Индикатор от индикатора в MQL5

Введение

Мы рассмотрим, в качестве задачи, как улучшить индикатор для тех случаев, когда он накладывается на значения другого индикатора. В этой статье мы продолжим работу с индикатором True Strength Index (TSI), который был рассмотрен и создан в предыдущей статье "Как написать индикатор в MQL5".



Пользовательский индикатор на основе значений другого индикатора



При написании индикатора, который использует краткую форму вызова функции OnCalculate(), можно упустить то обстоятельство, что индикатор может рассчитываться не только на ценовых данных, но и на данных другого индикатора (встроенного или пользовательского - не имеет значения).

Сделайте простой эксперимент: набросьте на график встроенный индикатор RSI со стандартными настройками и затем перетащите мышкой на окошко индикатора RSI пользовательский индикатор True_Strength_Index_ver2.mq5. В появившемся окошке на вкладке "Parameters" укажите, что рассчитываться индикатор будет на данных предыдущего индикатора (RSI(14)).

Полученный результат будет сильно отличаться от того, что ожидалось увидеть. В окне индикатора RSI не появилось дополнительной линии индикатора TSI, а если посмотреть значения индикатора в окне DataWindow, то значения будут также непонятны.



Несмотря на то, что значения индикатора RSI есть почти на всем протяжении истории, значения индикатора TSI, построенного на нем, либо совсем отсутствуют (в начале), либо всегда равны -100.

Причина такого поведения кроется в том, что в расчетах внутри функции OnCalculate() нашего индикатора True_Strength_Index_ver2.mq5 нигде не используется значение параметра begin. А ведь именно этот параметр указывает количество пустых начальных значений входного параметра price[], которые нельзя использовать при расчетах значений индикатора. Напомним определение первой формы вызова функции Oncalculate().

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, в массиве price[] const double & price[] );

Пока мы применяли индикатор на ценовых данных, указывая одну из ценовых констант, параметр begin был равен нулю, так как для каждого бара существует указанный тип цены. Поэтому входной массив price[] в этом случая всегда имеет корректные данные с самого первого элемента массива price[0]. Но если мы указываем, что для расчетов используются данные другого индикатора, то это уже не гарантировано.

Параметр begin функции OnCalculate()



Проверим значения, которые содержит массив price[], если расчет производится на значениях другого индикатора. Для этого добавим в функцию OnCalculate() небольшой блок кода, который выведет интересующие нас значения. Теперь начало функции OnCalculate() выглядит так:

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { static bool printed= false ; if (begin> 0 && !printed) { Print( "Значения для расчетов начинаются с индекса begin =" ,begin, " размер массива price[] =" ,rates_total); for ( int i= 0 ;i<=begin;i++) { Print( "i =" ,i, " value =" ,price[i]); } printed= true ; }

Снова набросим мышкой измененную версию индикатора на окно индикатора RSI(14) и укажем для расчетов значения предыдущего индикатора. Теперь мы увидим, чему равны значения, которые не отображаются визуально, и не должны приниматься во внимание в тех расчетах, где используются значения индикатора RSI с периодом 14.





Пустые значения в индикаторных буферах и DBL_MAX



Первые 14 элементов массива price[] с индексами от 0 до 13 включительно содержат одно и то же значение, равное 1.797693134862316e+308. Вы будете часто встречаться с этим числом, потому что это значение встроенной константы EMPTY_VALUE, специально предусмотренной для выделения пустых значений в индикаторном буфере.



Заполнять пустые значения нулями не является универсальным решением, так как некоторые индикаторы выдают это значение как допустимое. Именно по этой причине все встроенные в терминал индикаторы выдают для пустых значений именно это число. Величина 1.797693134862316e+308 для этих целей была выбрана не случайно, так как это максимально возможное значение для типа double и для удобства в языке MQL5 оно представлено специальной константой DBL_MAX.



Если вы хотите проверить, не является ли некое число типа double пустым значение, то вы можете сравнить его либо с константой EMPTY_VALUE либо с константой DBL_MAX. Оба варианта равносильны, но использование константы EMPTY_VALUE для задания пустого значения предпочтительнее для лучшей читаемости кода.



bool isEmptyValue( double value_to_check) { if (value_to_check==EMPTY_VALUE) return ( true ); return ( false ); }

DBL_MAX - очень огромное число, и индикатор RSI просто не может выдавать такие значения! И только пятнадцатый элемент массива с индексом 14 имеет понятное значение 50. Таким образом, даже не зная ничего об индикаторе, на значениях которого мы будем вычислять значения своего индикатора, с помощью параметра begin мы можем правильно организовать обработку таких случаев. А точнее, нам требуется не использовать эти пустые значения в своих расчетах.

