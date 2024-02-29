Разрабатываем мультивалютный советник (Часть 4): Отложенные виртуальные ордера и сохранение состояния

Введение

В прошлой статье мы провели существенную переработку архитектуры кода для построения мультивалютного советника с несколькими параллельно работающими стратегиями. Стараясь добиться простоты и ясности мы пока что рассматривали только некоторый минимальный набор функциональных возможностей. И даже с такой весьма ограниченной постановкой задачи мы довольно сильно изменили код из предшествующих статей.

Теперь есть надежда, что сделанного задела хватит на то, чтобы нарастить функциональность без кардинальных переделок уже написанного кода. Постараемся вносить минимальное количество правок только в тех местах, где без этого никак не обойтись.

В качестве дальнейшего развития в рамках данной статьи мы попробуем сделать следующее:

добавим возможность открывать виртуальные отложенные ордера (Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit), а не только виртуальные позиции (Buy, Sell);

добавим простой способ визуализации выставленных виртуальных ордеров и позиций, чтобы мы могли визуально контролировать при тестировании правильность реализации правил открытия позиций/ордеров в используемых торговых стратегиях;

реализуем сохранение советником информации о текущем состоянии, чтобы при перезагрузке терминала или при необходимости перенести советник на другой терминал он мог бы продолжить работу из того состояния, в котором он оказался в момент прерывания своей работы.

Начнём с самого простого — работы с виртуальными отложенными ордерами.





Виртуальные отложенные ордера

Для работы с виртуальными позициями мы сделали класс CVirtualOrder. Для работы с виртуальными отложенными ордерами мы можем создать отдельный подобный класс. Но давайте посмотрим, так ли уж сильно отличается работа с позициями от работы с ордерами.

Набор свойств у них во многом совпадает, только у отложенных ордеров добавляется свойство, хранящее время истечения. Из-за этого у них добавляется новая причина для закрытия — по достижению времени истечения. Соответственно понадобится на каждом тике проверять, не закрылся ли открытый виртуальный отложенный ордер по этой причине, а по достижению уровней Stop Loss и Take Profit он как раз не должен закрываться.

При достижении ценой уровня срабатывания виртуального отложенного ордера он должен превратиться в открытую виртуальную позицию. Тут уже становится понятно, что при реализации в виде разных классов нам придётся выполнять дополнительную работу по созданию открытой виртуальной позиции и удалению сработавшего виртуального отложенного ордера. А если реализовать их в виде одного класса, то нам придётся только поменять одно свойство объекта этого класса — его тип. Поэтому будем реализовывать именно такой вариант.

Чем ещё будет отличаться ордер от позиции? Ещё нам обязательно надо будет указывать цену открытия виртуального отложенного ордера. Для виртуальной позиции указание цены открытия было ненужным, так как она автоматически определялась из текущих рыночных данных. Теперь же мы сделаем её обязательным параметром функции открытия.

Приступим к добавлениям в класс. Мы добавим:

свойство m_expiration для хранения времени истечения;

для хранения времени истечения; логическое свойство m_isExpired для признака истечения времени существования отложенного ордера;

для признака истечения времени существования отложенного ордера; метод CheckTrigger() для проверки срабатывания отложенного ордера, несколько методов проверки, является ли данный объект принадлежащим к определённому виду (это отложенный ордер, лимитный отложенный ордер и т.д.);

для проверки срабатывания отложенного ордера, несколько методов проверки, является ли данный объект принадлежащим к определённому виду (это отложенный ордер, лимитный отложенный ордер и т.д.); к методам проверки, является ли данный объект по направлению BUY или SELL условия , чтобы истина возвращалась и в тех случаях, когда это отложенный ордер нужного направления, независимо от того, лимитный он или стоповый.

, чтобы истина возвращалась и в тех случаях, когда это отложенный ордер нужного направления, независимо от того, лимитный он или стоповый. в список параметров метода Open() цену открытия и время истечения .

class CVirtualOrder { private : ... ... datetime m_expiration; ... bool m_isExpired; ... ... bool CheckTrigger(); public : ... ... bool IsPendingOrder() { return IsOpen() && (m_type == ORDER_TYPE_BUY_LIMIT || m_type == ORDER_TYPE_BUY_STOP || m_type == ORDER_TYPE_SELL_LIMIT || m_type == ORDER_TYPE_SELL_STOP ); } bool IsBuyOrder() { return IsOpen() && (m_type == ORDER_TYPE_BUY || m_type == ORDER_TYPE_BUY_LIMIT || m_type == ORDER_TYPE_BUY_STOP ); } bool IsSellOrder() { return IsOpen() && (m_type == ORDER_TYPE_SELL || m_type == ORDER_TYPE_SELL_LIMIT || m_type == ORDER_TYPE_SELL_STOP ); } bool IsStopOrder() { return IsOpen() && (m_type == ORDER_TYPE_BUY_STOP || m_type == ORDER_TYPE_SELL_STOP ); } bool IsLimitOrder() { return IsOpen() && (m_type == ORDER_TYPE_BUY_LIMIT || m_type == ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ); } ... bool CVirtualOrder::Open( string symbol, ENUM_ORDER_TYPE type, double lot, double price, double sl = 0 , double tp = 0 , string comment = "" , datetime expiration = 0 , bool inPoints = false ); ... };

В методе открытия виртуальной позиции Open(), который теперь будет открывать и виртуальные отложенные ордера, мы сначала добавим присваивание свойству m_openPrice переданного значения цены открытия, а потом, если выяснится, что это не отложенный ордер, а позиция, присвоение этому свойству актуальной рыночной цены открытия:

bool CVirtualOrder::Open( string symbol, ENUM_ORDER_TYPE type, double lot, double price = 0 , double sl = 0 , double tp = 0 , string comment = "" , datetime expiration = 0 , bool inPoints = false ) { ... if (s_symbolInfo.Name(symbol)) { s_symbolInfo.RefreshRates(); m_openPrice = price; ... m_expiration = expiration; ... m_isExpired = false ; ... if (IsBuyOrder()) { if (type == ORDER_TYPE_BUY ) { m_openPrice = s_symbolInfo.Ask(); } ... } else if (IsSellOrder()) { if (type == ORDER_TYPE_SELL ) { m_openPrice = s_symbolInfo.Bid(); } ... } ... return true ; } return false ; }

