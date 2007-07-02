ZUP - зигзаг универсальный с паттернами Песавенто. Часть 2

Вступление

Благодаря встроенному в торговый терминал Метатрейдер 4 языку программирования можно создавать различные индикаторы. Простые и сложные. Все зависит от фантазии разработчика. Статья посвящена описанию возможностей сложной программной разработки, описанию, скажем так, индикаторной платформы - ZUP. В данной статье дано краткое описание встроенных в ZUP графических инструментов. ZUP постоянно дорабатывается. В статье приведено описание графических инструментов для ZUP_v63.

Паттерны Песавенто ( http://www.ensignsoftware.com/tips/tradingtips35.htm#Pesavento )

На графике переломы ZigZag соединены пунктирными линиями. Посреди пунктирной линии стоит число. Пунктирные линии вместе с числами около этих линий и является инструментом, названным паттерны Песавенто. Следует отличать инструмент паттерны Песавенто от фигур на рынке, называемых паттернами Песавенто. Далее будет сказано, что из себя представляет рыночная фигура паттерн Песавенто.



Вычислим размер лучей 23 и 34 в пунктах. Размер луча 23 = (1.3665-0.8225)*10000=5440. Размер луча 34 = (1.3665-1.1638)*10000=2027. Разделим 34/23 = 2027/5440=0.373. Получили число, отличающееся от 0,382 фибы на 2,46%. Около прерывистой линии между точками 2 и 4 стоит значение 0.382.

Замечено, что при приближении рынка к определенной фибе, фиба начинает "работать". Часто рынок около фибы останавливается или разворачивается. Существует как бы некая зона, в пределай которой поведение рынка достаточно предсказуемо. Размер зоны выражается в процентах и равен 2*Дельта.

Ниже на графике видно, что около точки 4 находится 0.382 фиба. Фиба находится ниже ноябрьского минимума на (1.1638-1.1557)*10000=51 пункт.



EURUSD немного не дошел в ноябре 2005 года до 0.382 фибы и развернулся вверх. Это пример "работы" 0.382 фибы. В общем виде число, выводимое у прерывистой линии, равно отношению величины последующего луча к величине предыдущего луча зигзага. В приведенном выше примере отношение лучей 34/23. Это отношение называется ретресментом между точками 2 и 4 зигзага.

Почему же около линии выведено число 0.382, а не 0.373? Было замечено, что на рынке "работают" вполне определенные фибы. То есть имеется какой-то набор "работающих" фиб. Разными авторами приводятся разные наборы фиб.

Алгоритм работы инструмента паттерны Песавенто

Сначала рассчитываются ретресменты между вершинами или впадинами зигзага. Потом вычисленные значения сравниваются с заданным набором фиб. Если полученное число отличается от числа из набора фиб не более чем на Дельта %, то около прерывистой линии выводится число из набора фиб. Число окрашивается в цвет, заданный для чисел набора фиб. (Если набор фиб соответствует таблице чисел, предложенной Ларри Песавенто, то получаем рыночную фигуру паттерн Песавенто.) Если полученное число отличается от числа из набора фиб более чем на Дельта %, то выводится около прерывистой линии само это число. И окрашивается в другой цвет.



При включении инструмента паттерны Песавенто отпадает необходимость в расчете ретресментов. Если цена попадает в зону действия какой-либо фибы, то паттерн Песавенто выводит значение этой фибы, окрашенным в заданный цвет. Инструмент паттерны Песавенто избавляет от рутинной работы по расчету ретресментов.



Параметры индикатора для работы с паттернами Песавенто:

ExtHidden



0 - паттерны Песавенто не выводятся. Но могут выводиться другие инструменты.

1 - показывает все линии между вершинами или впадинами зигзага , у которых процент восстановления (ретресмент)>0.1 и <9.36.

2 - показывает только те линии, где процент восстановления равен какому-либо значению из выбранного набора фиб.

3 - показывает числа, перечисленные в пункте 2 и все пунктирные линии между вершинами (впадинами) зигзага.

4 - показывает числа не равные значениям из выбранного набора фиб и соответствующие соединительные линии.

5 - выводится только зигзаг. Все остальные инструменты скрыты. (Вся оснастка скрыта).

Инструменты, привязываемые к загзагам будем называть оснасткой.



ExtFiboZigZag - разрешает вывод инструмента "ZiaZag Fibonacci"









- разрешает вывод инструмента "ZiaZag Fibonacci" ExtFractal - количество максимумов (минимумов) зигзага, от которых идут линии к другим максимумам (минимумам) зигзага.

- количество максимумов (минимумов) зигзага, от которых идут линии к другим максимумам (минимумам) зигзага. ExtFractalEnd - количество максимумов (минимумов), к которым идут линии. Далее этого максимума соединяющих линий не будет.



Максимумы (минимумы) считаются от нулевого бара.







ExtFractalEnd - если = 0 то соединительные линии тянутся до самого последнего, считая от нулевого бара, перелома загзага. Минимальное значение ExtFractalEnd=1.

- если = 0 то соединительные линии тянутся до самого последнего, считая от нулевого бара, перелома загзага. Минимальное значение ExtFractalEnd=1. ExtDelta - (допуск или Дельта) отклонение в расчете. Задает также величину потенциальной разворотной зоны. Должно быть 0 < ExtDelta < 1.

- (допуск или Дельта) отклонение в расчете. Задает также величину потенциальной разворотной зоны. Должно быть 0 < ExtDelta < 1. ExtDeltaType - выбор алгоритма расчета допуска - Дельты.



0 - выводятся проценты восстановления "как есть" с двумя знаками после запятой.

1 - расчет допуска по следующей формуле: (ретресмент-число из выбранного набора фиб)

2 - расчет допуска по следующей формуле: (ретресмент-число из выбранного набора фиб)/(число из выбранного набора фиб)

3 - выводятся проценты восстановления "как есть" с тремя знаками после запятой.



Ларри Песавенто говорит, что допуск достаточно установить в пределах 4% (0.04) . Когда цена входит в зону допуска, число становится числом из выбранного набора фиб и окрашивается в цвет числа из выбранного набора фиб.





- выбор алгоритма расчета допуска - Дельты. 0 - выводятся проценты восстановления "как есть" с двумя знаками после запятой. 1 - расчет допуска по следующей формуле: (ретресмент-число из выбранного набора фиб) 2 - расчет допуска по следующей формуле: (ретресмент-число из выбранного набора фиб)/(число из выбранного набора фиб) 3 - выводятся проценты восстановления "как есть" с тремя знаками после запятой. Ларри Песавенто говорит, что допуск достаточно установить в пределах 4% (0.04) . Когда цена входит в зону допуска, число становится числом из выбранного набора фиб и окрашивается в цвет числа из выбранного набора фиб. ExtSizeTxt - размер шрифта для вывода чисел

- размер шрифта для вывода чисел ExtLine - выбор цвета соединительных линий

- выбор цвета соединительных линий ExtPesavento - выбор цвета чисел из выбранного набора фиб

- выбор цвета чисел из выбранного набора фиб ExtGartley886 - выбор цвета дополнительных чисел

- выбор цвета дополнительных чисел ExtNotFibo - выбор цвета всех остальных чисел для паттернов Песавенто

- выбор цвета всех остальных чисел для паттернов Песавенто ExtPPWithBars



0 - показывает значение ретресмента у паттернов Песавенто

1 - показывает значение ретресмента у паттернов Песавенто и в скобках показывает количество баров между вершинами зигзага для данного ретресмента.

