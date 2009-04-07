Конструктор трейдера: Украшение индикаторов

Введение

Что такое индикатор? Это инструмент, предназначенный для отображения некоего рода информации. Чаще всего этой информацией являются свойства ценового ряда, именно о таких индикаторах пойдет дальше речь.



Каждый индикатор также имеет свойства или характеристики: например, область значений, зоны перекупленности\перепроданности, пересечения линий, вершины и впадины... Их много, и они могут быть успешно использованы наряду с основными показателями индикатора. Однако не всегда эти свойства могут быть определены "на глазок". Причин этому может быть много - начиная от маленьких размеров окна индикатора, заканчивая снижением общего внимания.

Целью этой статьи является увеличение наглядности и информативности индикаторов, а также частичная автоматизация и упрощение процесса воплощения этого в коде, чтобы снизить планку для тех, кто собирается реализовывать раскрашивание индикаторов. Надеюсь, что код, описанный и представленный ниже, сможет быть с легкостью использован как профи, так и начинающими программистами, а также теми, для кого программирование является непрофильным занятием.

Статья рассчитана на тех, кто имеет хотя бы начальный уровень владения языком MQL4 и способен реализовывать простые идеи и алгоритмы в коде, а также имеет представление о структуре хранения кода в терминале и умеет пользоваться библиотеками (experts/libraries) и заголовочными файлами (experts/include).





1. Постановка задачи

Среди всех характеристик индикаторов хочется выделить те, которые, вне сомнения, являются информативными и наиболее часто отображаются:

Пересечение линий.

уровень - помечаться будут не пересечения с уровнем, а весь уровень целиком.





Вершины\впадины в простой интерпретации.





Раскраска по направлению вверх\вниз.









Про них и поговорим.





2. Базовые понятия

Для того чтобы не возникло недопонимания с самого начала, отвлечемся на строение индикатора как такового.

#property indicator_separate_window #property indicator_buffers 3 #property indicator_minimum 0 #property indicator_maximum 100 #property indicator_color1 White #property indicator_color2 Red #property indicator_color3 Blue extern int RSIPeriod = 9 ; extern int AppliedPrice = 0 ; extern int MAPeriod = 5 ; double Values[]; double SmoothedValues[]; double Crosses[]; int DigitsUsed = 5 ; int EmptyValueUsed = 0 ; int init() { SetIndexBuffer ( 0 , Values); SetIndexBuffer ( 1 , SmoothedValues); SetIndexBuffer ( 2 , Crosses); SetIndexStyle ( 0 , DRAW_LINE ); SetIndexStyle ( 1 , DRAW_LINE , STYLE_DASH ); SetIndexStyle ( 2 , DRAW_ARROW , STYLE_SOLID , 2 ); SetIndexArrow ( 2 , 251 ); IndicatorDigits (DigitsUsed); SetIndexDrawBegin ( 0 , RSIPeriod); SetIndexDrawBegin ( 1 , RSIPeriod + MAPeriod); SetIndexDrawBegin ( 2 , RSIPeriod + MAPeriod + 1 ); return ( 0 ); } int start() { int toCount = Bars - IndicatorCounted (); for ( int i = toCount - 1 ; i >= 0 ; i--) { Values[i] = NormalizeDouble ( iRSI ( Symbol (), 0 , RSIPeriod, AppliedPrice, i), DigitsUsed); } for (i = toCount - 1 ; i >= 0 ; i--) { SmoothedValues[i] = NormalizeDouble ( iMAOnArray (Values, 0 , MAPeriod, 0 , MODE_EMA , i), DigitsUsed); } return ( 0 ); }

3. Характеристики

Рассмотрим характеристики подробней.

3.1. Пересечение линий

Наверное, каждый кодер попробовал реализовать алгоритм торговли на пересечении двух МА(скользящих средних). Или таким же образом на MACD между основной и сигнальной линией. Попробуем сделать этот алгоритм визуально наглядным, отобразив на индикаторе точки пересечения.



В качестве "подопытного кролика" здесь и далее взят индикатор Relative Strength Index, т.к. именно он изначально являлся жертвой и объектом совершенствования.