В методе проверки срабатывания виртуального отложенного ордера CheckTrigger() мы получаем текущую рыночную цену Bid или Ask в зависимости от направления ордера и проверяем, не достигла ли она цены открытия с нужной стороны. Если достигла, то меняем свойство m_type текущего объекта на значение, соответствующее позиции нужного направления, и оповещаем объекты получателя и стратегии, что открылась новая виртуальная позиция.

bool CVirtualOrder::CheckTrigger() { if (IsPendingOrder()) { s_symbolInfo.Name(m_symbol); s_symbolInfo.RefreshRates(); double price = (IsBuyOrder()) ? s_symbolInfo.Ask() : s_symbolInfo.Bid(); int spread = s_symbolInfo.Spread(); if ( false || (m_type == ORDER_TYPE_BUY_LIMIT && price <= m_openPrice) || (m_type == ORDER_TYPE_BUY_STOP && price >= m_openPrice) ) { m_type = ORDER_TYPE_BUY ; } else if ( false || (m_type == ORDER_TYPE_SELL_LIMIT && price >= m_openPrice) || (m_type == ORDER_TYPE_SELL_STOP && price <= m_openPrice) ) { m_type = ORDER_TYPE_SELL ; } if (IsMarketOrder()) { m_openPrice = price; m_receiver.OnOpen( GetPointer ( this )); m_strategy.OnOpen(); return true ; } } return false ; }

Этот метод будет вызываться при обработке нового тика в методе Tick() в том случае, если это действительно виртуальный отложенный ордер:

void CVirtualOrder::Tick() { if (IsOpen()) { if (CheckClose()) { Close(); } else if (IsPendingOrder()) { CheckTrigger(); } } }

В методе Tick() вызывается метод CheckClose(), в который тоже нужно добавить код, проверяющий закрытие виртуального отложенного ордера по времени истечения:

bool CVirtualOrder::CheckClose() { if (IsMarketOrder()) { ... ... } else if (IsPendingOrder()) { if (m_expiration > 0 && m_expiration < TimeCurrent ()) { m_isExpired = true ; return true ; } } return false ; }

Сохраним изменения в файле VirtualOrder.mqh в текущей папке.

Теперь давайте вернемся к классу нашей торговой стратегии CSimpleVolumesStrategy. В ней мы оставляли места для будущих правок, в которых нам понадобится добавить поддержку работы с виртуальными отложенными ордерами. Такие места были в двух методах OpenBuyOrder() и OpenSellOrder(). Добавим в этих местах вызов метода Open() с параметрами, приводящими к открытию виртуальных отложенных ордеров. Цену открытия мы предварительно вычислим из текущей цены, отступив от неё в нужную сторону на количество пунктов, задаваемых параметром m_openDistance. Приведем код только для метода OpenBuyOrder(), в другом правки будут аналогичны.

void CSimpleVolumesStrategy::OpenBuyOrder() { ... ... int distance = MathMax (m_openDistance, spread); double price = ask + distance * point; ... datetime expiration = TimeCurrent () + m_ordersExpiration * 60 ; ... for ( int i = 0 ; i < m_maxCountOfOrders; i++) { if (!m_orders[i].IsOpen()) { if (m_openDistance > 0 ) { res = m_orders[i].Open(m_symbol, ORDER_TYPE_BUY_STOP , m_fixedLot, NormalizeDouble (price, digits), NormalizeDouble (sl, digits), NormalizeDouble (tp, digits), "" , expiration); } else if (m_openDistance < 0 ) { res = m_orders[i].Open(m_symbol, ORDER_TYPE_BUY_LIMIT , m_fixedLot, NormalizeDouble (price, digits), NormalizeDouble (sl, digits), N ormalizeDouble (tp, digits), "" , expiration); } else { res = m_orders[i].Open(m_symbol, ORDER_TYPE_BUY , m_fixedLot, 0 , NormalizeDouble (sl, digits), NormalizeDouble (tp, digits)); } break ; } } ... }

Сохраним изменения в файле SimpleVolumesStrategy.mqh в текущей папке.

На этом изменения, необходимые для поддержки работы стратегий с виртуальными отложенными ордерами, закончены. Мы внесли изменения только в два файла и теперь можем скомпилировать файл советника SimpleVolumesExpertSingle.mq5. При установке параметра openDistance_ не равным нулю, советник должен открывать виртуальные отложенные ордера вместо виртуальных позиций. Однако сам момент открытия мы не будем видеть на графике. Только в логе мы сможем увидеть сообщения, что был открыт виртуальный отложенный ордер. На графике мы сможем их увидеть только после превращения в открытую виртуальную позицию, которая будет выведена на рынок объектом получателей виртуальных торговых объемов.

Вот здесь как раз мы сталкиваемся с тем, что хорошо бы как-то видеть выставленные виртуальные отложенные ордера на графике. Мы вернемся к этому вопросу немного позже, а сейчас займёмся более важным вопросом — обеспечением сохранения и загрузки состояния советника после перезапуска.





Сохранение состояния

На основе разработанных классов мы создали два советника. Первый (SimpleVolumesExpertSingle.mq5) был предназначен для оптимизации параметров единственного экземпляра торговой стратегии, а второй (SimpleVolumesExpert.mq5) включал уже несколько экземпляров торговой стратегии с наилучшими параметрами, подобранными с использованием первого советника. В дальнейшем перспективой использования на реальных счетах обладает только второй советник, а первый предполагает использование только в тестере стратегий. Поэтому загружать и сохранять состояние нам понадобится только во втором советнике или других, которые тоже будут включать в себя много экземпляров торговых стратегий.

