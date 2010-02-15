Магия фильтрации
Введение
Большинство разработчиков механических торговых систем (МТС), так или иначе, использует фильтрацию сигналов. При этом считают, что это, хоть и не единственный, но наиболее эффективный способ улучшения характеристик МТС. Начинающие "граалестроители" очень часто попадают под влияние магии фильтров. Ведь как просто - взять готовую торговую стратегию, навесить на неё десяток фильтров и вот он, ура - прибыльный советник.
Однако, есть и противники применения фильтров. Фильтры значительно (иногда в 2-3 раза) сокращают количество сделок, и при этом нет уверенности, что в будущем они будут также эффективны, как и в прошлом. Наверняка, есть и ещё какие-нибудь убедительные причины.
Вот и давайте, разберёмся во всём по порядку.
Гипотеза о бессмысленности фильтрации
Если советник убыточный ("сливатор"), то вряд ли ему поможет какая либо фильтрация - магия фильтрации здесь бессильна.
Поэтому в рамках данной статьи подобные советники мы рассматривать не будем. Хотя и ведутся исследования квантово-частотных фильтров, способных практически любой "сливатор" превратить в псевдоГрааль.
Гипотеза о вреде фильтрации
Если советник по своим характеристикам приближается к идеальной МТС, то фильтрация будет только ухудшать их.
Следует уточнить, что подразумевается под идеальной МТС. Это такая торговая стратегия, которая генерирует только профитные сделки, т.е. не приносящие убытков. У такой системы количество убыточных сделок = 0.
Что такое фильтр?
В самом простом виде, фильтр торговых сигналов представляет собой логическое ограничение типа: если А не меньше Б (А>=Б), то сигнал пропускаем, а если меньше (А<Б) - то нет. В результате часть сигналов отсеивается. По каким условиям фильтровать - решает сам разработчик торгового робота. Для поиска закономерностей необходимо проанализировать влияния различных факторов на характеристики МТС. А их великое множество. Поэтому, надо подключить свою интуицию, чтобы выбрать наиболее значимые и логически обоснованные.
Пример. Возможно, есть зависимость результатов торговли МТС от величины атмосферного давления в деревне Кукушкино, т.е. можно создать соответствующий фильтр и повысить прибыльность советника, который будет учитывать погоду в российской глубинке. Однако не многие оценят такой новаторский подход к фильтрации, не смотря на то, что он может повысить профитность системы.
Классификация фильтров
При всём многообразии фильтров, применяемых в МТС, их всё-таки можно разделить на два основных класса:
- полосовой фильтр (П-фильтр) - пропускает определённую полосу сигналов;
- дискретный фильтр (Д-фильтр) - выборочное пропускание сигналов по маске (шаблону).
С чего начать?
Давайте рассмотрим механизм фильтрации на примере. Возьмём для этого советник DC2008_revers (см. прикреплённый файл), специально разработанный для этой статьи, и исследуем его характеристики (без использования каких либо фильтров). Вот полученный при тестировании отчёт.
Отчёт
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|1 Минута (M1) 2009.09.07 00:00 - 2010.01.26 23:59 (2009.09.07 - 2010.01.27)
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Параметры
|Lots=0.1; Symb.magic=9001; nORD.Buy=5; nORD.Sell=5;
|Баров в истории
|133967
|Смоделировано тиков
|900848
|Качество моделирования
|25.00%
|Ошибки рассогласования графиков
|0
|Начальный депозит
|10000.00
|Чистая прибыль
|4408.91
|Общая прибыль
|32827.16
|Общий убыток
|-28418.25
|Прибыльность
|1.16
|Матожидание выигрыша
|1.34
|Абсолютная просадка
|273.17
|Максимальная просадка
|3001.74 (20.36%)
|Относительная просадка
|20.36% (3001.74)
|Всего сделок
|3284
|Короткие позиции (% выигравших)
|1699 (64.98%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|1585 (65.68%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|2145 (65.32%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|1139 (34.68%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|82.00
|убыточная сделка
|-211.00
|Средняя
|прибыльная сделка
|15.30
|убыточная сделка
|-24.95
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|29 (679.00)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|16 (-290.34)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|679.00 (29)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-1011.00 (10)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|5
|непрерывный проигрыш
|3
Рис. 1 График изменения баланса. Исходный советник без фильтров
Анализ результатов:
- Советник прибыльный, и прибыльных сделок больше 60% - это хорошо.