3.1.1. Формализация задачи

Необходимо в отдельном буфере помечать те бары, на которых присутствовало пересечение двух заданных линий.

3.1.2. Проблемы

Казалось бы, все просто и прозрачно. Задача несложная и решается в пару строчек.

Необходимо всего лишь описать, что такое пересечение:





if ((x1 > y1 && x2 < y2) || (x1 < y1 && x2 > y2)) { }

Или, если записать более лаконично:

if ((x1 - y1)*(x2 - y2) < 0 ) { }

Однако рассмотрим еще одну ситуацию:





Точки, помеченные зеленым цветом, имеют одинаковые значения. В данном случае пересечения нет, имеет место касание.

А тут:





определить пересечение будет далеко не просто, а такая ситуация вполне возможна.

А также необходимо корректно отличать касание от пересечения, учитывая, что при переборе можно встретить пустое значение в буфере или конец истории.



3.1.3. Решение

Здесь и далее я не буду приводить функцию init(), поскольку в этом нет необходимости. Полный вариант всегда можно посмотреть, заглянув в исходники.

Решение приводится для простого и сглаженного значений индикатора Relative Strength Index.



extern int RSIPeriod = 9 ; extern int AppliedPrice = 0 ; extern int MAPeriod = 5 ; double Values[]; double SmoothedValues[]; double Crosses[]; int DigitsUsed = 5 ; int EmptyValueUsed = 0 ; int start() { int toCount = Bars - IndicatorCounted (); for (i = toCount - 1 ; i >= 0 ; i--) { if (i + 1 >= Bars ) { continue ; } if ( Values[i] == EmptyValueUsed || Values[i + 1 ] == EmptyValueUsed || SmoothedValues[i] == EmptyValueUsed || SmoothedValues[i + 1 ] == EmptyValueUsed || Values[i] == EMPTY_VALUE || Values[i + 1 ] == EMPTY_VALUE || SmoothedValues[i] == EMPTY_VALUE || SmoothedValues[i + 1 ] == EMPTY_VALUE ) { continue ; } Crosses[i] = EMPTY_VALUE ; if ((Values[i] - SmoothedValues[i])*(Values[i + 1 ] - SmoothedValues[i + 1 ]) < 0 ) { Crosses[i] = SmoothedValues[i]; continue ; } if (Values[i + 1 ] == SmoothedValues[i + 1 ] && Values[i] != SmoothedValues[i]) { int index = i + 1 ; bool found = false ; while ( index < Bars && Values[index] != EmptyValueUsed && Values[index] != EMPTY_VALUE && SmoothedValues[index] != EmptyValueUsed && SmoothedValues[index] != EMPTY_VALUE ) { if (Values[index] != SmoothedValues[index]) { found = true ; break ; } index++; } if (!found) { continue ; } if ((Values[i] - SmoothedValues[i])*(Values[index] - SmoothedValues[index]) < 0 ) { Crosses[i] = SmoothedValues[i]; } } } return ( 0 ); }

3.1.4. Автоматизация

Здесь и далее в этом подразделе показывается решение аналогичной задачи с использованием библиотеки Indicator_Painting.

#include <Indicator_Painting.mqh> extern int RSIPeriod = 9 ; extern int AppliedPrice = 0 ; extern int MAPeriod = 5 ; double Values[]; double SmoothedValues[]; double Crosses[]; int DigitsUsed = 5 ; int EmptyValueUsed = 0 ; int start() { MarkCrosses ( Values, SmoothedValues, Crosses, toCount - 1 , 0 , CROSS_ALL, 0 ); return ( 0 ); }

3.2. Пометка уровня

У тех осцилляторов, которые имеют ограниченную и жестко заданную область значений (RSI, Stochastic Oscillator, DeMarker, Money Flow Indedx, Williams' Percent Range), да и у других тоже, очень часто выделяют зоны или уровни. Зона флета, зона перекупленности\перепроданности, зона тренда... Попробуем выделить заданный уровень другим цветом.