2 - показывает значение ретресмента у паттернов Песавенто и в скобках показывает количество баров между вершинами зигзага отдельно для первого и второго луча зигзага.

3 - выводится в скобках временнОй ретресмент после ценового ретресмента. ВременнОй ретресмент рассчитывается как отношение количества баров на втором луче зигзага к количеству баров на первом луче зигзага.

4 - выводится в скобках временнОй ретресмент, рассчитанный как отношение времени развития второго луча к времени развития первого луча.

5 - выводится в скобках отношение площадей прямоугольников, построенных на двух соседних лучах зигзага. Диагоналями этих прямоугольников являются лучи зигзагов.

6 - выводит в скобках количество пунктов и процентов, на которые текущая цена перелома зигзага отличается от числа из выбранного набора фиб (или от соответствующего фибо уровня). Например, 2. 618 (7/2.81%). В скобках число 7 означает, что уровень фибо 2.618 проходит выше максимума бара на 7 пунктов или на 2.81%. Если число 7 будет со знаком минус, то уровень фибо 2.618 проходит ниже максимума бара на 7 пунктов.



Паттерны Песавенто имеют такую же функциональность как и инструмент Фибо уровни.

Наборы фиб для различных инструментов

В ZUP наборы фиб разделены на стандартный набор и альтернативные наборы. Альтернативный набор чисел будем для краткости называть также числами Песавенто.



С помощью параметра ExtFiboType можно сделать выбор между стандартным набором фиб и альтернативным набором фиб:



ExtFiboType = false - выводится стандартный набор фиб

= false - выводится стандартный набор фиб ExtFiboType = true - выводится альтернативный набор фиб

= true - выводится альтернативный набор фиб ExtFiboChoice - задает набор альтернативных фиб



Ниже приведен полный список наборов фиб (чисел) для разных инструментов, встроенных в ZUP.



Паттерны Песавенто



До 58 версии ZUP включительно:

Стандартный набор фиб: 0.146-0.236-0.382-0.5-0.618-0.764-0.854-1.0-1.236-1.618

Числа Песавенто: 0.146-0.236-0.382-0.447-0.5-0.618-0.707-0.786-0.841-0.886-1.0-1.128-1.272-1.414-1. 5-1.618-1.732-1.902-2.0-2.236-2.414-2.618-3.14-3.618-4.0



В 59 версии появилась возможность выбора альтернативных наборов чисел.





До 58 версии ZUP включительно: Стандартный набор фиб: 0.146-0.236-0.382-0.5-0.618-0.764-0.854-1.0-1.236-1.618 Числа Песавенто: 0.146-0.236-0.382-0.447-0.5-0.618-0.707-0.786-0.841-0.886-1.0-1.128-1.272-1.414-1. 5-1.618-1.732-1.902-2.0-2.236-2.414-2.618-3.14-3.618-4.0 В 59 версии появилась возможность выбора альтернативных наборов чисел. Стандартный набор фиб



0.146 - 0.236 - 0.382 - 0.5 - 0.618 - 0.764 - 0.854 - 1.0 - 1.236 - 1.618 - 4.236





0.146 - 0.236 - 0.382 - 0.5 - 0.618 - 0.764 - 0.854 - 1.0 - 1.236 - 1.618 - 4.236 Альтернативные наборы фиб



ExtFiboChoice = 0 - набор чисел Ларри Песавенто 0.25 - 0.382 - 0.5 - 0.618 - 0.707 - 0.786 - 0.841 - 1.0 - 1.128 - 1.272 - 1.414 - 1.618 - 2.0 - 2.618 - 4.0

ExtFiboChoice = 1 - набор чисел, используемых при построении паттернов Gartley 0.382 - 0.447 - 0.5 - 0.618 - 0.707 - 0.786 - 0.886 - 1.128 - 1.272 - 1.414 - 1. 618 - 2.0 - 2.236 - 2.618 - 3.142 - 3.618

ExtFiboChoice = 2 - набор чисел, используемых при построении паттернов Gartley плюс дополнительные полезные числа. Сюда впоследствии можно будет добавлять числа. На настоящий момент включены следующие дополнительные числа: 0.146 - 0.236 - 0.854 - 1.732 - 1.902

ExtFiboChoice = 3 - набор чисел, которые Bryce Gilmore в книге Geometry of Markets 2 на странице 6 в общем списке чисел выделил как наиболее значимые. 0.25 - 0.382 - 0.5 - 0.618 - 0.667 - 0.786 - 1.0 - 1.272 - 1.618 - 1.732 - 1.75 - 2.0 - 2.236 - 2.5 - 2.618 - 3.0 - 3.33 - 4.236 - 6.854



Bryce Gilmore в книге Geometry of Markets 2 выделяет группы чисел. Далее приведены наборы чисел из книги Bryce Gilmore, как предложил Джон Эдвардс на форуме Onix.



ExtFiboChoice = 4 - набор чисел Geometric 0.146 - 0.186 - 0.236 - 0.3 - 0.382 - 0.486 - 0.526 - 0.618 - 0.786 - 1. 0 - 1.272 - 1.618 - 1.902 - 2.058 - 2.618 - 3.33 - 4.236 - 5.388 - 6.854

ExtFiboChoice = 5 - набор чисел Harmonic 0.125 - 0.177 - 0.25 - 0.354 - 0.5 - 0.707 - 1.414 - 2.0 - 2.828 - 4.0 - 5.657 - 8.0

ExtFiboChoice = 6 - набор чисел Arithmetic 0.167 - 0.333 - 0.577 - 0.667 - 1.5 - 1.732 - 3.0 - 6.0

ExtFiboChoice = 7 - набор чисел Golden Mean 0.236 - 0.30 - 0.486 - 0.618 - 0.786 - 1.272 - 1.618 - 2.058 - 2.618 - 3.33

ExtFiboChoice = 8 - набор чисел Square 0.177 - 0.250 - 0.354 - 0.50 - 0.707 - 1.414 - 2.0 - 2.828 - 4.0 - 5.656

ExtFiboChoice = 9 - набор чисел Cube 0.111 - 0.192 - 0.333 - 0.577 - 1.732 - 3.0 - 5.2 - 9.0

ExtFiboChoice = 10 - набор чисел Rectangle (Root 5 у Bryce Gilmore) 0.20 - 0.447 - 2.236 - 5.0

