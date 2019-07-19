Бывает, нужно советник прогнать на множестве символов. Для этого в MT5-тестере существует режим "Все символы, выбранные в окне Обзора рынка". Получается прогон одних и тех же настроек советника на разных символах.





Но иногда требуется сделать много различных запусков MT5-тестера. Данная библиотека позволяет это.





Возможности.



Можно задавать любое количество комбинаций символов, таймфреймов, интервалов. И проводить на них не только одиночные прогоны, но и оптимизацию, включая форвард.





Сценарии.



Исследование, на каких символах и/или интервалах и/или таймфреймах ТС показывает хорошие результаты.

Проведение оптимизации на последовательных интервалах с целью оценки автооптимизационных перспектив ТС.



Использование.

Настраиваем MT5-Тестер, как нам нужно. На картинке показано, что будет проводиться Оптимизация полным перебором по реальным тикам на определенном интервале.

Создаем список нужных оптимизаций. Например, можно запустить советник из поставки к данной библиотеке. С настройками, как на картинке, он запустит оптимизацию по всем символам из Обзора рынка, при этом для каждого символа сделает оптимизацию на M1 и M15 таймфреймах.

Результат будет таким

И теперь можно спокойно смотреть результаты оптимизации штатными средствами MT5-тестера.

Программирование.

Пример1. Рассмотрим сначала совсем простой пример.

#include <fxsaber\MultiTester\MultiTester.mqh> void SetTesterSettings() { TesterSettings.Add( "AUDCAD" ); TesterSettings.Add( "EURUSD" , PERIOD_H1 ); TesterSettings.Add( "GBPUSD" , PERIOD_M6 , D'2019.07.01' , D'2019.09.01' ); }

Результатом запуска такого советник будет три вызова Тестера с настройками, что читаются в исходном коде.





Пример2.

Разберем исходный код советника, демонстрация запуска которого приведена в начале.

#include <fxsaber\MultiTester\MultiTester.mqh> sinput bool Period_M1 = false ; sinput bool Period_M5 = false ; sinput bool Period_M15 = false ; sinput bool false ; void SetTesterSettings() { for ( int i = SymbolsTotal ( true ) - 1 ; i >= 0 ; i--) { const string Name = SymbolName (i, true ); if (!OnlyCustomSymbols || SymbolInfoInteger (Name, SYMBOL_CUSTOM )) { if (Period_M1) TesterSettings.Add(Name, PERIOD_M1 ); if (Period_M5) TesterSettings.Add(Name, PERIOD_M5 ); if (Period_M15) TesterSettings.Add(Name, PERIOD_M15 ); if (!Period_M1 && !Period_M5 && !Period_M15) TesterSettings.Add(Name); } } }

Во втором примере формируется список заданий, исходя из отмеченных ТФ и символов в Обзоре рынка. Опять же смотрим комментарии в исходнике.





Итак, все, что нужно, это прописать эту строку

#include <fxsaber\MultiTester\MultiTester.mqh>





и написать только одну функцию, формирующую задания интуитивно понятным способом.

void SetTesterSettings()





Особенности.

