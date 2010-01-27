Как за 10 минут написать DLL библиотеку для MQL5 и обмениваться данными?

Так уж сложилось, что сейчас мало кто из разработчиков помнит, как написать простую DLL библиотеку и в чем особенности связывания разнородных систем.

Я постараюсь за 10 минут на примерах показать весь процесс создания простых DLL библиотек и раскрою некоторые технические детали нашей реализации связывания. Демонстрация будет на примере Visual Studio 2005 / 2008, бесплатные Express-версии которых можно свободно скачать с сайта Microsoft.

1. Создание проекта DLL на С++ в Visual Studio 2005/2008

Запустите визард через меню 'File -> New', выберите тип проекта 'Visual C++', шаблон 'Win32 Console Application' и укажите имя проекта (например, 'MQL5DLLSamples'). Выберите отдельный корневой каталог хранения проектов 'Location' вместо предлагаемого по умолчанию, отключите галочку 'Create directory for solution' и нажмите на кнопку 'OK':



Рис 1. Win32 Application Wizard, создание проекта DLL



На следующем шаге просто нажмите на кнопку 'Next' для перехода на страницу настроек:



Рис 2. Win32 Application Wizard, параметры проекта



На финальной странице выберите тип 'DLL', оставив остальные поля пустыми как есть, и нажмите на 'Finish'. Ставить галочку на 'Export symbols' не нужно, чтобы потом не удалять автоматически добавленный демонстрационный код:



Рис 3. Win32 Application Wizard, настройка свойств приложения



В результате получите пустой проект:



Рис 4. Пустой проект DLL



Для удобства тестирования лучше всего прямо в настройках 'Output Directory' указать выкладку DLL файлов напрямую в каталог '...\MQL5\Libraries' клиентского терминала. Это сэкономит много времени в последующей работе:



Рис 5. Каталог выкладки DLL файлов





2. Подготовка к добавлению функций

Добавьте макрос '_DLLAPI' в конец файла stdafx.h, чтобы можно было удобно и просто описывать экспортируемые функции:



#pragma once #include "targetver.h" #define WIN32_LEAN_AND_MEAN // Exclude rarely-used stuff from Windows headers #include <windows.h> #define _DLLAPI extern "C" __declspec(dllexport)

В вызовах функций MQL5 используется соглашение о связях __stdcall и __cdecl. Хотя вызовы stdcall и cdecl отличаются вариантами извлечения параметров со стека, но исполняющая среда MQL5 позволяет безболезненно использовать оба варианта за счет специального враппера DLL вызовов.

По умолчанию в настройках компилятора С++ для функций используется __cdecl, но я рекомендую для экспортируемых функций явным образом указывать режим __stdcall.



Правильно оформленная экспортная функции должна иметь следующий вид:

_DLLAPI int __stdcall fnCalculateSpeed( int &res1, double &res2) { return(0); }

а в MQL5 программе описываться и вызываться так:

#import "MQL5DLLSamples.dll" int fnCalculateSpeed( int &res1, double &res2); #import speed=fnCalculateSpeed(res_int,res_double);

После сборки проекта DLL эта stdcall функция будет видна в таблице экспорта под именем _fnCalculateSpeed@8, где компилятором добавляются знак подчеркивания и количество передаваемых через стек данных в байтах. Такое декорирование позволяет лучше контролировать безопасность вызовов DLL функций за счет того, что вызывающая сторона точно знает, сколько (но не каких!) данных нужно помещать в стек.



Если при описании импорта DLL функции будет ошибка в итоговом размере блока параметров, то функция не будет вызвана, а в журнале появится сообщение вида 'Cannot find 'fnCrashTestParametersStdCall' in 'MQL5DLLSamples.dll''. В этом случае надо тщательно перепроверить все параметры как в протопите функции, так и в самой DLL.



При отсутствии полного имени функции в таблице экспорта для совместимости используется поиск упрощенного описания без декорирования. Такие имена вида fnCalculateSpeed создаются при описаниях функции в формате __cdecl:



_DLLAPI int fnCalculateSpeed( int &res1, double &res2) { return(0); }





3. Способы передачи параметров и обмен данными



Давайте посмотрим на несколько вариантов передаваемых параметров:

Прием и передача простых переменных

С простыми переменными все просто - их можно передавать по значению или по ссылке через &.

_DLLAPI int __stdcall fnCalculateSpeed( int &res1, double &res2) { int res_int= 0 ; double res_double= 0.0 ; int start= GetTickCount (); for ( int i= 0 ;i<= 10000000 ;i++) { res_int+=i*i; res_int++; res_double+=i*i; res_double++; } res1=res_int; res2=res_double; return ( GetTickCount ()-start); } Вызов из MQL5:

#import "MQL5DLLSamples.dll" int fnCalculateSpeed( int &res1, double &res2); #import int speed= 0 ; int res_int= 0 ; double res_double= 0.0 ; speed=fnCalculateSpeed(res_int,res_double); Print ( "Time " ,speed, " msec, int: " ,res_int, " double: " ,res_double); Результат:

MQL5DLL Test (GBPUSD,M1) 19 : 56 : 42 Time 16 msec, int : - 752584127 double : 17247836076609 Прием и передача массива с заполнением элементов

Передача массива в DLL, в отличие от других MQL5-программ, происходит через прямую ссылку на буфер с данными без доступа к служебной информации о размерностях и размерах. Поэтому размерности и размеры массива нужно передавать отдельно.

