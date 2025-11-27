Обсуждение статьи "Знакомство с языком MQL5 (Часть 15): Руководство для начинающих по созданию пользовательских индикаторов (IV)"
Опубликована статья Знакомство с языком MQL5 (Часть 15): Руководство для начинающих по созданию пользовательских индикаторов (IV):
Индикатор будет выявлять минимум, максимум, более высокий минимум и более высокий максимум для указания на восходящий тренд для сигналов на покупку. Затем будет определен уровень коррекции 50% между более высоким минимумом и более высоким максимумом. Пробой структуры выше более высокого максимума инициирует вход, а уровень коррекции 50% будет служить уровнем стоп-лосса. Целью Take Profit 1 будет соотношение риска и вознаграждения 1:1, а целью Take Profit 2 будет соотношение 1:2.
Чтобы выявить нисходящий тренд для сигналов на продажу, индикатор сначала выявит максимум, минимум, более низкий максимум и более низкий минимум. Затем он вычислит коррекцию 50% между более низким максимумом и более низким минимумом. TP1 будет установлен при соотношении риска и вознаграждения 1:1, TP2 – при соотношении 1:2, уровень стоп-лосса будет выставлен на уровне 50%, а вход будет осуществляться при пробое более низкого минимума.
Автор: Israel Pelumi Abioye