- Максимальная просадка 20% от депозита и больше 3000$ при минимальном размере лота - это плохо.
- Общее количество сделок вполне достаточно для применения фильтрации (>3000).
Конечно, эти выводы уместны исключительно для рассматриваемого периода истории. Как советник будет торговать на другом участке - нам не известно. Однако это не может помешать изменить его характеристики с помощью фильтрации.
Таким образом, для этого советника можно попробовать найти такие фильтры, которые позволят повысить прибыльность и снизить просадку.
Полосовой фильтр (П-фильтр)
Это один из самых популярных и простых фильтров, т.к. результат можно оценить сразу же после тестирования и без дополнительной обработки. Рассмотрим возможные варианты использования его в тестируемом советнике. В качестве параметра полосы пропускания, исследуем сравнение цены открытия бара с ценой его закрытия на разных временных периодах.
Период Н4
//+---------------------------------------------------------------------------------+ // Сигналы на покупку BUY //+---------------------------------------------------------------------------------+ if(true && High[0]<iLow(NULL,PERIOD_H1,1) && ORD.Buy<nORD.Buy //.........................................ФИЛЬТРЫ................................... && iOpen(NULL,PERIOD_H4,1)<iClose(NULL,PERIOD_H4,1) ) { //---- Signal.Buy=true; } //+---------------------------------------------------------------------------------+ // Сигналы на продажу SELL //+---------------------------------------------------------------------------------+ if(true && Low[0]>iHigh(NULL,PERIOD_H1,1) && ORD.Sell<nORD.Sell //.........................................ФИЛЬТРЫ................................... && iOpen(NULL,PERIOD_H4,1)>iClose(NULL,PERIOD_H4,1) ) { //---- Signal.Sell=true; }
Рис. 2 График изменения баланса. П-фильтр на периоде Н4
Период Н1
//+---------------------------------------------------------------------------------+ // Сигналы на покупку BUY //+---------------------------------------------------------------------------------+ if(true && High[0]<iLow(NULL,PERIOD_H1,1) && ORD.Buy<nORD.Buy //.........................................ФИЛЬТРЫ................................... && iOpen(NULL,PERIOD_H1,1)>iClose(NULL,PERIOD_H1,1) ) { //---- Signal.Buy=true; } //+---------------------------------------------------------------------------------+ // Сигналы на продажу SELL //+---------------------------------------------------------------------------------+ if(true && Low[0]>iHigh(NULL,PERIOD_H1,1) && ORD.Sell<nORD.Sell //.........................................ФИЛЬТРЫ................................... && iOpen(NULL,PERIOD_H1,1)<iClose(NULL,PERIOD_H1,1) ) { //---- Signal.Sell=true; }
Рис. 3 График изменения баланса. П-фильтр на периоде Н1
Период М30
//+---------------------------------------------------------------------------------+ // Сигналы на покупку BUY //+---------------------------------------------------------------------------------+ if(true && High[0]<iLow(NULL,PERIOD_H1,1) && ORD.Buy<nORD.Buy //.........................................ФИЛЬТРЫ................................... && iOpen(NULL,PERIOD_M30,1)<iClose(NULL,PERIOD_M30,1) ) { //---- Signal.Buy=true; } //+---------------------------------------------------------------------------------+ // Сигналы на продажу SELL //+---------------------------------------------------------------------------------+ if(true && Low[0]>iHigh(NULL,PERIOD_H1,1) && ORD.Sell<nORD.Sell //.........................................ФИЛЬТРЫ................................... && iOpen(NULL,PERIOD_M30,1)>iClose(NULL,PERIOD_M30,1) ) { //---- Signal.Sell=true; }
Рис. 4 График изменения баланса. П-фильтр на периоде М30
Период М5
//+---------------------------------------------------------------------------------+ // Сигналы на покупку BUY //+---------------------------------------------------------------------------------+ if(true && High[0]<iLow(NULL,PERIOD_H1,1) && ORD.Buy<nORD.Buy //.........................................ФИЛЬТРЫ................................... && iOpen(NULL,PERIOD_M5,1)<iClose(NULL,PERIOD_M5,1) ) { //---- Signal.Buy=true; } //+---------------------------------------------------------------------------------+ // Сигналы на продажу SELL //+---------------------------------------------------------------------------------+ if(true && Low[0]>iHigh(NULL,PERIOD_H1,1) && ORD.Sell<nORD.Sell //.........................................ФИЛЬТРЫ................................... && iOpen(NULL,PERIOD_M5,1)>iClose(NULL,PERIOD_M5,1) ) { //---- Signal.Sell=true; }
Рис. 5 График изменения баланса. П-фильтр на периоде М5
Для удобства анализа полученных отчётов, они сведены в следующую таблицу.
