale der Eröffnung und Schließung erläutert.

Die Hauptvariablen und der RopebyEricNaiman Indikator selbst werden im Block OnInit() initialisiert.

Indikator selbst werden im Block OnInit() initialisiert. Das OnTick() Block enthält das Steuerungsblock der Eröffnung/Schließung einer Position.

Im Berechnungsblock der Eröffnung Check_Indi_Open() werden die Daten des Indikators geladen und es wird nach dem Signal gesucht:

int Check_Indi_Open() { int copy= 0 ; double _arr_ind_1[]; double mafast[]; double mainline[]; double maslow[]; switch (( int )trade_mode) { case 0 : copy=Copy_indi_Buffer(RbEN_handle, 4 , 1 , 2 ,_arr_ind_1, "RbEN" ); if (copy!= 2 ) return 4 ; if (_arr_ind_1[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[ 0 ]> 0 && _arr_ind_1[ 1 ]<= 0 ) { return 0 ; } if (_arr_ind_1[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[ 0 ]< 0 && _arr_ind_1[ 1 ]>= 0 ) { return 1 ; } break ; case 1 : copy=Copy_indi_Buffer(RbEN_handle, 5 , 1 , 2 ,_arr_ind_1, "RbEN" ); if (copy!= 2 ) return 5 ; if (_arr_ind_1[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[ 0 ]== 0 && _arr_ind_1[ 1 ]!= 0 ) { return 0 ; } if (_arr_ind_1[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[ 0 ]== 1 && _arr_ind_1[ 1 ]!= 1 ) { return 1 ; } break ; case 2 : copy=Copy_indi_Buffer(RbEN_handle, 6 , 1 , 2 ,mafast, "RbEN" ); if (copy!= 2 ) return 6 ; copy=Copy_indi_Buffer(RbEN_handle, 4 , 1 , 2 ,mainline, "RbEN" ); if (copy!= 2 ) return 7 ; if (mafast[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && mafast[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && mainline[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && mainline[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && mainline[ 0 ]>mafast[ 0 ] && mainline[ 1 ]<=mafast[ 1 ]) { return 0 ; } if (mafast[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && mafast[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && mainline[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && mainline[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && mainline[ 0 ]<mafast[ 0 ] && mainline[ 1 ]>=mafast[ 1 ]) { return 1 ; } break ; case 3 : copy=Copy_indi_Buffer(RbEN_handle, 6 , 1 , 2 ,mafast, "RbEN" ); if (copy!= 2 ) return 8 ; copy=Copy_indi_Buffer(RbEN_handle, 7 , 1 , 2 ,maslow, "RbEN" ); if (copy!= 2 ) return 9 ; if (mafast[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && mafast[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && maslow[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && maslow[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && maslow[ 0 ]<mafast[ 0 ] && maslow[ 1 ]>=mafast[ 1 ]) { return 0 ; } if (mafast[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && mafast[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && maslow[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && maslow[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && maslow[ 0 ]>mafast[ 0 ] && maslow[ 1 ]<=mafast[ 1 ]) { return 1 ; } break ; default : return 3 ; } return 2 ; }

Iteration im Check_Indi_Close() Block entsprechend den Einstellungen aller vier Methoden der Schließung einer offenen Position:

int Check_Indi_Close() { int copy= 0 ; double _arr_ind_1[]; double mafast[]; double mainline[]; double maslow[]; _str_close= "" ; if (close1) { copy=Copy_indi_Buffer(RbEN_handle, 4 , 1 , 2 ,_arr_ind_1, "RbEN" ); if (copy!= 2 ) return 4 ; _str_close= "Close main line cross zero" ; if (_arr_ind_1[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[ 0 ]> 0 && _arr_ind_1[ 1 ]<= 0 ) { return 0 ; } if (_arr_ind_1[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[ 0 ]< 0 && _arr_ind_1[ 1 ]>= 0 ) { return 1 ; } } if (close2) { copy=Copy_indi_Buffer(RbEN_handle, 5 , 1 , 2 ,_arr_ind_1, "RbEN" ); if (copy!= 2 ) return 5 ; _str_close= "Close main line color" ; if (_arr_ind_1[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[ 0 ]== 0 && _arr_ind_1[ 1 ]!= 0 ) { return 0 ; } if (_arr_ind_1[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && _arr_ind_1[ 0 ]== 1 && _arr_ind_1[ 1 ]!= 1 ) { return 1 ; } } if (close3) { copy=Copy_indi_Buffer(RbEN_handle, 6 , 1 , 2 ,mafast, "RbEN" ); if (copy!= 2 ) return 6 ; copy=Copy_indi_Buffer(RbEN_handle, 4 , 1 , 2 ,mainline, "RbEN" ); if (copy!= 2 ) return 7 ; _str_close= "Close main line cross MAfast" ; if (mafast[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && mafast[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && mainline[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && mainline[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && mainline[ 0 ]>mafast[ 0 ] && mainline[ 1 ]<=mafast[ 1 ]) { return 0 ; } if (mafast[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && mafast[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && mainline[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && mainline[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && mainline[ 0 ]<mafast[ 0 ] && mainline[ 1 ]>=mafast[ 1 ]) { return 1 ; } } if (close4) { copy=Copy_indi_Buffer(RbEN_handle, 6 , 1 , 2 ,mafast, "RbEN" ); if (copy!= 2 ) return 8 ; copy=Copy_indi_Buffer(RbEN_handle, 7 , 1 , 2 ,maslow, "RbEN" ); if (copy!= 2 ) return 9 ; _str_close= "Close two MA cross" ; if (mafast[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && mafast[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && maslow[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && maslow[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && maslow[ 0 ]<mafast[ 0 ] && maslow[ 1 ]>=mafast[ 1 ]) { return 0 ; } if (mafast[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && mafast[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && maslow[ 0 ]!= EMPTY_VALUE && maslow[ 1 ]!= EMPTY_VALUE && maslow[ 0 ]>mafast[ 0 ] && maslow[ 1 ]<=mafast[ 1 ]) { return 1 ; } } return 2 ; }

Der Copy_indi_Buffer() Block wurde erstellt, um die Daten des Indikators über die Funktion CopyBuffer() zu erhalten.