3.2.1. Формализация задачи

Необходимо в отдельном буфере помечать те бары, значения которых находятся за пределами некоторого уровня.

3.2.2. Проблемы

Опять же, несмотря на кажущуюся простоту, здесь есть подводные камни.

Первая проблема это прорисовка тех баров, на которых происходит пересечение с уровнем. Итак, в чем она состоит? Вот простой код решения.

extern int RSIPeriod = 9 ; extern int AppliedPrice = 0 ; extern int HigherLevel = 70 ; extern int LowerLevel = 30 ; double Higher[]; double Lower[]; double Values[]; int DigitsUsed = 5 ; int EmptyValueUsed = 0 ; int start() { int toCount = Bars - IndicatorCounted (); for (i = toCount - 1 ; i >= 0 ; i--) { if (Values[i] == EMPTY_VALUE || Values[i] == EmptyValueUsed) { continue ; } Higher[i] = EMPTY_VALUE ; if (Values[i] >= HigherLevel) { Higher[i] = Values[i]; } } return ( 0 ); }

Этот код решает поставленную задачу, но имеет одну проблему:





Визуально уровень воспринимается плохо, т.к. рисование сигналов ведется с того значения, которое непосредственно больше (меньше) уровня. Поэтому некоторые сигнальные бары могут быть вообще не восприняты, т.к. из-за резкого изменения значений соседних баров помечены только куцым обрывком линии.

Решение состоит в том, чтобы метить не только бары выше (ниже) уровня, а также бар, предшествующий уже помеченным барам и следующий за ними. Причем метить их надо не собственными значениями, а значениями уровня.

Вторая проблема появляется при решении первой, а именно в том, что в результате усложнения алгоритма в сигнальном буфере может находиться мусор - псевдопометка "ложных" пробоев уровня.

Это значит, что при формировании бара цена заходила за уровень, однако в результате сформированный бар так его и не смог преодолеть. Из-за этого может получиться такая картинка:





Проблема появляется только при использовании индикатора на реальных котировках. Решается она просто - при обработке проверяется минимум два бара - нулевой и первый, остальные по необходимости.

После решения этих проблем получается вот такая картинка для RSI:





3.2.3. Решение

Итак, запишем вышеизложенное в коде:

extern int RSIPeriod = 9 ; extern int AppliedPrice = 0 ; extern int HigherLevel = 70 ; extern int LowerLevel = 30 ; double Higher[]; double Lower[]; double Values[]; int DigitsUsed = 5 ; int EmptyValueUsed = 0 ; int Depth = 2 ; int start() { int toCount = Bars - IndicatorCounted (); toCount = MathMax (toCount, Depth); for (i = toCount - 1 ; i >= 0 ; i--) { if (Values[i] == EMPTY_VALUE || Values[i] == EmptyValueUsed) continue ; Higher[i] = EMPTY_VALUE ; if (Values[i] >= HigherLevel) { Higher[i] = Values[i]; if (Values[i + 1 ] < HigherLevel && Values[i + 1 ] != EmptyValueUsed) { Higher[i + 1 ] = HigherLevel; } } else { if (Values[i + 1 ] >= HigherLevel && Values[i + 1 ] != EMPTY_VALUE ) { Higher[i] = HigherLevel; } } } return ( 0 ); }

3.2.4. Автоматизация

Решение той же задачи с помощью библиотеки Indicator_Painting.

#include <Indicator_Painting.mqh> extern int RSIPeriod = 9 ; extern int AppliedPrice = 0 ; extern int HigherLevel = 70 ; extern int LowerLevel = 30 ; double Higher[]; double Lower[]; double Values[]; int DigitsUsed = 5 ; int EmptyValueUsed = 0 ; int Depth = 2 ; int start() { int toCount = Bars - IndicatorCounted (); for ( int i = toCount - 1 ; i >= 0 ; i--) { Values[i] = NormalizeDouble ( iRSI ( Symbol (), 0 , RSIPeriod, AppliedPrice, i), DigitsUsed); } MarkLevel(Values, Higher, 0 , toCount - 1 , HigherLevel, GREATER_THAN, EmptyValueUsed); MarkLevel(Values, Lower, 0 , toCount - 1 , LowerLevel, LESS_THAN, EmptyValueUsed); return ( 0 ); }





3.3. Вершины и впадины

Экстремумы индикаторов также вполне могут быть использованы в качестве сигналов или их составляющих.