_DLLAPI void __stdcall fnFillArray( int *arr, const int arr_size) { if (arr== NULL || arr_size< 1 ) return ; for ( int i= 0 ;i<arr_size;i++) arr[i]=i; } Вызов из MQL5:

#import "MQL5DLLSamples.dll" void fnFillArray( int &arr[], int arr_size); #import int arr[]; string result= "Array: " ; ArrayResize (arr, 10 ); fnFillArray(arr, ArraySize (arr)); for ( int i= 0 ;i< ArraySize (arr);i++) result=result+ IntegerToString (arr[i])+ " " ; Print (result); Результат:

MQL5DLL Test (GBPUSD,M1) 20 : 31 : 12 Array: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Передача и модификация строк

Строки (unicode) также передаются через прямые ссылки на рабочие буферы без служебной информации. Обратите внимание, что функция для примера описана в формате cdecl:

_DLLAPI void fnReplaceString( wchar_t *text, wchar_t *from, wchar_t *to) { wchar_t *cp; if (text==NULL || from==NULL || to==NULL) return ; if (wcslen(from)!=wcslen(to)) return ; if ((cp=wcsstr(text,from))==NULL) return ; memcpy(cp,to,wcslen(to)* sizeof ( wchar_t )); } Вызов из MQL5:

#import "MQL5DLLSamples.dll" void fnReplaceString( string text, string from, string to); #import string text= "A quick brown fox jumps over the lazy dog" ; fnReplaceString(text, "fox" , "cat" ); Print ( "Replace: " ,text); Результат:

MQL5DLL Test (GBPUSD,M1) 19 : 56 : 42 Replace: A quick brown fox jumps over the lazy dog Оказалось, что строка не изменилась! Это обычная ошибка начинающих программистов, когда они передают копии объектов (а string - это объект) вместо ссылки на них. Для строки 'text' была автоматически создана копия, которая была модифицирована в DLL, а затем копия также автоматически удалилась, не затронув оригинал.



Чтобы исправить ситуацию, надо передавать строку по ссылке. Для этого просто модифицируем блок импорта, добавив знак & к параметру text:

#import "MQL5DLLSamples.dll" void fnReplaceString( string & text, string from, string to); #import После перекомпиляции и запуска получим правильный результат:



MQL5DLL Test (GBPUSD,M1) 19 : 58 : 31 Replace: A quick brown cat jumps over the lazy dog



4. Перехват исключений в DLL функциях



Чтобы избежать падения самого терминала, каждый вызов функций DLL автоматически защищается оберткой Unhandled Exception. Этот механизм позволяет уберечься от большинства стандартных ошибок (обращения в недоступную память, деления на ноль и т.д.)

Для проверки работоспособности этого механизма создадим следующий код:

_DLLAPI void __stdcall fnCrashTest( int *arr) { *arr= 0 ; }

и вызовем его из терминала:

#import "MQL5DLLSamples.dll" void fnCrashTest( int arr); #import fnCrashTest( NULL ); Print ( "Этого текста не увидите!" );

В результате произойдет попытка записи в нулевой адрес с генерацией исключения. Терминал его перехватит, сообщит в журнале и продолжит работу:

MQL5DLL Test (GBPUSD,M1) 20 : 31 : 12 Access violation write to 0x00000000



5. Враппер DLL вызовов и потери скорости на вызовах



Как уже было рассказано выше, для обеспечения безопасности каждый вызов DLL функции оборачивается в специальный враппер. Эта обвязка маскирует основной код, подменяет стек, поддерживает stdcall/cdecl соглашения и контролирует исключения внутри вызываемых функций.

Такой объем выполняемой работы не приводит к существенному замедлению вызова функций.







6. Финальная сборка

Соберите все вышеприведенные примеры DLL функций в файле 'MQL5DLLSamples.cpp', а MQL5 примеры в скрипт 'MQL5DLL Test.mq5'. Готовый проект для Visual Studio 2008 и скрипт на MQL5 приложены к статье.



#include "stdafx.h" _DLLAPI int __stdcall fnCalculateSpeed( int &res1, double &res2) { int res_int= 0 ; double res_double= 0.0 ; int start= GetTickCount (); for ( int i= 0 ;i<= 10000000 ;i++) { res_int+=i*i; res_int++; res_double+=i*i; res_double++; } res1=res_int; res2=res_double; return ( GetTickCount ()-start); } _DLLAPI void __stdcall fnFillArray( int *arr, const int arr_size) { if (arr== NULL || arr_size< 1 ) return ; for ( int i= 0 ;i<arr_size;i++) arr[i]=i; } _DLLAPI void fnReplaceString(wchar_t *text,wchar_t *from,wchar_t *to) { wchar_t *cp; if (text== NULL || from== NULL || to== NULL ) return ; if (wcslen(from)!=wcslen(to)) return ; if ((cp=wcsstr(text,from))== NULL ) return ; memcpy(cp,to,wcslen(to)* sizeof (wchar_t)); } _DLLAPI void __stdcall fnCrashTest( int *arr) { *arr= 0 ; }

#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #import "MQL5DLLSamples.dll" int fnCalculateSpeed( int &res1, double &res2); void fnFillArray( int &arr[], int arr_size); void fnReplaceString( string text, string from, string to); void fnCrashTest( int arr); #import void OnStart() { int speed= 0 ; int res_int= 0 ; double res_double= 0.0 ; speed=fnCalculateSpeed(res_int,res_double); Print ( "Time " ,speed, " msec, int: " ,res_int, " double: " ,res_double); int arr[]; string result= "Array: " ; ArrayResize (arr, 10 ); fnFillArray(arr, ArraySize (arr)); for ( int i= 0 ;i< ArraySize (arr);i++) result=result+ IntegerToString (arr[i])+ " " ; Print (result); string text= "A quick brown fox jumps over the lazy dog" ; fnReplaceString(text, "fox" , "cat" ); Print ( "Replace: " ,text); fnCrashTest( NULL ); Print ( "Этого текста не увидите!" ); }

Спасибо за внимание! Буду рад ответить на вопросы.