ExtFiboChoice = 11 - набор чисел Дополнительные полезные номера 1.414 * 1.618 = 2.288, 1.414 * 0.618 = 0.874, 2.618 * 1.272 = 3.330, 2.618 * 1.618 = 4.236, 1.618 / 2 = 0.809, 2.618 / 2 = 1.309, 1. 618 * 2 = 3.236, 1.732 * 2 = 3.464, 2.236 * 2 = 4.472





= 0 - набор чисел Ларри Песавенто 0.25 - 0.382 - 0.5 - 0.618 - 0.707 - 0.786 - 0.841 - 1.0 - 1.128 - 1.272 - 1.414 - 1.618 - 2.0 - 2.618 - 4.0 = 1 - набор чисел, используемых при построении паттернов Gartley 0.382 - 0.447 - 0.5 - 0.618 - 0.707 - 0.786 - 0.886 - 1.128 - 1.272 - 1.414 - 1. 618 - 2.0 - 2.236 - 2.618 - 3.142 - 3.618 = 2 - набор чисел, используемых при построении паттернов Gartley плюс дополнительные полезные числа. Сюда впоследствии можно будет добавлять числа. На настоящий момент включены следующие дополнительные числа: 0.146 - 0.236 - 0.854 - 1.732 - 1.902 = 3 - набор чисел, которые Bryce Gilmore в книге Geometry of Markets 2 на странице 6 в общем списке чисел выделил как наиболее значимые. 0.25 - 0.382 - 0.5 - 0.618 - 0.667 - 0.786 - 1.0 - 1.272 - 1.618 - 1.732 - 1.75 - 2.0 - 2.236 - 2.5 - 2.618 - 3.0 - 3.33 - 4.236 - 6.854 Bryce Gilmore в книге Geometry of Markets 2 выделяет группы чисел. Далее приведены наборы чисел из книги Bryce Gilmore, как предложил Джон Эдвардс на форуме Onix. = 4 - набор чисел Geometric 0.146 - 0.186 - 0.236 - 0.3 - 0.382 - 0.486 - 0.526 - 0.618 - 0.786 - 1. 0 - 1.272 - 1.618 - 1.902 - 2.058 - 2.618 - 3.33 - 4.236 - 5.388 - 6.854 = 5 - набор чисел Harmonic 0.125 - 0.177 - 0.25 - 0.354 - 0.5 - 0.707 - 1.414 - 2.0 - 2.828 - 4.0 - 5.657 - 8.0 = 6 - набор чисел Arithmetic 0.167 - 0.333 - 0.577 - 0.667 - 1.5 - 1.732 - 3.0 - 6.0 = 7 - набор чисел Golden Mean 0.236 - 0.30 - 0.486 - 0.618 - 0.786 - 1.272 - 1.618 - 2.058 - 2.618 - 3.33 = 8 - набор чисел Square 0.177 - 0.250 - 0.354 - 0.50 - 0.707 - 1.414 - 2.0 - 2.828 - 4.0 - 5.656 = 9 - набор чисел Cube 0.111 - 0.192 - 0.333 - 0.577 - 1.732 - 3.0 - 5.2 - 9.0 = 10 - набор чисел Rectangle (Root 5 у Bryce Gilmore) 0.20 - 0.447 - 2.236 - 5.0 = 11 - набор чисел Дополнительные полезные номера 1.414 * 1.618 = 2.288, 1.414 * 0.618 = 0.874, 2.618 * 1.272 = 3.330, 2.618 * 1.618 = 4.236, 1.618 / 2 = 0.809, 2.618 / 2 = 1.309, 1. 618 * 2 = 3.236, 1.732 * 2 = 3.464, 2.236 * 2 = 4.472 Фибы. И расширения Фибоначчи как у Роберта Фишера с небольшим отличием



Стандартные числа: 0-0.146-0.236-0.382-0.5-0.618-0.764-0.854-1.0-1.236-1.618-2.618-4.236-6.854

Числа Песавенто: 0-0.382-0.5-0.618-0.707-0.786-0.854-0.886-1.0-1.128-1.272-1.414-1.618-2.0-2.414-2. 618-4.0





Стандартные числа: 0-0.146-0.236-0.382-0.5-0.618-0.764-0.854-1.0-1.236-1.618-2.618-4.236-6.854 Числа Песавенто: 0-0.382-0.5-0.618-0.707-0.786-0.854-0.886-1.0-1.128-1.272-1.414-1.618-2.0-2.414-2. 618-4.0 Расширения Фибоначчи как в МетаТрейдере



Стандартные числа: 0.236-0.382-0.5-0.618-0.764-0.854-1.0-1.236-1.618-2.0-2.618

Числа Песавенто: 0.382-0.5-0.618-0.707-0.786-0.886-1.0-1.272-1.414-1.618-2.0-2.618





Стандартные числа: 0.236-0.382-0.5-0.618-0.764-0.854-1.0-1.236-1.618-2.0-2.618 Числа Песавенто: 0.382-0.5-0.618-0.707-0.786-0.886-1.0-1.272-1.414-1.618-2.0-2.618 Фибо-вееры. Статические фибовееры выводятся со статическими вилами Эндрюса. Динамические выводятся на первом луче



Стандартные числа: 0.236-0.382-0.5-0.618-0.764-0.854

Числа Песавенто: 0.236-0.382-0.5-0.618-0.786-0.886





Стандартные числа: 0.236-0.382-0.5-0.618-0.764-0.854 Числа Песавенто: 0.236-0.382-0.5-0.618-0.786-0.886 Фибо-вееры от произвольных точек и вдоль срединной линии вил Эндрюса



Стандартные числа: 0.236-0.236-0.382-0.5-0.618-0.764-0.854-1.0:1.618-2.618

Числа Песавенто: 0.382-0.5-0.618-0.707-0.786-0.886-1.0-1.272-1.414-1.618-2.618





Стандартные числа: 0.236-0.236-0.382-0.5-0.618-0.764-0.854-1.0:1.618-2.618 Числа Песавенто: 0.382-0.5-0.618-0.707-0.786-0.886-1.0-1.272-1.414-1.618-2.618 Линии реакции (RL)



Стандартные числа: 0.236-0.382-0.5-0.618-0.764-1.0-1.618-2.0-2.618-4.0

Числа Песавенто: 0.382-0.5-0.618-0.707-0.786-0.886-1.0-1.128-1.272-1.414-1.618-2.0-2.414-2.618-4. 0





Стандартные числа: 0.236-0.382-0.5-0.618-0.764-1.0-1.618-2.0-2.618-4.0 Числа Песавенто: 0.382-0.5-0.618-0.707-0.786-0.886-1.0-1.128-1.272-1.414-1.618-2.0-2.414-2.618-4. 0 Предупреждающие линии (UWL и LWL)



