Язык MQL4 для "чайников". Сложные вопросы простым языком

Введение

Это вторая статья из цикла "Язык MQL4 для 'чайников'". В первой статье "Язык MQL4 для 'чайников'. Первое знакомство" рассказывалось о том, что можно сделать с помощью языка MQL4, мы научились писать обычные скрипты, поняли, что такое переменная, научились работе с переменными, разобрались, что такое функция, массивы, встроенные или предопределённые массивы и переменные, циклы for и простые и сложные условия. Сейчас мы будем разбираться в более сложных и продвинутых конструкциях языка, изучим новые возможности и посмотрим, как их можно применять в ежедневной практике. Сегодня вы узнаете про новый вид циклов while, новый вид условий switch, операторы break и continue. Кроме того вы научитесь писать собственные функции и работать с многомерными массивами. На десерт я подготовил для вас разъяснения о препроцессоре.





Совет

Не вздумайте читать эту статью, полностью не разобравшись с первой. Вы только наломаете дров и все равно ничего не поймете. Эта статья основывается на старом материале, так что не нужно спешить! Также хочу успокоить вас. Сложности, с которыми вы сталкиваетесь сейчас при изучении материала, обманчивы. Придет время, когда вы даже не будете задумываться о том, как пишутся циклы, где какие условия поставить, - все будет происходить автоматически. Чем дольше вы будете работать с языком MQL4, тем легче вам будет его использовать.





Новый вид циклов while

Хочу отметить, что цикл for, описанный в предыдущей статье, является универсальным и может заменить другой вид циклов, с которым мы сейчас познакомимся. Но это не всегда удобно и оправданно. Иногда намного эффективнее использовать while. Скоро вы сами поймете, где какой вид цикла использовать более рационально. Давайте выполним одну задачу двумя способами: найдем суммарный объем всех баров, используя оба цикла и посмотрим в чем разница:

double sum = 0.0 ; for ( int a = 0 ; a < Bars ; a++) sum += Volume [a]; double sum = 0.0 ; int a = 0 ; while (a < Bars ) { sum += Volume [a]; a++; }

Как видно, теперь счетчик объявляется и используется отдельно. Вообще while переводится как "пока". То есть не "до свидания", а в том смысле, что пока это условие истинно, то цикл продолжает выполняться. Посмотрите на общую форму:





while (условие выполнения цикла) { код }

Вот ещё более понятный пример:

На самом деле цикл while отличается от for лишь отсутствием счетчика. Если он вам не нужен используйте while, хотя это не обязательно. Например, я часто использую while со счетчиком, это уже больше дело вкуса. Как и в случае с for, если тело цикла включает лишь одну инструкцию, то можно упустить фигурные скобки. Также, для общего развития вам нужно запомнить значение слова итерация. Это один из многочисленных проходов (повторений), которые выполняет цикл. То есть выполнив тело цикла один раз, тем самым была выполнена одна итерация.





Новый вид условий switch или переключатель

Как и в случае с циклами, нужно отметить, что switch можно заменить на комбинацию привычных вам условий if и else. Конструкция switch используется в том случае, когда вам нужно выполнить определенные действия в зависимости от значения какой-то переменной. Это похоже на обычный переключатель режимов в микроволновке. Например, представьте, что вы пишите советника и он изменяет свое поведение в зависимости от состояния рынка. Пусть за это отвечает переменная int marketState. Она может принимать следующие значения:

1 - восходящий тренд

2 - нисходящий тренд

3 - флэт

Неважно как определяется это состояние, наша задача реализовать какой-то механизм, чтобы советник в зависимости от состояния рынка выполнял соответствующие действия. Что ж, вы умеете это делать. Самый очевидный вариант выглядит следующим образом:

if (marketState == 1 ) { } else if (marketState == 2 ) { } else if (marketState == 3 ) { } else { }

Тут нужно отметить несколько особенностей:

все условия проводятся с одной и той же переменной;



все условия сводятся к сравнению этой переменной с одним из значений, которые она способна принимать.