В данной статье термин "экстремум" понимается в наиболее простой форме - если значение бара больше(меньше) значений своих непосредственных соседей, значение считается экстремумом.





3.3.1. Формализация задачи

Необходимо в отдельном буфере помечать те бары, значения которых являются экстремумами.





3.3.2. Проблемы

Итак, посмотрим на примеры:





Здесь значения, выделенные красными точками, являются явными экстремумами.

if ((x1 > x2 && x3 > x2) || (x1 < x2 && x3 < x2)) { }

Или, если записать более лаконично:

if ((x1 - x2)*(x2 - x3) < 0 ) { }

Однако рассмотрим еще одну ситуацию:





Отмеченные точки имеют одинаковые значения. Голубая точка - экстремум. Его определить уже будет сложней. А в такой ситуации:





Экстремума нет - будем считать, что это перегиб.

Решение таких ситуаций, как и в случае с пересечением, состоит в поиске второго конца экстремума.





3.3.3. Решение

Вот как это будет выглядеть в коде:

extern int RSIPeriod = 9 ; extern int AppliedPrice = 0 ; double Values[]; double Extremums[]; int DigitsUsed = 5 ; int EmptyValueUsed = 0 ; int start() { int toCount = Bars - IndicatorCounted (); for ( int i = toCount - 1 ; i >= 0 ; i--) { Values[i] = NormalizeDouble ( iRSI ( Symbol (), 0 , RSIPeriod, AppliedPrice, i), DigitsUsed); } for (i = toCount - 1 ; i >= 0 ; i--) { if (i + 2 >= Bars ) { continue ; } if ( Values[i] == EmptyValueUsed || Values[i + 1 ] == EmptyValueUsed || Values[i + 2 ] == EmptyValueUsed ) { continue ; } Extremums[i + 1 ] = EMPTY_VALUE ; if ((Values[i] - Values[i + 1 ])*(Values[i + 1 ] - Values[i + 2 ]) < 0 ) { Extremums[i + 1 ] = Values[i + 1 ]; continue ; } if (Values[i + 1 ] == Values[i + 2 ] && Values[i] != Values[i + 1 ]) { int index = i + 2 ; bool found = false ; while (index < Bars && Values[index] != EmptyValueUsed && Values[index] != EMPTY_VALUE ) { if (Values[i + 2 ] != Values[index]) { found = true ; break ; } index++; } if (!found) { continue ; } if ((Values[i] - Values[i + 1 ])*(Values[i + 1 ] - Values[index]) < 0 ) { Extremums[i + 1 ] = Values[i + 1 ]; } } } return ( 0 ); }

3.3.4. Автоматизация

Решение той же задачи с помощью библиотеки Indicator_Painting.

#include <Indicator_Painting.mqh> extern int RSIPeriod = 9 ; extern int AppliedPrice = 0 ; double Values[]; double Extremums[]; int DigitsUsed = 5 ; int EmptyValueUsed = 0 ; int start() { int toCount = Bars - IndicatorCounted (); for ( int i = toCount - 1 ; i >= 0 ; i--) { Values[i] = NormalizeDouble ( iRSI ( Symbol (), 0 , RSIPeriod, AppliedPrice, i), DigitsUsed); } MarkExtremums(Values, Extremums, toCount - 1 , 0 , DIR_ALL, EmptyValueUsed); return ( 0 ); }

3.4. Раскрашивание по направлению

Этот способ визуализации используется даже в некоторых стандартных индикаторах и также может быть полезен.







3.4.1. Формализация задачи

Необходимо выделять участки разной направленности на индикаторе разными цветами. Направленность здесь понимается в самом простом варианте - если текущее значение больше предыдущего - направление вверх, иначе вниз.