Далее следует уточнить, что мы сейчас ведём речь о сохранении и загрузке состояния советника, а не различных наборов стратегий, которые должны использоваться в советнике. То есть набор экземпляров стратегий с заданными параметрами в советнике фиксирован и при каждом запуске одинаков. После первого запуска советник открывает виртуальные и реальные позиции, рассчитывает, может быть, какие-то показатели по ценовым данным. Именно эта информация составляет состояние советника в целом. Если теперь перезагрузить терминал, то советник должен не только распознать открытые позиции как свои, но и восстановить все свои виртуальные позиции и необходимые расчётные значения. Если информацию об открытых позициях можно получить из терминала, то информацию о виртуальных позициях и расчётных значениях советник должен сохранять самостоятельно.

Для рассмотренной нами простой торговой стратегии накапливать какие-либо расчётные данные не нужно, поэтому состояние советника будет целиком определяться только набором виртуальных позиций и отложенных ордеров. Однако сохранения только массива всех объектов класса CVirtualOrder в файл будет недостаточно.

Представим, что у нас есть уже несколько советников с различными наборами торговых стратегий. Но общее количество создаваемых каждым советником объектов класса CVirtualOrder оказалось одинаковым. Например, в каждом мы использовали 9 экземпляров торговых стратегий, запрашивающих по 3 объекта виртуальных позиций. Тогда каждый советник будет сохранять информацию о 27 объектах класса CVirtualOrder. В этом случае нам надо как-то застраховаться от того, что какой-то из советников загрузит информацию не о своих 27 виртуальных позициях, а о чужих.

Чтобы это сделать, мы можем добавлять в сохраняемый файл информацию о параметрах стратегий, работающих в составе данного советника, и, возможно, информацию о параметрах самого советника.

Теперь подумаем, в какие моменты времени должно происходить сохранение состояния. Если параметры стратегий фиксированы, то они в любой момент времени одинаковы. А вот объекты виртуальных позиций могут менять значения своих свойств при операциях открытия и закрытия. Значит именно после совершения этих операций имеет смысл делать сохранение состояния. Делать сохранение более часто, например, на каждом тике или по таймеру, пока что кажется избыточным.

Приступим к реализации. Поскольку у нас есть иерархическая структура объектов вида

эксперт стратегии виртуальные позиции



то делегируем свою часть работы по сохранению на каждый уровень, а не будем всё сосредотачивать на самом верхнем уровне, хотя это и возможно.

На каждом уровне мы добавим два метода к классам: Save() и Load(), отвечающие за сохранение и загрузку соответственно. На верхнем уровне в этих методах будет открываться файл, а на нижние уровни в эти методы в качестве параметра будет передаваться дескриптор уже открытого файла. Тем самым вопрос о выборе имени файла для сохранения мы оставим только на уровне эксперта, а на уровнях стратегии и виртуальных позиций этот вопрос возникать не будет.





Модификация эксперта

Добавим в класс CVirtualAdvisor поле m_name для хранения имени эксперта. Поскольку оно не будет изменяться в ходе работы, сделаем его назначение в конструкторе. Также имеет смысл сразу расширить имя за счёт добавления к нему магического номера и опционального суффикса ".test" в том случае, когда советник запускается в режиме визуального тестирования.

Для реализации сохранения только в случае изменения в составе виртуальных позиций добавим поле m_lastSaveTime, в котором будет храниться время последнего сохранения.

class CVirtualAdvisor : public CAdvisor { protected : ... string m_name; datetime m_lastSaveTime; public : CVirtualAdvisor( ulong p_magic = 1 , string p_name = "" ); ... virtual bool Save(); virtual bool Load(); };

При создании эксперта мы присвоим двум новым свойствам начальные значения таким образом:

CVirtualAdvisor::CVirtualAdvisor( ulong p_magic = 1 , string p_name = "" ) : ... m_lastSaveTime( 0 ) { m_name = StringFormat ( "%s-%d%s.csv" , (p_name != "" ? p_name : "Expert" ), p_magic, ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ) ? ".test" : "" ) ); };

Логику проверки необходимости выполнения сохранения мы поместим внутри метода Save(). Поэтому на каждом тике мы можем просто добавить вызов этого метода после выполнения остальных действий на тике:

void CVirtualAdvisor::Tick( void ) { m_receiver.Tick(); CAdvisor::Tick(); m_receiver.Correct(); Save() ; }

В методе сохранения мы первым делом должны проверить, надо ли нам его выполнять. Для этого нам придется заранее договориться, что мы добавим в объект получателя новое свойство, которое будет хранить время последних изменений в составе открытых виртуальных позиций или время последней выполненной коррекции реальных открытых объемов. Тогда если время последнего сохранения стало меньше времени последней коррекции, то изменения произошли, и нам надо их сохранить.

Также мы не будем сохранять изменения, если сейчас идёт оптимизация или одиночное тестирование без использования визуального режима. Если сейчас идет тестирование в визуальном режиме, то сохранение будет выполняться. Это позволит проверять работу процесса сохранения и в тестере стратегий, а не только при запуске советника в терминале.

Вот как может выглядеть метод сохранения Save() на уровне эксперта: мы проверяем необходимость сохранения, затем сохраняем текущее время и количество стратегий, после чего для всех стратегий вызываем в цикле их метод сохранения.

bool CVirtualAdvisor::Save() { bool res = true ; if ( true && m_lastSaveTime < CVirtualReceiver::s_lastChangeTime && ! MQLInfoInteger ( MQL_OPTIMIZATION ) && (! MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ) || MQLInfoInteger ( MQL_VISUAL_MODE )) ) { int f = FileOpen (m_name, FILE_CSV | FILE_WRITE , '\t' ); if (f != INVALID_HANDLE ) { FileWrite (f, CVirtualReceiver::s_lastChangeTime); FileWrite (f, ArraySize (m_strategies)); FOREACH(m_strategies, ((CVirtualStrategy*) m_strategies[i]).Save(f)); FileClose (f); m_lastSaveTime = CVirtualReceiver::s_lastChangeTime; PrintFormat ( __FUNCTION__ " | OK at %s to %s" , TimeToString (m_lastSaveTime, TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ), m_name); } else { PrintFormat ( __FUNCTION__ " | ERROR: Operation FileOpen for %s failed, LastError=%d" , m_name, GetLastError ()); res = false ; } } return res; }

После сохранения стратегий мы обновляем время последнего сохранения в соответствии со временем последних изменений в составе виртуальных позиций. Теперь до следующего изменения метод сохранения не будет ничего сохранять в файл.