Так вот, все это относится и к структуре switch. Посмотрите на аналогичный по результату код, который использует switch:

switch (marketState) { case 1 : break ; case 2 : break ; case 3 : break ; default : break ; }

Обратите внимание, сначала мы указываем какую переменную будем сравнивать:

switch (marketState)

а потом указываем что делать в конкретных случаях:

case 1 : break ; case 2 : break ; case 3 : break ; default : break ;

В общем виде switch имеет такую форму:

switch (переменная для сравнения) { case [значение переменной]: break ; case [другое значение переменной] break ; default : break ; }

Используйте switch, если сравниваете одну переменную с несколькими значениями и каждому значению соответствует определенный блок кода. В любом другом случае используйте обычные комбинации условий if и else. Иногда нужно выполнить какой-то код при нескольких значениях переменной. То есть, например, если marketState == 1 или 2, то выполнить такой-то код. Вот как это можно сделать используя switch:

switch (marketState) { case 1 : case 2 : break ; default : break ; }

Операторы continue и break

С оператором break мы только что познакомились. Он предназначен для выхода из тела switch. Кроме того вы можете его использовать для выхода из цикла. Например, если при каких-то условиях цикл больше выполнять не требуется. Допустим нам нужно узнать сколько первых баров потребуется, что бы вместить объем в 1000 пунктов. Для этого можно написать такой код:

int a = 0 ; double volume = 0.0 ; while (volume < 1000.0 ) { volume += Volume [a]; a++; }

А теперь напишем аналогичный код, но будем использовать оператор break:

int a = 0 ; double volume = 0.0 ; while (a < Bars ) { if (volume > 1000.0 ) break ; volume += Volume [a]; a++; }

Как видно оператор break очень прост в использовании и позволяет избавиться от лишних итераций цикла. Еще один полезный оператор continue предназначен для "пропускания" ненужных итераций. Пусть нам нужно посчитать суммарный объем, но мы не должны учитывать объемы баров в момент важных новостей. Как известно, важные новости влекут за собой огромные объемы пунктов. Притворимся наивными детьми и будем считать, что объем бара в 50 пунктов и больше - это новость. Для решения этой задачки воспользуемся оператором continue:

int a = - 1 ; double volume = 0.0 ; while (a < Bars ) { a++; if ( Volume [a] > 50.0 ) continue ; volume += Volume [a]; }

Как видите, использование оператора continue довольно тривиально, но иногда это может очень помочь вам. Понятно, что этот скрипт предназначен для мелких таймфреймов.





Пишем собственные функции

Да, но зачем они нужны? Дело в том, что частенько в вашем коде вы будете находить повторы. То есть один и тот же набор инструкций вы будете использовать то здесь, то там. Что бы сэкономить ваше время и силы, вы можете вынести этот повторяющийся код в отдельную функцию. А когда нужно, просто вписать название этой функции и она сделает все за вас. Давайте посмотрим как это работает. Представьте, что вам нужно узнать цвет свечи. Всем известно, что "белой" считается свеча, которая закрылась выше открытия, "черной" - наоборот. Напишем код для определения цвета свечи:

bool color ; if ( Close [ 0 ] > Open [ 0 ]) color = true ; if ( Open [ 0 ] > Close [ 0 ]) color = false ;

Вот и все, теперь в переменной color хранится цвет последней свечи. Что бы узнать цвет какой-то другой свечи, например, предпоследней, нужно изменить индекс с 0 на 1. Но не будете же вы вставлять этот код в любом месте, где понадобиться узнать цвет свечи! А если таких мест будет несколько десятков? Именно поэтому нужно использовать функции. Давайте подумаем, как она должна работать. Подобная функция должна принимать один аргумент - индекс свечи, цвет которой нужно определить, и возвращать цвет - переменную типа bool. Представим, что функция уже написана и мы вызываем ее:

bool color ; color = GetColor( 0 );

Как вы догадались, наша функция будет называться GetColor. В этом вызове мы захотели узнать цвет последней свечи, поэтому единственный аргумент равен нулю. Функция возвращает цвет свечи, поэтому мы сразу выполняем присваивание. Это очень важный момент! Внутри функции создается переменная, а потом ее значение подставляется вместо самого вызова функции. В конечном итоге вызов функции и код определения функции, тот, что мы писали выше, дадут одинаковый результат - в переменной color будет записан цвет последней свечи, но используя функции мы затрачиваем меньше усилий.

А теперь давайте неожиданно остановимся на коде пустого скрипта. Создайте новый скрипт. Дело в том, что там уже включено полное описание функции start(). Самое интересное то, что все это время вы писали скрипты в этой функции! Когда вы запускаете ваш скрипт, то терминал просто вызывает функцию start(). Рассмотрим подробнее код пустого скрипта:

int start()

Эта строка очень важна! Она включает

, то есть ключевое слово, которое вы будете писать, когда захотите вызвать эту функцию. В нашем случае это - start. Также указывается

- int. Это значит, что после выполнения функции, она возвратит нам какое-то значение типа int. В скобках размещается

, но в нашем случае функция не принимает никаких параметров.

