Обсуждение статьи "Разработка инструментария для анализа движения цен (Часть 15): Введение в теорию четвертей (II) — советник Intrusion Detector"

Опубликована статья Разработка инструментария для анализа движения цен (Часть 15): Введение в теорию четвертей (II) — советник Intrusion Detector:

В нашей предыдущей статье мы представили простой скрипт Quarters Drawer. Продолжая тему, создадим советник для отслеживания четвертей и предоставления информации о потенциальной реакции рынка на этих уровнях. В статье описана разработка инструмента для обнаружения необходимых зон.

Я опущу подробности. Скрипт Quarters Drawer подробно обсуждался в нашей предыдущей статье. Если вы не читали ее, я настоятельно рекомендую перейти по ссылке, чтобы получить полное представление об основных понятиях. В этой статье основное внимание уделялось автоматизации построения уровней четвертей, что делает анализ рынка более структурированным и эффективным.

Как уже упоминалось, теория четвертей была сформулирована Илияном Йотовым и впоследствии представлена торговому сообществу. Один из важнейших моментов, возможно, недостаточно подчеркнутый в предыдущей статье, заключается в том, что эта теория в значительной степени применима к валютным парам, что делает ее незаменимым инструментом для форекс-трейдеров. Для более ясного понимания того, как функционируют эти уровни четвертей, взгляните на график ниже, который наглядно представляет структуру теории.

Уровни четвертей

Рис 1. Уровни четвертей

Скрипт показал замечательные результаты, успешно отмечая большие четверти, превышения, понижения и малые четверти. Что еще более важно, мы заметили, что цена постоянно взаимодействовала с этими уровнями и реагировала на них, подтверждая правильность и эффективность теории Йотова. Это было не просто теоретическое упражнение, инструмент подтвердил эффективность уровней четверти в реальных рыночных условиях. Теперь давайте проанализируем приведенную ниже диаграмму, чтобы еще раз вернуться к некоторым из наших ключевых выводов и наблюдений.


Автор: Christian Benjamin