Как связаны параметр begin и свойство PLOT_DRAW_BEGIN



Необходимо отметить тесную связь между параметром begin, передаваемым в функцию OnCalculate(), и командой на запрет отрисовки графического построения с индексом 0 на первых N барах индикатора. Если мы посмотрим на код пользовательского индикатора RSI, идущего в поставке терминала MetaTrader 5, то увидим в функции OnInit() такую запись:

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,ExtPeriodRSI);

которая означает, что графическое построение с индексом 0 начинает отрисовываться только с бара под номером ExtPeriodRSI (это input-переменная, задающая период индикатора RSI), на всех более ранних барах отрисовки нет.



В языке MQL5 расчет индикатора A на основании данных индикатора B всегда производится на значениях нулевого индикаторного буфера индикатора B. Именно значения нулевого буфера индикатора B передаются в качестве входного параметра priсe[] функции OnCalculate() внутри индикаторе А. При этом по определению нулевой индикаторный буфер всегда привязывается к нулевому графическому построению с помощью функции SetIndexBuffer(). Поэтому выведем строгое



Правило передачи PLOT_DRAW_BEGIN в параметр begin: Значение входного параметра begin в OnCalculate(), при расчетах пользовательского индикатора A на данных другого (базового) индикатора B, всегда равно значению свойства PLOT_DRAW_BEGIN нулевого графического построения базового индикатора B.

Таким образом, если мы создали на графике индикатор RSI (индикатор B) с периодом 14 и затем на данных индикатора RSI(14) построили наш пользовательский индикатор True Strength Index (индикатор A), то:

индикатор RSI(14) начинает отрисовываться с 14-го бара (PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN, 14 );) ;



);) ; входной массив price[] в функции OnCalculate() содержит значения нулевого буфера индикатора RSI;



в функции OnCalculate() содержит значения нулевого буфера индикатора RSI; значение параметра begin функции OnCalculate() в индикаторе TSI берется из свойства PLOT_DRAW_BEGIN нулевого графического построения индикатора RSI.

Напомним, что индикатор TSI начинает отрисовываться не с самого начала графика, т.к. для некоторых первых баров значение индикатора не определено. Индекс первого бара, с которого начинается отображение линии в индикаторе TSI, равен r+s-1, где:

r - период первого экспоненциального сглаживания массивов MTMBuffer[] и AbsMTMBuffer[] в соответствующие массивы EMA_MTMBuffer[] и EMA_AbsMTMBuffer[] ;

EMA_MTMBuffer[] и EMA_AbsMTMBuffer[] s - период последующего сглаживания массивов EMA_MTMBuffer[] и EMA_AbsMTMBuffer[] .

Для баров с индексами меньше r+s-1 значения для вывода индикатора TSI на экран отсутствуют. Поэтому начало данных в конечных массивах EMA2_MTMBuffer[] и EMA2_AbsMTMBuffer[], на основании которых вычисляется индикатор TSI, получает дополнительное смещение и начинается с индекса r+s-1. Более детальные объяснения можно получить в статье "Как написать индикатор в MQL5".



Чтобы запретить отрисовку для первых r+s-1 баров, в функции OnInit() есть такая запись:

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,r+s- 1 );

Но так как начало входных данных для расчета индикатора сдвинулось на begin баров вперед, то необходимо это учесть и увеличить на begin позицию начала отрисовываемых данных в функции OnCalculate():



if (prev_calculated== 0 ) { if (begin> 0 ) PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,begin+r+s- 1 ); }

Теперь мы не только учитываем параметр begin для расчета значений индикатора TSI, но и в случае расчета другого индикатора на данных нашего индикатора TSI, параметр begin будет передан правильно, а именно: beginдругого_индикатора=beginнашего_индикатора+r+s-1. Поэтому, можно вывести правило наложения одного индикатора на значения другого индикатора:



Правило наложения индикаторов: Если пользовательский индикатор A начинает отрисовываться с позиции Nа (не отрисовывает первые Na значений) и строится на значениях другого индикатора B с началом отрисовки с позиции Nb, то полученный индикатор A{B} будет отрисовываться с позиции Nab=Na+Nb, где A{B} означает, что индикатор A построен на значениях нулевого индикаторного буфера индикатора B.

Таким образом, запись TSI(25,13){RSI(14)} означает, что индикатор TSI(25,13) построен на значениях индикатора RSI(14), и в результате наложения начало данных теперь приходится на индекс (25+13-1)+14=51. То есть, отрисовка значения этого индикатора на графике начнется с 52-го бара (индексация баров начинается с 0).