|Без фильтрации
|PERIOD_H4
|PERIOD_H1
|PERIOD_M30
|PERIOD_M5
|Начальный депозит
|10000.00
|10000.00
|10000.00
|10000.00
|10000.00
|Чистая прибыль
|4408.91
|4036.33
|4829.05
|3852.90
|4104.30
|Общая прибыль
|32827.16
|19138.74
|27676.50
|18133.77
|23717.68
|Общий убыток
|-28418.25
|-15102.41
|-22847.45
|-14280.87
|-19613.38
|Прибыльность
|1.16
|1.27
|1.21
|1.27
|1.21
|Матожидание выигрыша
|1.34
|2.92
|2.20
|3.59
|2.02
|Абсолютная просадка
|273.17
|434.09
|762.39
|64.00
|696.23
|Максимальная просадка
|3001.74 (20.36%)
|2162.61 (17.48%)
|2707.56 (17.22%)
|2121.78 (16.38%)
|1608.30 (12.46%)
|Относительная просадка
|20.36% (3001.74)
|17.48% (2162.61)
|17.22% (2707.56)
|16.38% (2121.78)
|12.46% (1608.30)
|Всего сделок
|3284
|1383
|2195
|1073
|2035
|Короткие позиции (% выигравших)
|1699 (64.98%)
|674 (54.01%)
|1119 (60.59%)
|547 (60.51%)
|1046 (63.48%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|1585 (65.68%)
|709 (62.48%)
|1076 (64.96%)
|526 (64.64%)
|989 (66.63%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|2145 (65.32%)
|807 (58.35%)
|1377 (62.73%)
|671 (62.53%)
|1323 (65.01%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|1139 (34.68%)
|576 (41.65%)
|818 (37.27%)
|402 (37.47%)
|712 (34.99%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|82.00
|201.00
|157.00
|204.00
|97.00
|убыточная сделка
|-211.00
|-136.00
|-160.00
|-179.51
|-156.00
|Средняя
|прибыльная сделка
|15.30
|23.72
|20.10
|27.02
|17.93
|убыточная сделка
|-24.95
|-26.22
|-27.93
|-35.52
|-27.55
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|29 (679.00)
|27 (817.98)
|36 (1184.32)
|36 (1637.38)
|44 (912.03)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|16 (-290.34)
|12 (-636.34)
|13 (-367.07)
|14 (-371.51)
|15 (-498.51)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|679.00 (29)
|884.08 (16)
|1184.32 (36)
|1637.38 (36)
|912.03 (44)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-1011.00 (10)
|-686.00 (10)
|-758.00 (7)
|-894.85 (10)
|-589.00 (5)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|5
|5
|5
|5
|4
|непрерывный проигрыш
|3
|3
|3
|3
|2
Табл.1 Сравнительная таблица отчётов тестирования П-фильтров
Анализ результатов:
- Чистая прибыль увеличилась только на П-фильтре "PERIOD_H1" (4408.91=>4829.05).
- Лидером по матожиданию стал П-фильтр "PERIOD_M30" (1.34=>3.59).
- Максимальная просадка снизилась на всех фильтрах. Минимальное значение просадки получили на фильтре "PERIOD_M5" (3001.74=>1608.30).
- Фильтрация сократила общее количество сделок в 1,5-3 раза.
ВЫВОДЫ:
- С помощью П-фильтра можно улучшить характеристики МТС.
- Для дальнейшего анализа выберем П-фильтр "PERIOD_H1", показавший лучшую прибыль.