Стандартные числа: 0.618-1.0-1.618-2.0-2.618





Стандартные числа: 0.618-1.0-1.618-2.0-2.618 Fibo Time. Временные зоны фибо



Стандартные числа: 0-1-1.236-1.382-1.5-1.618-1.764-1.854-2.0-2.236-2.618-3.0-2.618

Числа Песавенто: 0-1-1.382-1.5-1.618-1.707-1.786-1.886-2.0-2.272-2.414-2.618-3.0-3.414-3.618-4. 0





Стандартные числа: 0-1-1.236-1.382-1.5-1.618-1.764-1.854-2.0-2.236-2.618-3.0-2.618 Числа Песавенто: 0-1-1.382-1.5-1.618-1.707-1.786-1.886-2.0-2.272-2.414-2.618-3.0-3.414-3.618-4. 0 Versum Levels



Стандартные числа - 23,6-38,2-45,5-50,0-54,5-61,8-76,4

С числами Песавенто - 23,6-38,2-44,7-50,0-61,8-78,6-88,6

В этом списке возможны изменения в будущем.

Нумерация переломов и лучей ZigZag.

Многие инструменты в индикаторе строятся от определенного луча или от определенного перелома ZigZag. Например:

ExtFiboStaticNum - номер луча ZigZag-a, от которого будут выводиться статические уровни Фибоначчи.

- номер луча ZigZag-a, от которого будут выводиться статические уровни Фибоначчи. ExtFiboExpansion - расширения Фибоначчи, как в Метатрейдере - задает перелом ZigZag, где находится первая точка расширения Фибоначчи.

Ниже на графике показана нумерация переломов красным цветом, нумерация лучей - цветом Teal.



Если построения ведутся на первом луче или на нулевом (0) переломе, то инструмент будет изменяться динамически вместе с изменением текущей цены. Если построения не касаются первого луча и нулевого перелома - инструмент изменяться не будет и, соответственно, такой инструмент называется статическим. Все графические инструменты в ZUP строятся на первых девяти лучах или на первых десяти пиках (0-9). Но паттерны Песавенто могут строиться на всех переломах, а не только на первых десяти.





Динамические и статические фибы. Расширения Фибоначчи

Графические инструменты, встроенные в ZUP, бывают статические и динамические. Статические графические инструменты привязываются к сформированным переломам зигзага, то есть к тем переломам, которые уже не изменятся. Динамические графические инструменты имеют точку привязки, расположенную на изменяющем свое положение конце первого луча зигзага.

Динамические графические инструменты дают возможность оперативно принять решение. Если рынок будет разворачиваться, то по начертанию динамического графического инструмента мы сразу можем увидеть направление предполагаемого дальнейшего движения рынка. При изменении первого луча индикатора ZigZag автоматически перестраивается и динамический графический инструмент.



Динамические фибы строятся на первом, изменяющемся, луче ZigZag:









Статические фибы строятся на 2-9 лучах.











Параметры для работы с фибами:

ExtFiboType = true - фибы с числами Песавенто, false - стандартные фибы

= true - фибы с числами Песавенто, false - стандартные фибы ExtFiboDinamic - разрешает вывод днамических уровней фибо. Динамические уровни фибо выводятся на первом луче ZigZag-a.

- разрешает вывод днамических уровней фибо. Динамические уровни фибо выводятся на первом луче ZigZag-a. ExtFiboStatic - разрешает вывод статических уровней фибо

- разрешает вывод статических уровней фибо ExtFiboStaticNum - номер луча ZigZag-a, от которого будут выводиться статические уровни Фибоначчи.

- номер луча ZigZag-a, от которого будут выводиться статические уровни Фибоначчи. ExtFiboS и ExtFiboD - выбор цвета статических и динамических фиб.

При этом выводится значение фибы, например 61.8, цена для соответствующего уровня фибы и наименование таймфрейма, на котором выводятся фибы. Таймфрейм важно знать при работе в режиме DT. Значеиня динамических фиб выводятся ближе к краю окна с графиком. Значение статических фиб выводятся с отступом от края.

При одновременном выводе статических и динамических фиб значения фиб будут частично перекрываться. Это затрудняет просмотр информации. Но выводить значения статических фиб немного дальше от края окна с графиком не позволяют ограничения МетаТрейдера. Динамическая фиба будет автоматически меняться при изменении размера и положения первого луча ZigZag.

ExtFiboCorrectionExpansion переключает статические и динамические Фибы на вывод коррекций или расширений Фибоначчи.

Расширения Фибоначчи выводятся как описано в книге Роберта Фишера "Новые методы торговли по Фибоначчи". При этом за базу берется размер луча ZigZag. И расширения как бы продлевают луч далее. Числа расширений как у Роберта Фишера выводятся с приставкой Fe.



ExtFiboExpansion - расширения Фибоначчи, как в Метатрейдере - задает перелом ZigZag, где находится первая из трех точка расширения Фибоначчи.



ExtFiboExpansion<2 - расширения Фибоначчи не выводятся

ExtFiboExpansion=2 - динамическое расширение Фибоначчи

ExtFiboExpansion>2 -







Вилы Эндрюса ( http://www.trading-naked.com/alan_andrews_course_1.htm )

Описание вил Эндрюса и тактик работы с вилами Эндрюса сделал Патрик Микула (http://www.kroufr.ru/content/view/682/124/). Подробное описание построения вил Эндрюса сделал Putnik на форуме ONIX http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=8249 Реализовано построение вил Эндрюса в ZUP также было по просьбе Putnik'a.



Полный список параметров для работы с вилами Эндрюса:

ExtPitchforkDinamic



> 0 ( = 1) выводятся динамические вилы Эндрюса от последних двух экстремумов ZigZag

= 2 - выводятся вилы Эндрюса с 50% медианой

= 3 - выводятся 50% вилы Эндрюса (в трактовке Vinsant. Vinsant - участник форума ONIX)

= 4 - выводятся линии Шиффа





> 0 ( = 1) выводятся динамические вилы Эндрюса от последних двух экстремумов ZigZag = 2 - выводятся вилы Эндрюса с 50% медианой = 3 - выводятся 50% вилы Эндрюса (в трактовке Vinsant. Vinsant - участник форума ONIX) = 4 - выводятся линии Шиффа ExtPitchforkStatic



> 0 ( = 1 ) выводятся статические вилы Эндрюса от экстремума ZigZag с номером ExtPitchforkStaticNum

= 2 - выводятся вилы Эндрюса с 50% медианой

= 3 - выводятся 50% вилы Эндрюса (в трактовке Vinsant)

= 4 - выводятся линии Шиффа





> 0 ( = 1 ) выводятся статические вилы Эндрюса от экстремума ZigZag с номером ExtPitchforkStaticNum = 2 - выводятся вилы Эндрюса с 50% медианой = 3 - выводятся 50% вилы Эндрюса (в трактовке Vinsant) = 4 - выводятся линии Шиффа 3 <= ExtPitchforkStaticNum <= 9 - номер вершины ZigZag, от которой начинаются статические вилы

<= 9 - номер вершины ZigZag, от которой начинаются статические вилы ExtLinePitchforkS и ExtLinePitchforkD задает цвет статических и динамических вил

и задает цвет статических и динамических вил ExtPitchforkStaticColor - задает цвет закраски канала статических вил, а также включает закраску. Закраска включается выбором цвета. Отключается установкой этого параметра в NONE.