После этого в фигурных скобках следует описание самой функции, то есть тот код, который будет выполняться при вызове:

{ return ( 0 ); }

Как видно, все это время мы писали код в теле функции start(). В самом конце функции находится оператор

, который возвращает значение функции. В нашем случае возвращается нуль.

Теперь посмотрите на общую форму написания функций:

[тип возвращаемого значения] [название функции] ([перечень аргументов]) { return ([значение, которое функция возвращает]); }

А теперь давайте вернемся к нашим свечам и функции GetColor. Посмотрите на код этой функции:

bool GetColor( int index) { bool color ; if ( Close [index] > Open [index]) color = true ; if ( Open [index] > Close [index]) color = false ; return ( color ); }

Рассмотрим первую строку детально:

bool GetColor( int index)

Здесь имеем: bool - тип возвращаемого значения; GetColor - название функции; int - тип аргумента; index - название аргумента. Обратите внимание, что мы используем index для обращения в теле функции, но при непосредственном вызове функции это названия никогда не упоминается, например:

bool lastColor = GetColor( 0 );

Смотрим дальше:

{ bool color ; if ( Close [index]> Open [index]) color = true ; if ( Open [index]> Close [index]) color = false ;

Это тело функции - основной код, который будет выполняться при каждом вызове. Смотрим дальше:

return ( color ); }

Оператор return указывает, что должна возвращать функция. Возвращаемое значение должно соответствовать типу, который мы определили до этого в самом начале. Вы можете использовать несколько операторов return в одной функции, если нужно, например:

bool GetColor( int index) { if ( Close [index] > Open [index]) return ( true ); if ( Open [index] > Close [index]) return ( false ); }

Как видно, использование нескольких операторов return позволило избавиться от переменной color. Кроме того в операторе return можно использовать даже логические выражения:

return ( Close [index] > Open [index]);

Это возможно из-за того, что операторы сравнения также возвращают значения типа bool (истина или ложь) подобно некоторым обычным функциям. Выглядит сложновато, но скоро привыкните.

Теперь давайте вернемся к списку аргументов. В нашей функции используется лишь один аргумент - int index. Если нужно использовать несколько аргументов, то перечислите их через запятую:

bool Some С omplicatedFunction ( int fistArgument , int secondArgument , sting stringArgument )

Чтобы обратится к этим аргументам, используйте их имена, как и в предыдущей функции. При вызове функций с несколькими аргументами обращайте внимание на

: ничего не перепутайте! Если функция не должна возвращать никакого значения, то используйте ключевое слово

, чтобы указать это. Обратите внимание, оператор return в этом случае не используется:

void function() { }

Есть еще одна тонкость: вы можете задать значения для аргументов функций по умолчанию. Что это такое? Допустим, вы написали какую-то сложную функцию, у которой есть 5 аргументов, которые настраивают ее поведение. Но последние несколько аргументов почти всегда используются с одними и теми же значениями. Только на два десятка вызовов вам приходится применять какие-то специальные значения. Что бы не указывать каждый раз значения последних аргументов, которые почти всегда одинаковы, используются значения аргументов по умолчанию. В таком случае вы просто пропускаете последние аргументы, как будто их не существует, но на самом деле они используются, только им присваиваются значения по умолчанию. Когда же возникает тот самый специальный случай, то вы указываете все аргументы. Посмотрим как можно объявить функцию с аргументами по умолчанию:

void someFunction( int argument1, int argument2, int specialArgument = 1 ) { }

Как видите, все очень просто: мы присваиваем нужному аргументу нужное значение и теперь его можно пропускать при вызове:

someFunction( 10 , 20 ); someFunction( 10 , 20 , 1 ); someFunction( 10 , 20 , 2 );

Вы можете указывать сколько угодно значений аргументов по умолчанию, но помните важное правило: все они должны размещаться последними. Например:

void someFunction( int argument1, int argument2, int specialArgument = 1 ) void someFunction( int argument1, int argument2 = 10 , int specialArgument= 1 ) void someFunction( int argument1, int argument2 = 10 , int specialArgument) void someFunction( int argument1 = 0 , int argument2 = 10 , int specialArgument = 1 )

Многомерные массивы

Вы часто будете использовать массивы при программировании, и в большинстве случаев вам будет достаточно одномерных массивов. Но иногда вам понадобятся и двухмерные, и трехмерные. Сейчас вы научитесь ими пользоваться.