Метод загрузки состояния Load() должен выполнять похожую работу, только вместо записи будет происходить чтение данных из файла. То есть сначала мы читаем записанное время и количество стратегий. Тут можно на всякий случай проверить, соответствует ли прочитанное количество стратегий количеству добавленных в этот эксперт стратегий. Если нет — то дальше читать смысла нет, это какой-то неправильный файл. Если да, то всё в порядке, можно читать дальше. А дальше мы снова поручаем последующую работу объектам следующего уровня иерархии: перебираем все добавленные стратегии и вызываем их метод чтения из открытого файла.

В коде это может выглядеть примерно так:

bool CVirtualAdvisor::Load() { bool res = true ; if ( true && FileIsExist (m_name) && ! MQLInfoInteger ( MQL_OPTIMIZATION ) && (! MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ) || MQLInfoInteger ( MQL_VISUAL_MODE )) ) { int f = FileOpen (m_name, FILE_CSV | FILE_READ , '\t' ); if (f != INVALID_HANDLE ) { m_lastSaveTime = FileReadDatetime (f); PrintFormat ( __FUNCTION__ " | LAST SAVE at %s" , TimeToString (m_lastSaveTime, TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )); long f_strategiesCount = StringToInteger ( FileReadString (f)); res = ( ArraySize (m_strategies) == f_strategiesCount); if (res) { FOREACH(m_strategies, res &= ((CVirtualStrategy*) m_strategies[i]).Load(f)); if (!res) { PrintFormat ( __FUNCTION__ " | ERROR loading strategies from file %s" , m_name); } } else { PrintFormat ( __FUNCTION__ " | ERROR: Wrong strategies count (%d expected but %d found in file %s)" , ArraySize (m_strategies), f_strategiesCount, m_name); } FileClose (f); } else { PrintFormat ( __FUNCTION__ " | ERROR: Operation FileOpen for %s failed, LastError=%d" , m_name, GetLastError ()); res = false ; } } return res; }

Сохраним сделанные изменения в файле VirtualAdvisor.mqh в текущей папке.

Метод загрузки состояния нам следует вызывать только один раз при запуске советника, но мы не можем сделать это в конструкторе объекта эксперта, так как в этот момент в эксперт еще не добавлены стратегии. Поэтому сделаем это в функции OnInit() в файле советника, и сделаем это уже после того, как мы добавили в объект эксперта все экземпляры стратегий:

CVirtualAdvisor *expert; int OnInit () { CStrategy *strategies[ 9 ]; strategies[ 0 ] = ... ... strategies[ 8 ] = ... expert = new CVirtualAdvisor(magic_, "SimpleVolumes" ); FOREACH(strategies, expert.Add(strategies[i])); expert.Load() ; return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Сохраним эти изменения в файле SimpleVolumesExpert.mq5 в текущей папке.





Модификация базовой стратегии

Добавим в базовый класс торговой стратегии, использующей виртуальные позиции, методы Save() и Load(), а также метод преобразования текущего объекта стратегии в строку. Для краткости давайте этот метод реализуем как перегруженный унарный оператор ~ (тильда).

class CVirtualStrategy : public CStrategy { ... public : ... virtual bool Load( const int f); virtual bool Save( const int f); string operator ~(); };

Метод преобразования объекта в строку будет возвращать строку с именем текущего класса и количеством элементов массива виртуальных позиций:

string CVirtualStrategy:: operator ~() { return StringFormat ( "%s(%d)" , typename ( this ), ArraySize (m_orders)); }

Методу Save() будет передаваться дескриптор открытого для записи файла. В этот файл сначала будет записываться строка, полученная из данного объекта при преобразовании в строку. Затем в цикле для каждой виртуальной позиции будет вызываться её метод сохранения.

bool CVirtualStrategy::Save( const int f) { bool res = true ; FileWrite (f, ~ this ); FOREACH(m_orders, res &= m_orders[i].Save(f)); return res; }

Метод загрузки Load() будет просто читать данные в том же порядке, в котором они записывались, с проверкой соответствия строки параметров в файле и в стратегии:

bool CVirtualStrategy::Load( const int f) { bool res = true ; res = (~ this == FileReadString (f)); if (res) { FOREACH(m_orders, res &= m_orders[i].Load(f)); } return res; }

Сохраним сделанные изменения в файле VirtualStrategy.mqh в текущей папке.





Модификация торговой стратегии

В классе конкретной торговой стратегии CSimpleVolumesStrategy нам нужно будет добавить такой же набор методов, как и в базовом классе:

class CSimpleVolumesStrategy : public CVirtualStrategy { ... public : ... virtual bool Load( const int f) override ; virtual bool Save( const int f) override ; string operator ~(); };

В методе преобразования торговой стратегии в строку сформируем результат из названия класса и перечисления всех критичных параметров. Пока для простоты мы добавим здесь значения всех параметров, но в дальнейшем нам, возможно, будет удобнее сократить этот список. Это позволит перезапускать советник с немного изменёнными параметрами без полного закрытия всех открытых ранее рыночных позиций. Например, если мы увеличим параметр TakeProfit, то можно спокойно оставить открытыми позиции с меньшим уровнем TakeProfit.

string CSimpleVolumesStrategy:: operator ~() { return StringFormat ( "%s(%s,%s,%.2f,%d,%.2f,%.2f,%d,%.2f,%.2f,%d,%d)" , typename ( this ), m_symbol, EnumToString (m_timeframe), m_fixedLot, m_signalPeriod, m_signalDeviation, m_signaAddlDeviation, m_openDistance, m_stopLevel, m_takeLevel, m_ordersExpiration, m_maxCountOfOrders ); }

Да, это получилось еще одно место, где нам надо снова написать в коде все параметры стратегии. Мы будем помнить про него пока не дойдём до работы со входными параметрами.