Дискретный фильтр (Д-фильтр)
Самый простой и интуитивно понятный дискретный фильтр - торговля по часам. Не трудно предположить, что в течение дня советник торгует не стабильно. В какие-то часы он прибыльнее, а в какие-то наоборот - приносит только убытки. Для этого проведём исследование влияния этого фильтра на результативность торговли. Предварительно включив в код эксперта дополнительную внешнюю переменную:
extern int Filter.Hour=0; // Д-Фильтр: торговля по часам //---- extern double Lots=0.1; extern int Symb.magic=9001, nORD.Buy = 5, // макс кол-во ордеров на покупку nORD.Sell = 5; // макс кол-во ордеров на продажу
Ну и сам фильтр:
//+---------------------------------------------------------------------------------+ // Сигналы на покупку BUY //+---------------------------------------------------------------------------------+ if(true && High[0]<iLow(NULL,PERIOD_H1,1) && ORD.Buy<nORD.Buy //.........................................ФИЛЬТРЫ................................... && Hour()==Filter.Hour ) { //---- Signal.Buy=true; } //+---------------------------------------------------------------------------------+ // Сигналы на продажу SELL //+---------------------------------------------------------------------------------+ if(true && Low[0]>iHigh(NULL,PERIOD_H1,1) && ORD.Sell<nORD.Sell //.........................................ФИЛЬТРЫ................................... && Hour()==Filter.Hour ) { //---- Signal.Sell=true; }
Итак, если текущий час совпадает с дискретным значением Д-фильтра, то сигнал на продажу или покупку генерируем (пропускаем), в противном случае - нет.
Запускаем тестер в режиме оптимизации (входные параметры указаны на рисунках). Депозит нужно задать максимальный, чтобы исключить ситуацию - "недостаточно средств для открытия позиции" и не потерять часть сделок.
Рис.6 Входные параметры для получения характеристик отклика Д-фильтра
В результате получили характеристики отклика фильтра: прибыль, количество сделок и просадка (ось Y) в функции от времени суток (ось X).
Рис. 7 Характеристики отклика фильтра. Д-фильтрация по часам
Наше предположение о том, что советник в разные часы приносит разную прибыль - подтвердилось!
... Ну, подтвердилось, а что теперь с этим делать? Первое что напрашивается - это запретить ему торговать в те часы, когда он приносит только убытки. Вроде логично. Ну что же, тогда видоизменим Д-фильтр, разрешив торговлю только в прибыльные часы. Другими словами - создадим маску фильтра. Теперь можно включить в код итоговый Д-фильтр и посмотреть отчёт тестирования.
//+---------------------------------------------------------------------------------+ // Сигналы на покупку BUY //+---------------------------------------------------------------------------------+ if(true && High[0]<iLow(NULL,PERIOD_H1,1) && ORD.Buy<nORD.Buy //.........................................ФИЛЬТРЫ................................... && (Hour()==0 || Hour()==6 || Hour()==9 || Hour()==10 || Hour()==11 || Hour()==12 || Hour()==18 || Hour()==20 || Hour()==22 || Hour()==23 ) ) { //---- Signal.Buy=true; } //+---------------------------------------------------------------------------------+ // Сигналы на продажу SELL //+---------------------------------------------------------------------------------+ if(true && Low[0]>iHigh(NULL,PERIOD_H1,1) && ORD.Sell<nORD.Sell //.........................................ФИЛЬТРЫ................................... && (Hour()==0 || Hour()==6 || Hour()==9 || Hour()==10 || Hour()==11 || Hour()==12 || Hour()==18 || Hour()==20 || Hour()==22 || Hour()==23 ) ) { //---- Signal.Sell=true; }
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|1 Минута (M1) 2009.09.07 00:00 - 2010.01.26 23:59 (2009.09.07 - 2010.01.27)
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Параметры
|Filter.Hour=0; Lots=0.1; Symb.magic=9001; nORD.Buy=5; nORD.Sell=5;
|Баров в истории
|133967
|Смоделировано тиков
|900848
|Качество моделирования
|25.00%
|Ошибки рассогласования графиков
|0
|Начальный депозит
|10000.00
|Чистая прибыль
|6567.66
|Общая прибыль
|24285.30
|Общий убыток
|-17717.64
|Прибыльность
|1.37
|Матожидание выигрыша
|4.13
|Абсолютная просадка
|711.86
|Максимальная просадка
|3016.21 (18.22%)
|Относительная просадка
|18.22% (3016.21)
|Всего сделок
|1590
|Короткие позиции (% выигравших)
|832 (61.30%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|758 (63.85%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|994 (62.52%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|596 (37.48%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|194.00
|убыточная сделка
|-161.00
|Средняя
|прибыльная сделка
|24.43
|убыточная сделка
|-29.73
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|40 (1096.16)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|15 (-336.45)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|1289.08 (20)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-786.51 (8)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|5
|непрерывный проигрыш
|3
Рис. 8 График изменения баланса. Д-фильтр по часам
Анализ результатов фильтрации:
- Снижения просадки - не добились. Она не только не уменьшилась, но даже немного увеличилась (3001.74 => 3016.21)!?