Добавим значения begin при расчетах значения индикатора

Теперь мы точно знаем, что значащие значения в массиве price[] всегда начинаются с позиции begin. Начнем изменения поэтапно, сначала идет блок вычисления значений массивов MTMBuffer[] и AbsMTMBuffer[]. Без учета параметра begin заполнение начиналось с индекса 1.



int start; if (prev_calculated== 0 ) start= 1 ; else start=prev_calculated- 1 ; for ( int i=start;i<rates_total;i++) { MTMBuffer[i]=price[i]-price[i- 1 ]; AbsMTMBuffer[i]= fabs (MTMBuffer[i]); }

Теперь мы начнем с позиции (begin+1), и блок будет выглядеть так (изменения выделены жирным шрифтом):

int start; if (prev_calculated== 0 ) start=begin+ 1 ; else start=prev_calculated- 1 ; for ( int i=start;i<rates_total;i++) { MTMBuffer[i]=price[i]-price[i- 1 ]; AbsMTMBuffer[i]= fabs (MTMBuffer[i]); }

Так как значения от price[0] до price[begin-1] нельзя принимать во внимание для начала расчетов, мы начинаем отталкиваться от price[begin], и первые значения, которые мы можем рассчитать для массивов MTMBuffer[] и AbsMTMBuffer[] будут соответственно:

MTMBuffer[begin+1]=price[begin+1]-price[begin ]; AbsMTMBuffer[begin+1]= fabs (MTMBuffer[begin+1]);

Именно поэтому в цикле for переменная start теперь имеет начальное значение start=begin+1.

Учитываем begin и для зависимых массивов



Далее идет блок экспоненциального сглаживания массивов MTMBuffer[] и AbsMTMBuffer[]. Правило тут такое же простое: если начальная позиция расчетов в базовом массиве увеличилась на begin баров, то во всех зависящих от него массивах также увеличиваем начальную позицию на begin баров.



ExponentialMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, 1 , r, MTMBuffer, EMA_MTMBuffer); ExponentialMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, 1 ,r,AbsMTMBuffer,EMA_AbsMTMBuffer);

Здесь базовыми массивами являются MTMBuffer[] и AbsMTMBuffer[], и рассчитанные нами значения в этих массивах теперь начинаются с индекса на begin больше. Поэтому просто добавим это смещение для функции ExponentialMAOnBuffer(). Теперь этот блок выглядит так:

ExponentialMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, begin+ 1 , r, MTMBuffer, EMA_MTMBuffer); ExponentialMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, begin+ 1 ,r,AbsMTMBuffer,EMA_AbsMTMBuffer);

Как видите, вся модификация сводится к тому, чтобы учесть увеличение позиции начала данных, заданное значением параметра begin. Ничего сложного. Второй блок сглаживания меняем аналогично.

Было:



ExponentialMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, r,s,EMA_MTMBuffer,EMA2_MTMBuffer); ExponentialMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, r,s,EMA_AbsMTMBuffer,EMA2_AbsMTMBuffer);

Стало:

ExponentialMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, begin+r,s,EMA_MTMBuffer,EMA2_MTMBuffer); ExponentialMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, begin+r,s,EMA_AbsMTMBuffer,EMA2_AbsMTMBuffer);

Последний блок расчетов изменяем аналогично. До правки кода:

if (prev_calculated== 0 ) start=r+s- 1 ; else start=prev_calculated- 1 ; for ( int i=start;i<rates_total;i++) { TSIBuffer[i]= 100 *EMA2_MTMBuffer[i]/EMA2_AbsMTMBuffer[i]; }

После правки:

if (prev_calculated== 0 ) start=begin+r+s- 1 ; else start=prev_calculated- 1 ; for ( int i=start;i<rates_total;i++) { TSIBuffer[i]= 100 *EMA2_MTMBuffer[i]/EMA2_AbsMTMBuffer[i]; }

На этом доводка индикатора завершена, теперь он будет пропускать первые begin пустых значений во входном массиве price[] в обработчике OnCalculate() и учитывать вызванное этим пропуском смещение. Но мы должны помнить о том, что на значениях индикатора TSI также могут рассчитываться другие индикаторы. Поэтому установим пустые значения нашего индикатора равными константе EMPTY_VALUE.

Нужна ли инициализация индикаторных буферов?