3.4.2. Проблемы

Даже не знаю с чего начать... Наверное, начнем не с проблемы, а с фишки.

Предполагается, что у нас изначально есть буфер с базовыми данными и этот буфер отображается. Если это не так, то это всегда можно и придется сделать, потому что для раскрашивания индикатора по направлению надо минимум 2 цвета, а значит, минимум два буфера.

Теперь фишка. Если рисовать одно из направлений поверх базового буфера, то другое направление раскрашивать не надо - его будут показывать незакрашенные куски базового буфера.

Базовый буфер:





Базовый с наложением куска сверху:

Поэтому дальше будем говорить о разметке только одного направления - было выбрано направление вверх.

Может быть, кому-то это покажется очевидным, но я, каюсь, до этого дошел не сразу. Поэтому самая первая версия, которая работала именно так, как я хотел, имела семь(!) буферов и выполняла только задачу раскрашивания. Согласитесь, это реально по-барски, даже если это вам очень необходимо, т.к. максимальное количество буферов в MQL4 равно восьми. Да и по ресурсам неэкономно.

А пока поговорим о проблемах, возникающих при решении задачи. Наивная реализация, с учетом фишки:

extern int RSIPeriod = 9 ; extern int AppliedPrice = 0 ; double Values[]; double Growing[]; int DigitsUsed = 5 ; int EmptyValueUsed = 0 ; int start() { int toCount = Bars - IndicatorCounted (); for ( int i = toCount - 1 ; i >= 0 ; i--) { Values[i] = NormalizeDouble ( iRSI ( Symbol (), 0 , RSIPeriod, AppliedPrice, i), DigitsUsed); } for (i = toCount - 1 ; i >= 0 ; i--) { Growing[i] = EMPTY_VALUE ; if (Values[i] > Values[i + 1 ]) { Growing[i] = Values[i]; Growing[i + 1 ] = Values[i + 1 ]; } } return ( 0 ); }

Компилируем, вешаем на график и... видим, что код зарисовывает ненужные куски:





Они помечены точками сверху.



Разберемся, почему это происходит.



Раскрашивая одно направление, мы достигаем нужного эффекта за счет того, что на ненужном нам участке оставляем пустые значения (EMPTY_VALUE).

Рассмотрим такой случай:





Черными помечены точки дополнительного буфера, которые должны иметь непустое значение. А для того, чтобы между точками не рисовалась прямая (при стиле DRAW_LINE), необходимо, чтобы между ними было хотя бы одно пустое значение. На всем показанном промежутке пустых значений нет, поэтому базовый буфер зарисовывается на "пилообразных" участках.

Выход из этого положения неочевиден - некоторые начнут думать, как бы сгладить сигнал, чтобы он не был "пилообразным" или ввести какие-то дополнительные условия - это все ведет к еще большему усугублению ситуации. Получится или перерисовывание нескольких баров, или такое раскрашивание, что вам самим не будет понятно, как это происходит.

Решение состоит в использовании двух дополнительных буферов. Тогда можно чередовать раскрашиваемые куски - таким образом, мы получаем необходимые пустые значения в каждом из буферов. Присвоим дополнительным буферам разные цвета и посмотрим результат:





Проблема решена, но есть еще одна небольшая проблема - с нулевым баром.

Он постоянно перерисовывается, и поэтому закрашивание вверх необходимо удалять, если направление поменялось. В своем первоначальном варианте я специально для этого завел два буфера, в котором закрашивал исключительно нулевой бар. Непозволительная расточительность :).

Пожалуй, можно переходить к реализации.