Block wurde erstellt, um die Daten des Indikators über die Funktion zu erhalten. Der TakeLastOpenTime() Block dient zum Erhalten der Zeit der letzten eröffneten Position, um diese mit der Eröffnungszeit des Balkens (im OnTick) zu vergleichen (um eine eine mehrfache Eröffnung einer Position auf einem Balken zu vermeiden).

Block dient zum Erhalten der Zeit der letzten eröffneten Position, um diese mit der Eröffnungszeit des Balkens (im OnTick) zu vergleichen (um eine eine mehrfache Eröffnung einer Position auf einem Balken zu vermeiden). OpenPosition() — Funktion zur Eröffnung einer Position.

— Funktion zur Eröffnung einer Position. # Copy_Time() kopiert die Zeit des angegebenen Balkens.

kopiert die Zeit des angegebenen Balkens. CloseAllPosition() schließt alle Positionen.

Nach der Erstellung des Expert Advisors wird die Optimierung der Eingangsparameter im nächsten Kapitel durchgeführt.

Kapitel 3. Optimierung der Eingangsparameter des Experten nach dem Seil-Indikator

Vor dem Start des Expert Advisors müssen alle wichtigen Eingangsparameter optimiert werden. Als Beispiel wurde das Symbol EURUSD H1 2005-2015 (genetischer Algorithmus der Optimierung) ausgewählt. Für jeden der vier Eröffnungstypen wurde Optimierung vorgenommen.

1. trade_mode = Close main line cross zero (Kreuzung Hauptlinie und 0: Kreuzung von unten nach oben — Kauf, Kreuzung nach unten — Verkauf). Optimierungsparameter: Wert Start Schritt Stopp Schritte StopLoss 0 50 10000 201 TakeProfit 0 50 10000 201 _period 1 1 200 200 close1 false true 2 Gesamtzahl der Durchläufe 16160400

Die Ergebnisse der Optimierung und des besten Tests sind in der angehängten ZIP-Datei optimization.zip im Ordner "EURUSD H1 2005-2015\test1 - main line cross zero\" zu finden. 2. trade_mode = Close main line color (eröffnen, wenn sich die Farbe der Hauptlinie von grau in grün (Buy) oder in rot (Sell) ändert). Optimierungsparameter: Wert Start Schritt Stopp Schritte StopLoss 0 50 10000 201 TakeProfit 0 50 10000 201 _period 1 1 200 200 close2 false true 2 Gesamtzahl der Durchläufe 16160400

Die Ergebnisse der Optimierung und des besten Tests sind in der angehängten ZIP-Datei optimization.zip om Ordner "EURUSD H1 2005-2015\test2 - main line color\" zu finden. 3. trade_mode = main line cross MAfast (Eröffnung bei der Kreuzung der Hauptlinie und des schnellen МА: die Hauptlinie kreuzt den MA von unten nach oben — Buy, von oben nach unten — Sell). Optimierungsparameter: Wert Start Schritt Stopp Schritte StopLoss 0 50 10000 201 TakeProfit 0 50 10000 201 _period 1 1 200 200 period_MA_fast 1 1 300 300 close3 false true 2 Gesamtzahl der Durchläufe 4848120000 Die Ergebnisse der Optimierung und des besten Tests sind in der angehängten ZIP-Datei optimization.zip im Ordner "EURUSD H1 2005-2015\test3 - main line cross MAfast\" zu finden.

4. trade_mode = two MA cross (Eröffnung bei der Kreuzung zwei MA: de schnelle MA kreuzt den langsamen МА von unten nach oben — Buy, von oben nach unten — Sell). Optimierungsparameter: Wert Start Schritt Stopp Schritte StopLoss 0 50 10000 201 TakeProfit 0 50 10000 201 _period 1 1 200 200 period_MA_fast 1 1 300 300 period_MA_slow 1 1 400 400 close4 false true 2 Gesamtzahl der Durchläufe 1939248000000 Die Ergebnisse der Optimierung und des besten Tests sind sind in der angehängten Zip-Datei optimization.zip im Ordner "EURUSD H1 2005-2015\test4 - two MA cross\" zu finden.

Fazit

Die Ergebnisse der Optimierung zeugen von der Existenzfähigkeit dieser Strategie, dabei wurde der Expert Advisor anhand der reinen Logik des Indikators ohne Anwendung zusätzlicher Funktionen der Kapitalverwaltung erstellt. Mit der reinen Logik ist die vom Autor hervorgehobene Strategie zur Bestimmung des Trends gemeint, die auf der statischen Einschätzung der Bewegung der Bullen und Bären innerhalb des angegebenen Zeitraums beruht. Mit diesem Indikator kann man Schlüsselpunkte des Einstiegs in den Markt festlegen; auf diese Weise kann man den Indikator sowohl als einen Filter in eigener Strategie, als auch als Basissignal zur Eröffnung von Trades anwenden.

In den angehängten Dateien finden Sie den Quellcode des Indikators und des Expert Advisors, den Sie bei eigenen Entwicklungen im Bereich Programmieren und Trading nutzen können. Diese Strategie wurde umgesetzt und anhand geringer Anwendungsbereiche vorgestellt (Basissignale für Einstieg/Ausstieg) und hat bereits ihr Potential bewiesen.