- задает цвет закраски канала статических вил, а также включает закраску. Закраска включается выбором цвета. Отключается установкой этого параметра в NONE. ExtFiboFanDinamic - разрешает вывод динамических фибо-вееров

- разрешает вывод динамических фибо-вееров ExtFiboFanStatic - разрешает вывод статических фибо-вееров

- разрешает вывод статических фибо-вееров ExtFiboFanExp - количество лучей фибо веера. true=6, false=4

- количество лучей фибо веера. true=6, false=4 ExtFiboFanHidden - разрешает вывод маркировки лучей фибо-вееров. Работает только со статическими и динамическими фибо-веерами.

- разрешает вывод маркировки лучей фибо-вееров. Работает только со статическими и динамическими фибо-веерами. ExtFiboFanD - задает цвет динамических фибо-вееров

- задает цвет динамических фибо-вееров ExtFiboFanS - задает цвет статических фибо-вееров

- задает цвет статических фибо-вееров ExtFiboFanMedianaStaticColor и ExtFiboFanMedianaDinamicColor - задают цвет фибовееров на срединной линии статических и динамических вил, а также включают соответствующие фибовееры

и - задают цвет фибовееров на срединной линии статических и динамических вил, а также включают соответствующие фибовееры ExtPitchforkStyle - задает стиль вывода вил:



0 - Сплошная линия

1 - Штриховая линия

2 - Пунктирная линия

3 - Штрих-пунктирная линия

4 - Штрих-пунктирная линия с двойными точками

5-10 - задает толщину Сплошной линии





- задает стиль вывода вил: 0 - Сплошная линия 1 - Штриховая линия 2 - Пунктирная линия 3 - Штрих-пунктирная линия 4 - Штрих-пунктирная линия с двойными точками 5-10 - задает толщину Сплошной линии ExtFiboTime1 - включает временные зоны фибо 1.

- включает временные зоны фибо 1. ExtFiboTime2 - включает временные зоны фибо 2.

- включает временные зоны фибо 2. ExtFiboTime1C - задает цвет линий временной зоны 1.

- задает цвет линий временной зоны 1. ExtFiboTime2C - задает цвет линий временной зоны 2.

- задает цвет линий временной зоны 2. ExtPivotZoneStaticColor - задает цвет закраски статической Pivot Zone

- задает цвет закраски статической Pivot Zone ExtPivotZoneDinamicColor - задает цвет закраски динамической Pivot Zone

- задает цвет закраски динамической Pivot Zone ExtPivotZoneFramework - задает вывод Pivot Zone в виде рамки (по умолчанию) или в виде закрашенного прямоугольника

- задает вывод Pivot Zone в виде рамки (по умолчанию) или в виде закрашенного прямоугольника ExtUTL - включает верхнюю контрольную линию вил Эндрюса

- включает верхнюю контрольную линию вил Эндрюса ExtLTL - включает нижнюю контрольную линию вил Эндрюса

- включает нижнюю контрольную линию вил Эндрюса ExtUWL - включает верхние предупреждающие линии

- включает верхние предупреждающие линии ExtLWL - включает нижние предупреждающие линии

- включает нижние предупреждающие линии ExtISLDinamic - включает внутренние сигнальные линии для динамических вил Эндрюса

- включает внутренние сигнальные линии для динамических вил Эндрюса ExtISLStatic - включает внутренние сигнальные линии для статических вил Эндрюса

- включает внутренние сигнальные линии для статических вил Эндрюса ExtRLine - разрешает вывод линий реакции вдоль вил Эндрюса

- разрешает вывод линий реакции вдоль вил Эндрюса ExtRLineBase - скрывает направляющие линий реакции

На рисунке показан пример построения статических вил Эндрюса.



Примечание:

Линии реакции строятся с помощью инструмента Каналы Фибоначчи. Во многих случаях построения делаются с ошибками. Ошибки небольшие, но на большом временном интервале ошибка накапливается. Построить без ошибок невозможно. Стандартный инструмент Каналы Фибоначчи в Метатрейдере построить без ошибок невозможно из-за особенностей привязки Каналов Фибоначчи к свечам. В первой статье писал об этой ошибке. Поэтому Линии Реакции в текущей реализации надо использовать с осторожностью. Данную ошибку могут исправить только разработчики терминала Метатрейдер.



ExtPitchforkCandle - включает вывод комплекта вил от выбранных свечей

- включает вывод комплекта вил от выбранных свечей ExtPitchfork_1_HighLow - при построении вил от выбранных свечей задает от максимума или минимума свечи строить первую точку вил

- при построении вил от выбранных свечей задает от максимума или минимума свечи строить первую точку вил ExtDateTimePitchfork_1, ExtDateTimePitchfork_2, ExtDateTimePitchfork_3 - задается дата и время свечей, от которых будут строиться вилы Эндрюса для первой, второй и третьей точек соответственно.



Как выводить комплект вил от выбранных свечей

Выбираем свечи, от которых будем выводить вилы. Наводим курсор на эти свечи. Записываем дату и время свечей на листочке. Вызываем панель изменения параметров индикатора. В параметры ExtDateTimePitchfork_1, ExtDateTimePitchfork_2, ExtDateTimePitchfork_3 вводим дату и время свечей. С помощью ExtPitchfork_1_HighLow выбираем от максимума или минимума свечи будет строиться первая точка вил. Задаем ExtPitchforkCandle = true. С помощью ExtPitchforkCandle выбираем: от экстремумов ZigZag будет строиться комплект вил или от экстремумов выбранных свечей.

При выбре ExtPitchforkStatic>0 будет выводиться комплект статических вил от выбранных свечей. Комплект вил можно сохранять. Если третья точка вил находиться на нулевом баре, то будут выводиться динамические вилы и сохранять их нельзя.

Ниже приведен пример построения вил Эндрюса от выбранных свечей. Свечи, к которым привязаны вилы, прописаны в ZUP по умолчанию. Рисунок выполнен с помощью ZUP_v63. В более ранних версиях на этом рисунке линии реакции RL*** строятся с ошибками из-за особенностей работы каналов фибоначчи в метатрейдере. Линии реакции строятся с помощью каналов фибоначчи.

Параметр ExtSave - разрешает сохранение комплекта статических вил, Fibo Time, расширения Фибоначчи и статических фиб. Этот параметр не сохраняет закраску канала статических вил.