3.4.3. Решение

extern int RSIPeriod = 9 ; extern int AppliedPrice = 0 ; double Values[]; double Growing1[]; double Growing2[]; int DigitsUsed = 5 ; int EmptyValueUsed = 0 ; int start() { int toCount = Bars - IndicatorCounted (); for ( int i = toCount - 1 ; i >= 0 ; i--) { Values[i] = NormalizeDouble ( iRSI ( Symbol (), 0 , RSIPeriod, AppliedPrice, i), DigitsUsed); } for (i = toCount - 1 ; i >= 0 ; i--) { Growing1[i] = EMPTY_VALUE ; Growing2[i] = EMPTY_VALUE ; if (Values[i] > Values[i + 1 ]) { if (Values[i + 1 ] > Values[i + 2 ]) { if (Growing1[i + 1 ] != EMPTY_VALUE ) Growing1[i] = Values[i]; else Growing2[i] = Values[i]; } else { if (Growing2[i + 2 ] == EMPTY_VALUE ) { Growing2[i] = Values[i]; Growing2[i + 1 ] = Values[i + 1 ]; } else { Growing1[i] = Values[i]; Growing1[i + 1 ] = Values[i + 1 ]; } } } else if (i == 0 ) { if (Growing1[i + 1 ] != EMPTY_VALUE && Growing1[i + 2 ] == EMPTY_VALUE ) { Growing1[i + 1 ] = EMPTY_VALUE ; } if (Growing2[i + 1 ] != EMPTY_VALUE && Growing2[i + 2 ] == EMPTY_VALUE ) { Growing2[i + 1 ] = EMPTY_VALUE ; } } } return ( 0 ); }





3.4.4. Автоматизация

Решение той же задачи с помощью библиотеки Indicator_Painting.

#include <Indicator_Painting.mqh> extern int RSIPeriod = 9 ; extern int AppliedPrice = 0 ; double Values[]; double Growing1[]; double Growing2[]; int DigitsUsed = 5 ; int EmptyValueUsed = 0 ; int start() { int toCount = Bars - IndicatorCounted (); for ( int i = toCount - 1 ; i >= 0 ; i--) { Values[i] = NormalizeDouble ( iRSI ( Symbol (), 0 , RSIPeriod, AppliedPrice, i), DigitsUsed); } MarkGrowing(Values, Growing1, Growing2, toCount - 1 , 0 , EmptyValueUsed); return ( 0 ); }





4. Библиотека Indicator_Painting

Итогом проделанной выше работы является библиотека Indicator_Painting.

Она создана специально для автоматизации описанных операций, с некоторыми оговорками и дополнениями.

Вот список функций, составляющих ее на данный момент:

void MarkExtremums( double values[], double & extremums[], int startIndex, int endIndex, int direction, double emptyValueUsed); void MarkCrosses( double values1[], double values2[], double & crosses[], int startIndex, int endIndex, int direction, double emptyValueUsed); void MarkLevelCrosses( double values[], double level, double & crosses[], int startIndex, int endIndex, int direction, double emptyValueUsed); void MarkLevel( double values[], double & level[], int startIndex, int endIndex, double levelValue, int condition, double emptyValueUsed); void MarkDynamicLevel( double values[], double dynamicLevel[], double & level[], int startIndex, int endIndex, int condition, double emptyValueUsed); void MarkGrowing( double values[], double & growing1[], double & growing2[], int startIndex, int endIndex, double emptyValueUsed);

Вот несколько примеров того, что можно получить с использованием этой библиотеки, практически не прилагая усилий на реализацию:





Для использования библиотеки необходимо:

1. Поместить файл Indicator_Painting.mq4 в папку "experts/libraries"

2. Поместить файл Indicator_Painting.mqh в папку "experts/include"

3. В индикаторе, где используется библиотека, следует записать такую строку:

#include <Indicator_Painting.mqh>

Теперь можно использовать описанные в библиотеке функции. Все необходимые указания есть в файле Indicator_Painting.mqh.

Использование всех функций библиотеки есть в примерах (см. прикрепленные к статье файлы).







Заключение

Надеюсь, что сей труд облегчит и упростит жизнь некоторому количеству людей. В принципе, считаю, что поставленная задача выполнена.





Благодарности

Хочу высказать огромную благодарность Рустамову Виктору Хабибулаевичу (granit77) за то, что он предложил раскрыть эту тему, в принципе, описал цели и необходимость создать подобную библиотеку и особенно за то, что не поленился проштудировать этот опус, ну и высказал немало дельных мыслей.