Для начала давайте наглядно представим себе одномерный массив, вспомним объявление, инициализацию, индексы и значения:





Как видно, любой одномерный массив удобно представить себе в виде ряда значений единого типа. Посмотрите как будут обрабатываться различные обращения к одномерному массиву:









Двухмерные массивы подобны обычным таблицам, посмотрите:





Как видно из рисунка, у двухмерных массивов имеется уже два индекса для обращения к значению: первый индекс определяет ряд, а второй - столбец. Для инициализации используются перечень значений как и в одномерном массиве. Посмотрите, как происходит обращение к значениям ячеек таблицы:













Как видно, все достаточно просто. Давайте посмотрим как можно "пройтись" по всем значениям двухмерного массива. Для этого нужно использовать 2 цикла:

int array2D[ 3 ][ 3 ]={ 10 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 70 , 80 , 90 }; for ( int y= 0 ;y< 3 ;y++) for ( int x= 0 ;x< 3 ;x++) MessageBox ( "array2D[" +y+ "][" +x+ "]=" +array2D[y][x]);

В этом примере обращение к каждой ячейке будет проходить сверху вниз слева направо. В качестве упражнения попробуйте изменить направление проходов, например, снизу вверх.

Трехмерные массивы отличаются лишь наличием еще одного индекса для обращения к значениям ячеек. Можно легко представить трехмерный массив в виде нескольких таблиц (двухмерных массивов). Вот как можно "пройтись" по всем элементам трехмерного массива:

int array3D[ 3 ][ 3 ][ 3 ] = { 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 }; for ( int z = 0 ; z < 3 ; z++) for ( int y = 0 ; y < 3 ; y++) for ( int x = 0 ; x < 3 ; x++) MessageBox ( "array3D[" +z+ "][" +y+ "][" +x+ "]=" + array3D[z][y][x]);

Основательно разберитесь в двухмерных и трехмерных массивах - это очень важно. Внимательно еще раз просмотрите пояснительные рисунки. Очень много различных задач решается с использованием массивов, так что, уделите им достаточно внимания, они еще не раз вас выручат. Если вы поймете принцип работы с двухмерным массивом, то вам будет легко разобраться в любом n-мерном массиве.





Некоторые функции для работы с массивами

Начнем с простых функций.

int ArraySize (object array[]);

Эта функция возвращает количество элементов, которые вмещает массив. Работает со всеми типами. Например:

int arrayInt[] = { 1 , 2 , 3 , 4 }; double arrayDouble[] = { 5.9 , 2.1 , 4.7 }; int amount; amount = ArraySize (arrayInt); amount = ArraySize (arrayDouble);

Следующая функция:

int ArrayInitialize( object array[], double value );

присваивает всем элементам массива значение value. Возвращает количество элементов, которым было присвоено значение. Используйте эту функцию с массивами типа int и double.

Дальше:

int ArrayMaximum ( double array[], int count = WHOLE_ARRAY , int start = 0 ); int ArrayMinimum ( double array[], int count = WHOLE_ARRAY , int start = 0 );

Эти две функции возвращают индекс максимального и минимального значения ячейки. Что бы воспользоваться ними просто укажите в каком массиве искать:

int array[] = { 10 , 100 , 190 , 3 , 1 }; ArrayMaximum (array); ArrayMinimum (array); int ArrayDimension (object array[]);

С помощью этой функции можно узнать размерность массива. То есть определить одномерный он, двухмерный или n-мерный. Пример:

int array1D[ 15 ]; int array4D[ 3 ][ 3 ][ 3 ]; ArrayDimension (array1D); ArrayDimension (array3D);

А вот более сложные и полезные функции:

int ArraySort ( double &array[], int count = WHOLE_ARRAY , int start = 0 , int sort_dir = MODE_ASCEND );

Эта функция

элементы. Если явно не указывать аргументы по умолчанию, например так:

int array[ 5 ] = { 1 , 10 , 5 , 7 , 8 }; ArraySort (array);

То элементы будут отсортированы

. Также можно воспользоваться дополнительными параметрами, что бы уточнить поведение функции:

int count - количество элементов, которые вы хотите отсортировать

int start - индекс элемента, с которого следует начать сортировку

int sort_dir - направление сортировки (по возрастанию - MODE_ASCEND или по убыванию - MODE_DESCEND)