- Чистая прибыль выросла примерно на 50% (4408.91 => 6567.66). Это конечно радует, но количество сделок при этом сократилось почти в 2 раза (3284 => 1590).
- Матожидание Д-фильтра (4.13) выше лучшего значения из всех исследованных П-фильтров (3.59).
- Количество прибыльных сделок сократилось (64.98%=> 62.52%)., т.е. фильтр ограничил не только убыточные, но и часть прибыльных сделок.
ВЫВОДЫ:
- Дискретная фильтрация может оказаться эффективней П-фильтрации, но требует более тонкой настройки и подбора оптимальных входных условий.
Фильтрация сигналов двумя и более фильтрами
Не всегда удаётся добиться значительного улучшения характеристик МТС, используя всего один фильтр, чаще устанавливают сразу несколько. При этом возникает вопрос: а как их объединить?
Для исследования возьмём рассмотренные выше фильтры и для упрощения обозначим: фильтр №1 (П-фильтр "PERIOD_H1") и фильтр №2 (Д-фильтр). Первоначально соединим их простым сложением, для этого изменим код советника.
//+---------------------------------------------------------------------------------+ // Сигналы на покупку BUY //+---------------------------------------------------------------------------------+ if(true && High[0]<iLow(NULL,PERIOD_H1,1) && ORD.Buy<nORD.Buy //.........................................ФИЛЬТРЫ................................... //---- фильтр №1 && iOpen(NULL,PERIOD_H1,1)>iClose(NULL,PERIOD_H1,1) //---- фильтр №2 && (Hour()==0 || Hour()==6 || Hour()==9 || Hour()==10 || Hour()==11 || Hour()==12 || Hour()==18 || Hour()==20 || Hour()==22 || Hour()==23 ) ) { //---- Signal.Buy=true; } //+---------------------------------------------------------------------------------+ // Сигналы на продажу SELL //+---------------------------------------------------------------------------------+ if(true && Low[0]>iHigh(NULL,PERIOD_H1,1) && ORD.Sell<nORD.Sell //.........................................ФИЛЬТРЫ................................... //---- фильтр №1 && iOpen(NULL,PERIOD_H1,1)<iClose(NULL,PERIOD_H1,1) //---- фильтр №2 && (Hour()==0 || Hour()==6 || Hour()==9 || Hour()==10 || Hour()==11 || Hour()==12 || Hour()==18 || Hour()==20 || Hour()==22 || Hour()==23 ) ) { //---- Signal.Sell=true; }
Затем тестируем созданную комбинацию фильтров и в результате получим следующий отчёт.