Правила работы с ExtSave:



Строится комплект статических вил Эндрюса и всех вспомогательных линий. Заходим в панель параметров индикатора и задаем ExtSave=true. Закрываем панель параметров. При этом на графике будет прорисован комплект вил. Снова заходим в панель параметров индикатора и задаем ExtSave=false. Закрываем панель параметров. На графике будет сохраненный комплект вил. Поверх этого комплекта будет выведен точно такой же комплект, но при удалении индикатора сохраненный комплект останется на графике, а второй - поверх сохраненного - будет удален вместе с индикатором.



Если не выполнить пункты 4) и 5), то при каждой смене параметров индикатора на графике будет сохраняться очередной комплект вил с текущими на данный момент времени параметрами. И при удалении индикатора на графике останется несколько комплектов вил, наложенных друг на друга или немного смещенных.



Сохранять инструменты - вилы, вееры и т.д. надо на минимальном из рабочих таймфреймов. Если сохранение будет сделано на старшем таймфрейме, то при переходе на младший таймфрейм сохраненные инструменты отрисуются от первой свечи младшего таймфрейма, входящей по времени в старший таймфрейм - таймфрейм, на котором были сохранены инструменты. Здесь также проявляется особенность Метатрейдера. Сохраненные инструменты при переключении на другой таймфрейм выводятся с искажениями.

Если инструменты не сохранять, а просто выводить их с помощью ZUP, то инструменты будут строиться правильно. В ZUP в режиме DT производится пересчет переломов ZigZag и построение переломов от свечей, где действительно имеется максимум или минимум, при переходе на другой таймфрейм. И инструменты перепривязываются к более точным точкам. Искажения построений при этом не наблюдается.

Каналы micmed'a

Каналы micmed'a - новый графический инструмент, который предложил micmed - участник форума ONIX. За основу взяты вилы Эндрюса, но точки привязки вил Эндрюса выбираются особым образом.

Привожу цитаты из разных сообщений micmed'a на форуме ONIX:

...а можно в комплект вил добавить такие как на картинках , я называю их "золотое сечение". Экспериментируя с VL (*) обнаружил , что такие вилы чаще всего правильно держат канал...

В том то и интерес к этому построению , что золотое сечение построенное по правилам описанным выше работает в дальнейшем как канал , хотя строится задолго до проявления границ канала строящегося по классической методике. Что вполне укладывается в гармоничность связанную с числами Фибоначчи...

...это действительно не вилы , просто удобно было строить при их помощи. Что касается построения , то я строю точку 1 на вертикали из В. Несколько наблюдений: Если диагональ АВ меньше диагонали ВС строю на расстоянии 32, 8% от вершины В Если диагональ АВ больше диагонали ВС , тогда 61,8% от вершины В Есть еще 50% обычно при разворотах и они идут подряд 2-3 треугольника Если канал пробивается , то точка 38,2 меняется на 61,8 и наоборот (рисунки).

* - VL - Versum Levels - еще один новый графический инструмент, о котором будет сказано далее.

Параметры:

ExtCM_0_1A_2B - разрешает построение каналов micmed'a. Значение выбирается из чисел 1-2-3-4. Значение 0 по умолчанию - строятся обычные вилы Эндрюса.

- разрешает построение каналов micmed'a. Значение выбирается из чисел 1-2-3-4. Значение 0 по умолчанию - строятся обычные вилы Эндрюса. ExtCM_Fibo - задается положение срединной линии вил Эндрюса для построения каналов micmed'a. Значение можно менять от 0 до 1.



Параметр ExtCM_0_1A_2B привязывает все построения вил Эндрюса (смотри выше) к другим точкам. Чтобы построить каналы micmed'a, сначала надо построить вилы Эндрюса. Потом с помощью параметра ExtCM_0_1A_2B выбираются новые точки привязки вил. Параметр ExtCM_0_1A_2B выбирается в зависимости от длины лучей AB и BC.

Приведу описание построения каналов в авторском варианте:

Каналы micmed в ZUP , начиная с версии 55 строятся при помощи стандартного инструмента "вилы Эндрюса" по трем точкам. Где 2 и 3 точки выбираются по двум вершинам как в классических вилах , а для выбора 1 точки существует два параметра: ExtCM_0_1A_2B (может быть 0 ,1 ,2, 3, 4) определяет вертикаль на которой строится точка 1



соответственно когда

0 - каналы не строятся , строятся стандартные вилы

1 - точка 1 выбирается на вертикали от вершины А по Фибоуровням АВ

2 - точка 1 выбирается на вертикали от вершины В по Фибоуровням ВС

3 - точка 1 выбирается на вертикали от вершины А по Фибоуровням ВС

4 - точка 1 выбирается на вертикали от вершины В по Фибоуровням расчитываемым по алгоритму: если АВ > ВС значение 0,618 , если АВ < ВС значение 0,382





(может быть 0 ,1 ,2, 3, 4) определяет вертикаль на которой строится точка 1 соответственно когда 0 - каналы не строятся , строятся стандартные вилы 1 - точка 1 выбирается на вертикали от вершины А по Фибоуровням АВ 2 - точка 1 выбирается на вертикали от вершины В по Фибоуровням ВС 3 - точка 1 выбирается на вертикали от вершины А по Фибоуровням ВС 4 - точка 1 выбирается на вертикали от вершины В по Фибоуровням расчитываемым по алгоритму: если АВ > ВС значение 0,618 , если АВ < ВС значение 0,382 ExtCM_Fibo (может быть в диапазоне от 0,0 до 1,0) определяет значение для Фибо уровня точки 1 Примеры построений

ExtCM_0_1A_2B = 1, ExtCM_Fibo = 0.618









ExtCM_0_1A_2B = 2, ExtCM_Fibo = 0.618







ExtCM_0_1A_2B = 3, ExtCM_Fibo = 0.382





Анализируя историю на EURUSD, Daily с 1989 года - ZUP_v54 c параметрами Extindicator=6 , minBars=25 было построено 103 треугольника в которых

при АВ > BC точка 1 выбирается от вертикали от вершины В на значении 0,618 (31 треугольник)

при AB < BC точка 1 выбирается на вертикали от вершины В на значении 0,382 (31 треугольник) также наблюдалось, что у пробитых каналов изменяется значения Фибо для 1 точки с 0,382 на 0,618 и наоборот(изменение направления трэнда), а также значение 0,5 при флэтах (40 треугольников). Режим 3 полезен при очень быстрых вершинах - иначе канал смотрит под очень острым углом...

Хочу поделиться одним на мой взгляд важным наблюдением. В режиме построения каналов 4 ( возможно и в других , но этот автоматизирован) цена ВСЕГДА ! достигает цены на уровне пересечения RL 161, 8 с медианой канала и почти всегда в диапазоне RL 100 - 161,8 .