Метод сохранения Save() получается весьма лаконичным, так как основную работу будет выполнять базовый класс:

bool CSimpleVolumesStrategy::Save( const int f) { bool res = true ; FileWrite (f, ~ this ); res &= CVirtualStrategy::Save(f); return res; }

Метод загрузки Load() будет немного объемнее, но в основном за счет повышения читабельности кода:

bool CSimpleVolumesStrategy::Load( const int f) { bool res = true ; string currentParams = ~ this ; string loadedParams = FileReadString (f); PrintFormat ( __FUNCTION__ " | %s" , loadedParams); res = (currentParams == loadedParams); if (res) { res &= CVirtualStrategy::Load(f); } return res; }

Сохраним изменения в файле SimpleVolumesExpert.mqh в текущей папке.





Модификация виртуальных позиций

Для класса виртуальных позиций CVirtualOrder нам тоже надо добавить три метода:

class CVirtualOrder { ... virtual bool Load( const int f); virtual bool Save( const int f); string operator ~(); };

Метод преобразования в строку мы здесь не будем в итоге использовать при сохранении в файл, но он пригодится нам при выводе в лог информации о загруженном объекте:

string CVirtualOrder:: operator ~() { if (IsOpen()) { return StringFormat ( "#%d %s %s %.2f in %s at %.5f (%.5f, %.5f). %s, %f" , m_id, TypeName(), m_symbol, m_lot, TimeToString (m_openTime), m_openPrice, m_stopLoss, m_takeProfit, TimeToString (m_closeTime), m_closePrice); } else { return StringFormat ( "#%d --- " , m_id); } }

Хотя, возможно, что в дальнейшем мы это изменим, добавив еще метод чтения свойств объекта из строки.

В методе сохранения Save() у нас наконец-то будет записываться в файл какая-то более существенная информация:

bool CVirtualOrder::Save( const int f) { FileWrite (f, m_id, m_symbol, m_lot, m_type, m_openPrice, m_stopLoss, m_takeProfit, m_openTime, m_closePrice, m_closeTime, m_expiration, m_comment, m_point); return true ; }

Метод загрузки Load() будет затем не только считывать то, что было записано, заполняя нужные свойства прочитанной информацией, но и оповещать связанные объекты стратегии и получателя о том, открыта эта виртуальная позиция (ордер) или закрыта:

bool CVirtualOrder::Load( const int f) { m_id = ( ulong ) FileReadNumber (f); m_symbol = FileReadString (f); m_lot = FileReadNumber (f); m_type = ( ENUM_ORDER_TYPE ) FileReadNumber (f); m_openPrice = FileReadNumber (f); m_stopLoss = FileReadNumber (f); m_takeProfit = FileReadNumber (f); m_openTime = FileReadDatetime (f); m_closePrice = FileReadNumber (f); m_closeTime = FileReadDatetime (f); m_expiration = FileReadDatetime (f); m_comment = FileReadString (f); m_point = FileReadNumber (f); PrintFormat ( __FUNCTION__ " | %s" , ~ this ); if (IsOpen()) { m_receiver.OnOpen( GetPointer ( this )); m_strategy.OnOpen(); } else { m_receiver.OnClose( GetPointer ( this )); m_strategy.OnClose(); } return true ; }

Сохраним полученный код в файле VirtualOrder.mqh в текущей папке.





Тестирование сохранения

Теперь протестируем работу сохранения и загрузки информации о состоянии. Чтобы не ждать пока наступит благоприятный момент для открытия позиций, внесем временные правки в нашу торговую стратегию, которые будут заставлять открывать по одной позиции или отложенному ордеру при запуске, если открытых позиций/ордеров еще не было.

Так как мы добавили в код вывод сообщений о ходе загрузки, то при перезапуске советника (нам проще всего для этого просто запустить повторную компиляцию) мы увидим в логах примерно следующее:

CVirtualAdvisor::Load | LAST SAVE at 2027.02 . 23 08 : 05 : 33 CSimpleVolumesStrategy::Load | class CSimpleVolumesStrategy(EURGBP, PERIOD_H1 , 0.06 , 13 , 0.30 , 1.00 , 0 , 10500.00 , 465.00 , 1000 , 3 ) CVirtualOrder::Load | Order # 1 EURGBP 0.06 BUY in 2027.02 . 23 08 : 02 at 0.85494 ( 0.75007 , 0.85985 ). 1970.01 . 01 00 : 00 , 0.000000 CVirtualReceiver::OnOpen #EURGBP | OPEN VirtualOrder # 1 CVirtualOrder::Load | Order # 2 --- CVirtualOrder::Load | Order # 3 --- CSimpleVolumesStrategy::Load | class CSimpleVolumesStrategy(EURGBP, PERIOD_H1 , 0.11 , 17 , 1.70 , 0.50 , 210 , 16500.00 , 220.00 , 1000 , 3 ) CVirtualOrder::Load | Order # 4 EURGBP 0.11 BUY STOP in 2027.02 . 23 08 : 02 at 0.85704 ( 0.69204 , 0.85937 ). 1970.01 . 01 00 : 00 , 0.000000 CVirtualOrder::Load | Order # 5 --- CVirtualOrder::Load | Order # 6 --- CSimpleVolumesStrategy::Load | class CSimpleVolumesStrategy(EURGBP, PERIOD_H1 , 0.06 , 51 , 0.50 , 1.10 , 500 , 19500.00 , 370.00 , 22000 , 3 ) CVirtualOrder::Load | Order # 7 EURGBP 0.06 BUY STOP in 2027.02 . 23 08 : 02 at 0.85994 ( 0.66494 , 0.86377 ). 1970.01 . 01 00 : 00 , 0.000000 CVirtualOrder::Load | Order # 8 --- CVirtualOrder::Load | Order # 9 --- CSimpleVolumesStrategy::Load | class CSimpleVolumesStrategy(GBPUSD, PERIOD_H1 , 0.04 , 80 , 1.10 , 0.20 , 0 , 6000.00 , 1190.00 , 1000 , 3 ) CVirtualOrder::Load | Order # 10 GBPUSD 0.04 BUY in 2027.02 . 23 08 : 02 at 1.26632 ( 1.20638 , 1.27834 ). 1970.01 . 01 00 : 00 , 0.000000 CVirtualReceiver::OnOpen #GBPUSD | OPEN VirtualOrder # 10 CVirtualOrder::Load | Order # 11 --- CVirtualOrder::Load | Order # 12 --- CSimpleVolumesStrategy::Load | class CSimpleVolumesStrategy(GBPUSD, PERIOD_H1 , 0.11 , 128 , 2.00 , 0.90 , 220 , 2000.00 , 1170.00 , 1000 , 3 ) CVirtualOrder::Load | Order # 13 GBPUSD 0.11 BUY STOP in 2027.02 . 23 08 : 02 at 1.26852 ( 1.24852 , 1.28028 ). 1970.01 . 01 00 : 00 , 0.000000 CVirtualOrder::Load | Order # 14 --- CVirtualOrder::Load | Order # 15 --- CSimpleVolumesStrategy::Load | class CSimpleVolumesStrategy(GBPUSD, PERIOD_H1 , 0.07 , 13 , 1.50 , 0.80 , 550 , 2500.00 , 1375.00 , 1000 , 3 ) CVirtualOrder::Load | Order # 16 GBPUSD 0.07 BUY STOP in 2027.02 . 23 08 : 02 at 1.27182 ( 1.24682 , 1.28563 ). 1970.01 . 01 00 : 00 , 0.000000 CVirtualOrder::Load | Order # 17 --- CVirtualOrder::Load | Order # 18 --- CSimpleVolumesStrategy::Load | class CSimpleVolumesStrategy(EURUSD, PERIOD_H1 , 0.04 , 24 , 0.10 , 0.30 , 330 , 7500.00 , 2400.00 , 24000 , 3 ) CVirtualOrder::Load | Order # 19 EURUSD 0.04 BUY STOP in 2027.02 . 23 08 : 02 at 1.08586 ( 1.01086 , 1.10990 ). 1970.01 . 01 00 : 00 , 0.000000 CVirtualOrder::Load | Order # 20 --- CVirtualOrder::Load | Order # 21 --- CSimpleVolumesStrategy::Load | class CSimpleVolumesStrategy(EURUSD, PERIOD_H1 , 0.05 , 18 , 0.20 , 0.40 , 220 , 19500.00 , 1480.00 , 6000 , 3 ) CVirtualOrder::Load | Order # 22 EURUSD 0.05 BUY STOP in 2027.02 . 23 08 : 02 at 1.08476 ( 0.88976 , 1.09960 ). 1970.01 . 01 00 : 00 , 0.000000 CVirtualOrder::Load | Order # 23 --- CVirtualOrder::Load | Order # 24 --- CSimpleVolumesStrategy::Load | class CSimpleVolumesStrategy(EURUSD, PERIOD_H1 , 0.05 , 128 , 0.70 , 0.30 , 550 , 3000.00 , 170.00 , 42000 , 3 ) CVirtualOrder::Load | Order # 25 EURUSD 0.05 BUY STOP in 2027.02 . 23 08 : 02 at 1.08806 ( 1.05806 , 1.08980 ). 1970.01 . 01 00 : 00 , 0.000000 CVirtualOrder::Load | Order # 26 --- CVirtualOrder::Load | Order # 27 --- CVirtualAdvisor::Save | OK at 2027.02 . 23 08 : 19 : 48 to SimpleVolumes- 27182 .csv

Как видно, информация об открытых виртуальных позициях и отложенных ордерах успешно загружается. Для виртуальных позиций вызывается обработчик события открытия, который при необходимости откроет реальные рыночные позиции, если они, например, были закрыты вручную.

Вообще, поведение советника при перезапуске в отношении открытых позиций — это довольно сложный вопрос. Например, если мы захотим поменять магический номер, то советник перестанет считать открытые ранее сделки своими, и они могут оказаться висящими. Надо ли их принудительно закрывать? Если мы хотим заменить версию советника, то может быть надо вовсе проигнорировать наличие сохранённых виртуальных позиций и принудительно закрыть все открытые позиции. Надо каждый раз решать, какой сценарий нас больше устраивает. Пока мы еще не дошли до той стадии, когда эти вопросы станут насущными, поэтому отложим их на будущее.





Визуализация

Настала очередь визуализации виртуальных позиций и отложенных ордеров. С первого взгляда кажется вполне естественным выполнить её в виде расширения класса виртуальной позиции CVirtualOrder. Тут уже есть вся необходимая информация о визуализируемом объекте, он лучше всех знает, когда нужно себя перерисовать. Собственно, первая черновая реализация была сделана именно так. Но дальше начали всплывать весьма неприятные моменты, за пазухой которых прослеживались свёрнутые плакаты с явно длинными списками вопросов, которые они в любой момент готовы будут развернуть со словами: "Ах вы так? Тогда мы — вот так!"

Одним из таких невинных вопросов был такой: "И на какой же график вы планируете меня визуализировать?" Простой ответ — на текущий — годился только для случая, когда советник будет работать на одном символе, причём он будет совпадать с символом графика, на котором этот советник запущен. Как только символов становится несколько, то отображать все виртуальные позиции на графике одного символа становится очень неудобно. На графике возникает каша, которая никакой дополнительной ясности не вносит, а только запутывает.

То есть вопрос выбора графика для отображения требовал решения, но оно уже никак не относилось к основной функциональности объектов класса CVirtualOrder. Они и без нашей визуализации работали хорошо, а тут им ещё какую-то отчётность навешивают заполнять, причём буквально почти в бумажном виде.