Отчёт
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|1 Минута (M1) 2009.09.07 00:00 - 2010.01.26 23:59 (2009.09.07 - 2010.01.27)
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Параметры
|Lots=0.1; Symb.magic=9001; nORD.Buy=5; nORD.Sell=5;
|Баров в истории
|133967
|Смоделировано тиков
|900848
|Качество моделирования
|25.00%
|Ошибки рассогласования графиков
|0
|Начальный депозит
|10000.00
|Чистая прибыль
|6221.18
|Общая прибыль
|20762.67
|Общий убыток
|-14541.49
|Прибыльность
|1.43
|Матожидание выигрыша
|5.47
|Абсолютная просадка
|1095.86
|Максимальная просадка
|3332.67 (20.13%)
|Относительная просадка
|20.13% (3332.67)
|Всего сделок
|1138
|Короткие позиции (% выигравших)
|584 (58.39%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|554 (61.19%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|680 (59.75%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|458 (40.25%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|201.00
|убыточная сделка
|-159.00
|Средняя
|прибыльная сделка
|30.53
|убыточная сделка
|-31.75
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|28 (1240.15)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|16 (-600.17)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|1240.15 (28)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-883.85 (10)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|5
|непрерывный проигрыш
|3
Рис. 9 График изменения баланса. Два фильтра: П-фильтр + Д-фильтр (простое сложение)
Однако, эти два фильтра можно соединить и другим способом. Предположим, что фильтр №1 настроен лучше, чем фильтр №2. Следовательно, нужно построить новый Д-фильтр. Код советника при этом будет выглядеть следующим образом. Запускаем тестер в режиме оптимизации и получаем новые характеристики фильтра №2 (торговля по часам).
//+---------------------------------------------------------------------------------+ // Сигналы на покупку BUY //+---------------------------------------------------------------------------------+ if(true && High[0]<iLow(NULL,PERIOD_H1,1) && ORD.Buy<nORD.Buy //.........................................ФИЛЬТРЫ................................... //---- фильтр №1 && iOpen(NULL,PERIOD_H1,1)>iClose(NULL,PERIOD_H1,1) //---- фильтр №2 && Hour()==Filter.Hour ) { //---- Signal.Buy=true; } //+---------------------------------------------------------------------------------+ // Сигналы на продажу SELL //+---------------------------------------------------------------------------------+ if(true && Low[0]>iHigh(NULL,PERIOD_H1,1) && ORD.Sell<nORD.Sell //.........................................ФИЛЬТРЫ................................... //---- фильтр №1 && iOpen(NULL,PERIOD_H1,1)<iClose(NULL,PERIOD_H1,1) //---- фильтр №2 && Hour()==Filter.Hour ) { //---- Signal.Sell=true; }
Рис. 10 Изменение прибыли по времени для двух Д-фильтров. Сравнительный анализ
Действительно, характеристики отклика фильтра изменились. И в этом нет ни чего удивительного - дополнив советник фильтром №1, мы изменили его свойства. Следовательно, необходимо изменить маску для фильтра №2.
Рис. 11 Характеристики отклика фильтра №2. Д-фильтрация по часам (оптимизированная)
Итоговый вид кода советника.
//+---------------------------------------------------------------------------------+ // Сигналы на покупку BUY //+---------------------------------------------------------------------------------+ if(true && High[0]<iLow(NULL,PERIOD_H1,1) && ORD.Buy<nORD.Buy //.........................................ФИЛЬТРЫ................................... //---- фильтр №1 && iOpen(NULL,PERIOD_H1,1)>iClose(NULL,PERIOD_H1,1) //---- фильтр №2 && (Hour()==0 || Hour()==1 || Hour()==6 || Hour()==7 || Hour()==9 || Hour()==10 || Hour()==12 || Hour()==14 || Hour()==15 || Hour()==18 || Hour()==20 || Hour()==22 || Hour()==23 ) ) { //---- Signal.Buy=true; } //+---------------------------------------------------------------------------------+ // Сигналы на продажу SELL //+---------------------------------------------------------------------------------+ if(true && Low[0]>iHigh(NULL,PERIOD_H1,1) && ORD.Sell<nORD.Sell //.........................................ФИЛЬТРЫ................................... //---- фильтр №1 && iOpen(NULL,PERIOD_H1,1)<iClose(NULL,PERIOD_H1,1) //---- фильтр №2 && (Hour()==0 || Hour()==1 || Hour()==6 || Hour()==7 || Hour()==9 || Hour()==10 || Hour()==12 || Hour()==14 || Hour()==15 || Hour()==18 || Hour()==20 || Hour()==22 || Hour()==23 ) ) { //---- Signal.Sell=true; }
Отчёт
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|1 Минута (M1) 2009.09.07 00:00 - 2010.01.26 23:59 (2009.09.07 - 2010.01.27)
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Параметры
|Lots=0.1; Symb.magic=9001; nORD.Buy=5; nORD.Sell=5;
|Баров в истории
|133967
|Смоделировано тиков
|900848
|Качество моделирования
|25.00%
|Ошибки рассогласования графиков
|0
|Начальный депозит
|10000.00
|Чистая прибыль
|5420.54
|Общая прибыль
|22069.48
|Общий убыток
|-16648.94
|Прибыльность
|1.33
|Матожидание выигрыша
|3.77
|Абсолютная просадка
|826.86
|Максимальная просадка
|2141.24 (14.06%)
|Относительная просадка
|14.06% (2141.24)
|Всего сделок
|1439
|Короткие позиции (% выигравших)
|758 (61.87%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|681 (64.46%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|908 (63.10%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|531 (36.90%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|157.00
|убыточная сделка
|-154.00
|Средняя
|прибыльная сделка
|24.31
|убыточная сделка
|-31.35
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|30 (772.70)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|16 (-562.17)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|1091.32 (22)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-926.15 (15)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|5
|непрерывный проигрыш
|3
Рис. 12 График изменения баланса в результате оптимизации характеристик двух фильтров
Для удобства анализа отчётов, создадим следующую таблицу.