Тут у вас должен возникнуть вопрос: что это за MODE_ASCEND и MODE_DESCEND?? Ведь указано, что должно быть целое число! Не волнуйтесь, все стает на свои места в следующем разделе - "Препроцессор". Если вам нужно, например, отсортировать 5 элементов, начиная с второго по убыванию следует написать, что-то вроде этого:

ArraySort (array, 5 , 1 , MODE_DESCEND );

И последняя на сегодня функция:

int ArrayCopy( object &dest[], object source[], int start_dest = 0 , int start_source= 0 , int count=WHOLE_ARRAY);

Она предназначена для

одного массива в другой. Рассмотрим обязательные параметры:

dest[] - в какой массив копировать

source[] - из какого массива копировать

Необязательные параметры:

start_dest - индекс элемента массива, в который будет произведено копирование

start_source - индекс элемента массива, из которого будет произведено копирование

int count - количество элементов для копирования

Функция возвращает количество скопированных элементов. Используйте ArrayCopy с осторожностью: убедитесь, что массивы обладают достаточной вместимостью, когда что-то копируете в них!

Препроцессор

Что же это такое? Препроцессор - это специальный механизм, который предназначен для обработки исходного кода. То есть сначала препроцессор подготавливает код, а потом передает его для компиляции. Сегодня мы ознакомимся с одной полезной возможностью - константами.

В чем суть? Что бы разобраться, давайте вспомним пример из раздела про switch:

switch (marketState) { case 1 : break ; case 2 : break ; case 3 : break ; default : break ; }

Здесь мы реализовывали механизм, который действует по разному в зависимости от состояния рынка. Вспомнили? Так вот, было бы намного удобнее и нагляднее вместо 1, 2 и 3 написать, что вроде TREND_UP, TREND_DOWN, FLET:

switch (marketState) { case TREND_UP: break ; case TREND_DOWN: break ; case FLET: break ; default : break ; }

В таком случае исходный код выглядит намного понятнее и нагляднее, согласны? Так вот, константы позволяют заменить TREND_UP, TREND_DOWN и FLET на соответствующие значения 1,2 и 3, до начала компиляции. Все что вам нужно, это указать что на что заменять препроцессору. Это делается с помощью директив препроцессора, которые начинаются с специального символа "#". Директивы препроцессора следует размещать в начале исходного файла вместе с другими директивами. Давайте посмотрим на законченный пример с использованием констант:

#property copyright "Copyright © 2007, Antonio Banderass. All rights reserved" #property link "banderassa@ukr.net" #define TREND_UP 1 #define TREND_DOWN 2 #define FLET 3 int start() { MessageBox ( "TREND_UP=" + TREND_UP + " TREND_DOWN=" + TREND_DOWN + " FLET=" + FLET); return ( 0 ); }

Обратите внимание, мы разместили объявления констант в начале файла, под остальными директивами препроцессора. Рассмотрим объявление детальнее:

#define TREND_UP 1

Сначала следует ключевое слово #define. Оно указывает препроцессору, что дальше пойдет объявление константы. Потом идет название константы, ее идентификатор, то есть слово, по которому вы будете обращаться к значению константы. У нас это - TREND_UP. Потом следует само значение - 1. Теперь когда препроцессор увидит в исходном коде TREND_UP, он заменит это на 1 и так со всеми константами. Посмотрите на исходный код нашего примера до обработки препроцессором:

int start() { MessageBox ( "TREND_UP=" + TREND_UP + " TREND_DOWN=" + TREND_DOWN + " FLET=" + FLET); return ( 0 ); }

и

:

int start() { MessageBox ( "TREND_UP=" + 1 + " TREND_DOWN=" + 2 + " FLET=" + 3 ); return ( 0 ); }

Теперь вы должны понимать, что это за MODE_ASCEND и MODE_DESCEND из предыдущего раздела. Это были всего лишь константы, которым соответствуют определенные значения.

Заключение

Итак, в этой статье вы почерпнули много свежего материала: новый вид циклов - while; новый вид условий - switch; операторы break и continue, вы научились писать собственные функции и работать с многомерными массивами, а также узнали как использовать константы. Все это - ваш основной инструмент, фундамент для написания более продвинутых вещей, таких как пользовательские индикаторы и советники. Поэтому убедитесь, что основательно разобрались в этом, так как материал, изложенный в этой статье очень важен; и в будущем будет использоваться постоянно.