Привел выше некоторые цитаты из сообщений micmed'a. Это сделано для лучшего понимания работы нового графического инструмента Каналы micmed'a. Фибо уровни выведены на график для того, чтобы было видно алгоритм построения каналов. ZUP с данным графическим инструментом фибо уровни не выводит.





Versum Levels.

Этот графический инструмент предложил сделать versum - участник форумов KBPauk и ONIX. Вполне возможно, что этот инструмент реализован другими. В ZUP этот инструмент имеет название Уровни versum'a.

Параметры:

ExtVLStaticColor - включает Versum Levels статические выбором цвета

- включает Versum Levels статические выбором цвета ExtVLDinamicColor - включае Versum Levels динамические выбором цвета

- включае Versum Levels динамические выбором цвета ExtVLStaticNum - задает номер вершины, от которой выводятся статические Versum Levels

Этот инструмент дополняет вилы Эндрюса и напоминает веер фибо. Также, как и у вил Эндрюса, его работа построена вокруг срединной линии. Срединная линия вил Эндрюса и 50% уровень VL совпадают. Пример построения динамического VL. Фибо уровни выведены на график для того, чтобы был виден алгоритм построения этого графического инструмента. ZUP с данным графическим инструментом фибо уровни не выводит.



Приведу цитаты из сообщений versum'a:

Это можно назвать и веером, то есть линии, расходящиеся из одной точки. Можно назвать и Фибо-веером, т.к. я использую отрезок, который пересекают эти линии, разделенный уровнями Фибоначчи (инструмент который был под рукой)... На Рис1 видно что отрезок ВС делится на промежутки с помощью Фибы. Через точки пересечений Фибы и отрезка ВС из предыдущего пика (впадины) точка А проводятся линии. Это уровни, на которых ожидается цена. Что мы имеем? уровни (самое важное), изменяемые во времени из этих вариаций и развиваются Gartley Patterns и другие прочие фигуры и модели, но которые видны уже «после того как» предполагаемое развитие тенденции. Как этим пользоваться? Если цена сравнялась или превысила уровень линии 50% (проходящей через точку разделенной 50% уровнем) то можно говорить (не со 100% вероятностью конечно) о продолжении тенденции. если не дошла до линии 50% то об изменении текущей тенденции... Замечания: Получившимися уровнями не пользуюсь жестко вплоть до пипса. Мне кажется нужно рассматривать скорее как область. Уровни Фибоначчи тоже не рассматриваю как панацею. Возможно, другие соотношения разделения отрезка дадут лучшие результаты.

Произвольные Фибо Вееры

Кроме фибо вееров работающих совместно с вилами Эндрюса имеется возможность включения фибо вееров, работающих самостоятельно. Эти фибо вееры выводятся на первых девяти лучах ZigZag или на первых 10 экстремумах ZigZag. Включаются выбором цвета с помощью параметра ExtFiboFanColor. Расположение этих вееров выбирается параметром ExtFiboFanNum.



Расширенный режим

Наиболее эффективно проводить анализ рынка, когда пики и впадины ZigZag относятся к одному волновому уровню. Когда все построения делаются на одном волновом уровне. Часто бывают ситуации, когда ZigZag идентифицирует пики и впадины как бы "лишние" для данного волнового уровня. От "лишних" экстремумов строить инструменты, встроенные в ZUP, не желательно. Эта тема требует отдельного исследования и открыта для всех желающих...



Чтобы строить инструменты от "нужных" экстремумов и сделан расширенный режим. В расширенном режиме работают следующие инструменты:



Статические вилы Статические фибы Статические расширения Фибоначчи Произвольные фибовееры Уровни Versum Каналы miсmed'a



Комплект вил Эндрюса - это все, что связано с вилами. Линии комплекта вил строятся с привязкой к определенным точкам вил. Например, контрольные линии проводятся от первой, начальной, точки вил через вторую или третью точки вил. В расширенном режиме все линии будут привязываться к соответствующим точкам вил где бы эти точки ни находились.

Если задать параметры у всех пяти инструментов, работающих в расширенном режиме так, как задавались эти параметры ранее, то никаких отличий от того, что было ранее, не будет.

В расширенном режиме:



Для статических вил вместо одной цифры, указывающей первую вершину, от которой строятся вилы, надо указывать три вершины. Это будет выглядеть, например, так ExtPitchforkStaticNum=741.





При этом вершина 7 - соответствует первой точке вил, впадина 4 - соответствует второй точке вил, вершина 1 - соответствует третьей точке вил. 50% медиана в данном случае построилась от середины отрезка, соединяющего точки 1 и 2 вил ( 7-ой и 4-ый экстремумы ZigZag), и проходит через середину отрезка, соединяющего 2 и 3 точки вил (4-ый и 1-ый экстремумы ZigZag). Линии реакции привязаны к 2 и 3 точкам вил.



Если последняя цифра в параметре ExtPitchforkStaticNum будет больше 0, то будут выводиться статические вилы. Если = 0, то вилы будут строиться динамические. Но как только появится новый луч ZigZag, вилы превратятся в статические. Если после превращения динамических вил в статические изменить какие либо параметры индикатора, то снова будут выведены динамические вилы.



Существенный момент. Цифры (741) должны чередовать пики и впадины. Вилы не построятся, если будут указаны подряд два пика или две впадины. То есть должны чередоваться четные и нечетные цифры.



Для статических фиб в расширенном режиме в параметре указываются два экстремума ZigZag, на которых строится фиба. Пример ExtFiboStaticNum=72.







Статические расширения фибоначчи в расширенном режиме строятся по трем экстремумам ZigZag. Пример: ExtFiboExpansion=721.







В этом примере приведены расширения Фибоначчи такие, какие строятся в МетаТрейдере. Но если производится вывод фиб (инструмент 2) ) и ExtFiboCorrectionExpansion = true, то вместо фиб также будут выводиться расширения Фибоначчи. Однако в данном случае расширения строятся по двум точкам. И эти расширения соответствуют расширениям, описанным в книге Роберта Фишера "Новые методы торговли по Фибоначчи".



Произвольные фибо вееры в расширенном режиме строится по двум экстремумам. Пример: ExtFiboFanNum=74







Уровни Versum







Каналы miсmed'a









Еще раз подчеркну:

Для всех инструментов в расширенном режиме надо чередовать пики и впадины. Для двух подряд пиков или впадин инструмент не построится. Подряд - здесь имеется в виду подряд две цифры, обозначающие экстремумы в параметре.



Все инструменты в расширенном режиме могут быть и статическими и динамическими. Если в задаваемом параметре последняя цифра будет 0, то инструмент будет динамически изменяться.



Дуги Фибоначчи

В версии ZUP_v63 появилилась возможность строить дуги Фибоначчи. Далее в статье будут использоваться параметры из версии ZUP_v63.