Массивы в MQL5 не инициализируются по умолчанию каким-либо значением, и это безусловно относится также и к массивам, которые назначаются индикаторным буферам функцией SetIndexBuffer(). Если массив является индикаторным буфером, то его размер в процессе работы будет зависеть от параметра rates_total в обработчике OnCalculate().

if (prev_calculated== 0 ) { ArrayInitialize (TSIBuffer, EMPTY_VALUE ); }

Может возникнуть соблазн инициализировать все индикаторные буферы пустым значением EMPTY_VALUE с помощью функции ArrayInitialize() , например, однократно в начале OnCalculate()

Но делать этого не рекомендуется вот по какой причине: в течение всего времени работы терминала поступают котировки по символу, на данных которого рассчитывается индикатор. Таким образом, количество баров со временем увеличится, и терминал выделит дополнительную память под индикаторные буфера.



Но значения во вновь присоединенных элементах массива будут иметь любое значение, так как при перераспределении памяти под любой массив инициализация не производится. И первоначальная инициализация может дать обманчивую уверенность, что все элементы массива, которым мы явно не назначали никакого значения, будут заполнены тем же значением, которым мы инициализировали массив в первый раз. Это конечно же не верно, и никогда не стоит полагаться на то, что значение некоторой переменной или элемента массива будет инициализированы нужным нам значением.

Необходимо устанавливать значение для каждого элемента индикаторного буфера, и если значение индикатора для данного бара не определено (не вычисляется, согласно заложенного в индикатор алгоритма), то для таких случаев необходимо явным образом устанавливать пустое значение. Например, значение индикаторного буфера вычисляется через операцию деления, и в какой-то момент может оказаться так, что делитель равен нулю.



Мы знаем, что деление на ноль является критической ошибкой в MQL5 и приводит к немедленному прекращению работы mql5-программы. Вместо того, чтобы обойти нулевое значение с целью избежать деления на ноль, мы обязательно должны назначить значение для данного элемента индикаторного буфера, и, возможно, для этого лучше всего подойдет значение, которое мы условились считать пустым для данного графического построения.



PlotIndexSetDouble (номер_графического_стиля, PLOT_EMPTY_VALUE , 0 );

Например, мы установили для графического построения в качестве пустого значения функцией PlotIndexSetDouble() нулевое значение:

Тогда для всех пустых значений отображаемого индикаторного буфера, относящегося к данному графическому построению, необходимо указывать нулевое значение.



if (divider== 0 ) IndicatorBuffer[i]= 0 ; else IndicatorBuffer[i]=...

Кроме того, если для графического построения указан параметр DRAW_BEGIN, то все значения соответствующего индикаторного буфера с индексом от 0 до DRAW_BEGIN будут автоматически заполнены нулем.



Заключение

Итак, подведем итоги. Для того, чтобы пользовательский индикатор мог корректно считаться на значениях другого индикатора, и кроме того, был удобен для использования в других mql5-программах, нужно соблюдение следующих условий:



Пустые значения во встроенных индикаторах заполнены значениями константы EMPTY_VALUE, которая точно равна максимальному значению для типа double (DBL_MAX).

Для получения информации о том, с какого индекса начинаются значащие значения индикатора, необходимо анализировать входной параметр begin в функции OnCalculate() краткой формы вызова. Для того, чтобы запретить отрисовку первых N значений для указанного графического построения, задайте параметр DRAW_BEGIN с помощью функции PlotIndexSetInteger (номер_графического_построения, PLOT_DRAW_BEGIN ,N); Если для графического построения указан параметр DRAW_BEGIN, то значения с индексом от 0 до DRAW_BEGIN автоматически будут заполнены пустыми значениями (по умолчанию это EMPTY_VALUE). В функции OnCalculate() добавьте дополнительный сдвиг на begin баров, чтобы можно было корректно рассчитать значения вашего индикатора на данных другого индикатора

if (prev_calculated== 0 ) { if (begin> 0 ) PlotIndexSetInteger (номер_графического_построения, PLOT_DRAW_BEGIN ,begin+N); } Вы можете указать в обработчике OnInit() в качестве неотрисовываемых значений свое пустое значение, отличное от EMPTY_VALUE, с помощью PlotIndexSetDouble (номер_графического_построения, PLOT_EMPTY_VALUE , пустое_значение ); Не полагайтесь на однократную инициализацию индикаторных буферов выражением

ArrayInitialize (индикаторный_буфер, значение ); Все значения индикаторного буфера в процессе работы функции OnCalculate() обязательно и последовательно задавайте явно, в том числе и пустые значения.



Конечно, в дальнейшем при написании индикаторов вам могут встретиться случаи, когда приведенных в статье советов будет не совсем достаточно, но к тому времени вы уже будете хорошо разбираться во всем самостоятельно, и вопросов, я надеюсь, уже не возникнет.