Поэтому оставим этот класс в покое, и заглянем немного вперёд. Если немного расширить наши желания, можно представить, что было бы хорошо иметь возможность выборочного включения/отключения показа виртуальных позиций, сгруппированных по стратегии или типу, включить при желании более детальное отображение информации, например с видимыми ценами открытия, StopLoss и TakeProfit, планируемым убытком и прибылью в случае их срабатывания, и может даже возможностью ручной модификации этих уровней. Хотя последнее больше пригодилось бы, если бы мы разрабатывали панель для полуавтоматической торговли, а не советник, работающий по строго алгоритмизированным стратегиям. В общем, даже приступая к простой реализации можно немного забежать вперед, представляя дальнейшее развитие кода. Это может помочь выбрать такое направление, двигаясь в котором мы будем меньше возвращаться к переделке уже написанного кода.

Так что создадим новый базовый класс для всех объектов, которые так или иначе будут связаны с визуализацией чего-то на графиках:

class CInterface { protected : static ulong s_magic; bool m_isActive; bool m_isChanged; public : CInterface(); virtual void Redraw() = 0 ; virtual void Changed() { m_isChanged = true ; } }; ulong CInterface::s_magic = 0 ; CInterface::CInterface() : m_isActive(! MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ) || MQLInfoInteger ( MQL_VISUAL_MODE )), m_isChanged( true ) {}

Сохраним этот код в файле Interface.mqh в текущей папке.

На основе этого класса создадим два новых класса:

CVirtualChartOrder — будет представлять объект, отображающий одну виртуальную позицию или отложенный ордер на графике в терминале (графическая виртуальная позиция). Он сможет рисовать виртуальную позицию на графике, если в ней произошли изменения, причём график с нужным инструментом будет автоматически открываться, если он не был открыт в терминале.

будет представлять объект, отображающий одну виртуальную позицию или отложенный ордер на графике в терминале (графическая виртуальная позиция). Он сможет рисовать виртуальную позицию на графике, если в ней произошли изменения, причём график с нужным инструментом будет автоматически открываться, если он не был открыт в терминале. CVirtualInterface — агрегатор всех графических объектов интерфейса советника. Пока что в его составе будет только массив графических виртуальных позиций. Он будет заниматься созданием объектов графических виртуальных позиций каждый раз при создании объекта виртуальной позиции. Также он будет получать сообщения об изменениях в составе виртуальных позиций и вызывать перерисовку соответствующих графических виртуальных позиций. Такой агрегатор будет существовать в единственном экземпляре (реализуя шаблон проектирования Singleton) и будет доступен в классе CVirtualAdvisor.

Состав класса CVirtualChartOrder будет примерно таким:

class CVirtualChartOrder : public CInterface { CVirtualOrder* m_order; CChart m_chart; CChartObjectHLine m_openLine; long FindChart(); public : CVirtualChartOrder(CVirtualOrder* p_order); ~CVirtualChartOrder(); bool operator ==( const ulong id) { return m_order.Id() == id; } void Show(); void Hide(); virtual void Redraw() override ; };

Метод перерисовки Redraw() будет проверять, надо ли её выполнять, и при необходимости вызывать методы показа или скрытия виртуальной позиции с графика:

void CVirtualChartOrder::Redraw() { if (m_isChanged) { if (m_order.IsOpen()) { Show(); } else { Hide(); } m_isChanged = false ; } }

В методе показа Show() вначале будет вызываться метод FindChart() для определения, на каком графике надо отображать виртуальную позицию. В этом методе мы просто перебираем все открытые графики, пока не найдём график с подходящим символом. Если такового не найдется, то тогда откроем новый график. Найденный (или открытый) график запоминается в свойстве m_chart.

long CVirtualChartOrder::FindChart() { if (m_chart.ChartId() == - 1 || m_chart. Symbol () != m_order. Symbol ()) { long currChart, prevChart = ChartFirst (); int i = 0 , limit = 1000 ; currChart = prevChart; while (i < limit) { if ( ChartSymbol (currChart) == m_order. Symbol ()) { return currChart; } currChart = ChartNext (prevChart); if (currChart < 0 ) break ; prevChart = currChart; i++; } if (currChart == - 1 ) { m_chart.Open(m_order. Symbol (), PERIOD_CURRENT ); } } return m_chart.ChartId(); }

Метод Show() пока просто рисует одну горизонтальную линию, соответствующую цене открытия. Её цвет и вид будет определяться в зависимости от направления и типа позиции (ордера). Метод Hide() будет эту линию удалять. Дальнейшее обогащение этого класса будет происходить именно в этих методах.

Сохраним полученный код в файле VirtualChartOrder.mqh в текущей папке.

Реализация класса CVirtualInterface может быть выполнена, например, так:

class CVirtualInterface : public CInterface { protected : static CVirtualInterface *s_instance; CVirtualChartOrder *m_chartOrders[]; CVirtualInterface(); public : ~CVirtualInterface(); static CVirtualInterface *Instance( ulong p_magic = 0 ); void Changed(CVirtualOrder *p_order); void Add(CVirtualOrder *p_order); virtual void Redraw() override ; };

В статическом методе создания единственного экземпляра Instance() добавим инициализацию статической переменной s_magic, если был передан ненулевой магический номер:

CVirtualInterface* CVirtualInterface::Instance( ulong p_magic = 0 ) { if (!s_instance) { s_instance = new CVirtualInterface(); } if (s_magic == 0 && p_magic != 0 ) { s_magic = p_magic; } return s_instance; }

В методе обработки события открытия / закрытия виртуальной позиции мы будем находить соответствующий её объект графической виртуальной позиции, и помечать, что в нём произошли изменения:

void CVirtualInterface::Changed(CVirtualOrder *p_order) { int i; FIND(m_chartOrders, p_order.Id(), i); if (i != - 1 ) { m_chartOrders[i].Changed(); m_isChanged = true ; } }

И, наконец, в методе отрисовки интерфейса Redraw() мы будем вызывать в цикле методы отрисовки всех графических виртуальных позиций:

void CVirtualInterface::Redraw() { if (m_isActive && m_isChanged) { FOREACH(m_chartOrders, m_chartOrders[i].Redraw()); m_isChanged = false ; } }

Сохраним полученный код в файле VirtualInterface.mqh в текущей папке.