Параметры:

ExtArcDinamicNum - задает номер переломов ZigZag, до которых строятся динамические фибо дуги;

- задает номер переломов ZigZag, до которых строятся динамические фибо дуги; ExtArcStaticNum - задает номер переломов ZigZag, на которых строятся статические фибо дуги;

- задает номер переломов ZigZag, на которых строятся статические фибо дуги; ExtArcDinamicColor - задает цвет динамических фибо дуг;

- задает цвет динамических фибо дуг; ExtArcStaticColor - задает цвет статических фибо дуг;

- задает цвет статических фибо дуг; ExtArcDinamicScale - задает масштаб динамических фибо дуг: 0 - автомасштаб; >0 - масштаб задается пользователем;

- задает масштаб динамических фибо дуг: 0 - автомасштаб; >0 - масштаб задается пользователем; ExtArcStaticScale - задает масштаб статических фибо дуг: 0 - автомасштаб; >0 - масштаб задается пользователем.

У дуг две точки привязки.



Для параметра ExtArcStaticNum=21:



2 - точка центра статической дуги, указывает номер вершины или впадины зигзага

1 - точка 100% дуги также указывает номер вершины или впадины зигзага





2 - точка центра статической дуги, указывает номер вершины или впадины зигзага 1 - точка 100% дуги также указывает номер вершины или впадины зигзага При задании ExtArcStaticNum=12



1 - точка центра

2 - точка 100%.



Если задать, например, ExtArcStaticNum=3, то центр будет на 3 переломе зигзага, а 100% на 2 переломе.

Если задать ExtArcStaticNum=83, то центр на 8 переломе, 100% на 3 переломе. Можно задавать центр и 100% между двумя вершинами или двумя впадинами, например ExtArcStaticNum=42.

Статические дуги можно строить между любыми двумя переломами зигзага, от 1-ого до 9-ого перелома зигзага. Динамические дуги строятся между 0-ым «переломом» и любым из следующих 9-и переломов.

Если задаем ExtArcDinamicNum=8, то центр будет в точке 0 зигзага, 100% на 8 переломе. Если задаем ExtArcDinamicNum=80, то центр будет на 8 переломе зигзага, 100% в точке 0.

Дуга калибруется по лучу зигзага, на котором она построена. Под лучом понимается линия, соединяющая точку центра с точкой 100% дуги, к которым привязана дуга. Калибровка производится автоматически с помощью параметров ExtArcDinamicScale=0, ExtArcStaticScale=0. Автоматический расчет производится следующим образом. Вычисляется количество пунктов между точками центра и 100% дуги и делится это количество пунктов на количество баров между этими точками. Полученное число задает значение масштаба при построении дуг. Таким образом производится масштабирование дуг.

Если в параметры ExtArcDinamicScale, ExtArcStaticScale записать число больше 0, то дуга будет калиброваться (масштабироваться) данным числом.





Дополнительные возможности индикатора

С ZigZag ExtIndicator = 1, ExtIndicator = 2 и ExtIndicator = 3 с помощью параметра chHL = true можно вывести на график уровни подтверждения. Уровни подтверждения показывают канал. Если цена пробивает противоположную сторону канала, то ZigZag рисует новый луч.

С помощью параметра PeakDet = true выводятся уровни предыдущих минимумов и максимумов ZigZag.

Параметры chHL и PeakDet взяты из оригинального ZigZag Алекса.

chHL_PeakDet_or_vts - true - По умолчанию разрешает вывод линий подтверждения (ценовой канал) и уровни предыдущих максимумов ZigZag. false - выводится индикатор i-vts. Если задать false, то на график будут выводиться два экземпляра индикатора i-vts с разными настройками.

- true - По умолчанию разрешает вывод линий подтверждения (ценовой канал) и уровни предыдущих максимумов ZigZag. false - выводится индикатор i-vts. Если задать false, то на график будут выводиться два экземпляра индикатора i-vts с разными настройками. NumberOfBars - Количество баров обсчёта (0-все бары) для i-vts.

- Количество баров обсчёта (0-все бары) для i-vts. NumberOfVTS - это, я так понимаю, параметр сглаживания для i-vts.

- это, я так понимаю, параметр сглаживания для i-vts. NumberOfVTS1 - параметр сглаживания для второй копии i-vts.

Общие параметры

ExtObjectColor - задает цвет линии, соединяющей базовые точки графических объектов;

- задает цвет линии, соединяющей базовые точки графических объектов; ExtObjectStyle - задает cтиль линии, соединяющей базовые точки графических объектов;

- задает cтиль линии, соединяющей базовые точки графических объектов; ExtObjectWidth - задает толщину линии, соединяющей базовые точки графических объектов.

Эти три параметра работают с фибами, с расширениями фибоначчи, с дугами временными зонами FiboTime… Ранее базовые точки этих объектов соединялись пунктирной красной линией. Эти три параметра работают со всеми перечисленными объектами одновременно.

ExtSendMail - разрешает отправку сообщения на email о появившемся паттерне;

- разрешает отправку сообщения на email о появившемся паттерне; ExtAlert - разрешает вывод сообщения и звукового сигнала при возникновении нового луча ZigZag ;

- разрешает вывод сообщения и звукового сигнала при возникновении нового луча ZigZag ExtBack - задает вывод всех объектов в виде фона;

- задает вывод всех объектов в виде фона; infoTF - включает информацию по 5 старшим таймфреймам. Выводится наименование таймфрейма. Размер свечи в пунктах. Текущее положение цены относительно минимума. Также показывает высоту первого луча зигзага выраженную в процентах. Показывает названия паттернов Gartley и размер зоны возможного развития точки D для паттернов Gartley.







Заключение

В статье дано описание основных возможностей встроенных в ZUP инструментов:

паттернов Песавенто; комплекта инструментов, работающих с вилами Эндрюса; вееров Фибоначчи; уровней Фибоначчи; дуг Фибоначчи; два варианта расширений Фибоначчи;

Дано описание новых инструментов: versum Levels и каналов micmed'a. Приведен полный список значений фиб, применяемых с различными графическими инструментами. Дано краткое описание параметров ZUP.

Работа над новыми возможностями ZUP продолжается. В дальнейшем не исключено расширение возможностей уже имеющихся инструментов и встраивание новых инструментов. Также постоянно добавляются новые параметры. Выявляются и исправляются ошибки. Дальнейшая работа над ZUP ведется на форуме ONIX http://onix-trade.net/forum/index.php?showforum=54

Очень сложно завершить описание, потому что постоянно добавляются новые возможности в ZUP. Сейчас уже выпушена версия ZUP_v64. В этой версии расширены возможности работы с каналами micmed'a, можно работать с фибами, задаваемыми пользователем... Добавлено два новых ZigZag. ExtIndicator=12 - ZigZag, который разработал Talex, ExtIndicator=13 - ZigZag, который разработал Товаровед (tovaroved).

В прикрепленном файле версии ZUP_v63 и ZUP_v64. В комплекте с версией ZUP_v64 в файле MsWord дано краткое описание новшеств.





Литература