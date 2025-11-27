Обсуждение статьи "Знакомство с языком MQL5 (Часть 15): Руководство для начинающих по созданию пользовательских индикаторов (IV)"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Знакомство с языком MQL5 (Часть 15): Руководство для начинающих по созданию пользовательских индикаторов (IV):

В этой статье вы узнаете, как создать индикатор ценового действия на языке MQL5, сосредоточив внимание на ключевых точках, таких как минимум (L), максимум (H), более высокий минимум (HL), более высокий максимум (HH), более низкий минимум (LL) и более низкий максимум (LH) для анализа трендов. Вы также изучите, как выявлять зоны премии и дисконта, отмечать уровень коррекции 50% и использовать соотношение риска и вознаграждения для расчета целевых уровней прибыли. В статье также рассмотрено определение точек входа, уровней стоп-лосса (SL) и тейк-профита (TP) на основе структуры тренда.

Индикатор будет выявлять минимум, максимум, более высокий минимум и более высокий максимум для указания на восходящий тренд для сигналов на покупку. Затем будет определен уровень коррекции 50% между более высоким минимумом и более высоким максимумом. Пробой структуры выше более высокого максимума инициирует вход, а уровень коррекции 50% будет служить уровнем стоп-лосса. Целью Take Profit 1 будет соотношение риска и вознаграждения 1:1, а целью Take Profit 2 будет соотношение 1:2.

Figure 1. Up Trend

Чтобы выявить нисходящий тренд для сигналов на продажу, индикатор сначала выявит максимум, минимум, более низкий максимум и более низкий минимум. Затем он вычислит коррекцию 50% между более низким максимумом и более низким минимумом. TP1 будет установлен при соотношении риска и вознаграждения 1:1, TP2 – при соотношении 1:2, уровень стоп-лосса будет выставлен на уровне 50%, а вход будет осуществляться при пробое более низкого минимума.


Автор: Israel Pelumi Abioye

Новый комментарий