Теперь остается внести финальные правки,чтобы заставить работать подсистему отображения виртуальных позиций на графиках. В классе CVirtualAdvisor мы добавим новое свойство m_interface, которое будет хранить единственный экземпляр объект интерфейса отображения. Нам надо позаботиться о его инициализации в конструкторе и удалении в деструкторе:

class CVirtualAdvisor : public CAdvisor { protected : ... CVirtualInterface *m_interface; ... }; CVirtualAdvisor::CVirtualAdvisor( ulong p_magic = 1 , string p_name = "" ) : ... m_interface(CVirtualInterface::Instance(p_magic)), ... { ... }; void CVirtualAdvisor::~CVirtualAdvisor() { ... delete m_interface; }

В обработчике события OnTick добавим после всех операций вызов метода перерисовки интерфейса, так как это наименее важная часть обработки тика:

void CVirtualAdvisor::Tick( void ) { m_receiver.Tick(); CAdvisor::Tick(); m_receiver.Correct(); Save(); m_interface.Redraw() ; }

В классе CVirtualReceiver мы тоже добавим новое свойство m_interface, которое будет хранить единственный экземпляр объект интерфейса отображения. Нам надо позаботиться о его инициализации в конструкторе:

class CVirtualReceiver : public CReceiver { protected : ... CVirtualInterface *m_interface; ... }; CVirtualReceiver::CVirtualReceiver() : m_interface(CVirtualInterface::Instance()), ... {}

В методе выделения стратегиям необходимого количества виртуальных позиций мы будем параллельно добавлять их к интерфейсу:

static void CVirtualReceiver::Get(CVirtualStrategy *strategy, CVirtualOrder *&orders[], int n ) { CVirtualReceiver *self = Instance(); CVirtualInterface *draw = CVirtualInterface::Instance() ; ArrayResize (orders, n); FOREACH(orders, orders[i] = new CVirtualOrder(strategy); APPEND(self.m_orders, orders[i]); draw.Add(orders[i]) ) PrintFormat ( __FUNCTION__ + " | OK, Strategy orders: %d from %d total" , ArraySize (orders), ArraySize (self.m_orders)); }

И последнее, что нам нужно сделать — добавить оповещение интерфейса в методах обработки открытия / закрытия виртуальных позиций в этом классе:

void CVirtualReceiver::OnOpen(CVirtualOrder *p_order) { m_interface.Changed(p_order); ... } void CVirtualReceiver::OnClose(CVirtualOrder *p_order) { m_interface.Changed(p_order); ... } }

Сохраним сделанные изменения в файлах VirtualAdvisor.mqh и VirtualReceiver.mqh в текущей папке.

Если теперь скомпилировать и запустить наш советник, то при наличии открытых виртуальных позиций или отложенных ордеров мы можем увидеть примерно такой вид:





Рис. 1. Отображение виртуальных ордеров и позиций на графике

Здесь пунктирными линиями показаны виртуальные отложенные ордера, оранжевые - SELL STOP, голубые - BUY STOP, а сплошными линиями - виртуальные позиции, синяя - BUY, красная - SELL. Пока что видны только уровни открытия, но в дальнейшем можно будет сделать отображение более насыщенным.





Красивый график

В обсуждениях на форуме встречалась мысль, что читатели статей (хотя бы некоторые) в первую очередь смотрят в конец статьи, где ожидают увидеть красивый график роста кривой средств при тестировании разработанного советника. И если график есть, то это становится дополнительным стимулом вернуться к началу статьи и всё-таки её прочитать.

В процессе работы над данной статьёй мы не вносили каких-то изменений в используемую демонстрационную стратегию и в набор экземпляров стратегий в демонстрационном советнике. Всё осталось в таком же состоянии, как и на момент публикации предыдущей статьи. Поэтому порадовать какими-то новыми результатами рассматриваемого советника не получится.

Но параллельно шла дальнейшая оптимизация и обучение других стратегий, очередь которых для публикации еще не подошла, но результаты тестирования, которые они показывают, позволяют сказать, что разочарование в используемом подходе по объединению большого количества экземпляров стратегий в один советник пока не пришло.

Вот два примера тестовых прогонов советника, в котором используется около 170 экземпляров стратегий, работающих на различных символах и таймфреймах. Период тестирования: с 2023-01-01 по 2024-02-23, данные этого периода не использовались при оптимизации и обучении. В настройках управления капиталом были поставлены параметры, предполагающие в качестве допустимой просадки в одном случае значение около 10%, а в другом случае — около 40%.





Рис. 2. Результаты тестирования с допустимой просадкой 10%





Рис. 3. Результаты тестирования с допустимой просадкой 40%

Понятно, что наличие таких результатов не гарантирует повторение их в будущем. Но мы можем работать над тем, чтобы повысить вероятность такого исхода. Будем стараться не ухудшить эти результаты и не впасть в самообман переобучения.





Заключение

В рамках данной статьи мы проделали работу, которая уводит нас несколько в сторону от основного направления. Всё-таки хотелось бы двигаться в сторону автоматической оптимизации, которая, например, рассматривалась в недавно опубликованной статье Использование алгоритмов оптимизации для настройки параметров советника "на лету".

Но тем не менее, наличие возможности сохранения и загрузки состояния — важная составляющая любого советника, у которого просматриваются перспективы быть когда-либо запущенным на реальном счёте. Не менее важным является и возможность работы не только с рыночными позициями, но и с отложенными ордерами, которые используются во многих торговых стратегиях. Ну а хоть какая-то визуализация процесса работы советника может помочь выявить какие-либо ошибки реализации на этапе разработки.

Спасибо за интерес и до встречи в следующей части!