|Без фильтрации
|Сложение
|Оптимизация
|Начальный депозит
|10000.00
|10000.00
|10000.00
|Чистая прибыль
|4408.91
|6221.18
|5420.54
|Общая прибыль
|32827.16
|20762.67
|22069.48
|Общий убыток
|-28418.25
|-14541.49
|-16648.94
|Прибыльность
|1.16
|1.43
|1.33
|Матожидание выигрыша
|1.34
|5.47
|3.77
|Абсолютная просадка
|273.17
|1095.86
|826.86
|Максимальная просадка
|3001.74 (20.36%)
|3332.67 (20.13%)
|2141.24 (14.06%)
|Относительная просадка
|20.36% (3001.74)
|20.13% (3332.67)
|14.06% (2141.24)
|Всего сделок
|3284
|1138
|1439
|Короткие позиции (% выигравших)
|1699 (64.98%)
|584 (58.39%)
|758 (61.87%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|1585 (65.68%)
|554 (61.19%)
|681 (64.46%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|2145 (65.32%)
|680 (59.75%)
|908 (63.10%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|1139 (34.68%)
|458 (40.25%)
|531 (36.90%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|82.00
|201.00
|157.00
|убыточная сделка
|-211.00
|-159.00
|-154.00
|Средняя
|прибыльная сделка
|15.30
|30.53
|24.31
|убыточная сделка
|-24.95
|-31.75
|-31.35
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|29 (679.00)
|28 (1240.15)
|30 (772.70)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|16 (-290.34)
|16 (-600.17)
|16 (-562.17)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|679.00 (29)
|1240.15 (28)
|1091.32 (22)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-1011.00 (10)
|-883.85 (10)
|-926.15 (15)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|5
|5
|5
|непрерывный проигрыш
|3
|3
|3
Табл. 2 Сравнительная таблица отчётов тестирования комбинаций двух фильтров: П-фильтра и Д-фильтра
Анализ результатов:
- Если сравнивать по критериям прибыль, прибыльность и матожидание, то лучшие результаты показал вариант сложения двух фильтров.
- А вот по просадке выигрывает вариант оптимизации фильтров.
- В любом случае, фильтрация улучшает характеристики МТС.
Заключение
- Так в чём же магия фильтрации? В её простоте и возможности изменить характеристики любого советника.
- Предложенная технология создания фильтров, не предназначена для "тупого" копирования. Она лишь показывает, каким образом можно разработать П-фильтр и Д-фильтр для конкретного советника. Фильтр, который подходит для одного советника, другому может быть противопоказан.
- И помните, идеальная МТС не нуждается в фильтрах! ... Вы ведь такую мечтаете создать систему?
- Я знаю, что код советника и фильтров не оптимизирован и тем более не идеален. Но для целей данной статьи был выбран именно такой стиль программирования. В первую очередь для того, чтобы любой "чайник" смог повторить изложенное и создать свои собственные уникальные фильтры.
- ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не используйте исследуемый в статье советник в реальной торговле!
Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.
Данная статья написана пользователем сайта и отражает его личную точку зрения. Компания MetaQuotes Ltd не несет ответственности за достоверность представленной информации, а также за возможные последствия использования описанных решений, стратегий или рекомендаций.
